«Мы покажем настоящее закулисье»: Эдгард Запашный развеет мифы о цирке в сериале «Цирк!» на телеканале СТС

25 марта на СТС состоится премьера многосерийной комедии «Цирк!», сопродюсером которой стал Эдгард Запашный. Известный дрессировщик вместе с братом Аскольдом также снялся в одной из серий в роли камео.
Сериал расскажет историю трех парней, отправленных на исправительные работы в цирк. Парней ждут веселые и опасные приключения, в том числе им предстоит найти сбежавшего слона, разделить постель с крокодилом, летать под куполом, убегать от разъяренных хищников и совершать другие безумства.
Эдгард Запашный рассказал Teleprogramma.pro про трудности съемочного процесса и особенностях работы с дикими животными в кадре.
В сериале главных героев ждут невероятные приключения в настоящем цирке. Фото: телеканал СТС
- Эдгард, на ваш взгляд, главное достоинство «Цирк!»?
- На самом деле это большой, дорогой и сложный сериал про цирк. Не так много историй снимается на эту тему. И я уверен, что успех гарантирован, нашему зрителю очень понравится, а мы еще долго будем одними из первых, кто сделал комедийный сериал про цирковое искусство. На сегодняшний день не могу вспомнить ни одной телевизионной комедии на эту тему. Есть любимые художественные фильмы, например, «Полосатый рейс», но сериалов про цирк, кроме «Маргариты Назаровой», не припомню.
- Про цирк снимать непросто. С какими трудностями столкнулись?
- Да, всегда очень сложно снимать детей и животных. А в нашем сериале большое количество животных. Дети тоже принимают участие, но животные практически в каждой серии. (Улыбается.) При этом их разнообразие впечатляет: бизоны, зебры, страусы, кенгуру, слоны, львы, тигры. Поэтому каждый раз, планируя новую съемку, группа сталкивается с тем, что требуются не один и два дубля, как обычно, а гораздо больше. Это увеличивает и сроки, и бюджет, потому что животные — это хоть и интересно, но всегда трудно.
Плюс мы снимаем в разных цирковых локациях, иногда съемки ведутся параллельно сразу в нескольких городах. Я, как один из сопродюсеров, сделал все, что от меня зависит, чтобы все проходило в комфортных условиях. Например, договорился с Росгосцирком, чтобы самарский и тульский цирки открыли двери для съемочной группы.
В сериале «Цирк!» снималось большое количество животных, в том числе диких. Фото: телеканал СТС
- Что особенно хочется показать зрителям? Может, открыть цирк с новой стороны?
- Есть мнение, что это низкопробное развлечение для определенного количества граждан. Так вот, хочется эти стереотипы разбить. Мы покажем настоящее закулисье, чтобы сформировать позитивное отношение к цирку. И главное — в кадре будут красивые и здоровые животные. Тем самым мы опровергнем еще один миф, что все они в цирке голодные и несчастные. И, конечно, мы расскажем о людях. На самом деле это хоть и особенный мир, но не закрытый, как думают некоторые. Так что сериал — это некое погружение прежде всего в закулисье циркового искусства.
- Не боитесь осуждения зоозащитников, выступающих против животных в цирке?
- Я не боюсь, потому что зоозащитники — хорошие люди. А вот как отреагируют зоорадикалы, про которых вы, скорее всего, спрашиваете, честно говоря, неважно. Просто у них обычно два мнения: свое и неправильное. И они не пытаются разобраться в вопросе, не транслируют правдивую информацию. Что касается темы запрета животных в цирке, этим часто манипулируют. Ведь в странах, в которых всегда были сильны традиции циркового искусства, а это в Германии, США, Китае, Великобритании, Испании, Италии и Франции, цирковое искусство продолжает активно развиваться. Может, где-то есть ограничения, связанные с определенными животными, но в целом все работает. Это легко проверить: посмотрите, как сейчас гастролирует цирк Кроне по всей Германии и Европе, швейцарский цирк Кни и многие другие.
Братья Запашные выступили в роли камео в одной из серий фильма. Фото: телеканал СТС
- А кто-то из ваших животных появится в сериале?
- Хищники будут. Если братья Запашные в кадре, значит, хищники тоже появятся. (Улыбается.) В целом если изучить нашу фильмографию, то можно заметить, что восемьдесят процентов современного российского кино за последние двадцать лет было снято с участием наших животных, поэтому опыта у них много.
- Артисты Большого Московского цирка тоже принимают участие?
- На прошлой неделе мы снимали сцены, в которых одновременно шестьдесят наших артистов. Конечно, все самые сложные трюковые сцены делают исполнители высшей категории. Кто-то кого-то дублирует, кто-то где-то себя играет. Находиться в нашем цирке и не пользоваться его кадровым потенциалом было бы неправильно.
- Когда в сериале участвует такое количество животных, наверняка возникают форс-мажоры? Может, кого-то уговаривали сниматься?
- Как я и говорил, съемки с животными — это всегда непросто. У каждого своя тонкая душевная организация. Но не сказал бы, что мы столкнулись с серьезными проблемами. Самое важное — здесь мы работаем исключительно с профессионалами высочайшего уровня. В сериале принимали участие французские, итальянские и российские дрессировщики. И это лучшие силы современного мирового цирка на сегодняшний день. Эти животные настолько хорошо подготовлены, что в нашем случае не они привыкали к условиям, а актеры. (Улыбается.)
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В сериале есть сцены, в которых одновременно задействовано шестьдесят наших артистов. Фото: телеканал СТС
- В цирковую атмосферу снова попал актер Николай Добрынин, который в этот раз играет директора цирка.
- Да, это наш с ним второй сериал. С Николаем Николаевичем работали над историей «Маргарита Назарова», где главной задачей всех актеров была съемка без дублеров. Они заходили в клетку к животным, рисковали жизнью. Это было их условие и желание. Но, конечно, была серьезная подготовка.
Николай Добрынин исполнил роль директора цирка в сериале «Цирк!». Фото: телеканал СТС
- Кстати, о подготовке. Перед съемками «Цирк!» вы проводили экскурсию для группы. Что хотелось донести и показать в первую очередь?
- Задача была, чтобы все обнулились и забыли про сложившиеся мнения о цирке, потому что большая часть из них в цирке не была никогда, но мнение уже было сформировано. Я сразу сказал им: «Ребят, давайте так. Зайдите, посмотрите, не ищете чего-то плохого. Поговорите с артистами, побудьте на репетициях, сходите на спектакль. Мы абсолютно открыты для общения».
И, конечно, понимая сложность и опасность некоторых сцен, где людям предстояло контактировать непосредственно с животными, мы делали специальные репетиции. И это заняло несколько недель.