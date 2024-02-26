Юлия Гаврилина о новом шоу канала СТС: «Для меня это прятки на выживание»

С 18 февраля на телеканале СТС стартует новое экстремальное шоу «Прятки». Задача его участников – спрятаться как можно надежнее, чтобы ведущий проекта Егор Крид не смог отыскать их. Однако ситуация усугубляется тем, что атмосфера в зданиях, где проходит игра, вызывает у окружающих ужас. Но игроки должны справиться со своими эмоциями и пройти испытание до конца.
Для блогера Юлии Гаврилиной участие в таком проекте стало настоящей проверкой на прочность, поскольку она заглянула в глаза своим главным страхам. Об этом и не только Юлия рассказала в интервью Teleprogramma.pro.
«Я боюсь темноты и оставаться одна»
- Юля, сегодня локация необычная, страшная. Такие заброшенные здания, как Дворец моряков, вызывают ужас?
-Я сразу всем сказала, что позвали не того человека. Не могу сказать про себя, что я бесстрашная. Как раз мой страх — это все в этом здании. То есть я боюсь темноты и оставаться одна. Я должна всегда все контролировать, видеть, что происходит вокруг, а у нас тут семь тысяч квадратных метров.
Контролировать семь тысяч квадратных метров невозможно. Поэтому мои демоны в голове недовольны, им не нравится обстановка. Если честно, меня в целом пугают заброшенные здания.
Помню, в детстве с ребятами ходили к «заброшкам», а там были бездомные, шприцы, что только и кого только не находили.
- В вашей жизни были и другие экстремальные проекты («Полный блэкаут», «Звезды в Африке»). Это какой-то период, когда хочется себя испытать, получить адреналин?
- Скорее, не период, а возраст такой, когда не то чтобы я нуждаюсь в экстриме, я им живу. Сейчас это и есть моя жизнь.
- Некоторые участники признавались, что Егор Крид — необычная кандидатура для ведущего такого шоу. Как вам кажется?
- Неожиданная, это точно. Не могу сказать, что он не подходит под этот формат, это не так.
В целом это забавы ради, это игра: кто-то ищет, кто-то прячется. Мы с Егором, кстати, впервые пересекаемся на съемках.
- Когда он вас найдет, что ему ответите?
- «Ну-ка, вернись обратно, ищи других». Я ему не дам себя найти. Я хочу выиграть. У меня боевой настрой и лучшее место. Но если он найдет, то не расстроюсь.
Это же игра. Вообще, я считаю, было бы круто поменяться местами, чтобы потом кто-то из нас его искал.
«К этому проекту меня готовила жизнь»
- Как-то готовились к этому проекту, кроме свитшота с Тайсоном? Может, валерьянку с собой взяли?
- Знаете, меня к этому проекту готовила жизнь, потому что у меня сейчас не очень приятный период, много событий, довольно сомнительных и спорных. У меня сегодня прятки на выживание. Проверяю свою стойкость.
- Если поиски займут много часов, что будете делать в это время?
- Я не планирую, чтобы меня искали шесть, восемь, десять часов. Ребята, ночь я хочу провести в кровати. Если у нас тут такие временные рамки, то я вернусь в отель. Я все-таки надеюсь, что Егор справится часа за два. Это максимум, который я могу дать ему. У меня дела! У меня сон!
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- Здание большое, кажется, можно искать день, два, неделю…
- Надеюсь, до этого не дойдёт. Не знаю, смогла бы я на месте Егора отыскать всех ребят, потому что все очень круто подготовились и места неоднозначные.
- Не завидуете его участи?
- Не завидую. Но и своей тоже не завидую, потому что лежать в заброшенном здании, в холодном месте тоже не очень приятно. Никому не завидую сегодня. Дай бог нам просто выжить, уйти отсюда целыми и невредимыми…