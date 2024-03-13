Владимир Вдовиченков о новой роли деда, «Евгении Онегине» и даче: «Вроде бы на дедушку не похож»

В российском прокате продолжается показ фильма Сарика Андреасяна «Евгений Онегин». Роль рассказчика в нем сыграл актер Владимир Вдовиченков.
В беседе с журналистами Владимир признался, что его любимая героиня в этом произведении – это Татьяна Ларина. И он не осуждает женщин, которые первые решаются открыть свое сердце, как это сделала Татьяна, признавшись Онегину в любви.
А еще Владимир Вдовиченков рассказал представителям СМИ о новой роли дедушки и своих дачных обязанностях.
«Сейчас мужчины инфантильны, всего боятся»
- Владимир, насколько вам близки произведения Пушкина?
- Ну, конечно близки. Я же работаю в театре им Вахтангова, который на Пушкине сделал себе вторую жизнь. Я в спектакле «Евгений Онегин», не поверите, играл роль рассказчика. Для меня это близко, важно, мы много об этом говорили.
Мне кажется, что роль Пушкина недооценена настолько, что вы даже себе представить этого не можете. Не было бы поэта, не было бы русского литературного языка, как бы странно это ни звучало.
Это человек, который впервые стал писать на русском. Мы все знаем строчки из письма Татьяны: «Я Вам пишу, чего же боле…». Но там есть и предисловие: «Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала. И объяснялася с трудом на языке своем родном». То есть она писала по-французски.
Тогда все люди, умеющие читать, объяснялись по-французски. И Пушкин смог эту традицию сломать. Но не только он, конечно. Это величайшая фигура в нашей литературе.
- Бытует мнение, что главный герой «Евгения Онегина» - это Пушкин…
- Я так не считаю. Александр Сергеевич Пушкин – это тот человек, который неукоснительно нас ведет туда, куда нужно. И он, конечно, главная фигура повествования.
Но все-таки главная героиня – это Россия с ее жителями, красотами, природой, леностью, энергией. Это жизнеописание нашей страны.
По «Евгению Онегину» мы сейчас можем судить, как жили тогда люди, чем они пользовались, как ели, любили, чем занимались, чем развлекались. Ведь это энциклопедия русской жизни.
- Сколько раз вы перечитывали роман?
- Признаюсь честно, ни разу. Мне казалось, что это произведение я знаю еще из школьной программы. Я как русский раздолбай - пришел и все знаю! А когда мы стали репетировать спектакль и снимать фильм, вдруг открылись такие смыслы!
А знаете, расскажу вам интересную историю. Недавно мы со спектаклем «Евгений Онегин» ездили в Китай. И там 90% зрительниц пришли с томиками этого романа.
Я подумал: «Господи, вот поучиться бы у них». То есть они не просто пришли на спектакль, а даже принесли с собой книжки. Это было так трогательно!
Владимир Вдовиченков в фильме «Евгений Онегин». Фото: кадр из фильма
- Кто ваш любимый герой в романе «Евгений Онегин»?
- Конечно, Татьяна.
- А почему?
- Все-таки она главная героиня этой истории. А Онегин, добрый мой приятель, не друг, а именно приятель - как лейтмотив российской жизни. А Татьяна ради любви может пойти на какие-то невообразимые поступки, самой признаваться в своих чувствах. А по тем временам открыться взрослому человеку это было что-то из ряда вон выходящее.
Но потом звучит: «А я другому отдана и буду век ему верна». Это честь, это верность – то, чему должны следовать русские женщины.
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- А вам женщины в любви признавались?
- Ну а как вы думаете?
- На свидания приглашали?
- Да всякое бывало.
- А кто, на ваш взгляд, должен проявлять большую инициативу в отношениях? Все-таки считается, что женщина…
- А это кто больше хочет, кому больше хочется контакта. Это тоже определенные догмы, что женщина или девушка не может проявить самой инициативу.
Знаете, сейчас мужчины инфантильны, всего боятся. И для того, чтобы мужчина признался девушке в любви, нужно, чтобы оценили парни, а лучше парней бы не было, чтобы они не подумали, что он какой-то слабый. Но вообще, здесь нет никаких ограничений!
«Я каждый день беру на даче лопату, чищу снег, собираю шишки»
- Успеваете ли вы находить время для отдыха?
- Если кто-то из актеров говорит, что только работает, не верьте ему.
- А как вообще любите проводить время?
- По-разному. Например, вчера я был в бассейне. Я люблю плавать и делаю это с удовольствием. Я не могу назвать себя спортсменом, больше занимаюсь физкультурой.
Или вот я гулял с собакой целое утро, занимался своими делами. А потом вспомнил, что приглашен же на премьеру. Я погулял с собакой по полю, вернулся, оделся и приехал на торжественное мероприятие в Москву.
- Чем вы занимаетесь на своей даче?
- Я каждый день беру лопату, чищу снег, собираю шишки. После прогулки с собакой тоже надо кое-что убрать. Я вообще провинциал и люблю землю.
Владимир Вдовиченков на премьере фильма «Евгений Онегин». Фото: Global Look Press
- Скоро посев! Вы будете что-нибудь сажать?
- Я просто не знаю, что сажать, но мысли есть. Я играю Астрова в спектакле «Дядя Ваня», а там все время говорят о том, что человек лес выращивает, людей лечит. Людей лечить я не могу.
Но мы все время говорим о том, что испорчен климат. Посадить дерево – это не сложно. Можно купить ростков по рублю и посадить их сто штук. Получится сто деревьев! Но сегодня посадишь, а завтра их вырубят и скажут, что это поле, а там была строительная площадка!
У меня даже возникла мысль, а не обратиться ли в администрацию области, чтобы узнать, есть ли у нас такие территории, которые считаются относительно заброшенными, и никто не хочет ими заниматься. И может быть, даже затеять общественное движение типа «Озеленить Землю», потому что была такая тема, что если каждый житель нашей страны посадит по дереву, то это будет, как минимум, сто миллионов. Сразу заживем!
«Внук похож на свою маму»
- У вас ведь недавно родился внук…
- Да, 2 декабря.
Владимир Вдовиченков и его жена Елена Лядова. Фото: Global Look Press
- А на кого похож ваш внук?
- На свою маму.
- А вы его уже видели? И каковы ощущения?
- Он живет в Петербурге. Я, конечно, видел фотографии внука, но пока не общался с ним. Ощущения странные! Смотрю в зеркало и вроде бы на дедушку не похож…
Я знал, что это случится. Такова наша жизнь. Рано или поздно я стану дедушкой. И когда сын сказал мне об этом, я понял, что этот момент наступил. Все идет своим чередом!