Звезда озвучки Дарья Блохина: «Мне уже 30. Кого я могу сыграть?!»

- Мне уже 30, кого я могу сыграть? (Смеется.) Но я не против. Единственное, я не представляю, что это за русский Зорро, с чем он борется? Или там вообще другая история? Но я всегда за эксперименты.

- Он там скачет на лошади по сугробам…

- Я тот еще любитель экстрима, так что если надо скакать на лошадях, стрелять из лука или винтовки, то всегда пожалуйста! Это вообще мое любимое занятие. Я в тайге в минус 27 градусов на алтайских конях - легко!

«Не могу себя продавать»

- «Мне уже 30, кого я могу сыграть?» - это шутка, в которой всего лишь доля шутки?

- У меня нет никаких предрассудков на этот счет. Более того, выгляжу моложе своего возраста в силу здорового образа жизни. Лолита в «Зорро» говорит: «Мне 16», а на вид ей все 25 - и в этом тоже был прикол, который мы обсуждали с режиссером. Поэтому это такая протянутая шутка через контекст сериала, так скажем.

- Актер озвучания дарит свой голос тому, кто на экране, при этом сам остается за кадром. Меня эта вопиющая несправедливость всегда угнетала. Вам сложно ходить по «живым» кастингам и продавать себя как актрису не только озвучания?

- Я не могу себя продавать. И это мой большой минус. Там, где меня утверждали, мне не приходилось себя продавать. Я просто приходила и отыгрывала. У меня были случаи, когда на пробах сначала сказали нет, а потом дали второй шанс, и я его реализовала. Так что я себя не продаю, потому что не считаю себя всецело актрисой. Это не ремесло всей жизни, я не готова положить его на алтарь. Есть какие-то вещи, которые для меня стоят выше.

- А кем тогда вы считаете себя полноценно, если не актрисой?

- Мое призвание - преподаватель (Дарья разработала и ведет курс «Твой голос». - Авт.). Это то, что полностью восполняет меня энергетически и психоэмоционально. Преподаватель сам постоянно учится. Не считаю, что я когда-то достигну совершенства, но пока это то, в чем мне очень комфортно.

- Какая главная проблема, с которой вы сталкиваетесь во время преподавания?

- Голос, раскрепощение и психофизика зависят от эмоциональных и психологических проблем. Все мы выросли в назидательной атмосфере, все с комплексами. Приходится работать на очень глубоком уровне. Благо я получила образование психолога - и это очень пригодилось. Так что самое сложное - работа с людьми. К каждому нужно найти подход.

- Выходит, голос зависит от стабильности психики?