Данко о Бородиной: «Ее может ждать судьба Ивлеевой, большие деньги крышу людям сносят»

Данко. Фото: Global Look Press  

В разговоре с Teleprogramma.pro певец посоветовал ведущей быть скромнее.

Телеведущая Ксения Бородина последнее время начала считать себя центром Вселенной. Иначе как еще можно объяснить ее высказывание о хейтерах, появившееся в соцсетях Ксении. О своих недоброжелателях светская дива упомянула, когда ее попросили вспомнить самый неприятный хейт о ней. Многие, прочитав ее слова, вспомнили цитаты Ольги Бузовой. 

По мнению Бородиной, хейт - это явление отвратительно само по себе, но уже необидное для нее. 

«Что касается Телеграм-каналов, то там не писать обо мне не могут, потому что пишут из-за интереса людей. Это всегда набирает большие просмотры и отклики. Я же говорю: люди любят и ненавидят, а равнодушных нет», - написала Ксения Бородина в своих соцсетях. 

Ксения Бородина. Фото: Global Look Press  

По мнению Бородиной, информационные ресурсы высасывают из пальца все, что можно и нельзя и уже не знают, к чему привязаться. А она же в это время продолжает жить своей жизнью: работать, воспитывать детей, путешествовать и учиться. И понимает, что адекватных людей больше. 

Действительно ли россиян так волнует жизнь Ксении? Этот вопрос, не лишенный сарказма, Teleprogramma.pro адресовала певцу Данко. 

«Я хорошо отношусь к Ксении. Она милая девочка, которую я давно знаю», - отметил певец. 

- Как вы бы прокомментировали высказывание Ксении Бородиной о ее хейтерах? 

- Это ее мнение. Например, моему сыну нет до нее дела. И таких людей большинство. Ксения не американский доллар, чтобы всем нравиться. Кому-то она нравится, кому-то – нет, а кто-то к ней безразличен. Мне кажется, что это неизбежность для любого человека. 

Большие деньги крышу-то людям сносят. И, как показывает практика, это влияет на их дальнейший карьерный рост. 

Но я думаю, что у Ксении пока все в разумных пределах, но уже начинаются заносы. Если так будет продолжаться и дальше, то ее может ждать судьба Ивлеевой. Тут же можно упомянуть и Леру Кудрявцеву с Катей Гордон. 

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Данко. Фото: Global Look Press  

- То есть, Ксении следует быть ближе к народу? 

 - Мне кажется, надо просто быть скромнее, вот и все. И если ты обладаешь известностью и другими благами, то это, безусловно, накладывает определенную ответственность. На тебя все смотрят, и это надо учитывать.    

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