Павел Трубинер: «Четверо детей - это большое чудо и огромное счастье!»

Один из самых востребованных российских актеров Павел Трубинер регулярно находится в поле зрения зрителя: создавая образы военных и врачей, сыщиков и писателей, он умеет сочетать брутальность с мягкостью, интеллигентность с мужественностью, а силу воли с милосердием. В новом сезоне мистического детектива «Анна Медиум» телеканала «Россия» артист продолжает играть роль ученого Евгения Островского - заботливого мужа главной героини, обладающей паранормальными способностями. Верит ли сам Павел в мистику, зачем он охотится на животных и слушаются ли его четверо детей, выясняла «Телепрограмма».
- Павел, как считаете, ваш Островский вообще меняется по ходу повествования? Или находится в рамках заданного жанром образа.
- Он остается очень заботливым отцом и преданным семье мужем. Очень любит детей и жену. Как ни странно, он жертвует профессией и работой ради дома. Это не совсем понятно и, может быть, близко нашему человеку. Так уж получается. Конечно, Островский старается сделать все, чтобы близким было хорошо и никто ни в чем не нуждался. Да, он хочет работать, но в приоритет ставит именно семью.
- Получается, мужское, альфа-самцовое задвигает на второй план?
- Получается, что так. Все же мы привыкли, что мужчина - глава семьи. Но мы в сериале действуем чуть по другим правилам. При этом я не скажу, что Евгений - мягкотелый человек. Просто всецело любит семью, и если прогибается, то лишь ради заботы. Подкаблучником назвать его нельзя.
С Марией Порошиной в образах супругов в сериале «Анна Медиум». Фото: Канал «Россия 1»
- Ваши родители - инженеры. С наукоемкой средой часто пересекались? Понимаете людей такого склада?
- Все же инженеры - не совсем наукоемкая среда. В моем случае инженеры - это те, кто умеет что-то придумывать и делать руками (родители артиста работали на водопроводной станции в поселке Северный, где он и родился. - Авт.). Это не совсем ученые. А Островский мой - математик, довольно номинальный, скажем так, никаких теорем он не решает. Зато за счет такой профессии и складывается образ доброго и мягкого человека.
«Люди всегда будут любить неизведанное»
- Тогда абстрагируемся: возможен ли стык науки с фантастикой?
- Наверно, да. Мы в сериале эту линию не педалируем. Но мне кажется, что математика и физика приближены к высшей материи, с которой и связано все паранормальное. Другие измерения, миры, выход за границы мыслимого - все это недалеко от сверхъестественного, пожалуй.
- А вы лично в жизни встречали необъяснимое? Я не про тарифы ЖКХ в глубинке, а про нечто магическое.
- Где-то как-то пересекался, но с людьми, которые на этом специализируются, конкретных контактов не имел. Но видел их. Иногда они создают довольно странное впечатление, иногда загадочное, иногда это могут быть совершенно обычные с виду люди. Бывает по-разному.
- Почему наш народ, переживший Кашпировского, Чумака, Мавроди и Чубайса, так часто обращается к экстрасенсам, магам, гадалкам и проч.?
- Люди всегда любили и будут любить все неизведанное, скрытое за семью печатями. А еще они хотят верить в чудо, даже когда вырастают из детей. Поэтому в смутные и непростые времена люди всегда прибегали к помощи колдунов, экстрасенсов и прочих магов. Человеку всегда хочется чуда! Ему кажется, что это поможет в чем-то.
«Есть разница стать отцом в 20 или в 40 лет»
- А еще мы все выросли на сказках. Ваши дети любят их?
- Старшие уже совсем выросли (Павлу - 24, Александру - 20), а вот младшим, конечно, нравится (Елизавете - 7 лет, Терезе - полгода). Лиза любит слушать, причем чтобы сказку ей обязательно придумали. И это прекрасно, когда дети верят в чудо. Это прекрасно. Это знак хорошей доброты.
- Рождение детей - чудо?
Фото: личная страница Юлии Мельниковой в социальной сети.
На природе с женой Юлией Мельниковой и дочками Лизой и Терезой. Фото: личная страница Павла Трубинера в социальной сети
- (Задумывается.) Наверное, да. Это большое чудо и большая радость. Огромное счастье. И огромная ответственность.
- Ощущения от этого чуда разные? В 46 лет вы стали отцом и были счастливы качественно иначе?
- Конечно, конечно. Когда ты молодой, то мало что еще понимаешь и осознаешь, потому что сам, по сути, ребенок. Человек, как бы это сказать, взрослеет очень долго. Поэтому есть существенная разница стать отцом в 20 или в 40 лет. Совершенно иные ощущения: ответственности, радости, понимания момента.
- Как рождение новых детей влияет на предыдущих?
- Конечно, старшие помогают с младшими. Лиза очень любит Терезу, всячески нянчится с ней, помогает ухаживать маме, меняет памперсы и так далее. Взрослые ребята, когда приезжают к нам, конечно же, тоже нянчатся с сестрой, любят и лелеют. Рождение детей предполагает момент взросления и для самих детей - у них появляется первое ощущение ответственности.
- Не ревности?
- Не думаю. Когда Тереза подрастет, возможно, будет брать игрушки Лизы, но никаких конфликтов на этой почве, думаю, не будет. Семь лет все же довольно приличная разница.
- Старшим уже больше двадцати: в этом возрасте есть смысл давать советы или пытаться донести? Или все, что вы можете услышать в таком случае, это «пап, отстань, не душни».
Паше и Саше уже за 20, но папа еще может поднять их одной левой. И правой! Фото: личная страница Павла Трубинера в социальной сети
- Всегда рад им что-либо подсказать, но прекрасно помню себя в их возрасте. Когда считаешь, что должен пройти через определенное количество ошибок сам. Нет, они, конечно, прислушиваются, но решения принимают сами. Это нормально. Становление личности такое как раз предполагает. Как там говорится? «Ты умный?» - «Нет, я опытный, был бы умным - не стал бы таким опытным». Так это и работает. Укололся, еще раз укололся, но это твой опыт.
- Вас не пугала их тяга к высоким скоростям? Один гоняет на мотоциклах, другой на авто - не страшно за парней?
- Нет, мне всегда, наоборот, нравилось, что это их выбор и желания. Безусловно, это опасно. А что не опасно? Шахматы? Заснул, упал глазом на шахматную доску, лишился зрения (смеется). Я рад, что дети нашли интересное увлечение. Старался в этом помогать. Сам люблю высокие скорости, при этом не экстремал.
«Очень люблю природную тишину»
«Вот она, рыба моей мечты!» Фото: личная страница Павла Трубинера в социальной сети
- Другие ваши увлечения - охота, рыбалка, хоккей - дети разделяют?
- Да вот прямо сейчас находимся на рыбалке со старшим. У нас тут за городом рядом с домом есть небольшой пруд: вышли, сидим, рыбачим на льду. На охоту тоже ездят со мной.
- Извините за обывательский подход, но некоторые люди считают охоту издевательством над животными: мол, выходит человек с ружьем и развлекается за счет отстрела живых организмов. Так их становится меньше.
- Дело в том, что работает ровно наоборот. Если бы Леонид Ильич Брежнев в свое время не создал охотничье сообщество и не открывал охотничьи хозяйства, популяция зверья была бы сейчас колоссально меньше. До Нового года мы были на охоте в Тульской области - и заведующие охотничьими хозяйствами проводят там огромную работу по поддержанию количества зверя, птицы и так далее. Вот вчера был, к примеру, ледяной дождь - образовался наст.
И косуле буквально невозможно по нему перемещаться и добывать пропитание. Много косуль гибнет. А в больших хозяйствах за этим следят, регулярно подкармливают, заботятся. Огромные площади полей засеивают, зерно собирают и так далее. Так что все, что делается охотниками, это не издевательство и вред, а наоборот. Именно благодаря кропотливой работе хозяйств популяция зверей в Подмосковье очень высокая.
С другой стороны, если не контролировать животных, кабаны просто будут приходить во двор к людям. Представляете? Это совсем не милое зрелище, поиграть с ними не получится. Немножко страшно.
- А вас что привлекает?
- Охотник - человек, который умеет слушать тишину. Это не значит, что каждый день он ходит, чтобы кого-то застрелить, добыть и проч. Нет. Охота складывается не только из добычи, она складывается из процесса единения с природой. Вышел, походил, встретил или не встретил зверя, сделал выстрел или нет - не так важно. Прекрасно провел время. Вот что главное.
- Ощущение внутренней гармонии?
- Абсолютно. Большинство людей, которые жалуются на охотников, что это такое, наносят природе больший ущерб, чем мы. Они не понимают природы. Я вот очень люблю природную тишину. Встретить на рыбалке рассвет - это очень красиво. Или проводить закат на охоте. Вот что вдохновляет и дает силы.
«Анна Медиум» 16+
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