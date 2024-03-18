Олег Назаров о сериале «Переведи ее через Майдан»: «Мы живем в реалиях, обусловленных теми событиями»

На Первом канале идет показ сериала «Переведи ее через Майдан». Сюжет повествует о любви и смерти, предательстве и преданности на фоне украинского госпереворота в 2013-2014 годах, разделившего судьбы людей по разные стороны баррикад.
Главную роль в политическом триллере о событиях на Украине десятилетней давности сыграл актер Олег Назаров, больше известный по образу деда-стиляги в рекламе сотового оператора.
О мужских качествах, выборе роли, а также о том, как важно помнить прошлое, актер поделился с Teleprogramma.pro.
Олег Назаров сыграл в сериале «Переведи ее через Майдан». Фото: Первый канал
- Олег, у вас главная роль в масштабном проекте. Волнительно было, когда получили предложение сыграть подполковника СБУ или с уверенностью взялись за предложенный образ?
- Я бы сказал с большой уверенностью и удовольствием. Роль многогранная, сюжет бойкий, честно говоря, горд, что поучаствовал в этом проекте.
- Что вам проще было по-актерски: играть рискового следователя или влюбленного мужчину? По сюжету ярче всего смотрятся именно эти две грани вашего героя…
- Различий нет, это же один и тот же человек. Мне было комфортно и в той и в другой ипостаси. Мой герой Игорь Мельник – принципиальный и честный во всем человек, что в службе, что в любви. Он ответственный, да и вообще, по мне, воплощает в себе лучшие мужские качества.
- Какие же? Тут хотелось бы подробностей…
- Как и отметил, честность. Сюда же – справедливость и мужественность. Да, он карьерист, что мешает ему в личной жизни. Но он делает выводы и пытается прийти к гармоничному сочетанию этих двух жизненных пластов. В любом случае, он не врет себе.
Олег Назаров горд, что принял участие в проекте «Переведи ее через Майдан». Фото: Первый канал
- Кстати, вы учились же в университете МВД? Учитывая роль в сериале «Переведи ее через Майдан», это явно пригодилось и в актерской профессии…
- Это пригождается не только в роли, но и в повседневной жизни. Не говорю про специальные навыки, но что касается дисциплины – уж точно. У меня огромное количество друзей, с которыми учился вместе, мы продолжаем общаться и о деталях службы в МВД узнаю уже по их рассказам. Так что да, роль в сериале мне очень близка.
Хотя с институтской поры прошло много времени, но на проекте были консультанты, которые грамотно и тактично делали поправки на предмет обращения с оружием, передвижений в условиях стрельбы или преследования противника, а также подробно объясняли историко-политическую последовательность событий.
Учеба в вузе МВД помогает актеру и в повседневной жизни. Фото: Первый канал
- Насколько тема украинских событий десятилетней давности интересовала вас до проекта?
- Эта тема, по мне, интересует всех – и со стороны России, и со стороны Украины. Мы живем в реалиях, обусловленных теми событиями.
- Не было волнений, что тогдашний госпереворот на Украине могут показать односторонне?
- Я несколько раз перечитал сценарий, прежде чем согласиться на участие в проекте. И меня подкупило как раз отсутствие в тексте пропаганды и наличие в нем документально подтвержденных фактов. Это история о любви и о геройских поступках людей в сложных политических обстоятельствах.
По мнению актера, тема, раскрытая в сериале, интересует всех современных людей. Фото: Первый канал
- Олег, вы простой парень из Магадана, ставший известным всей стране. Для вас, как для зрителя, чем важен показ сериала «Переведи ее через Майдан»?
- В Магадане я жил с рождения и до 17 лет, конечно, этот город меня сформировал. Что касается проекта, то он без сомнения важен и именно сейчас. Во-первых, многие люди попросту начинают забывать детали событий на Украине в 2014 году, во-вторых, кто-то вообще не знает, с чего конкретно начался конфликт. Поэтому спокойно посмотреть фильм, обрамленный документальной хроникой, увидеть всю последовательность событий – крайне полезно зрителям, причем обеих стран.
Актер рассказал, как важно помнить историю и о том, как сериал полезен зрителю.