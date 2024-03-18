Олег Назаров о сериале «Переведи ее через Майдан»: «Мы живем в реалиях, обусловленных теми событиями»

- Олег, у вас главная роль в масштабном проекте. Волнительно было, когда получили предложение сыграть подполковника СБУ или с уверенностью взялись за предложенный образ?

- Я бы сказал с большой уверенностью и удовольствием. Роль многогранная, сюжет бойкий, честно говоря, горд, что поучаствовал в этом проекте.

- Что вам проще было по-актерски: играть рискового следователя или влюбленного мужчину? По сюжету ярче всего смотрятся именно эти две грани вашего героя…

- Различий нет, это же один и тот же человек. Мне было комфортно и в той и в другой ипостаси. Мой герой Игорь Мельник – принципиальный и честный во всем человек, что в службе, что в любви. Он ответственный, да и вообще, по мне, воплощает в себе лучшие мужские качества.

- Какие же? Тут хотелось бы подробностей…

- Как и отметил, честность. Сюда же – справедливость и мужественность. Да, он карьерист, что мешает ему в личной жизни. Но он делает выводы и пытается прийти к гармоничному сочетанию этих двух жизненных пластов. В любом случае, он не врет себе.