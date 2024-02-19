Павел Деревянко: «До сих пор не научился управлять бюджетом, часто вхожу в раж»

26 февраля в 19:30 на СТС начнется показ комедийного сериала «Как Деревянко Ломоносова играл». В этой истории Павел Деревянко играет самого себя.

По сюжету актер радио роли Ломоносова посещает родину ученого, где намерен черпать вдохновение. Жизнь холмогорцев кардинально меняется с приездом знаменитости.

Артист рассказал Teleprogramme.pro, на сколько его экранный образ Деревянко схож с реальным и поделился подробностями своей жизни.

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