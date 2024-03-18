«Мы покажем настоящее закулисье»: Эдгард Запашный развеет мифы о цирке в сериале «Цирк!» на телеканале СТС

- Эдгард, на ваш взгляд, главное достоинство «Цирк!»?

- На самом деле это большой, дорогой и сложный сериал про цирк. Не так много историй снимается на эту тему. И я уверен, что успех гарантирован, нашему зрителю очень понравится, а мы еще долго будем одними из первых, кто сделал комедийный сериал про цирковое искусство. На сегодняшний день не могу вспомнить ни одной телевизионной комедии на эту тему. Есть любимые художественные фильмы, например, «Полосатый рейс», но сериалов про цирк, кроме «Маргариты Назаровой», не припомню.

- Про цирк снимать непросто. С какими трудностями столкнулись?

- Да, всегда очень сложно снимать детей и животных. А в нашем сериале большое количество животных. Дети тоже принимают участие, но животные практически в каждой серии. (Улыбается.) При этом их разнообразие впечатляет: бизоны, зебры, страусы, кенгуру, слоны, львы, тигры. Поэтому каждый раз, планируя новую съемку, группа сталкивается с тем, что требуются не один и два дубля, как обычно, а гораздо больше. Это увеличивает и сроки, и бюджет, потому что животные — это хоть и интересно, но всегда трудно.

Плюс мы снимаем в разных цирковых локациях, иногда съемки ведутся параллельно сразу в нескольких городах. Я, как один из сопродюсеров, сделал все, что от меня зависит, чтобы все проходило в комфортных условиях. Например, договорился с Росгосцирком, чтобы самарский и тульский цирки открыли двери для съемочной группы.