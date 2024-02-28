Актер Андрей Свиридов о сериалах «Камера Мотор», «СашаТаня» и 90-х годах: «У нас были съемки с живым медведем!»

Андрей Свиридов на съемках сериала «Камера Мотор». Фото: телеканал ТНТ  

Артист также рассказал Teleprogramma.pro, как спасал Хоакина Феникса и Джона Траволту от папарацци и, кто был его кумиром в 90-х годах.

4 марта в 20:00 на телеканале ТНТ начнется показ комедийного сериала «Камера Мотор». Проект рассказывает о том, как в 1991 году работник видеосалона оказался в колонии-поселении и решил переснимать здесь популярные голливудские фильмы силами заключенных. 

Одну из ролей в сериале - фактурного заключенного по кличке «Немой» - играет Андрей Свиридов. Он звезда сериала «СашаТаня» и бессменный исполнитель роли обожаемого миллионами зрителей охранника Гены. 

Перед премьерой мы поговорили с Андреем о новом сериале и о том, как прошли его девяностые годы. 

«Джон Траволта с Хоакином Фениксом отбивались от папарацци» 

- В новых сериях сериала «СашаТаня» вашего героя ждет личное счастье, гласит релиз проекта. Расскажите, пожалуйста, как изменится Гена.  

- Не расскажу! Смотрите сериал на ТНТ. Скажу только, что Гена преобразится, станет супергероем, пусть не наяву, а в фантазиях. Он попадет в жернова любви и предстанет немного в другом свете.

- Расскажите, пожалуйста, о самом запоминающемся съемочном дне со съемок новых серий.  

- В одной из серий Гена отдыхает с друзьями, а его возлюбленная Ритуля его выручает. В момент съемок вся группа смеялась, должна быть очень веселая серия, но ее нужно смотреть. День был непростой, но заряженный позитивом. 

Андрей Свиридов со съемочной группой сериала «СашаТаня». Фото: телеканал ТНТ 

- Вы, как и ваш персонаж Гена, были охранником и не просто охранником, а секьюрити голливудских звезд: Джона Траволты, Джей Ло, Эрика Робертса, Холли Берри. С кем из них было комфортнее всего работать? 

- Господи, как давно это было! (смеется) Все перечисленные вами люди – большие звезды, у них была еще дополнительная охрана. Не могу сказать, что кто-то гнул пальцы, выделывался, потому что звезды мировой величины знают цену и себе, и другим людям. 

Работа с ними была профессиональной, спокойной, без лишнего пафоса. Я не могу кого-либо выделить. Но, например, Джон Траволта с Хоакином Фениксом отбивались от папарацци, и это было непросто, потому что физически трогать никого было нельзя. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!  

«Порой мы попадали в непроходимые леса» 

- В сериале «Камера Мотор» вы играете одного из заключенных по кличке Немой. Расскажете подробнее о вашем герое? 

- Друзья, смотрите, пожалуйста, наши сериалы! Я надеюсь, что наш новый сериал «Камера Мотор» безумно добрый, вам очень понравится. 

Вы увидите две банды, хорошую и плохую, которые снимают кино. Немой классный! Больше спойлеров я вам не дам. 

- Расскажите, пожалуйста, где снимался проект.  

- В Москве и Подмосковье, причем в глуши, в лесах, так как действие происходит в колонии-поселении. Мы ездили в старые заброшенные лагеря и лесоповалы под Тверью, чтобы все было правдоподобно и по-настоящему. 

Порой попадали в непроходимые леса, в которых застревали машины. Объекты были интересные, а условия не самые комфортные: осенью безумно холодно, а летом – очень жарко.

- Были ли на съемках проекта «Камера Мотор» консультанты? 

- Я уверен, что были, но я не скажу, что я замечал их работу, потому что все было написано авторами и согласовано с режиссерским цехом заранее. Хотя и все предложения на площадке обсуждались, это была командная работа. 

Лично мне не нужны были консультации по моей роли, но, например, у нас были съемки с живым медведем, и специальные люди следили за съемками, говорили, что можно делать, а чего нельзя.

- Чем вам вообще запомнились 90-е? Тогда у вас же активно развивалась спортивная карьера… 

- Этим и запомнились! Я был погружен в баскетбол, в 1991 году мы выиграли Чемпионат Союза, в 1994-м – Чемпионат Европы, потом я полетел в Америку. 

Мои девяностые прошли на баскетбольных площадках, а не во дворах и не среди братков.

Андрей Свиридов. Фото: личный архив  

- Посещали ли вы в 90-е годы знаменитые видеосалоны? Были ли у вас в тот период любимые фильмы, актеры? 

- Да, конечно. Но так как я тогда уже учился в училище олимпийского резерва и жил в общежитии, мы все скидывались, брали магнитофон в аренду и проводили бессонные ночи за просмотром кино. Для нас это была новинка, что-то необычное. 

Мы пересматривали фильмы – многие из них будут и в нашем сериале «Камера Мотор». Конечно, я любил великолепную троицу Сталлоне – Шварцнеггер – Ван Дамм. Потом узнал Дольфа Лундгрена. Помню «Полицейскую академию», ужастики, но в основном – боевики с красивыми трюками. 

- Есть ли кто-то из ярких представителей 90-х годов, кем вы восхищаетесь? (Актером, спортсменом, может, даже олигархом?)

- Майкл Джордан – этим все сказано! Люди, связанные с баскетболом, меня поймут, а кто его не знает – открывайте «Википедию», читайте о нем. Это самый легендарный игрок. Великих много, а легендарный один, и это Майкл. 

Читайте также