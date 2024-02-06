Данко о Бородиной: «Ее может ждать судьба Ивлеевой, большие деньги крышу людям сносят»

Телеведущая Ксения Бородина последнее время начала считать себя центром Вселенной. Иначе как еще можно объяснить ее высказывание о хейтерах, появившееся в соцсетях Ксении. О своих недоброжелателях светская дива упомянула, когда ее попросили вспомнить самый неприятный хейт о ней. Многие, прочитав ее слова, вспомнили цитаты Ольги Бузовой.
По мнению Бородиной, хейт - это явление отвратительно само по себе, но уже необидное для нее.
«Что касается Телеграм-каналов, то там не писать обо мне не могут, потому что пишут из-за интереса людей. Это всегда набирает большие просмотры и отклики. Я же говорю: люди любят и ненавидят, а равнодушных нет», - написала Ксения Бородина в своих соцсетях.
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press
По мнению Бородиной, информационные ресурсы высасывают из пальца все, что можно и нельзя и уже не знают, к чему привязаться. А она же в это время продолжает жить своей жизнью: работать, воспитывать детей, путешествовать и учиться. И понимает, что адекватных людей больше.
Действительно ли россиян так волнует жизнь Ксении? Этот вопрос, не лишенный сарказма, Teleprogramma.pro адресовала певцу Данко.
«Я хорошо отношусь к Ксении. Она милая девочка, которую я давно знаю», - отметил певец.
- Как вы бы прокомментировали высказывание Ксении Бородиной о ее хейтерах?
- Это ее мнение. Например, моему сыну нет до нее дела. И таких людей большинство. Ксения не американский доллар, чтобы всем нравиться. Кому-то она нравится, кому-то – нет, а кто-то к ней безразличен. Мне кажется, что это неизбежность для любого человека.
Большие деньги крышу-то людям сносят. И, как показывает практика, это влияет на их дальнейший карьерный рост.
Но я думаю, что у Ксении пока все в разумных пределах, но уже начинаются заносы. Если так будет продолжаться и дальше, то ее может ждать судьба Ивлеевой. Тут же можно упомянуть и Леру Кудрявцеву с Катей Гордон.
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Данко. Фото: Global Look Press
- То есть, Ксении следует быть ближе к народу?
- Мне кажется, надо просто быть скромнее, вот и все. И если ты обладаешь известностью и другими благами, то это, безусловно, накладывает определенную ответственность. На тебя все смотрят, и это надо учитывать.