Алена Хмельницкая о съемках в «Онегине»: «Я подумала: а куда денутся все эти костюмы?»

7 марта в прокат выходит фильм «Онегин» - экранизации знаменитого романа в стихах Александра Пушкина, который он называл «энциклопедией русской жизни». Прочтение классики режиссера Сарика Андреасяна обещает зрителю много сюрпризов.

Благодаря режиссерскому видению в фильме громче «зазвучат голоса» второстепенных персонажей. Например, если в романе «Евгений Онегин» характеристика матери Татьяны Прасковье дается лишь скупыми мазками, то Сарик Андреасян использует более богатую палитру красок. Эту роль сыграет актриса Алена Хмельницкая.

В интервью Teleprogramma.pro Алена подробнее рассказала о своей героине, отношению к критике, своих съемочных нарядах, а также о любви к Михаилу Лермонтову.

«После выхода фильма молодые люди должны взяться за роман «Евгений Онегин»

- Алена, в романе «Евгений Онегин» о Прасковье Лариной известно совсем немного. Понятно, что эта женщина воспитывает дочерей, сама когда-то мечтала о романтичной любви, но потом приноровилась к рутинным семейным обязанностям. Какой мы все-таки увидим вашу героиню?

- Главное – какой ее видел сценарист и режиссер. В романе моя героиня – «старушка Ларина» без своей истории.

Я не могу сказать, что ее много в этом фильме, но тем не менее – побольше, чем в произведении Александра Сергеевича Пушкина. В одной из сцен Прасковья Ларина общается с Татьяной, как раз говорит о том, что в молодости была влюблена совсем не в их папу, и что «привычка – великий дар, который заменяет счастье».

Благодаря ее этой фразе и добавлению некоторых сцен образ становится более объемным и реальным.

- То есть Сарик Андреасян все-таки сохраняет пушкинскую тональность?

- Ну конечно, да. Правда, фильм идет в прозе. И как раз появляется Владимир Вдовиченков со стихами Александра Сергеевича, он играет рассказчика.

Мне очень понравился сценарий. На мой взгляд, он достойный. Я понимаю, что будет много критики. Мол, кто осмелился снять Пушкина в прозе? Ой-ой-ой! Но у меня есть стойкое убеждение, что после выхода фильма молодые люди должны взяться за роман «Евгений Онегин».

Я думаю, что после просмотра картины он будет прочитан в разы больше. И это хорошее дело!

- Работали ли вы раньше с Сариком Андреасяном? Что могли бы о нем сказать?

- Да, мы работали вместе. Первый раз я увиделась с Сариком на съемках второй части сериала «Здравствуйте, вам пора». А Сарик – такой человек, что если ему комфортно работать с актером, то он продолжит это делать. Актеры у него переходят из проекта в проект. А нам как артистам это очень приятно!

Потом я снялась у него в трех проектах, за что ему большое спасибо. Сарик выступает не только как режиссер, но и как продюсер фильмов тоже.

Но вообще, я удивилась, когда меня утвердили на роль мамы Татьяны Лариной без проб. Позвонила мой агент и сказала, что меня приглашают на примерку. Конечно, я дико обрадовалась и вопросов у меня не было.

Приятно, когда ты знаешь человека! Ведь тогда на площадке возникает семейная атмосфера!

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«Нам всем дали ссылки на уроки этикета»

- Какой съемочный день стал самым сложным для вас?

- Особых сложностей не возникало, но в какой-то момент было просто холодно. Мы снимали зимой на улице, а так как нам шили костюмы, соблюдая особенности того времени, то возникали определенные нюансы. Тогда одевались не так тепло, как сейчас. Видимо, не было таких материалов. Поэтому мы немножечко померзли.

Вы знаете, наверное, мне запомнился каждый съемочный день, потому что первые съемки с моим участием проходили под Псковом, в Пушкинских горах, в имении Ганнибалов. Это было так потрясающе красиво. На улице стояла золотая осень.

Потом было много Питера, балы, павильонные съемки, поэтому у меня чудесные воспоминания о тех днях.

Конечно, запомнилось и то, что нам всем дали ссылки на уроки этикета того времени, где учитывалась каждая деталь: как выбирать платья, кланяться, сидеть за столом. Их для нас специально записали консультанты по тому периоду.

Интерьеры, костюмы, грим – следили за всем. Здорово, когда люди так относятся к своему делу.