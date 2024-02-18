Виктория Заболотная: «Женщину украшает… все!»

Она одна из самых загадочных российских актрис - немногословна, неуловима, таинственна: «В интернете очень много интервью, которые я не давала. Я и фигуристка, и спортсменка, и совершенно случайно стала актрисой, и родилась я не там, где написано, и родителей моих зовут совершенно иначе. Все это неправда. Я родилась в Германии, моего отца зовут Владимир Григорьевич, маму - Любовь Ивановна».
В портфолио артистки не так много ошеломительно масштабных и резонансных проектов, зато сериалы, в которых играла Виктория, отличаются особым шармом, глубиной и самобытностью. Как и роли актрисы. Фактически проигнорированные публикой «Бесстыдники» - блестящая русская адаптация одноименного британского сериала, необычная комедия «Иванько» и многие другие проекты как будто стоят особняком. Видимо, таков путь Заболотной, не стремящейся к дешевой популярности.
Теперь у артистки новый вызов - исторический криминальный триллер «Страх над Невой» (НТВ), где все происходит в 1967 году. Это сериал о розыске банды, связанной с черным культом, где Виктория исполнила роль Марии, жены одного из главных героев.
«Надеюсь, секты обойдут меня стороной»
Найдите Вику: непутевая семейка в классном сериале «Бесстыдники» (2017). Фото: НТВ
- Виктория, насколько вам интересна эпоха шестидесятых, в которой развивается остросюжетный сериал? Следили за ней когда-нибудь, изучали? Может, после просмотра сериала «Оттепель» или чтения стихотворений шестидесятников...
- Любая эпоха, конечно, всегда интересна. Если удается с ней соприкоснуться, это захватывающий процесс - почитать, посмотреть все, что связано с тем временем. Поспрашивать. Не могу сказать, что я следила за той эпохой, разве что слышала от родителей про то время - это их детство и юность.
- Как бы вы могли охарактеризовать свою героиню? Что Мария за человек?
- Добрая, отзывчивая и творческая. С виду хрупкая домашняя женщина, но обладающая сильным характером и волей.
- А в чем ее главная слабость, как считаете?
- Честно сказать, не могу обнаружить у нее слабость. Мария совсем не слабая женщина. Скорее, у нее есть уязвимые места, как и у всех людей. В данном случае - это любовь. К сыну и мужу. Не могу назвать это слабостью, но болевые точки - точно.
- Сериал называется «Страх над Невой», отчего уже становится немного не по себе. Что вас больше всего пугает в этой истории? Мотивы неоязычества, серийные убийства, сектантство...
Хрупкая на вид Мария - женщина с железным характером (в сериале «Страх над Невой», 2024). Фото: НТВ
- Пожалуй, серийные убийства. А если брать шире, то неестественная смерть в любом ее проявлении как таковая. Лично меня это всегда пугает.
- Вы лично в жизни когда-нибудь сталкивались с сектами или оккультистами в том или ином виде?
- Слава богу, нет. Не сталкивалась ни разу.
- А интересно было бы?
- Нет. Не хотела бы никогда. Надеюсь, меня это обойдет стороной.
«Мы не зря становимся такими, какие есть»
- Вы не раз признавались во внутренней застенчивости. Что просить за себя всегда было неловко. Как же вы тогда проходите кастинги и пробы, где по идее нужно довольно энергично «продавать» себя и уметь понравиться режиссеру?
- Не считаю, что кастинг - это прошение или просьба. Для меня это прежде всего прекрасная возможность познакомиться с новыми людьми, встретиться со старыми знакомыми, поделиться навыками и обменяться накопленным опытом друг с другом. Чему-то, безусловно, научиться, учиться вообще никогда нельзя прекращать. И, конечно, создать вместе нечто новое и хорошее.
Фото: личный архив Виктории Заболотной
- Тогда так: от какой черты характера вам хотелось бы избавиться? И почему?
- Честно сказать, ни от какой. Мы не зря становимся такими, какие есть. Единственное, над чем работаю особенно усиленно, это над тем, чтобы быть мягче и гибче по жизни.
- Хорошо. А если в личном качестве - робость украшает девушку?
- Женщину украшает все! Женщина многогранна, и любые ее проявления, особенно для любящего мужчины, прекрасны.
- Каким должен быть мужчина, чтобы понравиться вам?
- Прежде всего я ценю в мужчине доброе сердце, острый ум, чувство юмора, искренность и щедрость души.
О чем сериал?
Ленинград, 1967 год. В центре города начинают находить трупы женщин со следами насилия: маньяк-убийца душит жертв, оставляя над телами таинственные знаки. К расследованию подключают майора КГБ Чубина (Антон Хабаров), у которого уже есть опыт в раскрытии подобных дел: несколько лет назад он пытался разоблачить языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу (приносящее несчастье божество из мифологии балтийских славян).
Актриса обожает отдыхать в красивых местах. Делая их еще более красивыми. Фото: личный архив Виктории Заболотной
Тогда майор совершил попытку внедриться в тайное общество, но был раскрыт, а после сам стал жертвой жестокого психопата, возглавлявшего секту. Чубина спасли в последний момент, но пережитое оставило неизгладимый след в судьбе мужчины: теперь у героя развился страх темноты. В напарники офицеру достается капитан милиции Егор Федоров (Андрей Фролов), пышущий энергией здоровяк. Оперативники пытаются выследить убийцу, находясь под колоссальным давлением со стороны начальства, которое приказывает незамедлительно найти маньяка, чтобы не допустить паники среди населения.
«Страх над Невой» 16+
С 19 февраля