Алена Кравец: «У Аллы Пугачевой был шанс остаться в истории отечественной музыки непревзойденной звездой, но она бросила его в печь»

Светская львица Алена Кравец приготовила своим поклонникам сюрприз ко Дню Святого Валентина. Так, 14 февраля выходит ее новая песня «Кукла». По словам Алены, в этой композиции многие могут найти отсылку к одноименному хиту группы Иванушки International. Только вот кукла из песни Алены уже повзрослела.
О смысле новой композиции, отношению к Алле Пугачевой и ее семье, конфликте Александра Гордона и Никиты Кологривого, «голой вечеринке» Ивлеевой и не только Алена Кравец рассказала в интервью Teleprogramma. pro.
«Меня балуют по поводу и без»
- Алена, расскажите, пожалуйста, о релизе вашей новой песни, приуроченном к 14 февраля.
- Это «Кукла». Я долго готовилась к этому - искала качественный музыкальный материал, поскольку мне важно, чтобы в песне были хорошие музыка и слова, чтобы композиция несла идею и имела смысл.
Как говорят в моем окружении, в «Кукле» есть нечто символическое. Ведь меня часто и в шутку, и со зла называют главной куклой Барби нашего шоу-бизнеса. И это ответ всем. Ведь оказывается, у кукол есть душа, они также страдают. И как важно помнить об этом!..
Эта песня - про любовь и одиночество. Про то, как важно сквозь эффектную глянцевую обертку рассмотреть содержание, увидеть душу, оценить сердце.
Многие найдут аллюзию на песню группы «Иванушки» «Кукла». В 1997-м году, когда та композиция только вышла, я, как и все, танцевала под нее на дискотеках. Спустя более чем четверть века она словно бы рассказывает про судьбу той повзрослевшей брошенной куклы.
Словом, не пропустите. Эта «Кукла», надеюсь, понравится многим.
- Отмечаете ли вы день Святого Валентина? Как к нему относитесь?
- Я не считаю, что говорить о любви и делать подарки надо всего один раз в году. Мой любимый человек делает это чуть ли не каждый день. И да, у нас есть свои праздники - день нашей встречи, День любви и верности. Да и вообще-то дня Святого Валентина 14 февраля нет в календаре ни католической, ни православной церквей, чьей частью я себя считаю.
Это не церковный праздник. Православная церковь память святых мучеников Валентинов совершает 6 и 30 июля. Поэтому я не думаю, что 14 февраля надо уделять такое внимание. Широкий размах праздника обусловлен его коммерциализацией - это праздник маркетологов - как в этот день выудить с влюбленных побольше денег.
Алена Кравец. Фото: из личного архива Алены Кравец
- Какой самый роскошный подарок вам дарили мужчины на 14 февраля?
- Были и машины, и бриллианты, и изумруды. Меня балуют по поводу и без.
«Кристину Орбакайте наказывают за язык «отчима» и матери»
- Поговорим на актуальные темы. Как вы относитесь к отмене концертов Кристины Орбакайте в ряде городов? Должна ли отвечать дочь за маму и «отчима»?
- Кристина - концертирующая по нашей стране артистка, но до сих пор не высказала своей позиции, отношения к происходящему в России. Поэтому логично, что люди относятся к ней с подозрением, тем более что живет она не в нашей стране, а здесь лишь зарабатывает. И сейчас ее наказывают за язык «отчима» и матери.
Понятно, что Орбакайте с ними на одной волне. Более того, ее семья живет в не дружественной нам Америке. На двух стульях сидеть не получается. Ее подталкивают к тому, чтобы пела там, на Западе - там много русских эмигрантов и релокантов.
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- Что вы вообще думаете о ситуации с Аллой Пугачевой?
- Она сама себя наказала. У них тут с мужем все было - деньги, эфиры в прайм-тайм, лучшие залы. Их носили на руках. Но они все «спустили». У Примадонны был шанс остаться в истории отечественной музыки непревзойденной звездой, но она своими руками этот шанс бросила в печь.
В апреле у Аллы Пугачевой юбилей. Прежде все каналы трубили бы с утра до вечера, а теперь мало кто вспомнит. Незавидная судьба, мне ее жаль.
- Как бы вы могли поддержать Камилу Валиеву?
- Сегодня правительства стран «золотого миллиарда», пользуясь своей монополией во многих сферах жизни, включая международные спортивные организации, борются с нашей страной на всех возможных фронтах, дабы «поставить на место». В том числе, и на спортивном.
Через наказание Валиевоей хотят еще раз унизить всех нас, оскорбить. Я уверена, она ни в чем не виновата, это политика в очередной раз топорно влезла в спорт. Для нас Камила Валиева всегда будет первой и золотой.
«Я никогда Бузову пьяной в работе не видела»
- Что вы думаете о конфликте Александра Гордона и Никиты Кологривого? На чьей вы стороне?
- Кологривый много на себя берет, раз считает себя вторым Высоцким. Он ещё ничего такого в кино не сделал, чтобы так вести себя и говорить. Я не представляю, чтобы гениальные и по-настоящему признанные народом Смоктуновский, Евстигнеев, Никулин или Янковский вели себя так. Они уважали собеседников и слышали чужие точки зрения. А это парень зарвался.
- Смотрели ли вы сериал «Слово пацана»? Если да, то поделитесь своим мнением, пожалуйста.
- Леди такое кино не смотрят. Зачем мне мордобои, гопота, кровь? Я ещё не все шедевры Феллини, Висконти и Антониони внимательно посмотрела, чтобы про казанское быдло кино смотреть.
- Как бы вы прокомментировали выпад Нателлы Крапивиной, назвавшей Ольгу Бузову вечно пьяной певицей?
- А Нателла с ней пила? А Лобода, с которой работала Крапивина, всегда трезвая? Я против того, чтобы человека заочно поливали грязью. И никогда Бузову пьяной в работе не видела. Она трудоголик, дай Бог каждому.
- Что вы думаете о голой вечеринке Ивлеевой и ее участниках? Соизмерим ли, на ваш взгляд, их проступок с последовавшим наказанием?
- Проведи они это у себя дома, без прессы и постов в соцсети, никакой шумихи бы не было. Но это же было нарочито напоказ. Мозгов не хватило соотнести свой довольно таки низменный эпатаж с жизнью, которой живет страна сейчас. Вот и нарвались.
Это как холодный душ для звезд, очень отрезвляющий. Они думали, что их зрители будут плакать, а все радуется и говорят, что поделом. Но, думаю, все со временем вернется. Куда же мы без перьев Киркорова и драгоценных трусов Ивлеевой!?