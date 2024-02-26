«За катером на веревке таскали, поджигали меня»: Антон Богданов о съемках в новом сериале «Как Деревянко Ломоносова играл»

26 февраля в 19:30 на телеканале СТС стартует премьера сериала «Как Деревянко Ломоносова играл». По сюжету режиссер Клим Шипенко снимает фильм про Ломоносова с Павлом Деревянко в главной роли. Но в творчестве актера наступает кризис, и черпать вдохновение он отправляется на родину своего персонажа. Кинозвезда селится в доме Беловых, главу которых играет актер Антон Богданов. С приездом знаменитости жизнь деревенского парня меняется: он боится потерять жену, а его дочь влюбляется в Деревянко.
В беседе с Teleprogramma.pro Антон Богданов рассказал о своих впечатлениях от съемок, а также поделился интересными фактами из своей жизни.
Жизнь героя Антона Богданова изменилась с приездом Деревянко. Фото: телеканал СТС
О съемках
- Антон, судя по фотографиям со съемок, что вы только ни делали на площадке сериала СТС «Как Деревянко Ломоносова играл».
- Да, много всего было: с катера падали, за катером на веревке нас таскали, на машине гоняли, разбивали ее, дрались, поджигали и меня, и Пашу. В каждой серии происходит что-то.
- Ваш герой к тому же рукастый парень, вечно занят делом.
- Например, он рыбачил. Я и раньше на рыбалку ходил, просто за сорок лет всего раза два или три. Но уж червяка на крючок наколоть смог. Там была и посложнее история. Я смолил карбас — огромную лодку северных народов. Еще вспомнил, как рубить дрова. Егор живет ведь своим трудом, так что это и грибы, и ягоды, и все мое дачное детство. Я простой парень, так что мне это близко.
Съемки сериала были насыщенными событиями, по словам Богданова. Фото: телеканал СТС
О работе и личном
- Вы успеваете строить не только актерскую карьеру, но и режиссерскую. Также ведете просветительскую деятельность, много общаетесь с молодежью, даете советы. Ваш сын Леон рассказывал, что вы особенно ему помогали с подготовкой к «Слову пацана».
- Он лукавит, не сильно-то и помогал. Может, в самом начале. Дальше уже не до помощи было: он приходил очень уставшим, потому что было много трюковых сцен и физической активности. Возвращался и падал без задних ног, ложился спать, а утром вставал и опять на съемки. Это тяжело, и я, как режиссер детских фильмов, тоже замечаю это по своим актерам, которым примерно столько же. Леону было четырнадцать, моим — двенадцать.
В этом возрасте отработать смену очень непросто. Это выматывает как хороший спорт. Но он втянулся, многое делал сам. Да, мы сначала разбирали сцены. Он читал текст, а я подсказывал: не зажимайся, раскрепостись, опусти руки, стой спокойно, когда на тебя наезжают, или, наоборот, закройся. То есть просто примеряли пластику. В остальном Леон сам.
Антон Богданов рассказал, съемки выматывают, как хороший спорт. Фото: телеканал СТС
О популярности
- У него, как и других актеров «Слова пацана», появилось огромное количество поклонников. Такое внимание к подростку не пугает?
- Пугает нас, но не его. За Леона я точно не переживаю, потому что у него здравый ум и хорошее воспитание, которые не позволят подцепить звездную болезнь. Он разумно к этому относится: ведет телеграм-канал и говорит правильные вещи, не призывая к насилию, а, наоборот, пропагандируя спорт и учебу. При этом часто подписываются ребята, похожие на его героя, а потом ахают, что Леон в пятнадцать лет знает четыре языка. Это прекрасный пример для поколения.
Фанатичность, правда, пугает. Я сам прошел через это на «Реальных пацанах», когда тысячи людей на концертах и мероприятиях нас не отпускали, раскачивали машины так, что проехать невозможно было. В маленьких городах еще обычно все знают, где стоит главный отель, поэтому часто приезжали и сигналили под окнами, просили выйти. В такие моменты действительно боялись.
Говорят же, не создай себе кумира. Мне кажется, самодостаточный человек никогда не дойдет до фанатизма. Да, он может стать поклонником таланта художника, музыканта, актера, хоть инженера. Но верещать при встрече с режиссером или дирижером я, например, не стал бы, даже если бы в двенадцать встретил любимого актера Роберта Де Ниро. Наверное, просто подошел бы и попытался на ломанном английском поблагодарить за работу.
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Антон Богданов и Павел Деревянко во время съемок. Фото: телеканал СТС
- Обсуждали с Леоном, как лучше вести себя с поклонниками и расставлять границы?
- Мы всегда об этом говорим, но без указаний, как надо делать, а как — нет. Когда видишь, что ребенок правильно ведет телеграм-канал и общается с фанатами, зачем туда лезть? Понятно, у него проскакивает сленг, но молодежь по-другому сейчас и не разговаривает. У нас скорее больше беседы о том, куда двигаться, какие роли выбирать.
Уже пошли предложения, и я понимаю, что многие будут звать его просто так, лишь бы поднять рейтинг фильма и собрать кассу. Конечно, я всегда подскажу, куда стоит идти, а куда не стоит. Но хочется, чтобы Леон научился сам понимать, достойный ли это проект, интересен ли он, заложена ли в сценарии глубина. Ему пятнадцать, но он уже не ребенок, поэтому выбирать должен сам, а направить я всегда готов.
- А как вы справлялись с популярностью, которая обрушилась после «Реальных пацанов»? К каким ее последствиям не были готовы?
- Конечно, видеть фотографию, на которой человек лезвием на руке написал «Антоха», так себе удовольствие. Пугающие моменты такого фанатизма действительно были. Важно, чтобы мы разделяли народную любовь, которую заслуживают годами, и фанатизм. Между ними большая разница, потому что народная любовь — это уважение, которое достигается через проекты, общение, социальную деятельность. А для фанатизма достаточно просто завесить всю комнату плакатами, смотреть одну и ту же картину и видеть там одного и того же человека.
В нашем случае сложности возникали именно с такими дикими фанатами, которые могли подкарауливать и фотографироваться по пять раз на дню. Но, конечно, приятного было больше. Может, молодежь сдержаннее была, но руку жали чаще, чем просили селфи.
Антон Богданов никогда не болел звездной болезнью. Фото: соцсети
О звездной болезни
- Звездную болезнь не наблюдали у себя?
- В голове всегда был порядок: не звездил, не отказывался от друзей, до сих пор общаюсь с парнями из детства. Понятно, есть некоторые проблемы, скажем, особенности жизни популярного человека. Например, вынужден ходить в кепке и очках или надевать маску в метро, где часто бываю. Могу, конечно, и без маски проехать, но случаются истории, когда человек напротив достает телефон и начинает снимать. Это неприятно, если честно.
Бывает, подойдешь, скажешь и, если человек адекватный, извинится. Но кто-то ведь может сказать: «А что, я права не имею? Свободная страна: что хочу, то и делаю». И окажется прав. Поэтому едешь в капюшоне, шапке, а жара стоит такая, что хочется все это поскорее снять. Да, такие штуки действительно возникают, но я бы называл их особенностями профессии, а не супернедостатком.