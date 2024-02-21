Лада Дэнс: «Меня часто преследуют маньяки»

Лада Дэнс. Фото: Global Look Press  

Певица рассказала журналистам о детях, поклонниках и подарках.

Певица Лада Дэнс признается, что поклонников у нее много. И они живут по всему земному шару. Но вот замуж артистка пока не спешит. 

О том, почему Лада не желает связывать себя узами Гименея, самых дорогих подарках и преследовании маньяков певица рассказала журналистам в кулуарах Праздника всех влюбленных на канале Муз-ТВ. 

«Зрение после ковида чуть подсело» 

- Лада, вы занимаетесь йогой. Осваиваете новые упражнения? 

- Да хоть бы старые не растерять. Очень стараюсь, хотя, конечно, после аварии мне все дается нелегко. 

- Знаем, что и любите скорость. Гоняете на машинах… 

- Гоняла, потому что зрение после ковида чуть подсело. Но вообще, я очень люблю ездить. Если где-нибудь на трекинге, то ого-го! Тем более что у меня машина – где-то 360 «лошадей». И можно разогнаться! 

- А есть у вас вообще какие-то страхи? 

- Высоты очень боюсь и глубокого погружения. С парашютом я не прыгала и глубоко не опускалась под воду. 

- В феврале и марте много праздников. Какой самый необычный подарок вам дарили мужчины? 

- Если тот, от кого ты ждешь подарок, не может тебе его подарить, то пошла и купила сама. Ну а что делать? Такое тоже в жизни бывало. Но если начать перебирать все в голове, то одни из самых красивых украшений, конечно, дарили любимые мужчины. 

Я эти украшения не отдаю, не продаю, а они копятся. 

Лада Дэнс. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro  

- А где вы их храните? Может быть, в сейфе? 

- Так я вам и рассказала!   

- Есть ли какое-то любимое украшение? 

- Это то, с которым тебе комфортно. Вообще, камни – это энергия. У меня есть любимое кольцо с сапфиром, хотя это не совсем мой камень. Но когда я надеваю его, то прямо чувствую какую-то очень мощную энергию. 

Наверное, я чувствую камни. Я прямо хозяйка медной горы. Батюшки! 

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«Дайте мне хоть немножко заняться собой!» 

- Чем занимаются ваши дети? 

- Они же живут не со мной, пока далеко, они уже самостоятельные единицы. Мы большая семья, где мы все друг друга поддерживаем, креативим. 

Я сейчас в стадии написания всего нового. Дочь Лиза очень много мне всего подсказывает. Она живет за границей, сама арт-продюсер. И в этом смысле ее голова умнее, чем моя. 

Сын Илья архитектор, поэтому мы с ним взаимодействуем по другим проектам. 

Вообще, я вспоминаю себя в прошлом. Я думала, что до 30 лет у меня не будет никаких детей. А вышло по-другому. 

Надо просто влюбиться. Когда ты по-настоящему влюбляешься, то сразу все хочешь! Что-то сразу включается. 

- Есть ли у ваших детей вторые половинки? 

- Насколько я понимаю, они не одиноки. Но о том, чтобы дело шло к свадьбе, я не слышала. 

- А вы сами не хотите замуж? 

- А мне итак хорошо. Дайте мне хоть немножко заняться собой! Я всю жизнь кем-то занималась: мужьями, детьми. 

- Да просто хочется уже погулять на свадьбе… 

- Я гуляю не только на своей свадьбе. Вот будет день рождения, и я всех вас приглашу! 

Выйти замуж вообще не проблема. Если бы все незамужние женщины захотели бы поменять статус, они бы сделали бы это уже завтра. Надо просто разобраться с собой, подружиться с сердцем, с головой. 

- А вы бы отодвинули на второй план семью ради карьерных побед? 

 - Нет. Семья – это приоритет. Если бы я могла, я бы родила детей 12. Но случилось, как случилось. 

- Но сейчас вы все-таки сосредоточены на творчестве… 

- Пока у меня есть силы, здоровье, голос, я буду преданна своему зрителю и сейчас прикладываю к этому все силы. Я очень люблю создавать музыку, хочу открыть свой лейбл, потому что постоянно бегать и говорить: «Возьмите, возьмите, возьмите» тяжело. А у меня уже больше ста новых песен. И я хочу реализовать свой замысел. 

Лада Дэнс. Фото:  Global Look Press  

- Вернемся к теме мужчин. Есть ли у вас какой-то идеал мужчины? Можно привести пример известных личностей. 

- У меня вообще идеалов нет уже давно. Есть люди, на которых хочется равняться, самообразовываться от них. Это некие проводники. 

А что касается знаменитых мужчин, я даже собаку назвала Джонни – в честь Джонни Деппа. И когда меня спрашивают о возрасте, я придумала такой афоризм: «Стареет даже Джонни Депп». 

Также назову Киану Ривза. Мне вообще нравятся все красивые харизматичные мужики и, конечно, умные, а это сейчас большая редкость!  

- Могли бы сами подойти к понравившемуся мужчине? 

- Трезвая – нет, пьяная – да. Правда, я не пью уже давно. Может быть, в этом причина? 

- А почему не можете подойти трезвая? 

- Потому что я леди. Леди первая не звонит, себя не предлагает. 

- А был ли в вашей жизни какой-то назойливый поклонник, который за вами часто ходил, а когда перестал, то вы заскучали…?  

- Меня часто преследуют маньяки. По восемь лет могут доставать, по десять. Кто-то даже признался, что ходил за мной в парикмахерскую украл мои волосы, стащил мой ботинок из гримерки еще в те времена. 

А я-то думала: «А где мой башмак? Почему он у меня один?». А потом такой маньяк признается, что ходит за Ладой Дэнс, подбирая за ней все. 

- Вам нужно беречь себя… 

- Так я и не хожу там, где что-то может случиться, а только по своим тропам. Водитель, машина, компания. А как иначе? 

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