Клава Кока о возлюбленном Александре Поверине: «Саша не мой аксессуар!»

Около месяца назад певица Клава Кока объявила, что начинает совместную жизнь со своим возлюбленным, победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. И такое решение для этой пары станет новым этапом в отношениях.

О том, чем обернулся этот эксперимент, Клава рассказала на пресс-завтраке музыкальной премии Муз-ТВ. Сама же церемония вручения награды телеканала пройдет 14 июня.

«Мы оказались очень схожими в быту»