Дмитрий Маликов: «В отношении сына мечты прагматичные - чтобы он вырос счастливым человеком»

- 8 февраля в Москве пройдет ваш музыкальный спектакль «Перевернуть игру». В Сети у него высокий рейтинг - благодаря отзывам родителей, которые ходили с детьми. Проект идет 8 лет. Что-то меняли, обновляли?

- Спектакль сразу получился очень цельным. И что-то менять в нем - непростая задача. Хотя конечно, 8 лет для спектакля - это большой срок, и нам хочется добавить новых персонажей, новых композиторов. И мы это сделаем. Безусловно, спектакль - живой организм. Например, главная героиня, которая играет совсем юную девочку, выросла, и у нее поменялись планы в жизни, поэтому она нас, к сожалению, покинула. И мы с большим трудом, но и с радостью нашли новую актрису.

У нас сейчас в спектакле занята одна из ведущих актрис Театра Российской армии Карина Балашова. Хочу, чтобы спектакль жил и был по-прежнему актуальным. Для меня это важно, поскольку это моя просветительская деятельность. И когда я выхожу и заглядываю из-за кулис в зал и вижу там полный зал совсем юных ребят - школьников, дошкольников, когда в конце этого спектакля мы получаем аплодисменты и восторженные отзывы, то забываются все трудности. И хочется его дальше играть.

- Смысл названия «Перевернуть игру» в том, чтобы чем-то новым и свежим привлечь подростков. Показать, что классика может и помогатьв жизни, и развлекать. Родители-немузыканты могут с этим справиться?

- Конечно, дети в первую очередь слушают то, что слышат вокруг, в среде ровесников, то есть расхожую поп-музыку. Тем не менее все равно дома нужно привлекать их внимание к классической музыке. Увлечь ребенка знаниями и впечатлениями от музыки - это задача родителей. Условно это могут быть программы на телеканале «Культура» или проекты из Сети - например, о том, как устроены инструменты в симфоническом оркестре. От родителей многое зависит. Мне хотелось бы сделать такой цикл передач на ТВ - о популярной классике, быть амбассадором прекрасной классической музыки - доступной, понятной.

- Если подросток слушает музыку, которую, по мнению родителей, он не должен слушать - с матом или деструктивным смыслом, как бы вы рекомендовали поступать?

- Не надо ругаться и ругать. Надо разговаривать, объяснять, почему не стоит что-то смотреть или слушать. Никуда, к сожалению, от этого не деться - подростков окружает непристойный музыкальный фон. Но интересы и нравы, заложенные в семье, будут для них сдерживающим барьером. Когда речь идет о занятиях музыкой, тогда надо стимулировать, поощрять, увлекать, заставлять. Конечно, очень многое зависит от педагога. Если педагог интересный, то все, как правило, получится.

У меня с родителями таких разговоров не было, потому что я рано стал заниматься музыкой и работать. Плюс родители были все время на гастролях. Я не был трудным подростком, как мне кажется. Но просто моим родителям повезло со мной, а мне повезло с ними. Воспитанием Стеши больше занималась мама, так как в ее важные годы я был в активной гастрольной деятельности. Сейчас, когда дочь повзрослела, у нас с ней происходит гораздо больше интересных и сложных задушевных бесед, чем в детстве.

- Неужели даже в юношеские годы вы родителям своим не доставляли беспокойства поведением?