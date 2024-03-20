Игорь Петренко о воспитании детей, женщинах и «Адмирале Кузнецове»: «Я сказал сыновьям: «Ешьте попкорн, но смотрите кино внимательно!»

С 14 марта на видеоплатформе Smotrim выходит военно-историческая мелодрама «Адмирал Кузнецов». Также лента будет показана на телеканале «Россия».

Картина рассказывает о самом молодом наркоме Военно-морского флота Николае Кузнецове, который занял этот пост в 34 года. Главный герой сериала в первые месяцы Великой Отечественной войны не боится перечить Сталину, спорит с Ворошиловым и готов брать на себя ответственность за исход любых операций.

В его личной жизни тоже кипят нешуточные страсти. По воле обстоятельств две любимые женщины наркома – бывшая и нынешняя жена – вынуждены жить под одной крышей и учиться находить компромиссы.

Поскольку сейчас нет возможности снимать в Одессе и Севастополе, съемки проходили преимущественно в Новороссийске. По словам художника-постановщика Владислава Травинского, в съемочном процессе использовались подлинные корабли того времени.

«А вот снаряды мы изготавливали сами. Вообще, у нас много специфических деталей. В сериале немало документальной хроники. Были очень редкостные кадры, которые связаны непосредственно с морскими боями, с панорамами городов после бомбежек», – отмечает Владислав Травинский.

Главную роль в сериале сыграл актер Игорь Петренко. В беседе с журналистами Игорь рассказал о любовном треугольнике, в который угодил Николай Кузнецов, консультантах на площадке и патриотическом воспитании детей.

«Моему герою приходилось противостоять Жукову и Берии»

- Игорь, какие качества своего героя вы бы могли отметить?

- Молодой парень практически принимает решения за целую страну. Не у всех выдержит психика при таких ситуациях. А он не боялся принимать решения и двигался вперед, зная, чем может поплатиться за свои ошибки. Но любовь к своему делу была для моего героя как спасительная нить Ариадны.

Он вырос в непростой период, где не было возможности проводить за досугом много времени. С раннего возраста Николай Кузнецов был вынужден трудиться, чтобы прокормить себя, семью, помочь маме. Мой персонаж также понимал, что у него в принципе не так много перспектив.

Он стал двигаться в определенном направлении и старался быть честным по отношению к делу, относиться с уважением и любовью к окружающему пространству. А уже дальше у Николая Кузнецова начал появляться какой-то жизненный опыт.

В раннем возрасте, будучи помощником капитана, мой герой уже организовывал процесс достаточно ладно. Когда был атташе в Испании, имел отношение к возвращению золота страны в страну. Уже тогда не боялся брать ответственность на себя!