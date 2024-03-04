Алена Хмельницкая о съемках в «Онегине»: «Я подумала: а куда денутся все эти костюмы?»

7 марта в прокат выходит фильм «Онегин» - экранизации знаменитого романа в стихах Александра Пушкина, который он называл «энциклопедией русской жизни». Прочтение классики режиссера Сарика Андреасяна обещает зрителю много сюрпризов.
Благодаря режиссерскому видению в фильме громче «зазвучат голоса» второстепенных персонажей. Например, если в романе «Евгений Онегин» характеристика матери Татьяны Прасковье дается лишь скупыми мазками, то Сарик Андреасян использует более богатую палитру красок. Эту роль сыграет актриса Алена Хмельницкая.
В интервью Teleprogramma.pro Алена подробнее рассказала о своей героине, отношению к критике, своих съемочных нарядах, а также о любви к Михаилу Лермонтову.
«После выхода фильма молодые люди должны взяться за роман «Евгений Онегин»
- Алена, в романе «Евгений Онегин» о Прасковье Лариной известно совсем немного. Понятно, что эта женщина воспитывает дочерей, сама когда-то мечтала о романтичной любви, но потом приноровилась к рутинным семейным обязанностям. Какой мы все-таки увидим вашу героиню?
- Главное – какой ее видел сценарист и режиссер. В романе моя героиня – «старушка Ларина» без своей истории.
Я не могу сказать, что ее много в этом фильме, но тем не менее – побольше, чем в произведении Александра Сергеевича Пушкина. В одной из сцен Прасковья Ларина общается с Татьяной, как раз говорит о том, что в молодости была влюблена совсем не в их папу, и что «привычка – великий дар, который заменяет счастье».
Благодаря ее этой фразе и добавлению некоторых сцен образ становится более объемным и реальным.
- То есть Сарик Андреасян все-таки сохраняет пушкинскую тональность?
- Ну конечно, да. Правда, фильм идет в прозе. И как раз появляется Владимир Вдовиченков со стихами Александра Сергеевича, он играет рассказчика.
Мне очень понравился сценарий. На мой взгляд, он достойный. Я понимаю, что будет много критики. Мол, кто осмелился снять Пушкина в прозе? Ой-ой-ой! Но у меня есть стойкое убеждение, что после выхода фильма молодые люди должны взяться за роман «Евгений Онегин».
Я думаю, что после просмотра картины он будет прочитан в разы больше. И это хорошее дело!
- Работали ли вы раньше с Сариком Андреасяном? Что могли бы о нем сказать?
- Да, мы работали вместе. Первый раз я увиделась с Сариком на съемках второй части сериала «Здравствуйте, вам пора». А Сарик – такой человек, что если ему комфортно работать с актером, то он продолжит это делать. Актеры у него переходят из проекта в проект. А нам как артистам это очень приятно!
Потом я снялась у него в трех проектах, за что ему большое спасибо. Сарик выступает не только как режиссер, но и как продюсер фильмов тоже.
Но вообще, я удивилась, когда меня утвердили на роль мамы Татьяны Лариной без проб. Позвонила мой агент и сказала, что меня приглашают на примерку. Конечно, я дико обрадовалась и вопросов у меня не было.
Приятно, когда ты знаешь человека! Ведь тогда на площадке возникает семейная атмосфера!
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«Нам всем дали ссылки на уроки этикета»
- Какой съемочный день стал самым сложным для вас?
- Особых сложностей не возникало, но в какой-то момент было просто холодно. Мы снимали зимой на улице, а так как нам шили костюмы, соблюдая особенности того времени, то возникали определенные нюансы. Тогда одевались не так тепло, как сейчас. Видимо, не было таких материалов. Поэтому мы немножечко померзли.
Вы знаете, наверное, мне запомнился каждый съемочный день, потому что первые съемки с моим участием проходили под Псковом, в Пушкинских горах, в имении Ганнибалов. Это было так потрясающе красиво. На улице стояла золотая осень.
Потом было много Питера, балы, павильонные съемки, поэтому у меня чудесные воспоминания о тех днях.
Конечно, запомнилось и то, что нам всем дали ссылки на уроки этикета того времени, где учитывалась каждая деталь: как выбирать платья, кланяться, сидеть за столом. Их для нас специально записали консультанты по тому периоду.
Интерьеры, костюмы, грим – следили за всем. Здорово, когда люди так относятся к своему делу.
Перед съемками актеры изучали этикет. Фото: кадр из фильма «Онегин»
- Где проходили съемки сериала?
- Снимали в разных местах. Но сцена, когда Прасковья приезжает к своей кузине Алине, которую играет Татьяна Лютаева (Кстати, она моя подруга. И мы радовались, что наконец то вместе в кадре), снималась в Питере, в красивом доме. Это прямо не «дворец-дворец», но особняк того времени. И в доме-музее снималась сцена одного из балов.
Это также было потрясающе. Скоро вы все сами увидите. А рассказы не так ярки, как изображение на экране.
- В интервью нашему изданию Лиза Моряк призналась, что для нее было сшито 15 платьев. А сколько нарядов надевали вы?
- У меня было пять – в определенном стиле, цветовой гамме, что очень здорово. Они менялись, но понятно, что это гардероб одной женщины.
Потрясающие костюмы, которые шились для нашего фильма, - это отдельный вид творчества. Подбирали и обшивали тканью каждую пуговицу, и украшения, которые специально чуть состаривали. Я, кстати, недавно подумала: а куда все эти костюмы потом денутся? Не знаю! (Смеется).
Возможно, создадут какой-то музей или куда-то поставят, чтобы можно было на них смотреть.
«Если ты сделала первый шаг, это не значит, что ты унизила себя»
- Когда вы впервые познакомились с самим романом «Евгений Онегин»?
- Я думаю, что в школе. А вообще, один из самых известных монологов, которые учат будущие актрисы при поступлении, - это письмо Татьяны. И, конечно, оно на слуху.
Кстати, многие знают эти стихи, но не предполагают, что они из романа «Евгений Онегин». Потому что часто это произведение учат кусочками.
- Можно ли назвать Александра Сергеевича одним из ваших любимых поэтов?
- В детстве и подростковом возрасте я больше любила Михаила Лермонтова. Возможно, благодаря истории его жизни, сложному характеру, образу Печорина в «Герое нашего времени» он мне больше нравился как мужчина. Мы же все фантазируем себе какие-то вещи, тянет к «плохим ребятам!» (Смеется).
Скажем так, я больше была увлечена Лермонтовым, но Пушкин, безусловно, стоит на каком-то отдельном пьедестале.
- Как вы считаете, должна ли женщина первой признаваться в любви, как это сделала Татьяна, или осуждение такого шага - это предрассудки прошлого века?
- Я думаю, что это, конечно, предрассудок. И есть разные ситуации. Но кто-то легче говорит о своих чувствах, а кому-то просто сложнее открыться. Иногда человек может быть даже благодарен, если ты признаешься в любви.
Если ты сделала такой шаг первая, это не значит, что ты унизила себя, потому что в любви не может быть момента унижения. Если речь идет о высоких чувствах, здорово, когда люди умеют их выражать.
Бывает и так, и так. Но, конечно, приятнее, когда молодой человек признается в любви первым. Мы все равно больше из того времени, но не из пушкинского, конечно, но все равно времени, когда было много предрассудков и гораздо больше неприличных вещей, чем сейчас. Поэтому это предубеждение сидит где-то в голове, что мальчик, мужчина должен сделать первый шаг. А почему должен? Кто так сказал?
Алена Хмельницкая идеально вписалась в пушкинские интерьеры. Фото: кадр из фильма «Онегин» Фото: кадр из фильма «Онегин»
- Какая из экранных дочерей – Татьяна или Ольга – была вам ближе по духу в юности?
- Я, наверное, микст этих дочерей. Как и Татьяна, я тоже была вся в книгах, в фантазиях, но при этом радостная и веселая. Всегда любила общаться с людьми, с друзьями, с развеселыми компаниями. Замкнутостью я не отличалась.
Но книги в моей жизни присутствовали обязательно, особенно в 15-16 лет. Поэтому я взяла понемногу качеств от каждой героини.
- Читаете ли зрительские отзывы к трейлеру фильма, которые бывают довольно скептичными и даже злыми. Если да, то что о них думаете?
- Я не читаю отзывы, а читаю комментарии в своих соцсетях. Мне кажется, что обратная связь – это здорово, это какое-то общение, твоя аудитория, которая за тобой следит. И когда ты высказываешься, то для чего-то это делаешь.
А что касается трейлера, то, честно говоря, я не читала ничего плохого. Когда я публиковала его у себя в соцсетях, то видела только: «Ой, как это красиво», «Как это круто!» и «Скорей бы посмотреть!».
Но вообще, на негатив надо закрывать глаза! Конечно, будет много критики и, наверное, даже какой-то хейт!
Во-первых, это наше все! Вот замахнулись на Пушкина, на самого «Онегина». Ну и молодцы, что замахнулись! Кто-то это сделал, а кто-то – нет. Думаю, будет много зависти и всего прочего, что сопутствует громким премьерам. Но я к этому готова и надеюсь, что и создатели фильма тоже. Думаю, что у них хорошая броня, чтобы не подпускать все близко к сердцу!
А вообще, совсем злых людей я просто блокирую. Но если это здоровая критика, то ок, можно и прочитать. Мнения могут быть разные. Но я не очень обращаю на это внимания.
Сцена бала – одна из самых красивых сцен фильма «Онегин». Фото: кадр из фильма «Онегин»
- Сам Сарик Андреасян сравнивает киноязык, на котором рассказана история Евгения Онегина, с эстетикой фильма База Лурмана «Великий Гэтсби». Нас действительно ожидает что-то грандиозное, помпезное?
- Считаю, что кино действительно очень масштабно и грандиозно, если мы говорим о съемках, количестве людей, локациях. Думаю, что это будет очень круто. Просто мне сложно сравнивать «Онегина» с «Великим Гэтсби».
Я сама хочу ужасно посмотреть наш фильм, видели лишь трейлер и небольшие кусочки. Поэтому я сама буду зрителем на премьере!
- Раз мы подняли тему о классике, как вы относитесь к новой экранизации «Мастера и Маргариты»?
- Мне понравился фильм очень. Я просто понимаю, что фильм и книга – это разные произведения. И когда зрители ждут четкого переложения на киноязык прочитанного каждым, совпадения случаются редко.
Фильм «Мастер и Маргарита» - это отдельное произведение по мотивам романа Булгакова. В нем очень интересные актерские работы, нереальная работа всех художников: постановщика, художника по костюмам, по гриму. И я обязательно пойду смотреть второй раз!
Но я не критик, понимаю, что о картине много разных мнений. Однако я благодарный зритель и могу воспринимать разное без осуждений. Кстати, если говорить о фильме «Пролетая над гнездом кукушки», мало кто читал произведение Кена Кизи, по которому он был снят. А оно вообще другое!
И, естественно, сначала я смотрела фильм, а уже потом, через несколько лет, прочитала книгу. И она ничуть не хуже, но она другая, например, повествование там идет от лица Индейца. Это отдельное произведение. Поэтому у меня вот такое отношение к этому вопросу!