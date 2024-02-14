Лада Дэнс: «Могу опять танцевать на каблуках!»

Полгода назад певица попала в серьезную аварию, оказалась в больнице... Постепенно Лада восстановилась и, как считают многие ее поклонники, стала лучше прежнего. У нее много работы и на сцене, и на ТВ. Мы обсудили, что остается за кадром публичной жизни певицы.

- Лада, судя по фото и видео с проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!» телеканала «Россия», вы похудели. Прилагали для этого какие-то усилия?

- Последние лет пять нахожусь в одинаковом весе. Могут гулять три килограмма. После ДТП я лежала в больнице, поэтому немного поправилась, так как не занималась ни спортом, ни любимым пилоном, который освоила с нуля за два месяца для съемок клипа на песню «Але, Алеша». Я исполняла сложную акробатику, которую Дженнифер Лопес делала в фильме «Стриптизерша». Режиссер клипа так и задумывал, чтобы я двигалась на пилоне, как Лопес.

Он поставил задачу, а я, как человек целеустремленный, ее выполнила. Сейчас занимаюсь на пилоне для поддержания формы, для гибкости. Для того, чтобы гармонично смотреться на сцене с моим балетом. Помимо пилона, у меня в графике танцы, бег, йога, фитнес с личным тренером. Сейчас я в своей привычной нормальной форме. Просто одна одежда полнит, а другая стройнит. Надо скинуть пару-тройку килограммов, а так меня все устраивает.

«Пока держусь без пластики»

- Пишут, что невозможно так хорошо выглядеть без подтяжки и блефаропластики. Делали пластические операции?

- Честно отвечаю: я никогда не делала никаких пластических операций. Мне не ставили никаких «нитей». У врача-косметолога мне делали только «уколы красоты» - увлажняли кожу, поддерживали ее качество. Пока не хочу трогать свое лицо, оно меня вполне устраивает. Мы все меняемся с возрастом. Главное, чтобы в глазах был здоровый блеск, а красота излучалась изнутри. Мне непонятно, зачем некоторые актрисы и певицы зацикливаются на внешности до какой-то патологии и безудержно омолаживаются.

Часто видно, что они что-то делают с собой, и не всегда это выглядит хорошо. Мой выбор такой: сколько смогу, буду держаться без пластики. Если пойму, что уже не очень хорошо смотрюсь на экране, то что-то предприму. Мой друг говорит: от старости можно только убежать. Поэтому я стараюсь бегать много. Я имею в виду бег в лесу или на спортивной дорожке.

- Скоро увидим вас в сотне жюри «Ну-ка, все вместе! Хором!». Что важнее: вокал участников или как артист себя подает?