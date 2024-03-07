Сергей Степин о съемках в сериале «Камера Мотор»: «Самая сложная сцена – когда я попадаю в мышеловку!»

Сергей Степин. Фото: Global Look Press 

Артист рассказал Teleprogramma.pro, как на него попадали булки и о съемочном процессе в колонии-поселении.

На канале ТНТ стартовал показ сериала «Камера Мотор». Картина рассказывает о работнике видеосалона Николае Виденине, который по воле обстоятельств сначала попадает под суд, а затем и в колонию-поселение. Там ему предстоит валить лес, но Николаю удается избежать такой участи. Теперь перед ним стоит задача снимать свои версии культовых фильмов: от «Крестного отца» до «Джеймса Бонда», привлекая к съемкам других заключенных. 

Одну из главных ролей в этом проекте исполнил актер Сергей Степин, известный по фильмам и сериалам «Водитель для Веры», «Кадетство», «Перевал Дятлова», «Проект «Анна Николаевна» и многим другим работам.  

В небольшом интервью артист рассказал о местах съемок, попадании в мышеловку и возможности сыграть в «Крестном отце». 

«В нашем сериале минимум криминала» 

- Сергей, где проходили съемки сериала «Камера Мотор»? 

- Большая часть сериала снималась под Тверью, но съемки также проходили в Подмосковье.  

- Речь в картине ведь идет о местах не столь отдаленных… 

- Нет. Это было вольное поселение, а не тюрьма как таковая. Все достаточно условно. 

 - Присутствовали ли на съемках сериала консультанты?  

- Какие-то вопросы, конечно, возникали, поэтому нас консультировали. 

- А какие-то слова из тюремного жаргона выучили? 

- Я сейчас не помню, но что-то такое было (Смеется). 

- Знакомы ли вы сами с кем-то из представителей криминального мира? 

- На самом деле в нашем сериале криминала-то минимум, потому что действие происходит в вольном поселении, а не в тюрьме. Там люди живут, работают, валят лес. 

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«Я прошел через видеосалоны» 

- Какая сцена в сериале стала самой сложной для вас? 

- Самая сложная – когда мой герой заходит на склад и на него все рушится: и хлеб, и булки, и мука, и все что угодно. Плюс ко всему я еще и попадаю в мышеловку. 

Сергей Степин на премьере сериала «Камера Мотор». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro  

- А каково ощущение, когда внутри фильма снимают еще фильмы? 

- Мне самому интересно. Одно дело, когда ты читаешь об этом в сценарии, а другое – когда все переведено на язык кино. Хочется посмотреть и ту, и другую историю и увидеть, как они переплетаются. 

- Считаете ли вы фильмы, которые по сюжету сериала снимают заключенные, культовыми? Знакомы ли вы с ними? 

- Конечно. Я прошел через видеосалоны. Ну когда еще сыграешь в «Крестном отце»? Только здесь. Я не буду раскрывать всех фишек, сами все увидите!   

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