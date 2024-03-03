Антон Богданов: «Во дворе я был в «пехоте». Несколько раз прилетало клюшкой»

- Не знаю, если честно. До этого уже не раз слышал от продюсеров: «Это последний сезон». Отсняли. Потом еще один. Я спрашиваю: «Точно финальный?» Да, точно. Хорошо, остаюсь. А когда в третий раз случился «финальный», я признался, что так больше не могу и пойду в собственное плавание. Вернутся «Реальные пацаны» (в ноябре вышла последняя серия 10-го сезона, который объявили «финальным». - Авт.) или нет, не знаю. Решать не мне. Вернутся? Здорово. У сериала всенародная любовь и большой потенциал.

«Нервы родителям изрядно потрепал»

- Вы ведь тоже из народа, выросли в Березниках - не самом благополучном городе. Во время съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон, сыгравший Пальто, спрашивал, как было в жизни, что правдиво, а что нет?

- Конечно. Я же застал эту историю. Рассказывал Леону (15-летний сын Лауры Кемстач - блогера и нутрициолога, на которой женат актер. - Авт.) и про свои драки, и про то, что видел. У нас в Березниках прогресс был не столь стремительным, как в столице, так что на мою молодость пришлись отголоски девяностых.

- Кем были вы в этой иерархии?

- В «пехоте». Как говорили в «Слове пацана» - «скорлупа». Участвовал в районных драках, клюшкой мне прилетало несколько раз. Так что было, было. Нервы родителям изрядно потрепал. Поэтому делился с Леоном воспоминаниями. Кроме того, показывал ему в интернете множество материалов про буйную жизнь молодежи в то время. И не только казанской.

- Как режиссер можете оценить работу сына? У парня большое будущее или лучше идти в другую профессию?

- Наверное, могу. Классно! Хорошая и сильная работа, особенно для дебюта. Но нужно оценить и работу режиссера - Жоры Крыжовникова, который из юных пацанов смог достать трушность, боль, стержень. Он большой мастер. Ну и Леон - молодец. «Верю!».

- Коллега Леона по проекту Никита Кологривый обвинил молодых звезд сериала в необоснованном повышении гонораров сразу после успеха сериала. Не чувствуете за Леоном высоко поднятой головы?

- Я видел выступления Никиты, но не совсем понимаю, о ком конкретно он говорит. Может, имеет в виду тех молодых, кто играл с Леоном? (Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Вячеслав Копейкин и др.). Потому что у Леона никаких других проектов не было и нет.

- Предложения поступают?

- Да, большое количество сценариев приходит. Смотрим, читаем, обсуждаем. Но до гонорара разговора еще ни разу не дошло - о повышении так тем более. Думаю, нас высказывания Никиты не касаются.

- Какое в целом воспитание вы с супругой даете своим детям - Демьяну и Леону? Какой урок в первую очередь хотите преподнести? Есть мнение, что воспитание как таковое переоценено, а работает только ролевая модель, которую дети наследуют, глядя на отцов.