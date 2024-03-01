Звезда сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников: «Новость, что я бросаю учебу, - фейк»

В Москве представили последнюю серию нашумевшего сериала «Трудные подростки». Одним из поклонников проекта оказался актер Ярослав Могильников – звезда другого популярного сериала «Слово пацана». Артист, сыгравший в «Слове…» роль парня по кличке Ералаш, также стал гостем презентации.
В небольшом интервью Teleprogramma.pro он рассказал об увлечении футболом, планах на будущее и опроверг новость о том, что собирается бросать учебу.
«Надеюсь, что возобновлю тренировки по футболу»
- Ярослав, вы ведь почитатель сериала «Трудные подростки»…
- Я посмотрел все сезоны, в том числе и пятый. И пришел увидеть финал.
- В сериале «Трудные подростки» много говорится о футболе. Вы ведь увлекались им в детстве. А сейчас как обстоят дела? Занимаетесь футболом?
- Сейчас уже, к сожалению, нет. Это связано с тем, что у меня очень забит график и очень редко выдается свободное время. И, к сожалению, пока я приостановил занятия футболом.
Правда, недавно я ходил на футбольную тренировку. И моя «дыхалка», конечно, сказала: «Пока!». Но все-таки надеюсь, что возобновлю тренировки и буду выходить играть с ребятами.
Ярослав Могильников на презентации сериала «Слово пацана». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro -
- В ряде СМИ пишут, что успех сериала «Слово пацана» настолько вскружил вам голову, что вы не хотите больше учиться...
- Я не знаю, откуда это взяли. Это вырвали из контекста и распространили везде, что я якобы бросил учебу. Хотя я закончил девять классов и просто взял небольшой перерыв. И вот летом планирую подавать документы в учебное заведение.
Новость, что я бросаю учебу, - это фейк. Не знаю, что за люди распространили ее.
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«Скоро начнутся съемки одного международного проекта»
- А куда вы будете подавать документы? В школу-студию МХАТ, ГИТИС, Щепкинское училище? Уже думали над этим вопросом?
- Я думал, да, но, скорее всего, пойду в какой-нибудь киноколледж, например, в киноколледж № 40.
- В каких проектах мы увидим вас в ближайшее время?
- Скоро выходит сериал «Юг», где я исполняю главную роль. По сюжету мальчик живет со своей бабушкой и однажды узнает, что у него есть отец, после чего едет в путешествие по всей России искать его.
Также скоро начнутся съемки одного международного проекта. Но пока я не могу ничего про него сказать, кроме того, что он называется «Красный шелк».
Ярослав Могильников. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
- Популярность сериала «Слово пацана» превзошла все ожидания. Сталкивались ли вы уже за это время с неадекватными фанатками, навязчивым панибратством?
- Хорошие люди вежливо просят сфотографироваться. Но бывают и те, кто, мягко говоря, наглеют и могут без спроса подойти и постучать по плечу.
Мне пишут очень многие. Особенно устаю от тех высказываний, когда люди берут мое интервью, вырывают слова из контекста и начинают высказываться в мой адрес. А это очень неправильно.