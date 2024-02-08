Полина Гухман о съемках в сериале «Котострофа»: «Закидывалась с утра таблетками от аллергии и снималась»

На СТС состоялась премьера нового сериала «Котострофа». Сюжет повествует о семье Мягковых, которые вынуждены сменить шикарный особняк на Барвихе на старую квартиру, в которой уже был жилец. Им оказался рыжий кот, оставшийся от прежней умершей полгода назад хозяйки апартаментов, который совсем не обрадовался появлению чужаков.

Многократные попытки избавиться от животного провалились, а в ходе очередной с главой семьи Михаило произошел несчастный случай, вследствие которого мужчина начинает слышать и понимать рыжего проказника. После этого кот остается в доме, а жизнь обычной московской семьи меняется кардинальным образом.

Российская актриса Полина Гухман сыграла в сериале Юлю — дочь главы семейства. Она поделилась с Teleprogramma.pro сложностями, с которыми пришлось столкнуться во время съемок, рассказала об отношениях в коллективе и даже немного пофантазировала.