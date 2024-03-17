Алексей Демидов: «Семья - мой толчковый механизм»

- В этом проекте снимался и Филипп Бледный, с которым вы дружите. Сложно актеру дружить с актером? Творческая конкуренция, неизбежные сравнения достижений...

- Я благодарен Богу, что у меня чувство зависти не развито. Искренне радуюсь успехам родных и близких.

Если рядом люди, которые на данный момент делают что-то лучше тебя, тебе есть к чему стремиться. Самое главное - не останавливаться. Когда работаем с Филиппом вместе - в спектакле играем, снимаемся, - мы друг друга стараемся улучшать. Глядя на работу друга и замечательного артиста, я могу что-то найти для себя. Или что-то ему предложить.

- Вы и в новых «Папиных дочках» вместе.

- Да, сейчас снимаем второй сезон.

«Я из тех, кто может сомневаться»

- Сериалы с вами выходят один за другим. И качество ролей поменялось - раньше вы чаще играли оперативников. Есть ощущение, что в работе «поперло»?

- Не могу сказать, что я долго сидел без работы. Она всегда была. Вопрос - какая. Есть ощущение, что начали поступать предложения другого характера, разнообразные. Это не может не радовать. Но в целом они всегда были. Я с любовью о ношусь к своей профессии, стараюсь сделать все возможное. Ты просто любишь профессию, она тебя в какой-то момент отблагодарит.

- В этой востребованности больше труда или везения?

- Это сочетание отношения к работе и профессионализма. И, конечно же, доля удачи присутствует. Конечно, и я усилия приложил, но, видимо, так угодно Богу, что у меня есть работа и она продолжается.

- Допустим, кино- и сериальное производство исчезло. И театров больше нет. Вы можете представить себя вне актерской профессии? Или это станет для вас катастрофой?

- Когда я только приехал в Москву, были моменты, когда съемок не было. И я никого и ничего не знал, и меня никто не знал. И нужно было как-то двигаться, на что-то жить. Приходилось работать в разных сферах. Я и в такси работал, и ведущим на мероприятиях. Дай Бог мне сил и здоровья, но я понимаю, что, если вдруг закончится работа, то я смогу заняться чем-то иным, не связанным с моей профессией.

- Актеру вроде как положено сомневаться в себе. Какие качества помогают вам не потерять веру в себя?

- Порой видишь людей, и кажется, что чувство сомнения у них в принципе отсутствует. Я из тех, кто может сомневаться. Основной двигатель всего - вера. Если она имеется, если ты чувствуешь, что можешь, то сомневаешься, но все равно двигаешься вперед. И тебе это когда-то откликнется.

- Каждый год театральные вузы штурмует огромное количество народу. Что нужно в себе разглядеть такого, после чего можно пойти и тоже попробовать? Вот Никита Кологривый настаивает, что не стоит «сакрализировать» эту профессию - мол, каждого можно приодеть, поставить в кадр?

- Без понятия. По мне люди, которые превозносят эту профессию выше других, возлагают на нее обязательства, которых нет. Та же работа, как у многих. Иногда слышу: ой, да ты актер! Говорю в ответ: а что в этом такого? Людям кажется, что быть актером - это что-то невероятное. Если бы я сказал, что я менеджер, интереса ко мне было бы меньше. Вполне себе вероятно, тоже работа! Но если ты любишь то, чем занимаешься, то ты вообще не работаешь, как сказал кто-то из умных и великих (вольная цитата из Конфуция. - Ред.). Важно любить то, чем ты занимаешься. Тогда счастье будет к тебе периодически приходить в голову и в сердце. Ты будешь радоваться жизни. Я не наделяю божественным статусом то, чем я занимаюсь. Но я очень люблю свою профессию. Мне нравится фантазировать, придумывать что-то, изобретать для роли. Мне это доставляет удовольствие.

- Случается, что не получается, не придумывается?

- У меня такое бывает. С каждым годом этого становится меньше - ввиду постоянного тренинга в виде работы. Но все равно это происходит. Век живи - век учись. Постичь профессию до конца - это нужно особое дарование. Вот как Лионель Месси в футболе. А в остальном работа и труд. Как говорил мой педагог, актером можно стать благодаря 5% способностей и 95% труда.

- Кто ваши ориентиры в профессии?

- Евгений Александрович Евстигнеев, Олег Янковский, Андрей Миронов…

- А из ныне живущих?

- Мне очень нравятся Кристиан Бейл, Хоакин Феникс, Роберт Дауни-младший, Роберт Де Ниро, Аль Пачино.

Последние двое сейчас почивают на лаврах уже - как по мне, они уже все сделали, а сейчас просто получают удовольствие от жизни. Маниакальная страсть, которая есть у Бейла с Макконахи, меня очень привлекает. Эти ребята очень крутые в своем деле. Они безумные в чем-то, но безумство порой может граничить с гениальностью. Из российских молодых актеров не знаю, кого назвать, - не так много нашего кино смотрю. Из старшего поколения назову Юрия Николаевича Стоянова, Романа Сергеевича Мадянова. Это люди, которых я видел и на экране, и на съемочной площадке.

«Эгоизм - то, что во мне было»

- Длительные отлучки на съемки мешают или, наоборот, помогают семейному счастью?

- В последнее время получается плотно работать, но при этом успевать побыть дома. Даже в выходные иногда удается поехать на каток, еще куда-нибудь. Ритм сейчас размеренный. Были моменты, когда приходилось уезжать, не быть дома по месяцу-полтора. Конечно, скучаешь.

- Вы женаты 14 лет. Изменилось ваше понимание себя, семьи за время брака?