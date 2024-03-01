Звезда сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников: «Новость, что я бросаю учебу, - фейк»

В Москве представили последнюю серию нашумевшего сериала «Трудные подростки». Одним из поклонников проекта оказался актер Ярослав Могильников – звезда другого популярного сериала «Слово пацана». Артист, сыгравший в «Слове…» роль парня по кличке Ералаш, также стал гостем презентации.

В небольшом интервью Teleprogramma.pro он рассказал об увлечении футболом, планах на будущее и опроверг новость о том, что собирается бросать учебу.

«Надеюсь, что возобновлю тренировки по футболу»

- Ярослав, вы ведь почитатель сериала «Трудные подростки»…

- Я посмотрел все сезоны, в том числе и пятый. И пришел увидеть финал.

- В сериале «Трудные подростки» много говорится о футболе. Вы ведь увлекались им в детстве. А сейчас как обстоят дела? Занимаетесь футболом?

- Сейчас уже, к сожалению, нет. Это связано с тем, что у меня очень забит график и очень редко выдается свободное время. И, к сожалению, пока я приостановил занятия футболом.

Правда, недавно я ходил на футбольную тренировку. И моя «дыхалка», конечно, сказала: «Пока!». Но все-таки надеюсь, что возобновлю тренировки и буду выходить играть с ребятами.