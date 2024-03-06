Павел Трубинер: «Четверо детей - это большое чудо и огромное счастье!»

- Ваши родители - инженеры. С наукоемкой средой часто пересекались? Понимаете людей такого склада?

- Все же инженеры - не совсем наукоемкая среда. В моем случае инженеры - это те, кто умеет что-то придумывать и делать руками (родители артиста работали на водопроводной станции в поселке Северный, где он и родился. - Авт.). Это не совсем ученые. А Островский мой - математик, довольно номинальный, скажем так, никаких теорем он не решает. Зато за счет такой профессии и складывается образ доброго и мягкого человека.

«Люди всегда будут любить неизведанное»

- Тогда абстрагируемся: возможен ли стык науки с фантастикой?

- Наверно, да. Мы в сериале эту линию не педалируем. Но мне кажется, что математика и физика приближены к высшей материи, с которой и связано все паранормальное. Другие измерения, миры, выход за границы мыслимого - все это недалеко от сверхъестественного, пожалуй.

- А вы лично в жизни встречали необъяснимое? Я не про тарифы ЖКХ в глубинке, а про нечто магическое.

- Где-то как-то пересекался, но с людьми, которые на этом специализируются, конкретных контактов не имел. Но видел их. Иногда они создают довольно странное впечатление, иногда загадочное, иногда это могут быть совершенно обычные с виду люди. Бывает по-разному.

- Почему наш народ, переживший Кашпировского, Чумака, Мавроди и Чубайса, так часто обращается к экстрасенсам, магам, гадалкам и проч.?

- Люди всегда любили и будут любить все неизведанное, скрытое за семью печатями. А еще они хотят верить в чудо, даже когда вырастают из детей. Поэтому в смутные и непростые времена люди всегда прибегали к помощи колдунов, экстрасенсов и прочих магов. Человеку всегда хочется чуда! Ему кажется, что это поможет в чем-то.

«Есть разница стать отцом в 20 или в 40 лет»

- А еще мы все выросли на сказках. Ваши дети любят их?

- Старшие уже совсем выросли (Павлу - 24, Александру - 20), а вот младшим, конечно, нравится (Елизавете - 7 лет, Терезе - полгода). Лиза любит слушать, причем чтобы сказку ей обязательно придумали. И это прекрасно, когда дети верят в чудо. Это прекрасно. Это знак хорошей доброты.

- Рождение детей - чудо?