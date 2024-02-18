Виктория Заболотная: «Женщину украшает… все!»

- Виктория, насколько вам интересна эпоха шестидесятых, в которой развивается остросюжетный сериал? Следили за ней когда-нибудь, изучали? Может, после просмотра сериала «Оттепель» или чтения стихотворений шестидесятников...

- Любая эпоха, конечно, всегда интересна. Если удается с ней соприкоснуться, это захватывающий процесс - почитать, посмотреть все, что связано с тем временем. Поспрашивать. Не могу сказать, что я следила за той эпохой, разве что слышала от родителей про то время - это их детство и юность.

- Как бы вы могли охарактеризовать свою героиню? Что Мария за человек?

- Добрая, отзывчивая и творческая. С виду хрупкая домашняя женщина, но обладающая сильным характером и волей.

- А в чем ее главная слабость, как считаете?

- Честно сказать, не могу обнаружить у нее слабость. Мария совсем не слабая женщина. Скорее, у нее есть уязвимые места, как и у всех людей. В данном случае - это любовь. К сыну и мужу. Не могу назвать это слабостью, но болевые точки - точно.

- Сериал называется «Страх над Невой», отчего уже становится немного не по себе. Что вас больше всего пугает в этой истории? Мотивы неоязычества, серийные убийства, сектантство...