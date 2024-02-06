Данко о Бородиной: «Ее может ждать судьба Ивлеевой, большие деньги крышу людям сносят»

Телеведущая Ксения Бородина последнее время начала считать себя центром Вселенной. Иначе как еще можно объяснить ее высказывание о хейтерах, появившееся в соцсетях Ксении. О своих недоброжелателях светская дива упомянула, когда ее попросили вспомнить самый неприятный хейт о ней. Многие, прочитав ее слова, вспомнили цитаты Ольги Бузовой.

По мнению Бородиной, хейт - это явление отвратительно само по себе, но уже необидное для нее.