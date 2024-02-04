Светлана Листова: «Уже в детстве решила, что у меня будут два мальчика-близнеца»

Эту обаятельную и привлекательную девушку зритель отлично знает и по клипу «Страшная месть» группы «Ленинград», и по игре в командах КВН «Кубанские казаки» и «Сборная МАИ», и по множеству запоминающихся комедийных образов («Ивановы-Ивановы», «Беспринципные», «Одна дома» и др.).

Новая яркая роль актрисы - в семейной комедии «Котострофа», которую можно посмотреть на канале СТС. Здесь Светлана сыграла Тамару, респектабельную даму с претензиями, вынужденную переехать из роскошного дома в убитую квартиру с говорящим и довольно вредным котом (Павел Деревянко), которого вдруг научился понимать муж героини (Михаил Трухин).

«Семь котов, и все разные»

- Светлана, ваш новый проект называется «Котострофа». Судя по первым кадрам, ваша Тамара - респектабельная дама, которая оказывается в не типичных для себя условиях...

- Дама избалованная, привыкшая жить в шикарных апартаментах. Практически никогда не работала, следила за детьми - и все ей в этом помогали. Был целый штаб людей, которые обслуживали дом. А потом Тамара вдруг попала в непривычные, некомфортные условия, что мне очень нравится, и начинает меняться в лучшую сторону. За этим всегда интересно наблюдать.

- То есть она, как модно сейчас говорить, выходит из зоны комфорта...

- Вылетает! Быстро и резко. Чему я очень рада. Любому человеку это полезно: чтобы и себя адекватно оценить, и на людей вокруг внимательно взглянуть.

- Насколько сложно было работать с живым котом?

- Когда мне предложили проект, думала, что будет сложно. Но не могла представить, что настолько. Когда работаешь с человеком - это одно. Когда с собакой - другое, она все же поддается дрессировке. Кот - это совсем другая организация: он делает только то, что хочет он. И когда хочет, есть рядом хозяева или нет. Время съемки, конечно, за счет этого увеличилось, но для меня было большим удовольствием наблюдать за этой наглой рыжей мордой, которая делала только то, что пожелается.

- Получается - импровизация?

- В основном. Потому что когда нужно говорить текст, а кот в этот момент, сидя на руках, закрывает тебе рот, считая, что тебе говорить не нужно, или начинает царапать и кусать, - все это влияет на работу (смеется). Кроме того, я была чуть ли не единственной, у кого не было аллергии на котов, поэтому держала его на руках именно я. Остальные - с красными носами, слезами и на противоаллергенных таблетках. А я получила удовольствие от этой работы. Между дублями тоже постоянно находилась с этими котами...

- Котами? В кадре же только один...