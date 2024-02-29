Юрий Чурсин о сериале «Союз спасения»: «Любая искусственность убивалась на корню»

На Первом канале стартовала большая премьера сериала «Союз спасения», который рассказывает о переломном моменте в истории России. Невероятно харизматичный актер Юрий Чурсин сыграл в картине роль генерала Александра Чернышева – одного из наиболее могущественных государственных деятелей Российской империи XIXвека. Именно он возглавлял военное министерство, Госсовет и Комитет министров России.

Юрий Чурсин рассказал сайту Teleprogramma.pro о своем персонаже, сложностях в съемочном процессе и поделился впечатлениями о сериале «Союз спасения».

- Юрий, чем вас завлек сериал «Союз спасения»? За три года до него был фильм, который вызвал неоднозначную реакцию у кинокритиков. Не было страшно?

- Во-первых, если сама по себе история вызывает обсуждения, то это уже немало для завлечения. Поучаствовать в провокации, побуждающей к размышлениям, всегда приятно. К тому же, какой-то внутренний гештальт у меня был не закрыт. Мой персонаж, как и я сам внутренне был заряжен, что если что-то не так, то уж я точно это исправлю в сериале.