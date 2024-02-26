Юлия Гаврилина о новом шоу канала СТС: «Для меня это прятки на выживание»

С 18 февраля на телеканале СТС стартует новое экстремальное шоу «Прятки». Задача его участников – спрятаться как можно надежнее, чтобы ведущий проекта Егор Крид не смог отыскать их. Однако ситуация усугубляется тем, что атмосфера в зданиях, где проходит игра, вызывает у окружающих ужас. Но игроки должны справиться со своими эмоциями и пройти испытание до конца.

Для блогера Юлии Гаврилиной участие в таком проекте стало настоящей проверкой на прочность, поскольку она заглянула в глаза своим главным страхам. Об этом и не только Юлия рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«Я боюсь темноты и оставаться одна»

- Юля, сегодня локация необычная, страшная. Такие заброшенные здания, как Дворец моряков, вызывают ужас?

-Я сразу всем сказала, что позвали не того человека. Не могу сказать про себя, что я бесстрашная. Как раз мой страх — это все в этом здании. То есть я боюсь темноты и оставаться одна. Я должна всегда все контролировать, видеть, что происходит вокруг, а у нас тут семь тысяч квадратных метров.

Контролировать семь тысяч квадратных метров невозможно. Поэтому мои демоны в голове недовольны, им не нравится обстановка. Если честно, меня в целом пугают заброшенные здания.

Помню, в детстве с ребятами ходили к «заброшкам», а там были бездомные, шприцы, что только и кого только не находили.

- В вашей жизни были и другие экстремальные проекты («Полный блэкаут», «Звезды в Африке»). Это какой-то период, когда хочется себя испытать, получить адреналин?

- Скорее, не период, а возраст такой, когда не то чтобы я нуждаюсь в экстриме, я им живу. Сейчас это и есть моя жизнь.