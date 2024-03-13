Владимир Вдовиченков о новой роли деда, «Евгении Онегине» и даче: «Вроде бы на дедушку не похож»

В российском прокате продолжается показ фильма Сарика Андреасяна «Евгений Онегин». Роль рассказчика в нем сыграл актер Владимир Вдовиченков.

В беседе с журналистами Владимир признался, что его любимая героиня в этом произведении – это Татьяна Ларина. И он не осуждает женщин, которые первые решаются открыть свое сердце, как это сделала Татьяна, признавшись Онегину в любви.

А еще Владимир Вдовиченков рассказал представителям СМИ о новой роли дедушки и своих дачных обязанностях.

«Сейчас мужчины инфантильны, всего боятся»

- Владимир, насколько вам близки произведения Пушкина?

- Ну, конечно близки. Я же работаю в театре им Вахтангова, который на Пушкине сделал себе вторую жизнь. Я в спектакле «Евгений Онегин», не поверите, играл роль рассказчика. Для меня это близко, важно, мы много об этом говорили.

Мне кажется, что роль Пушкина недооценена настолько, что вы даже себе представить этого не можете. Не было бы поэта, не было бы русского литературного языка, как бы странно это ни звучало.

Это человек, который впервые стал писать на русском. Мы все знаем строчки из письма Татьяны: «Я Вам пишу, чего же боле…». Но там есть и предисловие: «Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала. И объяснялася с трудом на языке своем родном». То есть она писала по-французски.

Тогда все люди, умеющие читать, объяснялись по-французски. И Пушкин смог эту традицию сломать. Но не только он, конечно. Это величайшая фигура в нашей литературе.

- Бытует мнение, что главный герой «Евгения Онегина» - это Пушкин…

- Я так не считаю. Александр Сергеевич Пушкин – это тот человек, который неукоснительно нас ведет туда, куда нужно. И он, конечно, главная фигура повествования.

Но все-таки главная героиня – это Россия с ее жителями, красотами, природой, леностью, энергией. Это жизнеописание нашей страны.

По «Евгению Онегину» мы сейчас можем судить, как жили тогда люди, чем они пользовались, как ели, любили, чем занимались, чем развлекались. Ведь это энциклопедия русской жизни.

- Сколько раз вы перечитывали роман?

- Признаюсь честно, ни разу. Мне казалось, что это произведение я знаю еще из школьной программы. Я как русский раздолбай - пришел и все знаю! А когда мы стали репетировать спектакль и снимать фильм, вдруг открылись такие смыслы!

А знаете, расскажу вам интересную историю. Недавно мы со спектаклем «Евгений Онегин» ездили в Китай. И там 90% зрительниц пришли с томиками этого романа.

Я подумал: «Господи, вот поучиться бы у них». То есть они не просто пришли на спектакль, а даже принесли с собой книжки. Это было так трогательно!