Звезда озвучки Дарья Блохина: «Мне уже 30. Кого я могу сыграть?!»

Широкая публика узнала Дарью Блохину во время пандемии, когда в Сети начали вируситься видео с актерами озвучания, которые киношными голосами разговаривают в такси. Хотя слышали голос артистки практически все: она озвучивала компьютерные игры, умеет рычать, как Симба, подражать мультяшным бурундукам и «умным» колонкам. Для нового испанского сериала «Зорро» (16+, ТВ-3) от Amazon Prime Дарья озвучила одну из главных героинь - дерзкую Лолиту Маркес (жгучая мексиканка Рената Нотни).
- Дарья, вы погружались в биографию персонажа или вам интереснее поймать психофизику самой актрисы, которая играла Лолиту, - Ренаты Нотни?
- У меня не было библии персонажей, как обычно это бывает, но этого в принципе и не понадобилось. Я вижу, как героиня двигается, а режиссер в это время всегда объясняет подтекст. Например, если в сцене идет открытая радостная фраза, мне режиссер может подсказать, что на самом деле Лолита грустит. Так что мы занимались подкладыванием эмоций, скажем так. Я наделяла персонаж больше своими качествами.
- Актеры озвучания порой расстраиваются, что совсем не «срослись» с актером, которому отдали свой голос, хотя зритель этого может и не заметить.
- Думаю, что грамотный режиссер всегда сделает 80% работы. Каким бы классным или провальным актер ни был, если он находится под чутким руководством, работа получится хорошая.
- В русской версии «Зорро», которую будет снимать ТВ-3, вы не хотели бы сыграть?
Лолите Маркес в «Зорро» очень идет голос нашей Дарьи. Фото: кадр из фильма
- Мне уже 30, кого я могу сыграть? (Смеется.) Но я не против. Единственное, я не представляю, что это за русский Зорро, с чем он борется? Или там вообще другая история? Но я всегда за эксперименты.
- Он там скачет на лошади по сугробам…
- Я тот еще любитель экстрима, так что если надо скакать на лошадях, стрелять из лука или винтовки, то всегда пожалуйста! Это вообще мое любимое занятие. Я в тайге в минус 27 градусов на алтайских конях - легко!
«Не могу себя продавать»
- «Мне уже 30, кого я могу сыграть?» - это шутка, в которой всего лишь доля шутки?
- У меня нет никаких предрассудков на этот счет. Более того, выгляжу моложе своего возраста в силу здорового образа жизни. Лолита в «Зорро» говорит: «Мне 16», а на вид ей все 25 - и в этом тоже был прикол, который мы обсуждали с режиссером. Поэтому это такая протянутая шутка через контекст сериала, так скажем.
- Актер озвучания дарит свой голос тому, кто на экране, при этом сам остается за кадром. Меня эта вопиющая несправедливость всегда угнетала. Вам сложно ходить по «живым» кастингам и продавать себя как актрису не только озвучания?
- Я не могу себя продавать. И это мой большой минус. Там, где меня утверждали, мне не приходилось себя продавать. Я просто приходила и отыгрывала. У меня были случаи, когда на пробах сначала сказали нет, а потом дали второй шанс, и я его реализовала. Так что я себя не продаю, потому что не считаю себя всецело актрисой. Это не ремесло всей жизни, я не готова положить его на алтарь. Есть какие-то вещи, которые для меня стоят выше.
- А кем тогда вы считаете себя полноценно, если не актрисой?
- Мое призвание - преподаватель (Дарья разработала и ведет курс «Твой голос». - Авт.). Это то, что полностью восполняет меня энергетически и психоэмоционально. Преподаватель сам постоянно учится. Не считаю, что я когда-то достигну совершенства, но пока это то, в чем мне очень комфортно.
- Какая главная проблема, с которой вы сталкиваетесь во время преподавания?
- Голос, раскрепощение и психофизика зависят от эмоциональных и психологических проблем. Все мы выросли в назидательной атмосфере, все с комплексами. Приходится работать на очень глубоком уровне. Благо я получила образование психолога - и это очень пригодилось. Так что самое сложное - работа с людьми. К каждому нужно найти подход.
- Выходит, голос зависит от стабильности психики?
Ничто экстремальное Дарье Блохиной не чуждо. Фото: личный архив Дарьи Блохиной
- Скорее от способности и умения управлять своим состоянием, замечать и знать паттерны и зажимы: на что реагирует тело, какое полушарие мозга больше задействовано. По большому счету все это - работа с мозгом. Речь и голос - это голова. Есть упражнения, которые помогают улучшить голос, как у вокалистов, к примеру. Но уметь говорить - это все же тренировка головы, именно она посылает сигналы. Впрочем, есть теория, согласно которой зажимы можно проработать и через тренировку тела, этот метод я тоже использую.
- Вот ваш голос очень приятный. Вы работали над ним или это природное?
- Если послушать мои первые выступления на радио и интервью, которые я брала, то можно услышать различия с тем, как я говорю теперь. Тогда у меня был зажатый детский голосок. Нервы, эффект красной кнопки, перебивания. Уже потом пригодились техники из психологии, гипнотерапии и других наук. Прежде всего дыхание, работа с зажимом в реактивном порядке и, главное, приход к пониманию: чего я боюсь и что мне нужно сделать, чтобы этого не было. Так что голос у меня был, но на нем было много шелухи.
«Мне необходимо хорошее настроение»
- Голос - сексуальная вещь? Могли бы вы влюбиться в мужчину или начать отношения, услышав приятный тембр?
Ролик «Актеры озвучки в такси» наделал шума. Это вдохновило его героев Карена Арутюнова и Дарью, и они позволили себе прокатиться в поезде. Фото: личный архив Дарьи Блохиной
- Голос - сексуальная вещь? Могли бы вы влюбиться в мужчину или начать отношения, услышав приятный тембр?
- Если говорить конкретно про меня, то нет. Но много таких примеров я знаю. Лично для меня главный фактор - интеллект, ум. Хотя, как показывают наблюдения, часто мужчины, говорящие складно, оказываются маньяками, что тоже не очень хорошо (смеется). Психопатия часто связана с высоким интеллектом. А голос может вызвать приятную реакцию организма - это воздействует на систему, которая обрабатывает сигналы, и никакой когнитивной нагрузки тут нет.
Прошел мимо человек, от которого приятно пахнет, - и ты думаешь: «О, приятный запах». Или человек сказал низким бархатистым голосом «здравствуйте» - и ты думаешь: «О, приятный голос». Все это воздействует на подсознание, пробуждает в нас животные инстинкты. Но сойти с ума от этого, влюбиться по уши я, пожалуй, не смогу.
- А ведь была когда-то популярна служба секса по телефону! Выходит, голос может располагать людей и даже заменять осязаемое...
- Более того, голос может сделать человека интереснее и сексуальнее, чем он есть. Если брать стандартные внешние параметры. А может и наоборот: внешне прекрасного человека обезобразить - если из его рта идет неприятный по децибелам звук. Человек в этом не виноват, но так и есть.
- Зато это можно использовать как комический эффект. Есть, к примеру, крупные по габаритам стендаперы с детскими голосами: Дмитрий Журавлев, Александр Дементьев. Вроде накачались, а говорят фальцетом. Смешно же! Они и сами это осознают и используют в шутках.
- Особенно забавно, как это соотносится с целью мужчин, которые наращивают массу: вместо того чтобы стать привлекательнее, они, наоборот, распугивают людей детским голосом. Поэтому я давно не общалась с мужчинами в качалке (смеется).
Муж актрисы Юрий тоже творческий человек - он музыкант. Фото: личный архив Дарьи Блохиной
- Кстати, о спортзале. Правильный образ жизни, который вы упомянули, почему так важен для вас? Избавление от комплексов и зажимов, важность ЗОЖ, ощущение тонуса?
- В первую очередь мне необходимо хорошее настроение, потому что есть проблемы с ощущением радости. Чтобы нормально функционировать, мне нужно получать тяжелый дофамин через препятствия - спорт в данном случае. Во-вторых, что касается комплексов и внешности, думаю, такие есть у всех, кто был окружен неадекватными людьми в школе и не только. Даже если этих комплексов не хотелось, их «надели» насильно. Поэтому я, конечно, пытаюсь привести себя в идеальную форму. Понимаю, что генетически не могу иметь фигуру формата «песочные часы», - хотя на это окружающие отвечают, что у меня проблемы с головой. А еще, когда я проходила обучение нутрициологии, мы изучали, как ведет себя клетка во время занятий человека спортом. Оказывается, спортивная нагрузка - это существенный фактор, замедляющий старение.
- И все же мне интересно: почему красивая девушка с манящим голосом, двумя руками и ногами, окруженная близкими людьми, может испытывать дефицит счастья?
- Есть научный ответ на этот вопрос, а есть житейский. Я начала изучать это довольно давно. С детства всегда была депрессивным ребенком, который часто думал о смысле жизни, когда надо было играть в куклы. Думаю, это состояние связано не с ранней мозговой деятельностью, а с дефицитом дофамина в организме, проблемой выработки его в кишечнике и синдромом беспокойных ног (болезнь Экбома, при которой человек испытывает неприятные ощущения в ступнях или голенях во время засыпания, поэтому постоянно передвигает ими. - Авт.).
Я читала, что люди с таким синдромом обычно появляются на свет с врожденной анемией (малокровие, дефицит гемоглобина и эритроцитов. - Авт.), а это провоцирует затяжные депрессии. Что касается житейской стороны вопроса - мне важно быть нужной, приносить пользу. И речь не только про личные отношения. Если я ухожу в эгоизм и делаю что-то сугубо для себя, то понимаю, что утрачиваю пассионарность. В отсутствие миссии я впадаю в уныние.
- Как же быть?
- Снова начинать помогать. Отдавать что-то, чтобы получать взамен энергию, которая меня питает. Просто так существовать я не могу. Необходимо ощущать признание полезности того, что я произвожу.
- Много радости людям приносили ролики с вашим участием, когда актеры озвучания ездили в такси, разговаривали голосами голливудских артистов, которым дарили свои голоса, и даже вводили в ступор колонку «Алису», беседуя с ней ее же голосом. Вы, кстати, идеально имитируете ее тембр, хотя не озвучивали колонку. Замучили вас просьбами «поговорить Алисой»?
- Просят достаточно часто, да. Всегда напоминаю, что озвучила колонку Татьяна Шитова (а Дарья сыграла колонку Люсю в одноименном сериале. - Авт.), а не я. Но и мне не в тягость воспроизвести этот голос (неожиданно переходит на голос Алисы). Это несложно.
- Сложно девушке с таким, скажем так, обширным взглядом на прекрасное, вещи и мир, найти мужчину, который бы подходил и понимал?
- Мне бы всегда хотелось, чтобы человек, который рядом со мной, был моим. А я - его. Эта потребность самая важная. Хотя, конечно, к моральным качествам человека отношусь очень внимательно. И такой человек у меня есть (муж Юрий Тренькин, музыкант группы «Шапито». - Авт.).
- Ну что ж. Сил ему! Не каждый мужчина сможет быть рядом с женщиной, которая так много размышляет.
- Это действительно беда. Я еще очень чуткая - очень хорошо все чувствую и обо всем спрашиваю в лоб. Так что со мной тяжело, да.
- Зато интересно.
- Надеюсь.
- «Зорро» 16+
- Пятница/19.30