Актер Андрей Свиридов о сериалах «Камера Мотор», «СашаТаня» и 90-х годах: «У нас были съемки с живым медведем!»

4 марта в 20:00 на телеканале ТНТ начнется показ комедийного сериала «Камера Мотор». Проект рассказывает о том, как в 1991 году работник видеосалона оказался в колонии-поселении и решил переснимать здесь популярные голливудские фильмы силами заключенных.

Одну из ролей в сериале - фактурного заключенного по кличке «Немой» - играет Андрей Свиридов. Он звезда сериала «СашаТаня» и бессменный исполнитель роли обожаемого миллионами зрителей охранника Гены.

Перед премьерой мы поговорили с Андреем о новом сериале и о том, как прошли его девяностые годы.

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- В новых сериях сериала «СашаТаня» вашего героя ждет личное счастье, гласит релиз проекта. Расскажите, пожалуйста, как изменится Гена.

- Не расскажу! Смотрите сериал на ТНТ. Скажу только, что Гена преобразится, станет супергероем, пусть не наяву, а в фантазиях. Он попадет в жернова любви и предстанет немного в другом свете.

- Расскажите, пожалуйста, о самом запоминающемся съемочном дне со съемок новых серий.

- В одной из серий Гена отдыхает с друзьями, а его возлюбленная Ритуля его выручает. В момент съемок вся группа смеялась, должна быть очень веселая серия, но ее нужно смотреть. День был непростой, но заряженный позитивом.