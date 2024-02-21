Лада Дэнс: «Меня часто преследуют маньяки»

Певица Лада Дэнс признается, что поклонников у нее много. И они живут по всему земному шару. Но вот замуж артистка пока не спешит.

О том, почему Лада не желает связывать себя узами Гименея, самых дорогих подарках и преследовании маньяков певица рассказала журналистам в кулуарах Праздника всех влюбленных на канале Муз-ТВ.

«Зрение после ковида чуть подсело»

- Лада, вы занимаетесь йогой. Осваиваете новые упражнения?

- Да хоть бы старые не растерять. Очень стараюсь, хотя, конечно, после аварии мне все дается нелегко.

- Знаем, что и любите скорость. Гоняете на машинах…

- Гоняла, потому что зрение после ковида чуть подсело. Но вообще, я очень люблю ездить. Если где-нибудь на трекинге, то ого-го! Тем более что у меня машина – где-то 360 «лошадей». И можно разогнаться!

- А есть у вас вообще какие-то страхи?

- Высоты очень боюсь и глубокого погружения. С парашютом я не прыгала и глубоко не опускалась под воду.

- В феврале и марте много праздников. Какой самый необычный подарок вам дарили мужчины?

- Если тот, от кого ты ждешь подарок, не может тебе его подарить, то пошла и купила сама. Ну а что делать? Такое тоже в жизни бывало. Но если начать перебирать все в голове, то одни из самых красивых украшений, конечно, дарили любимые мужчины.

Я эти украшения не отдаю, не продаю, а они копятся.