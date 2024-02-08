Полина Гухман о съемках в сериале «Котострофа»: «Закидывалась с утра таблетками от аллергии и снималась»

На СТС состоялась премьера нового сериала «Котострофа». Сюжет повествует о семье Мягковых, которые вынуждены сменить шикарный особняк на Барвихе на старую квартиру, в которой уже был жилец. Им оказался рыжий кот, оставшийся от прежней умершей полгода назад хозяйки апартаментов, который совсем не обрадовался появлению чужаков.
Многократные попытки избавиться от животного провалились, а в ходе очередной с главой семьи Михаило произошел несчастный случай, вследствие которого мужчина начинает слышать и понимать рыжего проказника. После этого кот остается в доме, а жизнь обычной московской семьи меняется кардинальным образом.
Российская актриса Полина Гухман сыграла в сериале Юлю — дочь главы семейства. Она поделилась с Teleprogramma.pro сложностями, с которыми пришлось столкнуться во время съемок, рассказала об отношениях в коллективе и даже немного пофантазировала.
Полина Гухман сыграла в сериале Юлю Мягкову. Фото: кадр из сериала «Котострофа», телеканал СТС
- Полина, что впервые делали на съемках сериала СТС «Котострофа»?
- Раньше мне всегда доставались пацанки или странные девчонки. В «Котострофе» моя героиня — чикуля, что непривычно. С Юлей у нас мало общего, тем интереснее ее было играть.
- Зато вас с героиней объединяют танцы?
- Да. Юля танцует high heels и стрип-пластику. И в одном монологе она рассуждает о том, почему танцы на каблуках привыкли считать развратными. Никто не воспринимает их как вид искусства, а ведь это же очень красиво. Да, можно станцевать пошло, но это точно не про наш сериал.
- Авторы здесь особенно раскрывают тему отношений отцов и дочерей. Как вам, кстати, ваш экранный отец Михаил Трухин?
- С Мишей мы уже работали: тоже, кстати, играли отца и дочь. Так что до «Котострофы» уже знали друг друга. Миша прекрасный, постоянно шутил на площадке и всех веселил.
Полина Гухман и Михаил Трухин в роли отца и дочери. Фото: кадр из сериала «Котострофа», телеканал СТС
- На съемках у части группы обнаружилась аллергия на главного героя — кота. Вам тоже пришлось от нее страдать?
- Да, но мне понравилась роль, поэтому закидывалась с утра таблетками и снималась. А котик прекрасный. Да и вообще в кадре постоянно присутствовали животные: голуби, мыши, собаки.
- Аллергия — самое сложное в работе с котом?
- Я с ним особо не контактировала. Это Миша постоянно таскал его на руках, вел диалоги. Говорят, иногда котик царапался, но я не верю. Конечно, сколько ни учи животных существовать в кадре, мозг у них все равно устроен по-другому. Так что иногда приходилось ждать нужной реакции очень долго. Были даже специальные смены, когда снимался только кот. Животные ведь не понимают, что это работа и на тебя смотрят семьдесят человек. Поэтому надо ловить моменты. Зато, когда они происходят, это большая радость.
- А у вас домашние животные есть?
- В Питере у меня были рыбки. В начале года тринадцать, а через два месяца — уже три… Вообще, я всегда почему-то мечтала об обезьянке. Видимо, мое тотемное животное.
Полина Гухман страдает аллергией на котов. Фото: личный архив Полины Гухман
- А такую же способность, как у героя Михаила Трухина, хотели бы получить?
- Да, конечно. Прикольно, когда можешь не только воспринимать мир людей, но и понимать, что хотят и чувствуют животные. Это, мне кажется, точно никогда не узнает ни один ученый. Надеюсь, однажды с кем-то случится такая же история, как с героем Миши. Это будет грандиозное открытие.
- И о чем бы вы спросили животных?
- Обо всем. Например, что они думают, смотря на наши перекошенные лица с утра… Когда встречаю милых собачек на улице, всегда хочу погладить. Смотрю им в глаза и понимаю: они же реально о чем-то думают. Действительно интересно, что творится в их головах.
- В перерывах между сценами «Котострофы» вы с Надей Сысоевой проводили какой-то ритуал. Можете рассказать, что это было?
- Надя нашла гороскоп в соцсетях. Там было написано, что сегодня нужно загадать мужчину, которого хочется видеть рядом. Но написать о нем так, будто он уже есть в твоей жизни. А ровно в 12:58 сжечь эту бумажку, что мы и сделали.
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Героиня Полины не похожа на нее в жизни. Фото: кадр из сериала «Котострофа», телеканал СТС
- Многие актеры, которые с детства в профессии, говорят, что на площадке получили больше опыта, чем в институте. Вы не разочаровались в процессе учебы?
- Это совершенно разный опыт. Да, на площадке я получила миллиард новых знаний и столько же еще предстоит получить. Но институт про другое. Про становление, про твой путь. Открываешь дверь, получаешь пинок под зад от мастера, который ее закрывает, и дальше плывешь самостоятельно. Это совершенно другая жизнь.
Поэтому не понимаю людей, которые лепят все в одно. Как можно объединить яблоко и банан? Это невозможно. Да, все это фрукты, но ведь совершенно разные.
В театре все начинается с тебя. Нулевой пациент — ты. Именно поэтому должен четыре года копаться в себе, разбираться, кто ты, почему живешь, зачем пришел в профессию. Только после этого получаешь право вещать что-то другим. Этому нас учат.