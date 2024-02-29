Юрий Чурсин о сериале «Союз спасения»: «Любая искусственность убивалась на корню»

На Первом канале стартовала большая премьера сериала «Союз спасения», который рассказывает о переломном моменте в истории России. Невероятно харизматичный актер Юрий Чурсин сыграл в картине роль генерала Александра Чернышева – одного из наиболее могущественных государственных деятелей Российской империи XIXвека. Именно он возглавлял военное министерство, Госсовет и Комитет министров России.
Юрий Чурсин рассказал сайту Teleprogramma.pro о своем персонаже, сложностях в съемочном процессе и поделился впечатлениями о сериале «Союз спасения».
- Юрий, чем вас завлек сериал «Союз спасения»? За три года до него был фильм, который вызвал неоднозначную реакцию у кинокритиков. Не было страшно?
- Во-первых, если сама по себе история вызывает обсуждения, то это уже немало для завлечения. Поучаствовать в провокации, побуждающей к размышлениям, всегда приятно. К тому же, какой-то внутренний гештальт у меня был не закрыт. Мой персонаж, как и я сам внутренне был заряжен, что если что-то не так, то уж я точно это исправлю в сериале.
Персонаж Юрия Чурсина помог закрыть ему внутренний гештальт. Фото: Первый канал
- Один бы вы вряд ли с этим справились, все-таки проект масштабный…
- Без сомнений, поэтому важно, кто всем действом управляет. В сериале режиссером и сценаристом был Никита Высоцкий. У меня были пробы, а к ним я отношусь не только как к пробам роли, но и команды. Мы никогда раньше не работали. И именно на пробах, понял, что с этим человеком в разведку я пойду точно.
Просто сразу убедился, если, вдруг, у меня где-то возникнет какая-то неуместная кривая, то он это увидит и точно подскажет куда двигаться. И это крепкий фундамент, чтобы что-то делать вместе.
Единственное, жаль, что роль оказалась не очень большой. Хотелось там развернуться. Но все равно огромная благодарность Никите за то, что дал возможность с ним поработать.
Юрий Чурсин готов был пойти в разведку с режиссером Никитой Высоцким. Фото: Первый канал
- Что еще вызвало какую-то особую киношную радость, тем более такому искушенному актеру как вы?
- Я обрадовался, что на съемочной площадке в кадре фактически все работало от естественного света. Можно было снимать при свечах и не сбивать свой глаз, чтобы не замечать сторонних вещей, а больше проваливаться в сцену и чувствовать пространство, в котором ты работаешь.
Прекрасная операторская работа: как выставляли кадр, свет и за счет чего делали картинку. Все работало на воссоздание атмосферы начала 19 века, погружения в нее и поэтому любая искусственность убивалась на корню.
Актер похвалил операторскую работы съемочной группы. Фото: Первый канал
- В кадре ваш герой чаще всего сталкивается с персонажами, которых сыграли Сергей Безруков, Павел Прилучный и упомянутый вами Никита Высоцкий. В сериале вообще блистательный актерский ансамбль. И все же, с кем из актеров было работать сложнее, но и интереснее?
- Все супер-мастера. Скажем, если порой вроде бы отстраненно проживает сцену Сергей Безруков, то ты это видишь как персонаж и понимаешь, что он это делает как партнер для тебя – для того, чтобы тебе было неудобнее, потому что твоему персонажу в этой сцене должно быть неудобно. И он очень точен, видит твои глаза и цельно в них попадает. Павел Прилучный (полковник Пестель) поразил меня своим внутренним актерским неспокойствием: как он отыскивает, чувствует фазы, где у него, если, вдруг, что-то куда-то пошло не в ту сторону, моментально находит ход для исправления, он не успокаивается на кадре, если не чувствует итоговой гармонии.
Блистательный Никита Высоцкий (генерал Дибич), перед которым просто снимаю шляпу, потому что рядом с ним вообще ничего не надо играть: перед тобой человек подача за подачей. Лови, живи и чувствуй – фантастические вещи.
И Паша Ворожцов (капитан Аркадий Майборода) с которым мы в давнем тандеме существуем в театре. Там вообще братство – мы друг друга отлично знаем и понимаем. Поэтому, огромное удовольствие от партнерской игры. Жажда была поработать со всеми, потому что мастера собраны в фильме и внутренняя гордость за то, что выступаем в одной команде.
Чурсин восхищен актерским составом сериала. Фото: Певрый канал
- Как смотрите на конфликт, который инициировали декабристы, уже после съемок в «Союзе спасения»? И на личный конфликт вашего генерала Чернышева с Пестелем?
- Любая однозначная точка зрения для меня всегда приравнивалась к идиотизму. Мир вообще нисколько не черно-белый. И там тысяча позиций. И даже если мы понимаем своего врага, это совершенно не значит, что мы принимаем его точку зрения. Мы разделяемся на разные лагеря и это как раз очень близко, чтобы не слышать друг друга. И тут необходимо делать шаг вперед, потому что без диалога фактически ничего не получается. Это тупик.
Не зря в сериале мелькает выражение – «время героев». Герой это тот, кто за принципы свои двинется куда угодно. Но эта принципиальность совершенно не подразумевает глухоты.
- Но в случае декабристов видна явная непримиримость и нежелание компромисса, а только военное решение конфликта. Почему?
- Они все были людьми, которые руководствовались большим масштабом. Они понимали, что личность творит историю. А еще, об этом нельзя забывать, декабристы всегда были близки к смерти как таковой. Для них, прошедших глобальные сражения в войнах, она была обычным делом. В этом был собственный кураж, честь и достоинство. Уровень базовых знаний, которые формируют личность, формируют взгляд на жизнь, у них был совершенно другой.
Юрий Чурсин уверен, что не бывает однозначной точки зрения по одному вопросу. Фото: Первый канал
- Кстати, как вам было существовать в историческом костюме?
- Костюм был идеально сшит по мне, и он показал, что мы со временем стали страшными лентяями, конечно. Носить костюм 19 века – это прям вполне себе труд: в нем надо определенно дышать, определенно себя держать, ты всегда прямой и с поднятым подбородком.
Для того, чтобы совсем не дать себе расслабиться, у меня была еще дополнительная опция – корсет. Поэтому в подобном одеянии, ты всегда словно бы строг, но при этом не должен быть чопорным. В этом должна быть грация. Словом, целое искусство. Когда после этого облачаешься в современную одежду, понимаешь, насколько мы дикие дети солнца, природы, цветов. Практически чувствуешь себя голым.
- А что вообще дает актеру максимально правдоподобно детализированный мир от костюма, интерьера и реквизита?
- Я ловил себя на мысли, что когда берешь настоящее письменное перо, понимаешь, как оно устроено, то сам начинаешь копать, как им правильно пользоваться. И это со всем абсолютно происходит. Как ходить по паркету, как разговаривать, как есть. Для меня лично, это все, с одной стороны, сопротивление, а с другой стороны – работа на подробность, чтобы не было искусственности. Детали и исторические предметы помогают тебе не фальшивить в кадре.
Не фальшивить в кадре актеру помогал детально подобранный реквизит. Фото: Первый канал
- А чем отличалась манера разговора тогда от наших дней?
- Современный язык расслабленный, если можно так выразиться, мы часто бурчим что-то впроброс. А ранее все же были обязательные словоформы, например, «будьте любезны» или « не соблаговолите ли вы». Глупо было бы быть в историческом антураже и при этом разговаривать, как читает рэп Скриптонит. Но и в пафос впадать тоже было нельзя. Важен баланс, чтобы зрители верили в картинку и действия, словно реально наблюдают за той эпохой и их, действительно, ни в чем не обманывают.
- Вас послушать, и кажется все таким трудоемким, а в кадре все смотрится так легко и просто…
- Значит, у нас получилось. Поверьте, у меня были мысли, когда я находился в треуголке какой-нибудь, которую никогда до этого не носил, и она не села еще по голове, и размышлял, как войти в узкий проем двери, ничего не задев. И важно было не только не выглядеть нелепо, а как бы излучать привычность этого всего. Поэтому ваше восприятие картинки сериала как легкости и простоты – лестно. «Союз спасения», для меня, вообще, стал временем, когда прошлое вступило в настоящее, и я в нем участвовал.