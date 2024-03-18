Клава Кока о возлюбленном Александре Поверине: «Саша не мой аксессуар!»

Клава Кока и Александр Поверин. Фото: соцсети Клавы Коки   

Певица рассказала о совместном быте с любимым человеком и своем отношении к Лолите.

Около месяца назад певица Клава Кока объявила, что начинает совместную жизнь со своим возлюбленным, победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным. И такое решение для этой пары станет новым этапом в отношениях. 

О том, чем обернулся этот эксперимент, Клава рассказала на пресс-завтраке музыкальной премии Муз-ТВ. Сама же церемония вручения награды телеканала пройдет 14 июня. 

«Мы оказались очень схожими в быту» 

«Мы уже целый месяц живем вместе. Время летит очень быстро. Конечно, сталкиваемся с теми ситуациями, в которых уже больше раскрываемся. Но пока это только позитивный опыт, - поделилась артистка с Teleprogramma.pro. 

-Мне очень нравится жить с Сашей, а ему – со мной. И надеюсь, что бытовуха еще нескоро будет преобладать в нашей жизни».

- Вы делите домашние обязанности? 

- Да. Мы оказались очень схожими в быту. Саша – очень чистоплотный. Он не брезгует помыть за собой тарелку, так же, как и я. 

Я не заказываю борщ из дома, убираюсь сама. Мы друг друга поддерживаем. И если кто-то не помыл за собой посуду, то не выносим друг другу мозги. 

- И вы даже носки Александра убираете? 

- Я могу собрать его носки, и он – мои тоже. Ничего страшного! 

«Лолита – очень искрометная женщина!» 

- Поддержит ли вас Александр во время премии Муз-ТВ? 

- Я же буду на красной дорожке и не смогу никуда отходить. Здесь мне, скорее, важна его поддержка до и после, либо в моменте, когда я буду за кулисами.

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- А появится ли ваш избранник в составе вашего стаффа (штата сотрудников - прим. ред)?     

- Я буду переживать, что ему не совсем комфортно. Он же не мой стафф и не аксессуар. Поэтому, мне кажется, он поддержит меня за кулисами.

Клава Кока на пресс-завтраке премии Муз-ТВ. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro  

- Как вам компания ваших соведущих: Лолиты, Александра Маркони и Леры Кудрявцевой? 

- Я очень счастлива, что буду находиться в окружении таких профессионалов. Все-таки в отличии от меня у этих артистов больше опыта, особенно у Владимира Маркони. 

А Лолита – вообще очень искрометная женщина. И я думаю, что она не потеряется ни в какой ситуации. Она всегда будет смешной и актуальной. Мне очень лестно находиться в такой компании. 

Тем более я знаю имя пятого ведущего, но я вам его не скажу. Это будет вообще «Вау», прямо бомба. Поэтому ждите 14 июня! 

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