Павел Деревянко: «До сих пор не научился управлять бюджетом»

Павел Деревянко сыграл самого себя. Фото: телеканал СТС

Павел Деревянко в разговоре с Teleprogramma.pro рассказал о своем экранном образе в сериале СТС «Как Деревянко Ломоносова играл», о любимых местах и детстве.

26 февраля в 19:30 на СТС начнется показ комедийного сериала «Как Деревянко Ломоносова играл». В этой истории Павел Деревянко играет самого себя. 

По сюжету актер радио роли Ломоносова посещает родину ученого, где намерен черпать вдохновение. Жизнь холмогорцев кардинально меняется с приездом знаменитости.

Артист рассказал Teleprogramme.pro, на сколько его экранный образ Деревянко схож с реальным и поделился подробностями своей жизни.

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Павел Деревянко создал собирательный образ на экране. Фото: телеканал СТС

- Павел, как отреагировали, когда узнали, что будете играть Деревянко?

- Знаете, когда первый раз читал сценарий, там героя просто называли актером. Но перед самими съемками мне прислали обновленный вариант, и там вместо «‎актера» вижу «Павел ‎Деревянко». Сначала было непривычно, потому что написан не совсем я, то есть вообще не я. И тогда пришло решение показать иронично обобщенный образ актера, собирательный.

- Кажется, что в сериале ваш Деревянко выглядит так же, как и вы в жизни.

- Мне нравится, что здесь герой бритый, не ощетиненный и забородаченный, как я в других проектах. На самом деле художники по костюму большие молодцы, принесли классное видение персонажа: широкие штаны, длинные свитера, шапочки, очки. Мне понравился мой Деревянко. Я бы и сам добавил в свой гардероб больше оверсайза.

Актер не прочь добавить в свой стиль чуть больше оверсайза. Фото: телеканал СТС

- Герой приезжает в Холмогоры, чтобы изучить быт поморов. А вам из всего того, что ему предстояло делать, что-то было близко?

- Я, вообще, парень достаточно рукастый, могу и наплести с три короба, и рыбку поймать, как говорится, и ножки не промочить. А если серьезно, мое детство прошло в деревнях. Я иногда скучаю по этой тишине, колориту, пейзажам. Этого не хватает. Так что, когда удавалось между дублями и сценами просто посидеть на бережке или в лесу, очень радовался.

- Часть съемок прошла в Архангельской области. Что отметили для себя там?

- Красота невероятная! Северная Двина, северные просторы… Жаль, не было времени осмотреться. В Архангельске раньше не бывал, но с удовольствием вернулся бы, чтобы прогуляться.

Павел Деревянко восхитился красотой Архангельской области. Фото: телеканал СТС

- Вы отмечали, что не смогли бы жить вдали от Москвы, но при этом предпочитаете отдыхать именно за городом. Где например?

- Я недавно вернулся из родного Таганрога, где бываю раз пять в год так точно. На Алтае мне хорошо, Красную Поляну люблю, Сочи в целом, конечно, Петербург, Казань мне очень нравятся. У нас много мест, где можно перезарядить батарейку. А вот жить готов только в Москве. Просто я уже насквозь пропитан столичным ритмом, будет тяжеловато его менять на что-то менее интенсивное.

- В сериале холмогоровец Егор, у которого остановился Деревянко, боится отпускать дочку в Москву, потому что в большом городе может произойти что угодно. А у вас есть страхи, связанные с дочками?

- Слава богу, нет. Есть некоторые опасения, что могут по неправильной дорожке пойти, на то я и отец. Конечно, хочется, чтобы им попадалось как можно больше хороших людей, чтобы их не обманывали. Желания как у всех родителей.

Деревянко своим приездом поменял образ жизни холмогорцев. Фото: телеканал СТС

- В одной из серий герои обсуждают деньги: у Егора их нет, а у Деревянко большие гонорары. Помните время, когда у вас были проблемы или переживания на эту тему?

- Периодически бывает, конечно. До сих пор не научился управлять бюджетом. Часто входишь в такой раж, транжиришь, дурацкие покупки и вложения у меня сплошь и рядом. Но стараюсь научиться финансовой грамотности. Я на пути к этому.

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