Павел Ворожцов о сериале «Великая»: «У нас своя версия внутренних интриг двора»

- Кто ваш герой? Как бы сами коротко его охарактеризовали?

- Никита Иванович Панин. Был такой советник у Екатерины – интересный и загадочный персонаж. Хотя все они там загадочны, поскольку все, что мы знаем о той эпохе – это только информация из книг. Мой герой интересен тем, что отвечал за внешнюю политику, то есть, выражаясь на современный лад, был министром иностранных дел в первоначальный период правления Екатерины – около лет двадцати, ну и не стоит забывать, что он был наставник Павла I. Пока тот рос, Панин занимался воспитанием наследника – будущего императора.

- Кстати, что вы читали о Панине, помимо сценария? Готовились специально?

- Все, что было в доступе – изучил. Интернет всегда нам в помощь – и в плане информации о Панине, как и об эпохе в целом. В итоге проникаешься атмосферой и конкретными фактами, что помогает в работе.

- Каким был человек во власти в то время? Скажем, ваш герой?

- Панин – очень скрытный и хитрый. Он один из руководителей Российской Империи, люди во власти были умные, как и сложные.