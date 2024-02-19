Павел Деревянко: «До сих пор не научился управлять бюджетом, часто вхожу в раж»

26 февраля в 19:30 на СТС начнется показ комедийного сериала «Как Деревянко Ломоносова играл». В этой истории Павел Деревянко играет самого себя.
По сюжету актер радио роли Ломоносова посещает родину ученого, где намерен черпать вдохновение. Жизнь холмогорцев кардинально меняется с приездом знаменитости.
Артист рассказал Teleprogramme.pro, на сколько его экранный образ Деревянко схож с реальным и поделился подробностями своей жизни.
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Павел Деревянко создал собирательный образ на экране. Фото: телеканал СТС
- Павел, как отреагировали, когда узнали, что будете играть Деревянко?
- Знаете, когда первый раз читал сценарий, там героя просто называли актером. Но перед самими съемками мне прислали обновленный вариант, и там вместо «актера» вижу «Павел Деревянко». Сначала было непривычно, потому что написан не совсем я, то есть вообще не я. И тогда пришло решение показать иронично обобщенный образ актера, собирательный.
- Кажется, что в сериале ваш Деревянко выглядит так же, как и вы в жизни.
- Мне нравится, что здесь герой бритый, не ощетиненный и забородаченный, как я в других проектах. На самом деле художники по костюму большие молодцы, принесли классное видение персонажа: широкие штаны, длинные свитера, шапочки, очки. Мне понравился мой Деревянко. Я бы и сам добавил в свой гардероб больше оверсайза.
Актер не прочь добавить в свой стиль чуть больше оверсайза. Фото: телеканал СТС
- Герой приезжает в Холмогоры, чтобы изучить быт поморов. А вам из всего того, что ему предстояло делать, что-то было близко?
- Я, вообще, парень достаточно рукастый, могу и наплести с три короба, и рыбку поймать, как говорится, и ножки не промочить. А если серьезно, мое детство прошло в деревнях. Я иногда скучаю по этой тишине, колориту, пейзажам. Этого не хватает. Так что, когда удавалось между дублями и сценами просто посидеть на бережке или в лесу, очень радовался.
- Часть съемок прошла в Архангельской области. Что отметили для себя там?
- Красота невероятная! Северная Двина, северные просторы… Жаль, не было времени осмотреться. В Архангельске раньше не бывал, но с удовольствием вернулся бы, чтобы прогуляться.
Павел Деревянко восхитился красотой Архангельской области. Фото: телеканал СТС
- Вы отмечали, что не смогли бы жить вдали от Москвы, но при этом предпочитаете отдыхать именно за городом. Где например?
- Я недавно вернулся из родного Таганрога, где бываю раз пять в год так точно. На Алтае мне хорошо, Красную Поляну люблю, Сочи в целом, конечно, Петербург, Казань мне очень нравятся. У нас много мест, где можно перезарядить батарейку. А вот жить готов только в Москве. Просто я уже насквозь пропитан столичным ритмом, будет тяжеловато его менять на что-то менее интенсивное.
- В сериале холмогоровец Егор, у которого остановился Деревянко, боится отпускать дочку в Москву, потому что в большом городе может произойти что угодно. А у вас есть страхи, связанные с дочками?
- Слава богу, нет. Есть некоторые опасения, что могут по неправильной дорожке пойти, на то я и отец. Конечно, хочется, чтобы им попадалось как можно больше хороших людей, чтобы их не обманывали. Желания как у всех родителей.
Деревянко своим приездом поменял образ жизни холмогорцев. Фото: телеканал СТС
- В одной из серий герои обсуждают деньги: у Егора их нет, а у Деревянко большие гонорары. Помните время, когда у вас были проблемы или переживания на эту тему?
- Периодически бывает, конечно. До сих пор не научился управлять бюджетом. Часто входишь в такой раж, транжиришь, дурацкие покупки и вложения у меня сплошь и рядом. Но стараюсь научиться финансовой грамотности. Я на пути к этому.