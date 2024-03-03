Антон Богданов: «Во дворе я был в «пехоте». Несколько раз прилетало клюшкой»

Того самого беззаботного рыжего Антохи из известного ситкома давно и след простыл. Антон Богданов теперь - глава кинокомпании, семьянин, без пяти минут 40-летний мужчина и исполнитель главных ролей в блокбастерах и комедийных сериалах. Новый образ - деревенский мужик Егор Белов из сериала «Как Деревянко Ломоносова играл», помогающий московскому артисту перевоплотиться в русскую легенду науки через погружение в суровый быт глубинки.
- Антон, что за герой вам достался в сериале «Как Деревянко Ломоносова играл»?
- Мой Егор - самый обыкновенный мужик. Добрый, простой. Рукастый, кормит семью, несильно показывает свою любовь. Считает, что, если он женат и верен только одной женщине, этого уже достаточно для понимания его любви. Растит замечательную дочь. Москва для него как для жителя провинции - другая планета. И поэтому, когда Егор общается с героем Павла Деревянко (актер сыграл сам себя. - Авт.), некоторых слов даже не понимает. Зато очень верит телевизору.
- Какие поступки в первую очередь определяют характер героя, на ваш взгляд?
- Он очень бережет дочь и жену. Готов не спать ночами и делать все, чтобы прокормить семью: днями и ночами собирать грибы, ягоды, продавать их. То есть зарабатывать тем, чем умеет. Характер Егора определяет честность - и это его иногда губит, потому что он рубит правду-матку.
«А вот тут, Паш, мой герой тебе и говорит...» Антон помогает Павлу Деревянко вжиться в образ Ломоносова. Фото: канал СТС
- Ваш герой из поморов. А вы ведь и сами с Севера. Наверняка и поморы в роду были. Не выясняли это?
- Да, родился я в городе Кировске (Мурманская область) на Кольском полуострове. Северным родом сильно не интересовался. Но ведь во всех нас, русских людях, намешано столько разных видов крови... что не удивлюсь, если и сам я из поморов.
- Не могу не спросить о «Реальных пацанах». Как отреагировали коллеги на то, что вы в определенный момент после подсказа Константина Хабенского не стали продолжать съемки в сериале?
- Коллеги отреагировали нормально. Мы дружим с ребятами. И до сериала дружили, и после. А вот продюсеры и авторы отреагировали чуть болезненнее, потому что им пришлось вносить в проект коррективы.
- Не было обиды - мол, «зазвездился»?
- И некоторые зрители в соцсетях писали подобное. Ничего страшного. Как только меня стали звать в блокбастеры («Огонь», «Т-34» и др.), это стало отнимать много времени. И сериал тоже снимается долго - три-четыре месяца, поэтому никакой другой проект во время съемок в нем взять нельзя. И как только меня стали утверждать в классные интересные фильмы, в которых я всегда хотел сниматься, пришлось сделать выбор. Не успевал иначе.
- Есть уникумы, которые параллельно в четырех проектах снимаются.
- КПД работы сильно сокращается. Мне больше нравится погружаться в один проект с головой.
- Как считаете, пацанский сериал еще вернется? Финальный сезон - необязательно последний.
Танкист-наводчик Волчок в фильме «Т-34» (2018). Фото: «Централ Партнершип»
- Не знаю, если честно. До этого уже не раз слышал от продюсеров: «Это последний сезон». Отсняли. Потом еще один. Я спрашиваю: «Точно финальный?» Да, точно. Хорошо, остаюсь. А когда в третий раз случился «финальный», я признался, что так больше не могу и пойду в собственное плавание. Вернутся «Реальные пацаны» (в ноябре вышла последняя серия 10-го сезона, который объявили «финальным». - Авт.) или нет, не знаю. Решать не мне. Вернутся? Здорово. У сериала всенародная любовь и большой потенциал.
«Нервы родителям изрядно потрепал»
- Вы ведь тоже из народа, выросли в Березниках - не самом благополучном городе. Во время съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон, сыгравший Пальто, спрашивал, как было в жизни, что правдиво, а что нет?
- Конечно. Я же застал эту историю. Рассказывал Леону (15-летний сын Лауры Кемстач - блогера и нутрициолога, на которой женат актер. - Авт.) и про свои драки, и про то, что видел. У нас в Березниках прогресс был не столь стремительным, как в столице, так что на мою молодость пришлись отголоски девяностых.
- Кем были вы в этой иерархии?
- В «пехоте». Как говорили в «Слове пацана» - «скорлупа». Участвовал в районных драках, клюшкой мне прилетало несколько раз. Так что было, было. Нервы родителям изрядно потрепал. Поэтому делился с Леоном воспоминаниями. Кроме того, показывал ему в интернете множество материалов про буйную жизнь молодежи в то время. И не только казанской.
- Как режиссер можете оценить работу сына? У парня большое будущее или лучше идти в другую профессию?
- Наверное, могу. Классно! Хорошая и сильная работа, особенно для дебюта. Но нужно оценить и работу режиссера - Жоры Крыжовникова, который из юных пацанов смог достать трушность, боль, стержень. Он большой мастер. Ну и Леон - молодец. «Верю!».
- Коллега Леона по проекту Никита Кологривый обвинил молодых звезд сериала в необоснованном повышении гонораров сразу после успеха сериала. Не чувствуете за Леоном высоко поднятой головы?
- Я видел выступления Никиты, но не совсем понимаю, о ком конкретно он говорит. Может, имеет в виду тех молодых, кто играл с Леоном? (Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Вячеслав Копейкин и др.). Потому что у Леона никаких других проектов не было и нет.
- Предложения поступают?
- Да, большое количество сценариев приходит. Смотрим, читаем, обсуждаем. Но до гонорара разговора еще ни разу не дошло - о повышении так тем более. Думаю, нас высказывания Никиты не касаются.
- Какое в целом воспитание вы с супругой даете своим детям - Демьяну и Леону? Какой урок в первую очередь хотите преподнести? Есть мнение, что воспитание как таковое переоценено, а работает только ролевая модель, которую дети наследуют, глядя на отцов.
«Мои пацаны!»: с сыновьями Леоном (слева) и Демьяном. Фото: личная страница Антона Богданова в социальной сети
- Воспитание - это всегда диалог. Если есть спор или неразбериха, решать нужно только диалогом. Это и спасает человечество. Думаю, дети это видят и понимают. Да, в том же сериале «Слово пацана» разбирались при помощи кулаков. Но чем это закончилось? Сейчас другое время: человек должен уметь разговаривать с человеком. Есть проблема? Поделись. Есть счастье? Поделись. Родители никогда не смогут помочь ребенку, если не узнают его проблему или то, что его волнует. Иногда дети держат это в себе, тогда и помочь ему не получится. Так что я всегда призываю: разговаривайте с детьми как можно больше! Да, сейчас все сильно заняты. Такая эпоха. Но если мы не будем находить времени на диалог с детьми, ничего не получится.
- Чем увлекается Демьян? Каким он растет?
- Демьян (13 летний сын актера от первого брака. - Авт.) увлекается компьютером, как и все дети в его возрасте, но более-менее профессионально. У него есть уроки программирования - и это ему нравится. Пишет коды, программы. А еще занимается плаванием - девять лет почти.
- Леон говорил, что хочет стать инженером-строителем. Если он продолжит настаивать на этом, не скажете ему, что это не его - мол, с таким-то обаянием и харизмой ты прирожденный актер?
- Нет, не скажу. Парни должны сами решать, в какую сторону двигаться. А еще выбор актерского труда должен быть личным желанием. Хочешь ты продолжать этим заниматься или нет. И строительство, и актерство - это классно, поэтому главное, чтобы выбор был самостоятельным. Возвращаясь к слову «диалог»: в нем можно попытаться направить в какую-то сторону или узнать, что ребенку интересно. Но настаивать никогда не буду.
«Наверное, я стал мудрее»
«Ты всегда утрешь мне нос, любимая»: с женой Лаурой. Фото: личная страница Антона Богданова в социальной сети
- А актер внутри вас часто просыпается дома? Жена может вам сказать, к примеру: «Антон, выключай актера»?
- Такого у нас нет. Не стоит нести работу домой, она должна оставаться на работе. Супруга скорее может сказать «выключи продюсера», потому что я все-таки руковожу кинокомпанией («Проспект Мира») и поэтому иногда начинаю мыслить как продюсер: в какую сторону направить развитие, сколько это стоит и так далее.
- В этом году вам исполняется 40. Дата, которую у мужчин принято не праздновать. Каким вы подошли к этому рубежу, рефлексировали?
- Честное слово, по поводу возраста не рефлексировал никогда. Он для меня не значим: не всегда помню, сколько лет мне, иногда забываю, сколько лет жене, а недавно не мог вспомнить, сколько маме. Так что мне нет никакого дела до этих цифр.
- А как вы сами изменились за последние, скажем, двадцать лет?
- Наверное, стал мудрее. Надеюсь, что не растерял обаяния и взгляда на жизнь - она всегда была для меня штукой веселой. Себя считал человеком везучим. Надеюсь, что это останется со мной на долгие годы. Кто-то говорит: такой молодой, а уже многого добился. Не считаю, что очень молодой и что очень многого добился. Есть куда расти и стремиться, есть чем заниматься. Рад, что могу принимать решения, снимать детские фильмы («Нормальный только я», «Иван Семенов: Большой поход»), работать как актер и продюсер. Очень люблю работу - и к 40 годам, думаю, выбрал правильный путь. Надеюсь, что не ошибаюсь. Потому что обожаю свою профессию. И это, пожалуй, не самый хороший пункт для семьи - работаю много, и мне это нравится. Наверное, вот это можно назвать успехом: когда у человека есть дело, которое он любит. Очень любит. Хочу провести за этим занятием еще очень много времени.
«Как Деревянко Ломоносова играл» 18+
Пн. - чт./19.30