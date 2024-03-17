Алексей Демидов: «Семья - мой толчковый механизм»

Сериал «Артист с большой дороги» (16+, смотрите на START и Wink) стал своеобразным бенефисом Юрия Стоянова. Актер играет вора-рецидивиста по кличке Артист, который легко меняет облик, перевоплощаясь в кого угодно. С темным прошлым покончено, но в силу обстоятельств Артист переодевается пожилой женщиной, чтобы устроиться няней к собственным внукам. 36-летний актер Алексей Демидов исполняет роль успешного финансиста, который не может забыть свою студенческую любовь. В комедийную канву вшиты простые истины о том, как важна для каждого из нас семья и что исправить ошибки никогда не поздно.
- Алексей, сериал «Артист с большой дороги» можно назвать комедией с драматическим подтекстом. Обязателен ли подтекст в комедиях?
- Если комедия хорошая, а не просто юмор ради юмора, она всегда несет какой-то смысл. Я считаю, что каждый хороший фильм или спектакль должен иметь подтекст - нравоучительный в хорошем смысле слова.
Пока муж Оли в тюрьме, Виталий подбивает к ней клинья. Но он еще не знает, что на страже интересов семьи стоит боевая няня... (Алексей Демидов с Анной Глаубэ и Юрием Стояновым в сериале «Артист с большой дороги».) Фото: кадр из фильма
- Смотрели «Городок» в детстве? Каким Стоянов оказался в жизни?
- Смотрел. С Юрием Николаевичем мы знакомы лет семь. Работали вместе, но тогда у нас пересечений было не так много. А здесь, да, удавалось пообщаться. Он замечательный, с прекрасным чувством юмора. Кладезь историй! Пышет энергией. Вне кадра мы все были соучастниками представления под названием Юрий Николаевич Стоянов. Это было чудесно. Большое удовольствие наблюдать за человеком, слушать его истории.
- То есть «синдрома аксакала», когда старший все время поучает младших, у него нет?
- Он молод душой. Мог и совет дать, как сделать лучше. У человека очень большой опыт. Почему бы не посоветовать, если есть чем поделиться? Это было в меру.
Фото: кадр из фильма
- В этом проекте снимался и Филипп Бледный, с которым вы дружите. Сложно актеру дружить с актером? Творческая конкуренция, неизбежные сравнения достижений...
- Я благодарен Богу, что у меня чувство зависти не развито. Искренне радуюсь успехам родных и близких.
Если рядом люди, которые на данный момент делают что-то лучше тебя, тебе есть к чему стремиться. Самое главное - не останавливаться. Когда работаем с Филиппом вместе - в спектакле играем, снимаемся, - мы друг друга стараемся улучшать. Глядя на работу друга и замечательного артиста, я могу что-то найти для себя. Или что-то ему предложить.
- Вы и в новых «Папиных дочках» вместе.
- Да, сейчас снимаем второй сезон.
«Я из тех, кто может сомневаться»
- Сериалы с вами выходят один за другим. И качество ролей поменялось - раньше вы чаще играли оперативников. Есть ощущение, что в работе «поперло»?
- Не могу сказать, что я долго сидел без работы. Она всегда была. Вопрос - какая. Есть ощущение, что начали поступать предложения другого характера, разнообразные. Это не может не радовать. Но в целом они всегда были. Я с любовью о ношусь к своей профессии, стараюсь сделать все возможное. Ты просто любишь профессию, она тебя в какой-то момент отблагодарит.
- В этой востребованности больше труда или везения?
- Это сочетание отношения к работе и профессионализма. И, конечно же, доля удачи присутствует. Конечно, и я усилия приложил, но, видимо, так угодно Богу, что у меня есть работа и она продолжается.
- Допустим, кино- и сериальное производство исчезло. И театров больше нет. Вы можете представить себя вне актерской профессии? Или это станет для вас катастрофой?
- Когда я только приехал в Москву, были моменты, когда съемок не было. И я никого и ничего не знал, и меня никто не знал. И нужно было как-то двигаться, на что-то жить. Приходилось работать в разных сферах. Я и в такси работал, и ведущим на мероприятиях. Дай Бог мне сил и здоровья, но я понимаю, что, если вдруг закончится работа, то я смогу заняться чем-то иным, не связанным с моей профессией.
- Актеру вроде как положено сомневаться в себе. Какие качества помогают вам не потерять веру в себя?
- Порой видишь людей, и кажется, что чувство сомнения у них в принципе отсутствует. Я из тех, кто может сомневаться. Основной двигатель всего - вера. Если она имеется, если ты чувствуешь, что можешь, то сомневаешься, но все равно двигаешься вперед. И тебе это когда-то откликнется.
- Каждый год театральные вузы штурмует огромное количество народу. Что нужно в себе разглядеть такого, после чего можно пойти и тоже попробовать? Вот Никита Кологривый настаивает, что не стоит «сакрализировать» эту профессию - мол, каждого можно приодеть, поставить в кадр?
- Без понятия. По мне люди, которые превозносят эту профессию выше других, возлагают на нее обязательства, которых нет. Та же работа, как у многих. Иногда слышу: ой, да ты актер! Говорю в ответ: а что в этом такого? Людям кажется, что быть актером - это что-то невероятное. Если бы я сказал, что я менеджер, интереса ко мне было бы меньше. Вполне себе вероятно, тоже работа! Но если ты любишь то, чем занимаешься, то ты вообще не работаешь, как сказал кто-то из умных и великих (вольная цитата из Конфуция. - Ред.). Важно любить то, чем ты занимаешься. Тогда счастье будет к тебе периодически приходить в голову и в сердце. Ты будешь радоваться жизни. Я не наделяю божественным статусом то, чем я занимаюсь. Но я очень люблю свою профессию. Мне нравится фантазировать, придумывать что-то, изобретать для роли. Мне это доставляет удовольствие.
- Случается, что не получается, не придумывается?
- У меня такое бывает. С каждым годом этого становится меньше - ввиду постоянного тренинга в виде работы. Но все равно это происходит. Век живи - век учись. Постичь профессию до конца - это нужно особое дарование. Вот как Лионель Месси в футболе. А в остальном работа и труд. Как говорил мой педагог, актером можно стать благодаря 5% способностей и 95% труда.
- Кто ваши ориентиры в профессии?
- Евгений Александрович Евстигнеев, Олег Янковский, Андрей Миронов…
- А из ныне живущих?
- Мне очень нравятся Кристиан Бейл, Хоакин Феникс, Роберт Дауни-младший, Роберт Де Ниро, Аль Пачино.
Последние двое сейчас почивают на лаврах уже - как по мне, они уже все сделали, а сейчас просто получают удовольствие от жизни. Маниакальная страсть, которая есть у Бейла с Макконахи, меня очень привлекает. Эти ребята очень крутые в своем деле. Они безумные в чем-то, но безумство порой может граничить с гениальностью. Из российских молодых актеров не знаю, кого назвать, - не так много нашего кино смотрю. Из старшего поколения назову Юрия Николаевича Стоянова, Романа Сергеевича Мадянова. Это люди, которых я видел и на экране, и на съемочной площадке.
«Эгоизм - то, что во мне было»
- Длительные отлучки на съемки мешают или, наоборот, помогают семейному счастью?
- В последнее время получается плотно работать, но при этом успевать побыть дома. Даже в выходные иногда удается поехать на каток, еще куда-нибудь. Ритм сейчас размеренный. Были моменты, когда приходилось уезжать, не быть дома по месяцу-полтора. Конечно, скучаешь.
- Вы женаты 14 лет. Изменилось ваше понимание себя, семьи за время брака?
Фото: Persona Stars
- Эгоизм - то, что во мне было. Когда ты ставишь себя выше, чем все остальные. В какой-то момент пришло понимание, что это мне мешает в жизни. И тем более в отношениях. Произошел «перевертыш», я попробовал уступать в каких-то вещах, становиться другом, больше разговаривать. И не в конфликтной форме, а за круглым столом, попивая чай. И вот эта дипломатическая форма общения стала менять и мою внутреннюю жизнь, и общение с окружающим миром.
- Как вы к этому пришли?
- Был период ломки в этом плане. Начинаешь спрашивать себя: что тебе важнее - ты сам или те, кто рядом? И я понял, что семья для меня очень важна. Я все делаю для них - это мой толчковый механизм, который помогает мне двигаться дальше и в жизни, и в профессии. Было принято решение попробовать действовать таким образом.
- У вас две дочери - Анастасии 11 лет, Есении 5. Отцы часто балуют дочерей. А вы?
Фото: личная страница Алексея Демидова в социальной сети
И тройной красотой уже он окружен! С женой Еленой и дочками - Анастасией (слева) и Есенией. Фото: Persona Stars
- Я не строгий отец. Скорее я с ними мягок. У старшей, правда, уже есть свои желания-хотения, какие-то хитрости. Когда происходят такие вещи, я могу с ней строго разговаривать. Но это крайность, редко я это делаю. Обычно мы друг друга понимаем. Все очень миролюбиво, с подарками и мягкостью.
- Вы допускаете, что ваши дочери захотят стать актрисами?
- Я считаю, что нужно любить то, чем ты занимаешься. Если у дочерей возникнет острое желание, я не против. У меня на этот счет нет запретов. Конечно, я буду с ними разговаривать об этом, объяснять свое видение профессии, чтобы они как можно меньше ошибок совершили. Как любому родителю, хочется помочь своим детям.
- А попробовать прямо сейчас не хотите? В «Артисте...» дочь персонажа Бледного играет очаровательная Арина Савостьянова, совсем маленькая девочка.
- Да, планируем старшей сделать портфолио и попробовать, чтобы она походила на кастинги. Младшая пока не особенно горит желанием. А старшей все интересно, все хочется попробовать. Я ей рассказываю, что актерам все-таки приходится работать. По многу часов на площадке, быть всегда в форме, вовремя делать то, что нужно, вне зависимости от усталости или настроения. Она это вроде как понимает и все равно горит желанием попробовать.
- Бывает, что актерский труд воспринимают как легкую работу, за которую платят бешеные деньги. Что бы вы ответили таким людям?
- Я бы с такими просто не стал разговаривать. Какой смысл? Если человек упертый и твердо стоит на своем - пожалуйста, сколько угодно.
- Что самое тяжелое в вашей профессии?
- Наверное, иметь образование и быть вне профессии. Особенно если ты любишь это дело, но никак не складывается. Это очень тяжело - ожидать роль.
- Среди ваших однокурсников много тех, у кого с актерской карьерой не вышло?
- Есть те, кто просто перестал этим заниматься. Но я смотрю фотографии в соцсетях, и у меня нет ощущения, что люди очень сильно грустят. Правда, есть и совсем грустные истории с параллельных курсов, когда людей уже не стало. Не знаю, насколько это связано с их нереализованностью в профессии, но слышал, что перед этим у них было все меньше работы. Возможно, это стало дополнительным толчком для того, чтобы покинуть этот мир. Всем хочется иметь здоровую психику - по крайней мере я всем этого желаю. Но не у всех это получается.
- В любой профессии можно выгореть. А уж в вашей… Есть способы этого избежать?
- У меня есть знакомые, которые вдруг начали делать что-то по дереву - выпиливать, красить, изобретать. Кто-то вообще скульптурой занялся. Я не спрашивал впрямую, но и без того понятно, что им это помогает отключиться от насущных проблем и не выгорать.
- А вы как переключаетесь?
- А я встречаюсь с друзьями, гуляю. Мне нравится заниматься плаванием, хожу на батуты, на занятия по единоборствам - это меня перезагружает. Да, порой мне лень на это все собраться. Но когда я превозмогаю себя, собираюсь и иду, потом в радостном состоянии и - удивительное дело! - отдохнувший выхожу.
«Артист с большой дороги» 16+
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