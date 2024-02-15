Алена Кравец: «У Аллы Пугачевой был шанс остаться в истории отечественной музыки непревзойденной звездой, но она бросила его в печь»

Светская львица Алена Кравец приготовила своим поклонникам сюрприз ко Дню Святого Валентина. Так, 14 февраля выходит ее новая песня «Кукла». По словам Алены, в этой композиции многие могут найти отсылку к одноименному хиту группы Иванушки International. Только вот кукла из песни Алены уже повзрослела.

О смысле новой композиции, отношению к Алле Пугачевой и ее семье, конфликте Александра Гордона и Никиты Кологривого, «голой вечеринке» Ивлеевой и не только Алена Кравец рассказала в интервью Teleprogramma. pro.

«Меня балуют по поводу и без»

- Алена, расскажите, пожалуйста, о релизе вашей новой песни, приуроченном к 14 февраля.

- Это «Кукла». Я долго готовилась к этому - искала качественный музыкальный материал, поскольку мне важно, чтобы в песне были хорошие музыка и слова, чтобы композиция несла идею и имела смысл.

Как говорят в моем окружении, в «Кукле» есть нечто символическое. Ведь меня часто и в шутку, и со зла называют главной куклой Барби нашего шоу-бизнеса. И это ответ всем. Ведь оказывается, у кукол есть душа, они также страдают. И как важно помнить об этом!..

Эта песня - про любовь и одиночество. Про то, как важно сквозь эффектную глянцевую обертку рассмотреть содержание, увидеть душу, оценить сердце.

Многие найдут аллюзию на песню группы «Иванушки» «Кукла». В 1997-м году, когда та композиция только вышла, я, как и все, танцевала под нее на дискотеках. Спустя более чем четверть века она словно бы рассказывает про судьбу той повзрослевшей брошенной куклы.

Словом, не пропустите. Эта «Кукла», надеюсь, понравится многим.

- Отмечаете ли вы день Святого Валентина? Как к нему относитесь?

- Я не считаю, что говорить о любви и делать подарки надо всего один раз в году. Мой любимый человек делает это чуть ли не каждый день. И да, у нас есть свои праздники - день нашей встречи, День любви и верности. Да и вообще-то дня Святого Валентина 14 февраля нет в календаре ни католической, ни православной церквей, чьей частью я себя считаю.

Это не церковный праздник. Православная церковь память святых мучеников Валентинов совершает 6 и 30 июля. Поэтому я не думаю, что 14 февраля надо уделять такое внимание. Широкий размах праздника обусловлен его коммерциализацией - это праздник маркетологов - как в этот день выудить с влюбленных побольше денег.