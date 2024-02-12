Ольга Дибцева о судьбоносных переменах: «С первой встречи поняли, что это любовь»

12 февраля в 19:30 на телеканале СТС стартует второй сезон комедийного сериала «Семейка», где зритель познакомится с новыми проблемами в отношениях Сергея и Нади Нестеровых.
Второй сезон сериала «Семейка» стартует 12 февраля. Фото: телеканал СТС
Российская актриса, звезда «Холопа» Ольга Дибцева исполнила в сериале главную женскую роль. О том, что знаменитость станет мамой во второй раз стало известно в декабре, после того, как она появилась на премьере фильма «Холоп 2» . В разговоре с Teleprogramma.pro артистка поделилась подробностями своей личной жизни.
Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева. Фото: Валя Григорьева, телеканал СТС
- Одна из публикаций о вас начинается так: «О жизни этой актрисы можно снять сериал». Согласны?
- Да, моя личная жизнь и творческая всегда были очень насыщенными и полными мистических совпадений. Поэтому когда-нибудь напишу книгу про это, расскажу что-нибудь вдохновляющее, чтобы все знали: чудеса случаются.
- В работе над вашим дебютным фильмом вы использовали личный опыт. Может скоро нас ждет еще один проект, в котором найдется место всему тому, что произошло с вами в прошлом году?
- Да, фильм «Я богиня» метафорически о моей жизни. Не буквально, но это кино про меня, про мой путь, историю моей свободы, как я шла к ней из питерской интеллигентной семьи, где ничего нельзя было, где нужно было ходить по струночке, смотреть в пол, делать, что тебе говорят взрослые. И вот я научилась говорить своим голосом, выбрала ту жизнь, которую хочу. Это был подростковый бунт, немножко, конечно, затянувшийся, но благодаря ему я смогла стать собой.
О жизни актрисы можно снимать телесериал. Фото: Валя Григорьева, телеканал СТС
- Есть конкретные события последних лет, которые хочется когда-нибудь перенести на экран?
- Таких событий много. И в личной жизни и в творческой. Знаете, я же развелась, потом встретила новую любовь. Все как-то быстро произошло. Особенно для других. Для тех, кто пишет в соцсетях, что я только объявила о разводе, а тут уже рожать надо. Раньше не заявляла о разводе, ничего не рассказывала, просто не было сил. Но вот историю встречи со вторым мужем, историю его жизни я, конечно, хотела бы запечатлеть на экране. Он меня вдохновляет.
- 12 февраля на СТС выходит второй сезон «Семейки», где вы играете с Борисом Дергачевым. Герои сериала кажутся противоположностями друг друга. А вы с мужем похожи?
- Очень похожи. Мы встретились и поняли, что абсолютно одинаковые. Вплоть до того, что у нас совпадают некоторые события. Он рос в Сибири, я — в Петербурге, но в одни и те же года с нами происходило фактически одно и то же. Когда обменивались историями, сначала думали, что кто-то из нас врет. Не может же быть таких совпадений: мы любим одну и ту же музыку, смеемся над одинаковыми вещами, темперамент у нас тоже одинаковый. Но так случилось.
Ольга Дибцева говорит, что они с мужем очень похожи. Фото: Валя Григорьева, телеканал СТС
- А есть темы, которые требуют компромисса?
- Для этого, мне кажется, нужно понимать, кто главный. Когда отдаешь пальму первенства мужчине, рассуждаешь по-другому. Понимаешь: да, мне сложно согласиться, но я ему доверяю, так что пусть делает, как считает нужным. Важно уметь отпускать вожжи и переставать все контролировать, потому что женщины в принципе — очень тревожные существа. Тревога часто застилает нам глаза. Нужно себя останавливать, доверять мужчине, жизни и окружающим людям. Это наша задача.
- Ваш супруг непубличный человек. Насколько непросто ему мириться с повышенным вниманием к супруге?
- Недавно мы летали на Дальний Восток, он по работе, а я составила ему компанию. И вот там реже можно встретить публичных людей, в отличие от Москвы. Поэтому, конечно, ко мне было повышенное внимание везде: от магазинов, ресторанов до водителей такси. Ему это все было в новинку, но, думаю, и лестно. Конечно, он радуется за меня, гордится.
Ольга Дибцева с дочерью. Фото: Валя Григорьева, телеканал СТС
- Чем он сразу зацепил вас?
- Мы, наверное, уже с первой встречи поняли, что это любовь. Ну я, может, со второй, а муж с первой. Для меня важно, чтобы мужчина мог держать слово и нести ответственность. То есть сказал — сделал.
Мы часто пропускаем такие красные флажки. Думаем, что сейчас так, но потом все обязательно будет нормально. Не будет.
Помню долгий период, когда казалось, что я сама все куплю, сама оплачу. Взяла на себя мужскую роль. На этом и погорела. Поэтому, когда мой нынешний супруг платил в ресторане или привозил подарки, я поняла: так и должно быть. Это в хорошем смысле патриархальная традиция, когда мужчина берет на себя ответственность за женщину и семью, может гарантировать безопасность. Для меня она тоже стала определяющим моментом.
Конечно, важно, чтобы при этом мужчина не превращался в тирана. Есть такие, кто за свою заботу или за то, что обеспечивают семью, хотят полного повиновения. Если он тебе говорит, что надеть, во сколько прийти домой, с кем можно встречаться, а с кем нет, то это тоже красные флажки, которые нельзя пропускать.
Актриса считает, что мужчина должен быть главным в семье. Фото: Валя Григорьева, телеканал СТС
- Скоро вы станете матерью во второй раз. Как готовитесь?
- Честно говоря, в последнее время столько переездов, что все впопыхах. Например, три месяца жили в Благовещенске. Да и в целом очень насыщенный период, не было возможности отдохнуть. Сейчас судорожно выбираю коляски, ванночки, вспоминаю, что нужно купить для ребенка.
Ольга Дибцева готовится к появлению второго ребенка. Фото: Екатерина Починалова, телеканал СТС
- Кто-то из коллег поддерживает?
- Мы много общаемся с Машей Шумаковой, она тоже ждет ребенка. Поддерживаем друг друга, спрашиваем, что и как. У меня в целом среди подружек много актрис-мам, так что со всеми все обсуждаем.
- У вас много друзей среди актеров: и Борис Дергачев, и Саша Бортич...
- Да, с Борей мы большие друзья, как и с его женой. Бортич тоже моя подружка. Я вообще люблю людей, дружить, и мне кажется, что я хороший друг.
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Ольга дружит с Борисом Дергачевым и его супругой. Фото: телеканал СТС
- А работать с друзьями комфортно?
- Отлично, гораздо легче, чем с недрузьями. Как режиссер я снимала друзей, но не ставила себя на ступеньку выше. Как мы в кафе сидим, смеемся и болтаем, так и на площадке. То есть я со всеми на равных. И это уже их заслуга, что они меня уважают, доверяют как режиссеру. Мне для этого не нужно ничего специально делать. Просто озвучиваю свои чувства и мысли, как, по моему мнению, это вижу. Так что это скорее вопрос доверия.
Дибцева считает Сашу Бортич хорошей подругой. Фото: Валя Григорьева, телеканал СТС
- А могут ли друзья-коллеги сказать то, что другим не позволите?
- Я умею отличать умную критику, когда действительно хотят сказать что-то нужное и полезное, от ситуаций, когда человек просто завидует или его от тебя бомбит. Поэтому нормально отношусь к критике. Понимаю, где она авторитетная, к какому человеку действительно можно и нужно прислушаться.