Клава Кока о возлюбленном Александре Поверине: «Саша не мой аксессуар!»

Около месяца назад певица Клава Кока объявила, что начинает совместную жизнь со своим возлюбленным, победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. И такое решение для этой пары станет новым этапом в отношениях.
О том, чем обернулся этот эксперимент, Клава рассказала на пресс-завтраке музыкальной премии Муз-ТВ. Сама же церемония вручения награды телеканала пройдет 14 июня.
«Мы оказались очень схожими в быту»
«Мы уже целый месяц живем вместе. Время летит очень быстро. Конечно, сталкиваемся с теми ситуациями, в которых уже больше раскрываемся. Но пока это только позитивный опыт, - поделилась артистка с Teleprogramma.pro.
-Мне очень нравится жить с Сашей, а ему – со мной. И надеюсь, что бытовуха еще нескоро будет преобладать в нашей жизни».
- Вы делите домашние обязанности?
- Да. Мы оказались очень схожими в быту. Саша – очень чистоплотный. Он не брезгует помыть за собой тарелку, так же, как и я.
Я не заказываю борщ из дома, убираюсь сама. Мы друг друга поддерживаем. И если кто-то не помыл за собой посуду, то не выносим друг другу мозги.
- И вы даже носки Александра убираете?
- Я могу собрать его носки, и он – мои тоже. Ничего страшного!
«Лолита – очень искрометная женщина!»
- Поддержит ли вас Александр во время премии Муз-ТВ?
- Я же буду на красной дорожке и не смогу никуда отходить. Здесь мне, скорее, важна его поддержка до и после, либо в моменте, когда я буду за кулисами.
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- А появится ли ваш избранник в составе вашего стаффа (штата сотрудников - прим. ред)?
- Я буду переживать, что ему не совсем комфортно. Он же не мой стафф и не аксессуар. Поэтому, мне кажется, он поддержит меня за кулисами.
Клава Кока на пресс-завтраке премии Муз-ТВ. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
- Как вам компания ваших соведущих: Лолиты, Александра Маркони и Леры Кудрявцевой?
- Я очень счастлива, что буду находиться в окружении таких профессионалов. Все-таки в отличии от меня у этих артистов больше опыта, особенно у Владимира Маркони.
А Лолита – вообще очень искрометная женщина. И я думаю, что она не потеряется ни в какой ситуации. Она всегда будет смешной и актуальной. Мне очень лестно находиться в такой компании.
Тем более я знаю имя пятого ведущего, но я вам его не скажу. Это будет вообще «Вау», прямо бомба. Поэтому ждите 14 июня!