Сергей Степин о съемках в сериале «Камера Мотор»: «Самая сложная сцена – когда я попадаю в мышеловку!»

На канале ТНТ стартовал показ сериала «Камера Мотор». Картина рассказывает о работнике видеосалона Николае Виденине, который по воле обстоятельств сначала попадает под суд, а затем и в колонию-поселение. Там ему предстоит валить лес, но Николаю удается избежать такой участи. Теперь перед ним стоит задача снимать свои версии культовых фильмов: от «Крестного отца» до «Джеймса Бонда», привлекая к съемкам других заключенных.

Одну из главных ролей в этом проекте исполнил актер Сергей Степин, известный по фильмам и сериалам «Водитель для Веры», «Кадетство», «Перевал Дятлова», «Проект «Анна Николаевна» и многим другим работам.

В небольшом интервью артист рассказал о местах съемок, попадании в мышеловку и возможности сыграть в «Крестном отце».

«В нашем сериале минимум криминала»

- Сергей, где проходили съемки сериала «Камера Мотор»?

- Большая часть сериала снималась под Тверью, но съемки также проходили в Подмосковье.

- Речь в картине ведь идет о местах не столь отдаленных…

- Нет. Это было вольное поселение, а не тюрьма как таковая. Все достаточно условно.