Звезда сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников: «Новость, что я бросаю учебу, - фейк»

Ярослав Могильников. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»  

16-летний актер поделился с Teleprogramma.pro планами на будущее.

В Москве представили последнюю серию нашумевшего сериала «Трудные подростки». Одним из поклонников проекта оказался актер Ярослав Могильников – звезда другого популярного сериала «Слово пацана». Артист, сыгравший в «Слове…» роль парня по кличке Ералаш, также стал гостем презентации. 

В небольшом интервью Teleprogramma.pro он рассказал об увлечении футболом, планах на будущее и опроверг новость о том, что собирается бросать учебу. 

«Надеюсь, что возобновлю тренировки по футболу» 

- Ярослав, вы ведь почитатель сериала «Трудные подростки»… 

- Я посмотрел все сезоны, в том числе и пятый. И пришел увидеть финал.

- В сериале «Трудные подростки» много говорится о футболе. Вы ведь увлекались им в детстве. А сейчас как обстоят дела? Занимаетесь футболом? 

- Сейчас уже, к сожалению, нет. Это связано с тем, что у меня очень забит график и очень редко выдается свободное время. И, к сожалению, пока я приостановил занятия футболом.  

Правда, недавно я ходил на футбольную тренировку. И моя «дыхалка», конечно, сказала: «Пока!». Но все-таки надеюсь, что возобновлю тренировки и буду выходить играть с ребятами.

Ярослав Могильников на презентации сериала «Слово пацана». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro  - 

- В ряде СМИ пишут, что успех сериала «Слово пацана» настолько вскружил вам голову, что вы не хотите больше учиться...

- Я не знаю, откуда это взяли. Это вырвали из контекста и распространили везде, что я якобы бросил учебу. Хотя я закончил девять классов и просто взял небольшой перерыв. И вот летом планирую подавать документы в учебное заведение. 

Новость, что я бросаю учебу, - это фейк. Не знаю, что за люди распространили ее. 

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«Скоро начнутся съемки одного международного проекта» 

- А куда вы будете подавать документы? В школу-студию МХАТ, ГИТИС, Щепкинское училище? Уже думали над этим вопросом? 

- Я думал, да, но, скорее всего, пойду в какой-нибудь киноколледж, например, в киноколледж № 40. 

- В каких проектах мы увидим вас в ближайшее время?  

- Скоро выходит сериал «Юг», где я исполняю главную роль. По сюжету мальчик живет со своей бабушкой и однажды узнает, что у него есть отец, после чего едет в путешествие по всей России искать его. 

Также скоро начнутся съемки одного международного проекта. Но пока я не могу ничего про него сказать, кроме того, что он называется «Красный шелк». 

 Ярослав Могильников. Фото: кадр из сериала «Слово пацана» 

- Популярность сериала «Слово пацана» превзошла все ожидания. Сталкивались ли вы уже за это время с неадекватными фанатками, навязчивым панибратством?   

- Хорошие люди вежливо просят сфотографироваться. Но бывают и те, кто, мягко говоря, наглеют и могут без спроса подойти и постучать по плечу. 

Мне пишут очень многие. Особенно устаю от тех высказываний, когда люди берут мое интервью, вырывают слова из контекста и начинают высказываться в мой адрес. А это очень неправильно.   

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