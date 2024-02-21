Лада Дэнс: «Меня часто преследуют маньяки»

Певица Лада Дэнс признается, что поклонников у нее много. И они живут по всему земному шару. Но вот замуж артистка пока не спешит.
О том, почему Лада не желает связывать себя узами Гименея, самых дорогих подарках и преследовании маньяков певица рассказала журналистам в кулуарах Праздника всех влюбленных на канале Муз-ТВ.
«Зрение после ковида чуть подсело»
- Лада, вы занимаетесь йогой. Осваиваете новые упражнения?
- Да хоть бы старые не растерять. Очень стараюсь, хотя, конечно, после аварии мне все дается нелегко.
- Знаем, что и любите скорость. Гоняете на машинах…
- Гоняла, потому что зрение после ковида чуть подсело. Но вообще, я очень люблю ездить. Если где-нибудь на трекинге, то ого-го! Тем более что у меня машина – где-то 360 «лошадей». И можно разогнаться!
- А есть у вас вообще какие-то страхи?
- Высоты очень боюсь и глубокого погружения. С парашютом я не прыгала и глубоко не опускалась под воду.
- В феврале и марте много праздников. Какой самый необычный подарок вам дарили мужчины?
- Если тот, от кого ты ждешь подарок, не может тебе его подарить, то пошла и купила сама. Ну а что делать? Такое тоже в жизни бывало. Но если начать перебирать все в голове, то одни из самых красивых украшений, конечно, дарили любимые мужчины.
Я эти украшения не отдаю, не продаю, а они копятся.
Лада Дэнс. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- А где вы их храните? Может быть, в сейфе?
- Так я вам и рассказала!
- Есть ли какое-то любимое украшение?
- Это то, с которым тебе комфортно. Вообще, камни – это энергия. У меня есть любимое кольцо с сапфиром, хотя это не совсем мой камень. Но когда я надеваю его, то прямо чувствую какую-то очень мощную энергию.
Наверное, я чувствую камни. Я прямо хозяйка медной горы. Батюшки!
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«Дайте мне хоть немножко заняться собой!»
- Чем занимаются ваши дети?
- Они же живут не со мной, пока далеко, они уже самостоятельные единицы. Мы большая семья, где мы все друг друга поддерживаем, креативим.
Я сейчас в стадии написания всего нового. Дочь Лиза очень много мне всего подсказывает. Она живет за границей, сама арт-продюсер. И в этом смысле ее голова умнее, чем моя.
Сын Илья архитектор, поэтому мы с ним взаимодействуем по другим проектам.
Вообще, я вспоминаю себя в прошлом. Я думала, что до 30 лет у меня не будет никаких детей. А вышло по-другому.
Надо просто влюбиться. Когда ты по-настоящему влюбляешься, то сразу все хочешь! Что-то сразу включается.
- Есть ли у ваших детей вторые половинки?
- Насколько я понимаю, они не одиноки. Но о том, чтобы дело шло к свадьбе, я не слышала.
- А вы сами не хотите замуж?
- А мне итак хорошо. Дайте мне хоть немножко заняться собой! Я всю жизнь кем-то занималась: мужьями, детьми.
- Да просто хочется уже погулять на свадьбе…
- Я гуляю не только на своей свадьбе. Вот будет день рождения, и я всех вас приглашу!
Выйти замуж вообще не проблема. Если бы все незамужние женщины захотели бы поменять статус, они бы сделали бы это уже завтра. Надо просто разобраться с собой, подружиться с сердцем, с головой.
- А вы бы отодвинули на второй план семью ради карьерных побед?
- Нет. Семья – это приоритет. Если бы я могла, я бы родила детей 12. Но случилось, как случилось.
- Но сейчас вы все-таки сосредоточены на творчестве…
- Пока у меня есть силы, здоровье, голос, я буду преданна своему зрителю и сейчас прикладываю к этому все силы. Я очень люблю создавать музыку, хочу открыть свой лейбл, потому что постоянно бегать и говорить: «Возьмите, возьмите, возьмите» тяжело. А у меня уже больше ста новых песен. И я хочу реализовать свой замысел.
Лада Дэнс. Фото: Global Look Press
- Вернемся к теме мужчин. Есть ли у вас какой-то идеал мужчины? Можно привести пример известных личностей.
- У меня вообще идеалов нет уже давно. Есть люди, на которых хочется равняться, самообразовываться от них. Это некие проводники.
А что касается знаменитых мужчин, я даже собаку назвала Джонни – в честь Джонни Деппа. И когда меня спрашивают о возрасте, я придумала такой афоризм: «Стареет даже Джонни Депп».
Также назову Киану Ривза. Мне вообще нравятся все красивые харизматичные мужики и, конечно, умные, а это сейчас большая редкость!
- Могли бы сами подойти к понравившемуся мужчине?
- Трезвая – нет, пьяная – да. Правда, я не пью уже давно. Может быть, в этом причина?
- А почему не можете подойти трезвая?
- Потому что я леди. Леди первая не звонит, себя не предлагает.
- А был ли в вашей жизни какой-то назойливый поклонник, который за вами часто ходил, а когда перестал, то вы заскучали…?
- Меня часто преследуют маньяки. По восемь лет могут доставать, по десять. Кто-то даже признался, что ходил за мной в парикмахерскую украл мои волосы, стащил мой ботинок из гримерки еще в те времена.
А я-то думала: «А где мой башмак? Почему он у меня один?». А потом такой маньяк признается, что ходит за Ладой Дэнс, подбирая за ней все.
- Вам нужно беречь себя…
- Так я и не хожу там, где что-то может случиться, а только по своим тропам. Водитель, машина, компания. А как иначе?