Павел Ворожцов о сериале «Великая»: «У нас своя версия внутренних интриг двора»

Павел Ворожцов - один из самых успешных и востребованных актеров театра и кино. Ему успешно удаются комедийные и драматические роли. Режиссеры убеждены, что нет такого персонажа, которого он не смог бы сыграть. Вот и образ Никиты Ивановича Панина, которого воплотил Ворожцов в картине «Великая», получился целостным и глубоким.
На счету у Ворожцова множество работ в громких проектах («Эпидемия», «Перевал Дятлова», «Угрюм-река»), и это не первая историческая роль. В фильме «Союз спасения» актер сыграл Аркадия Майбороды, автора доноса на декабристов.
Ранее Ворожцов уже выступал в исторической роли. Фото: Первый канал
Кто он – Никита Панин
Персонаж Панин, которого сыграл Павел Ворожцов, в течение двух десятилетий был главным советником Екатерины II и возглавлял русскую внешнюю политику. Кроме того, он являлся приближенным императрицы Елизаветы Петровны, соратником канцлера Бестужева и воспитателем будущего императора Павла.
Отношения же Панина с Екатериной были натянутыми, но, несмотря на это, в первые годы ее правления он фактически руководил всей внешней политикой России. Известен также как автор одного из первых проектов ограничения самодержавия.
Панин, которого сыграл Павел Ворожцов, в течение 20 лет был главным советником Екатерины II. Фото: Первый канал
- Кто ваш герой? Как бы сами коротко его охарактеризовали?
- Никита Иванович Панин. Был такой советник у Екатерины – интересный и загадочный персонаж. Хотя все они там загадочны, поскольку все, что мы знаем о той эпохе – это только информация из книг. Мой герой интересен тем, что отвечал за внешнюю политику, то есть, выражаясь на современный лад, был министром иностранных дел в первоначальный период правления Екатерины – около лет двадцати, ну и не стоит забывать, что он был наставник Павла I. Пока тот рос, Панин занимался воспитанием наследника – будущего императора.
- Кстати, что вы читали о Панине, помимо сценария? Готовились специально?
- Все, что было в доступе – изучил. Интернет всегда нам в помощь – и в плане информации о Панине, как и об эпохе в целом. В итоге проникаешься атмосферой и конкретными фактами, что помогает в работе.
- Каким был человек во власти в то время? Скажем, ваш герой?
- Панин – очень скрытный и хитрый. Он один из руководителей Российской Империи, люди во власти были умные, как и сложные.
По словам Павла Ворожцова, Панин - интересный и загадочный персонаж. Фото: Первый канал
Отношения с императрицей
- Какие у Панина были отношения с Екатериной?
- Текучие. Их нельзя обозначить плюсом или минусом. У людей, наделенных властью, всегда есть свои личные взаимоотношения и связи, которые влияют на разные решения. В «Золотом веке» у нас своя версия этих внутренних интриг двора. Надо изначально понимать, что это фильм исторический, но не учебник истории. Здесь много художественного вымысла, основанного на реальных фактах.
Павел Ворожцов досконально изучил биографию своего героя. Фото: Первый канал
Одежда 18 века
- Как вам неудобная обувь того времени и одеяния 18 века в целом?
- Обувь была на каблуках, хотя вроде они не такие высокие и не такие узкие, как мы привыкли видеть на дамах, но все равно нагрузка крайне ощутима. Прям-таки ждал, когда можно их снять, чтобы ноги подышали спокойствием и отдохнули. А одеяния – это чулки, колготки, камзолы, кафтаны, кружева… Первый раз примерив, подумал, это же полдня надо было только на то, чтобы одеться. Раздеваться, к слову, тоже не так просто. И еще по нынешним временам в этом всем жарковато. Словом, очень красиво, но крайне сложно подобное носить.
Актер Павел Ворожцов считает наряды 18 века красивыми, но неудобными. Фото: Первый канал
Реальная история
- Чем стал интересен герой, когда только получили предложение?
- В «Великой» хоть художественный вымысел присутствует, но это реальные события, реальные люди и реальная история. Быть причастным к этому – уже интересно и волнительно. Тем более, когда рядом такие сильные партнеры, отличный режиссер, плюс съемки в потрясающе красивых местах Санкт-Петербурга.
Актер был рад почувствовать себя частью нашей истории. Фото: Первый канал