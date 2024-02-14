Лада Дэнс: «Могу опять танцевать на каблуках!»

Полгода назад певица попала в серьезную аварию, оказалась в больнице... Постепенно Лада восстановилась и, как считают многие ее поклонники, стала лучше прежнего. У нее много работы и на сцене, и на ТВ. Мы обсудили, что остается за кадром публичной жизни певицы.
- Лада, судя по фото и видео с проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!» телеканала «Россия», вы похудели. Прилагали для этого какие-то усилия?
- Последние лет пять нахожусь в одинаковом весе. Могут гулять три килограмма. После ДТП я лежала в больнице, поэтому немного поправилась, так как не занималась ни спортом, ни любимым пилоном, который освоила с нуля за два месяца для съемок клипа на песню «Але, Алеша». Я исполняла сложную акробатику, которую Дженнифер Лопес делала в фильме «Стриптизерша». Режиссер клипа так и задумывал, чтобы я двигалась на пилоне, как Лопес.
Он поставил задачу, а я, как человек целеустремленный, ее выполнила. Сейчас занимаюсь на пилоне для поддержания формы, для гибкости. Для того, чтобы гармонично смотреться на сцене с моим балетом. Помимо пилона, у меня в графике танцы, бег, йога, фитнес с личным тренером. Сейчас я в своей привычной нормальной форме. Просто одна одежда полнит, а другая стройнит. Надо скинуть пару-тройку килограммов, а так меня все устраивает.
«Пока держусь без пластики»
- Пишут, что невозможно так хорошо выглядеть без подтяжки и блефаропластики. Делали пластические операции?
- Честно отвечаю: я никогда не делала никаких пластических операций. Мне не ставили никаких «нитей». У врача-косметолога мне делали только «уколы красоты» - увлажняли кожу, поддерживали ее качество. Пока не хочу трогать свое лицо, оно меня вполне устраивает. Мы все меняемся с возрастом. Главное, чтобы в глазах был здоровый блеск, а красота излучалась изнутри. Мне непонятно, зачем некоторые актрисы и певицы зацикливаются на внешности до какой-то патологии и безудержно омолаживаются.
Часто видно, что они что-то делают с собой, и не всегда это выглядит хорошо. Мой выбор такой: сколько смогу, буду держаться без пластики. Если пойму, что уже не очень хорошо смотрюсь на экране, то что-то предприму. Мой друг говорит: от старости можно только убежать. Поэтому я стараюсь бегать много. Я имею в виду бег в лесу или на спортивной дорожке.
- Скоро увидим вас в сотне жюри «Ну-ка, все вместе! Хором!». Что важнее: вокал участников или как артист себя подает?
Ради искусства певица готова на стену лезть (в жюри шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» с Сергеем Лазаревым и композитором, автором песен Олегом Влади). Фото: канал «Россия 1»
- Важно все. Это как у Чехова в «Дяде Ване»: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». В нашей истории можно добавить - и вокал. В первую очередь для меня важны вокальные данные конкурсантов. Важна спетость, чтобы хор звучал гармонично, не фальшиво.
В этом коллективном творчестве также должна быть режиссура, хореография номера: если человек не очень хорошо двигается, то не надо его ставить на первый план и т. д. Потом обращаешь внимание и на то, как люди одеты и др. Для меня для таких коллективных выступлений в приоритете традиционные песни, которые легко раскладываются на аккорды.
Они певучие, то есть их легко петь. Многие коллективы выбирали, особенно на финал, сложный материал. Были даже мировые хиты из танцевальной музыки. Но конкурс - это всегда про соревнование. Всем первое место не дашь. Могу сказать, что победители заслужили свою победу.
Мне запомнились многие коллективы. Особенно отметила потрясающий номер вокального ансамбля «Моджо» из Рязани - пять молодых, модных, дерзких девчонок. У них все было просто идеально: от спетости до пластики, от выбора репертуара до костюмов. Плюс юная энергия и драйв. В общем, интересный проект.
- В жизни хором люди поют песни, которые любят. Что вы поете с гостями, а что, когда одна дома, для настроения?
- У меня активная жизнь, поэтому собраться с друзьями, посидеть, отдохнуть, попеть - это роскошь. Но иногда везет и получается уехать на природу - мы собираемся компаниями, гоняем на снегоходах, сидим в лесу на завалинке… А там можно и 50 грамм выпить, а потом и спеть - у нас в компании есть баянист. Поем казачьи песни, русские народные.
Музыку я люблю разноплановую. Был период, когда слушала рок, потом этим переболела. Последнее время люблю мантры - они меня гармонизируют, помогают восстановить силы. Жизнь стала очень насыщенной: я ежедневно загружена полностью, живу между Москвой (работой) и загородом (домом).
У меня есть друг - алтайский шаман, мы с ним на связи. Изучаю с его помощью горловое пение, тибетский санскрит, алтайский диалект. Что касается сцены, мне нравится новая манера исполнения, которая несколько лет как захватила шоу-бизнес. Я иду к первоисточникам - изучаю манеру исполнения западных певиц. Переосмысляю и повторяю по-своему.
- Поисковик на запрос с вашим именем первым выдает трек 90-х «Девочка-ночь». Как песня стала хитом и как это происходит теперь?
- Раньше все было просто. Не было такого наплыва музыки в медиапространстве. Я была одной из самых ярких исполнительниц: молода, хорошо двигалась, потому что много времени занималась танцами. С нестандартной внешностью. Вокал тоже на месте - я профессиональный музыкант и певица, училась в музыкальной школе, в музыкальном училище. Выросла я на западной музыке, поэтому мой репертуар и отличался от того, что делалось в тот момент на эстраде. Так и сложился алгоритм моей популярности.
Фото: канал «Россия 1»
Почему песню «Девочка-ночь» до сих пор слушают? Наверное, потому что она качественно, креативно и с душой сделана. Плюс всегда есть люди, которые любят артистов и их творчество долгие годы. Поскольку я соавтор (мы вдвоем с Леонидом Величковским создавали эту музыку), я буду делать коллаборации с молодыми музыкантами на свои треки, которые вышли в 90-е.
Алгоритм продвижения поменялся. Обсуждала недавно это с одним продюсером, и он со мной согласен: надо просто много работать и рассчитывать на удачу. У каждого времени свои правила. Но мне сложно творить по канонам. Ежедневно выходит огромное количество треков, артист может просто не пробиться в таком потоке информации. Несмотря на все нынешние технологии, я бы очень не хотела, чтобы всем управлял искусственный интеллект. Все-таки нужно оставить роль творца для человека. Без души и жизненного опыта интересного произведения не получится.
- В конце 90-х вы с оркестром Олега Лундстрема выпустили джазовый альбом. Это было чисто для души?
- Я джаз пою с 16 лет. Просто когда я появилась на эстраде в шортиках, в куртке-косухе, то люди подумали: певичка модная. И когда ты в таком виде, то никто не думает, что ты можешь прекрасно исполнять джаз, на хорошем английском языке. Действительно, тогда был джазовый эксперимент. У нас было три аншлага в Театре эстрады. На первом концерте был почти полный зал, на втором был уже биток, на третьем люди стояли на улице, не могли билеты приобрести.
И сейчас я умудряюсь замешивать джаз в свой сольный концерт. У меня есть блок, где я пою адаптированную классику. Надо, так я и оперу, и рэп спою, диапазон исполнения у меня достаточно широкий. Я обожаю свою профессию. Основное мое направление - дэнс-музыка, но я хочу сделать с небольшим бэндом эксклюзивную джазовую программу.
«Судьба у меня такая...»
- Полгода назад вы попали в серьезную аварию. У вас было сотрясение мозга, перелом бедра и операция. Как вы чувствуете себя сейчас?
- К сожалению, ни одна серьезная травма бесследно не проходит. Есть еще проблемы со здоровьем, которые надо решать. Но я справляюсь. Травмы в моей жизни уже случались (однажды на этой же ноге порвала связки, катаясь на лыжах). А вот авария в первый раз.
Но человек так устроен, что все плохое быстро забывается. Я лежала в трех клиниках, проходила реабилитацию - капельницы, гимнастика. Чуть позже из больниц сбегала на выступления... Рекомендации врачей и сейчас выполняю. Некоторые ограничения остаются. Главное - не отчаиваться, любить себя, заниматься здоровьем и идти вперед.
- Сейчас на сцене двигаетесь без ограничений? На первых концертах вам помогали выйти на сцену.
Тренировки на пилоне - отличный способ поддерживать форму. Фото: личная страница Лады Денс в социальной сети
- Когда я из больницы убежала на свой первый после аварии концерт - тогда да, помогали. Врачи запрещали, но мне обязательно нужно было там выступить. Сейчас мне уже никто не помогает: все делаю сама. Какое-то время после больницы выступала без каблуков, сейчас уже танцую на каблуках. Пока есть ограничения, нога отекает. Нужно время, чтобы нога восстановилась. Для этого и занимаюсь активно спортом: закачиваю, растягиваю. Судьба у меня такая: надо принимать все...
- Иногда после аварий люди работают с психотерапевтами или психологами, чтобы продолжить без стресса ездить на автомобиле. Кто-то справляется сам. Как было у вас?
- Я сама могу кого хочешь поставить психологически на ноги. Поэтому сама себе психотерапевт. Первое время я боялась ездить в машине, а когда машина приближалась, я прямо дергалась, мне было некомфортно. Всегда пристегиваюсь, в том числе если еду на заднем сиденье. Этот урок я для себя уяснила. Сама тоже вожу машину, проблем с этим у меня нет. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Чувствую, что я как будто еще сильнее стала и спокойнее, в том числе за рулем. Заметила, что после таких ЧП спокойнее относишься к непростым моментам в жизни.
- После этого ДТП возник невероятный интерес к этой истории, к тому, как вы выздоравливаете. Ощущение, что вас стали активнее приглашать на музыкальные телепроекты.
- Меня всегда звали на шоу и концерты. Я почему-то отказывалась. Всегда выбирала детей: хотела проводить больше времени с ними, ведь съемки очень энергозатратны. Как артист я вела себя не очень правильно. Потому что без публичности нет артиста. Сейчас дети выросли, стали самостоятельными. В августе мы договорились с продюсером Сергеем Пудовкиным (продюсер Витаса, Александра Буйнова, Аскара Абдразакова, Александры Ребенок и других артистов. - Авт.) о том, что я начинаю плотно заниматься шоу-бизнесом, тратить часть жизни на PR.
И так совпало, что буквально через две недели после того, как мы договорились с Сергеем Пудовкиным о совместной работе, я попадаю в аварию. И потом во мне будто проснулось желание быть на сцене, участвовать в проектах. В больнице я думала о том, что, если все время «в теремочке сидеть», ты никогда не будешь близка к своему зрителю. А я люблю своего зрителя. Совпали мое желание и повышенный интерес ко мне.
- У вас взрослые сын и дочь - Илье 26 лет, Елизавете 24. Они довольны выбором профессии?
Когда сын Илья и дочь Лиза взрослели, Лада часто отказывалась от работы, чтобы быть рядом с детьми. Фото: Persona Stars
- Они для меня всегда будут детьми, даже когда им будет 50 лет. Они довольны своими профессиями. Сын еще в 9-м классе решил, что будет архитектором. Это было неожиданно: обычно в этой профессии много династий и готовиться начинают класса с 6-го. Я сына поддержала, и он поступил и окончил архитектурный институт в Москве. Дочь поступила в университет в Лондоне. Она должна была заниматься биоинженерией, это востребованная профессия будущего. Отучилась год и решила: нет, хочу уйти в кинопроизводство. Я поддержала выбор ребенка. Я во всем детей поддерживаю.
- Год только начался. Что хотелось бы успеть сделать?
- Хочу концерт - большой сольный в красивом зале. Если делать, то качественно, а это непростая история. Сижу и думаю над этим. И куча бытовых планов. Хочу обязательно чему-то новому обучиться, без этого мне скучно. Ставлю глобальные цели, это важно. Только так рождается энергия, которая ведет тебя к тому, чего ты хочешь.
5 лучших песен Лады Дэнс
- «Девочка-ночь»
- «Аромат любви»
- «Жить нужно в кайф»
- «Сотри кассету»
- «Нет, я не буду»
« Ну-ка, все вместе Хором!» 12+
Пятница/21.30