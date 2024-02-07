Дмитрий Маликов: «В отношении сына мечты прагматичные - чтобы он вырос счастливым человеком»

Дмитрий Маликов - музыкант разноплановый. Выпускает инструментальные альбомы, дает эстрадные и фортепианные концерты. А на этой неделе у Маликова спектакль для детей разных возрастов «Перевернуть игру», цель которого - увлечь детей книгами и качественной музыкой. «Телепрограмма» поговорила с артистом о трудностях воспитания детей - своих и не только.
- Дмитрий, на днях у вас был день рождения - 29 января вам исполнилось 54. Отмечали громко?
- Это было в понедельник. Дата некруглая, поэтому ничего особенного. Я думаю, что сейчас настроения отмечать шумно нет не только у меня, а у многих людей. Просто хотелось побыть с родными, близкими друзьями. Подумать, помолиться, попросить, поблагодарить… Поразмышлять на философские, религиозные темы.
- За вами прочно закрепились такие журналистские штампы, как «вечно молодой», «примерный семьянин», «никогда не пьющий». Что из этого вам приятно слышать или читать, а что раздражает или не соответствует действительности?
- То, что я неплохо выгляжу, это приятно, но не более того. Примерный семьянин? Да, согласен. Никогда не пьющий? Тут бы я поспорил - могу себе иногда позволить. На самом деле у всех есть недостатки. Но я считаю, что какая-то часть личности должна быть закрытой. Потому что слишком большое внимание и слишком большой ажиотаж вокруг персоны могут тебя и разрушить. Все-таки должна быть какая-то приватность.
«Если бросите заниматься музыкой, пожалеете»
Фото: Александра Воротнева/Starface.ru
- 8 февраля в Москве пройдет ваш музыкальный спектакль «Перевернуть игру». В Сети у него высокий рейтинг - благодаря отзывам родителей, которые ходили с детьми. Проект идет 8 лет. Что-то меняли, обновляли?
- Спектакль сразу получился очень цельным. И что-то менять в нем - непростая задача. Хотя конечно, 8 лет для спектакля - это большой срок, и нам хочется добавить новых персонажей, новых композиторов. И мы это сделаем. Безусловно, спектакль - живой организм. Например, главная героиня, которая играет совсем юную девочку, выросла, и у нее поменялись планы в жизни, поэтому она нас, к сожалению, покинула. И мы с большим трудом, но и с радостью нашли новую актрису.
У нас сейчас в спектакле занята одна из ведущих актрис Театра Российской армии Карина Балашова. Хочу, чтобы спектакль жил и был по-прежнему актуальным. Для меня это важно, поскольку это моя просветительская деятельность. И когда я выхожу и заглядываю из-за кулис в зал и вижу там полный зал совсем юных ребят - школьников, дошкольников, когда в конце этого спектакля мы получаем аплодисменты и восторженные отзывы, то забываются все трудности. И хочется его дальше играть.
- Смысл названия «Перевернуть игру» в том, чтобы чем-то новым и свежим привлечь подростков. Показать, что классика может и помогатьв жизни, и развлекать. Родители-немузыканты могут с этим справиться?
- Конечно, дети в первую очередь слушают то, что слышат вокруг, в среде ровесников, то есть расхожую поп-музыку. Тем не менее все равно дома нужно привлекать их внимание к классической музыке. Увлечь ребенка знаниями и впечатлениями от музыки - это задача родителей. Условно это могут быть программы на телеканале «Культура» или проекты из Сети - например, о том, как устроены инструменты в симфоническом оркестре. От родителей многое зависит. Мне хотелось бы сделать такой цикл передач на ТВ - о популярной классике, быть амбассадором прекрасной классической музыки - доступной, понятной.
- Если подросток слушает музыку, которую, по мнению родителей, он не должен слушать - с матом или деструктивным смыслом, как бы вы рекомендовали поступать?
- Не надо ругаться и ругать. Надо разговаривать, объяснять, почему не стоит что-то смотреть или слушать. Никуда, к сожалению, от этого не деться - подростков окружает непристойный музыкальный фон. Но интересы и нравы, заложенные в семье, будут для них сдерживающим барьером. Когда речь идет о занятиях музыкой, тогда надо стимулировать, поощрять, увлекать, заставлять. Конечно, очень многое зависит от педагога. Если педагог интересный, то все, как правило, получится.
У меня с родителями таких разговоров не было, потому что я рано стал заниматься музыкой и работать. Плюс родители были все время на гастролях. Я не был трудным подростком, как мне кажется. Но просто моим родителям повезло со мной, а мне повезло с ними. Воспитанием Стеши больше занималась мама, так как в ее важные годы я был в активной гастрольной деятельности. Сейчас, когда дочь повзрослела, у нас с ней происходит гораздо больше интересных и сложных задушевных бесед, чем в детстве.
- Неужели даже в юношеские годы вы родителям своим не доставляли беспокойства поведением?
Мальчик учился в музыкальной школе, а еще брал частные уроки игры на фортепиано. Фото: личный архив Дмитрия Маликова
- В музыкальном училище при консерватории были и посиделки с выпивкой (но не с попойками), и какие-то бесконечные романы. Это все было, но не было наркотиков, не было пагубных, запрещенных вещей. Все в рамках. Мама и папа меня особо не наказывали. Они мне доверяли.
- Есть родители, которые разрешают детям бросить музыкалку. Пожалеют об этом дети, когда вырастут?
- Я на своих «Уроках музыки» (социально-образовательный проект) всегда говорю - подумайте много раз. Потому что бросить музыку очень легко. Раз - и все, закрыл клавиатуру фортепиано. А вот вернуться к этому потом будет практически невозможно. Мне постоянно об этом говорят взрослые люди, которые в силу тех или иных обстоятельств бросили заниматься музыкой в юности. Они очень жалеют. И вы тоже пожалеете, если бросите.
- Понятно, что лучший пример для подражания - личный. Вы показывали в соцсетях, как играете на фортепиано, а сын Марк слушает. Понятно, что он растет в окружении хорошей музыки. Но, наверное, и потанцевать любит?
Артист со своей семьей (слева направо): дочь Стефания и сестра Инна, папа Юрий Федорович и сын Марк, жена Елена
- Конечно, мой сын любит танцевать под разную современную музыку. У него в плейлисте самые разные песни. Почему-то его самая любимая песня с детства - «Это Сан-Франциско, город в стиле диско» группы «Кар-Мэн». Из моих Марку нравится песня «Мир без твоей любви» - тоже интересный, необычный выбор. А еще ему нравится итальянская эстрада - особенно Пупо, Gelato Al Cioccolato. В прошлом году я был председателем жюри конкурса «Славянский базар», и вместе со мной в жюри был Пупо. Я специально заранее снял видео для него и показал, как мой сынуля танцует и веселится под эту замечательную песню из моего детства.
- Вы перезаписали, переосмыслили свою песню «Перекресток». «Это однажды с каждым случится, остановиться надо, выбирая путь…» Если применять эти слова к нашей детской теме, должны ли родители выбирать за детей их путь, то есть профессию? Марку пока 6 лет - вы мечтаете, чтобы сын стал музыкантом?
- Я считаю, что надо давать детям спектр выбора. Надо очень внимательно смотреть, что им интересно, к чему есть интерес и способности. И я буду наблюдать, к чему Марк тянется, что у него лучше получается. Важно, чтобы ребенок как можно больше всего попробовал. А родители увидели, что его увлекает, дали возможность изучать любимое дело. Такие планы у меня в отношении Марка. Наверное, это романтично, когда дети продолжают дело родителей, и я мечту своих родителей исполнил. А в отношении сына мои мечты прагматичные - чтобы он вырос счастливым и здоровым человеком.
«Подарки чаще бывают съедобные»
- Вы с женой влияли на выбор вуза и профессии дочери? Или полностью доверились ей? Стефания довольна полученным образованием?
- Дочь окончила МГИМО. Не могу сказать, что она прониклась профессией, полученной на факультете международной журналистики. Но она получила отличные знания, в том числе иностранных языков, навыки. Сейчас Стеша работает не по профессии. Когда началась пандемия, она увлеклась дизайном одежды. Ее мама много лет назад тоже начинала заниматься дизайном. Наверное, это на генетическом уровне передалось. Мы рады, что Стеша так уверенно и профессионально подошла к этому делу: для своего юного возраста она очень сознательная, дисциплинированная и трудолюбивая.
- Теперь у вашей дочери свой бренд одежды. Получается, что она серьезно занята этим бизнесом?
- Да, очень серьезно. У дочери большой коллектив - 30 человек. У нее открылся магазин, она сейчас ищет еще одно помещение. Она хочет развивать свое дело. Я считаю, что сейчас у российских дизайнеров очень хорошие шансы для развития.
- Вы всегда на концертах, мероприятиях и даже на «неофициальных» фото одеты в классическом стиле. Кто в вас заложил чувство стиля?
1990 год: Маликов впервые собрал Дворец спорта «Олимпийский» - тогда самую большую концертную площадку страны. Фото: личный архив Дмитрия Маликова
- Я только сегодня говорил с женой, что хочется уже отойти от пиджаков. Лена ответила: «Сейчас, наоборот, все только пиджаки и носят». Если мужчине идет красивый смокинг или костюм, то и здорово. При этом артист должен быть немножко оригинальным, как говорит моя мама, «вычурным немножко». Потому что тогда на него интересно смотреть. Хотя интересным артист должен быть в первую очередь в творчестве.
- С прошлого года у вас начались концерты с шапкой на афише «35 лет на сцене». Какие подарки, помимо цветов, люди приносят на эти концерты?
- Часто подарки бывают съедобные - грибочки, огурчики, пирожные, тортики. Я очень люблю и ценю своих поклонников и поклонниц за постоянство, за любовь, за верность, за то, что они у меня есть. Что артист без публики, без своего зрителя, без слушателя? Это очень важная составляющая. Важно, чтобы твое творчество было нужно. В этом и есть смысл - если не жизни, то по крайней мере моей профессии.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Дмитрий МАЛИКОВ родился 29 января 1970 года в семье основателя ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова и солистки Московского мюзик-холла Людмилы Вьюнковой. С 15 лет начал писать музыку. Окончил консерваторию по классу фортепиано и композиции. С 1988 года становится лидером хит-парадов с песнями «Лунный сон», «Ты моей никогда не будешь», «До завтра».
Выступает с фортепианными концертами по всему миру. Создал социально-образовательный проект для детей «Уроки музыки», музыкальный спектакль «Перевернуть игру». Выпустил 15 альбомов популярной музыки и 7 инструментальных альбомов. Вел программу «Спокойной ночи, малыши!». Народный артист РФ. Женат, двое детей - 6-летний сын Марк и 23-летняя Стефания.