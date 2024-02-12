Ольга Дибцева о судьбоносных переменах: «С первой встречи поняли, что это любовь»

- Одна из публикаций о вас начинается так: «О жизни этой актрисы можно снять сериал». Согласны?

- Да, моя личная жизнь и творческая всегда были очень насыщенными и полными мистических совпадений. Поэтому когда-нибудь напишу книгу про это, расскажу что-нибудь вдохновляющее, чтобы все знали: чудеса случаются.

- В работе над вашим дебютным фильмом вы использовали личный опыт. Может скоро нас ждет еще один проект, в котором найдется место всему тому, что произошло с вами в прошлом году?

- Да, фильм «Я богиня» метафорически о моей жизни. Не буквально, но это кино про меня, про мой путь, историю моей свободы, как я шла к ней из питерской интеллигентной семьи, где ничего нельзя было, где нужно было ходить по струночке, смотреть в пол, делать, что тебе говорят взрослые. И вот я научилась говорить своим голосом, выбрала ту жизнь, которую хочу. Это был подростковый бунт, немножко, конечно, затянувшийся, но благодаря ему я смогла стать собой.