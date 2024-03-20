Игорь Петренко о воспитании детей, женщинах и «Адмирале Кузнецове»: «Я сказал сыновьям: «Ешьте попкорн, но смотрите кино внимательно!»

С 14 марта на видеоплатформе Smotrim выходит военно-историческая мелодрама «Адмирал Кузнецов». Также лента будет показана на телеканале «Россия».
Картина рассказывает о самом молодом наркоме Военно-морского флота Николае Кузнецове, который занял этот пост в 34 года. Главный герой сериала в первые месяцы Великой Отечественной войны не боится перечить Сталину, спорит с Ворошиловым и готов брать на себя ответственность за исход любых операций.
В его личной жизни тоже кипят нешуточные страсти. По воле обстоятельств две любимые женщины наркома – бывшая и нынешняя жена – вынуждены жить под одной крышей и учиться находить компромиссы.
Поскольку сейчас нет возможности снимать в Одессе и Севастополе, съемки проходили преимущественно в Новороссийске. По словам художника-постановщика Владислава Травинского, в съемочном процессе использовались подлинные корабли того времени.
«А вот снаряды мы изготавливали сами. Вообще, у нас много специфических деталей. В сериале немало документальной хроники. Были очень редкостные кадры, которые связаны непосредственно с морскими боями, с панорамами городов после бомбежек», – отмечает Владислав Травинский.
Главную роль в сериале сыграл актер Игорь Петренко. В беседе с журналистами Игорь рассказал о любовном треугольнике, в который угодил Николай Кузнецов, консультантах на площадке и патриотическом воспитании детей.
«Моему герою приходилось противостоять Жукову и Берии»
- Игорь, какие качества своего героя вы бы могли отметить?
- Молодой парень практически принимает решения за целую страну. Не у всех выдержит психика при таких ситуациях. А он не боялся принимать решения и двигался вперед, зная, чем может поплатиться за свои ошибки. Но любовь к своему делу была для моего героя как спасительная нить Ариадны.
Он вырос в непростой период, где не было возможности проводить за досугом много времени. С раннего возраста Николай Кузнецов был вынужден трудиться, чтобы прокормить себя, семью, помочь маме. Мой персонаж также понимал, что у него в принципе не так много перспектив.
Он стал двигаться в определенном направлении и старался быть честным по отношению к делу, относиться с уважением и любовью к окружающему пространству. А уже дальше у Николая Кузнецова начал появляться какой-то жизненный опыт.
В раннем возрасте, будучи помощником капитана, мой герой уже организовывал процесс достаточно ладно. Когда был атташе в Испании, имел отношение к возвращению золота страны в страну. Уже тогда не боялся брать ответственность на себя!
Игорь Петренко. Фото: телеканал «Россия»
- И спорить с влиятельными коллегами…
- Конечно. Ему приходилось противостоять Жукову и Берии. Там ведь целая история, как они относились друг к другу. Моряки не понимали, почему сухопутные командуют флотом. И откуда-то взялся этот молодой!?
Между Николаем Кузнецовым и Сталиным было доверие и взаимоуважение. Кузнецов не просто принимал решения с позиции «Поругают – не поругают», а с позиции, как это поможет делу. Наверное, это и спасло флот, и большое количество жизней.
Он принял участие в переломном направлении Великой Отечественной войны.
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- Как вы думаете, женщины, любящие Николая Кузнецова, больше помогали или же мешали ему? Все-таки им приходилось жить в одном доме…
- Конечно же, когда мужчина серьезно занят делом, а его женщина ставит выше свои приоритеты, ему становится очень тяжело. Особенно, в те моменты, когда идет какая-то грандиозная драка или готовится масштабный проект.
И здесь задача второй половины – максимально быть и отдушиной, и помощником, и где-то советчиком, чтобы он мог не отвлекаться и набираться сил. Ведь именно женщина в состоянии сделать из любого сильного мужчины абсолютную тряпку, так же, как и наоборот. Слабого человека она может вдохновить так, что он пойдет совершать подвиги.
И тут важно возвращаться в спокойную обстановку. Я просто представил себе, с какой головой этот человек приходит домой и там ему придется выступать в качестве дипломата. У него нет другой возможности заниматься индивидуально каждым, но он надеется на понимание, что вдохновляет моего персонажа на правильное принятие решений.
Но если бы Николай Кузнецов возвращался бы домой, а там перебитая посуда, поцарапанные лица, я представляю, как ему было бы сложно находиться там и принимать решения, от которых зависит судьба страны.
Дарья Урсуляк сыграла любимую женщину адмирала Кузнецова, к которой он ушел от первой жены. Фото: телеканал «Россия»
«Если построить сто консультантов, это будет сто разных работ»
- Какие съемки запомнились вам больше всего?
- Как ни странно, запомнился домашний блок – каким-то совершенно другим своим миром, своим теплом.
Мне очень повезло с партнершами, отчасти благодаря которым и не только на площадке сложилась такая теплая домашняя атмосфера!
Я вспоминаю работу над нашей историей и первое, что мне приходит в голову, - это домашний сыр. Все было немного неожиданно.
На площадку приезжали артисты и старше, опытнее меня, а мне же нужно было быть максимально убедительным. Если мы не будем доверять друг другу и делать правильные точные пасы по-партнерски, то мы не будем верить в эту историю, а чувствовать себя ряжеными и понимать, что что-то изображаем, что-то играем.
Иногда действительно возникало такое ощущение, когда мы не все успевали разобрать, не все сцены понять. Например, я вспоминаю съемки в фильмах «Звезда» или «Водитель для Веры». Только три или четыре месяца у нас проходила подготовка к съемкам.
Мне нужно было поправиться, чтобы выглядеть, как этакий молодой телок. Мы работали с разведчиками, изучали много материала, хроник.
А в случае с «Адмиралом Кузнецовым», к сожалению, не было возможности глубоко погрузиться в морскую жизнь. Ведь здесь очень много формулировок, разных атрибутов, терминологии, понятий, как принято, а как – нет.
Я, например, не знал, что, заходя на корабль, офицеры, идя по трапу, обязательно должны приветствовать судно. К сожалению, такие мелочи иногда возникали случайно. Кто-то увидел и спросил: «А почему вы идете так пренебрежительно к кораблю и не придерживаетесь заведенной традиции?».
Не было абсолютной уверенности во всех сценах, что ты будешь сейчас делать, как ее нужно решить, чтобы она была настоящей. Это была непростая работа.
- А были ли на съемочной площадке консультанты?
- Конечно, были, но знаете я вам так скажу… Я не хочу никого обидеть. Но если построить сто человек консультантов, это будет сто разных работ, фильмов. Каждый человек индивидуален в отношении к тому или иному делу. Для кого-то что-то не важно и можно не обращать на это внимания, а вот главное – пушки, а кто-то скажет, что надо на карты, на глубины смотреть.
Не всегда была возможность находиться с консультантом на одной площадке. Разные технические нюансы приходилось додумывать, допридумывать, экстренно смотреть. Были очень сжатые сроки – эту работу мы отсняли за два с половиной месяца. Можете только себе представить темпы, где ты можешь себе позволить сказать, что что-то не получается, а потом пойти попить чай, куда-то позвонить проконсультироваться. Все собиралось экстремально, но не знаю, что собралось в итоге.
«Есть надежда на наше новое кино!»
- Вы ведь многодетный отец. Какие фильмы вы смотрите вместе с детьми? Как воспитываете их в патриотическом ключе?
- Погружать дочерей полностью в эту математику пока рано. Мы итак ведем много необычных бесед. Они же слышат мои телефонные разговоры. Видят, когда я беру с собой бронежилет, каску и выезжаю за ленту. Ты пытаешься им очень бережно и аккуратно говорить о том, что происходит у нас в стране, постепенно вести, нет, не работу, а добиваться какого-то понимания и осознанности в их восприятии.
А вообще, с девчонками мы смотрим сказки. Например, недавно я показал им «Сказку странствий» с Андреем Мироновым и сам с удовольствием посмотрел этот фильм, вспомнил свое детство. Мы смотрим и советские мультфильм. Конечно, и Голливуд не прошел мимо, потому что на слуху было очень много качественных мультиков, та же история про Анну и Эльзу.
Что касается ребят, то так сложилось, что сейчас я не нахожусь в семье. Они уже начинают взрослеть, и мы видимся все меньше. У сыновей уже свои дела и распланированное время, у меня – свое.
Старшему, Матвею, я написал список фильмов, которых я бы порекомендовал ему к просмотру. И я рад, что он начал осознанно смотреть эти картины. Но, конечно, спецэффекты стали отдалять нашу молодежь от старого советского кино, где есть паузы, а артисты молчат в кадре. Их уже подсадили на это развлечение.
Кадр из сериала «Адмирал Кузнецов». Фото: телеканал «Россия»
Я помню, что однажды повел сыновей на фильм «Небо». На саму премьеру мы не пошли, потому что я подумал, что камеры и суета могут помешать им воспринимать кино. На таких показах много отвлекающих факторов, влияющих на психику.
Поэтому мы с детьми отправились на обычный просмотр. Первый атрибут просмотра – это, конечно, попкорн. Как же без него в кинотеатре? Я напрягся. Мол, это кино нельзя смотреть с попкорном. Это не развлечение, ребята, это кино об определенном срезе жизни. Вы просто посмотрите, а потом я вам куплю попкорн.
Я смотрю, они немного поникли, расстроились. И пока шла реклама, я думал, может, я поступил неправильно. Молча вышел из зала, принес им попкорн: «Держите, ребят. Извините, что решил взять вас за загривок и окунуть в это. Пожалуйста, ешьте, но по возможности смотрите кино, пожалуйста, повнимательнее». Первая их эмоция – сразу захотелось попкорна, ура, амнистия!
Но потом проходит десять – пятнадцать минут. Ребята перестали есть попкорн, отложили, досмотрели фильм до конца. На них произвело впечатление увиденное! И попкорн они так и не доели…
Какими-то аккуратными, поступательными движениями я стараюсь на них воздействовать, влиять, потому что, к сожалению, после 90-х годов все-таки произошел разрыв между поколениями, нарушилась связь отцов и детей.
Поколения 30-х летних принадлежали сами себе. В Интернете возникло много коучей: «Прими себя таким, каков ты есть», «Ты свободен, космополитечен». А все, что связано с Великой Отечественной войной, - это бряцание оружием, потому что бряцать нечем.
Последние пять лет наша либеральная общественность стала особенно давить на то, что нужно отказаться от празднования 9 мая и так далее. Когда дети уже постепенно начали принимать решения, мы где-то встречаемся, разговариваем, я привожу им какие-то примеры, стараюсь заниматься этим аккуратно и бережно.
Одна надежда на наше новое кино, которое найдет золотую середину, опираясь на пример нашего советского кинематографа, где в центре внимания - человек, душа, понятие совести, каких-то человеческих качеств и красивая изобразительность. Мне кажется, что мы уже научились снимать красиво, хоть и нужно опять вспомнить о том, о чем умеет молчать наш народ. И в этом молодому поколению должны помочь родители.
В 90-е же они все побросали и начали зарабатывать деньги. Военные, врачи, педагоги ушли на рынок торговать сгущенкой. В свободное от работы время стояли на «Вернисаже» и подторговывали…
Но сейчас благодаря происходящим событиям мы вновь стали обращать внимание друг на друга, как будто действительно начали просыпаться, стал возобновляться контакт, больше начали разговаривать по душам. Я надеюсь, что впоследствии это нас приведет к какому-то компромиссу, «золотой середине».
Вы будете смеяться, но я считаю себя православным комсомольцем. В юношестве я не был поражен сомнением. Это был такой возраст, когда я еще верил во что-то. Помню, когда мы шли на выборы, это воспринималось как всеобщий праздник, играла музыка. У меня воспоминания солнечного дня. Помню лагеря, зарницы, как мы отыскивали родственников погибших героев-панфиловцев. Было много хорошего, братского, прекрасного. Но вдруг все это дело сломалось! Капитализм вошел в наше пространство, и все стали понимать, что равенство – это достаточно относительное понятие.
В какой-то период в моду снова вошли вера и религия. Мне кажется, что сейчас у нас то пространство, когда мы должны сделать чудесный сплав из того лучшего, что было: и визуальной красоты, и эффектности, но в то же время души, сердечности, внутреннего подвига, жертвенности. Все это должно соединиться и тогда будет проще направлять молодежь в правильное русло!