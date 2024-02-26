«За катером на веревке таскали, поджигали меня»: Антон Богданов о съемках в новом сериале «Как Деревянко Ломоносова играл»

- Обсуждали с Леоном, как лучше вести себя с поклонниками и расставлять границы?

- Мы всегда об этом говорим, но без указаний, как надо делать, а как — нет. Когда видишь, что ребенок правильно ведет телеграм-канал и общается с фанатами, зачем туда лезть? Понятно, у него проскакивает сленг, но молодежь по-другому сейчас и не разговаривает. У нас скорее больше беседы о том, куда двигаться, какие роли выбирать.

Уже пошли предложения, и я понимаю, что многие будут звать его просто так, лишь бы поднять рейтинг фильма и собрать кассу. Конечно, я всегда подскажу, куда стоит идти, а куда не стоит. Но хочется, чтобы Леон научился сам понимать, достойный ли это проект, интересен ли он, заложена ли в сценарии глубина. Ему пятнадцать, но он уже не ребенок, поэтому выбирать должен сам, а направить я всегда готов.

- А как вы справлялись с популярностью, которая обрушилась после «Реальных пацанов»? К каким ее последствиям не были готовы?

- Конечно, видеть фотографию, на которой человек лезвием на руке написал «Антоха», так себе удовольствие. Пугающие моменты такого фанатизма действительно были. Важно, чтобы мы разделяли народную любовь, которую заслуживают годами, и фанатизм. Между ними большая разница, потому что народная любовь — это уважение, которое достигается через проекты, общение, социальную деятельность. А для фанатизма достаточно просто завесить всю комнату плакатами, смотреть одну и ту же картину и видеть там одного и того же человека.

В нашем случае сложности возникали именно с такими дикими фанатами, которые могли подкарауливать и фотографироваться по пять раз на дню. Но, конечно, приятного было больше. Может, молодежь сдержаннее была, но руку жали чаще, чем просили селфи.