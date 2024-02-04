Светлана Листова: «Уже в детстве решила, что у меня будут два мальчика-близнеца»

Эту обаятельную и привлекательную девушку зритель отлично знает и по клипу «Страшная месть» группы «Ленинград», и по игре в командах КВН «Кубанские казаки» и «Сборная МАИ», и по множеству запоминающихся комедийных образов («Ивановы-Ивановы», «Беспринципные», «Одна дома» и др.).
Новая яркая роль актрисы - в семейной комедии «Котострофа», которую можно посмотреть на канале СТС. Здесь Светлана сыграла Тамару, респектабельную даму с претензиями, вынужденную переехать из роскошного дома в убитую квартиру с говорящим и довольно вредным котом (Павел Деревянко), которого вдруг научился понимать муж героини (Михаил Трухин).
«Семь котов, и все разные»
- Светлана, ваш новый проект называется «Котострофа». Судя по первым кадрам, ваша Тамара - респектабельная дама, которая оказывается в не типичных для себя условиях...
- Дама избалованная, привыкшая жить в шикарных апартаментах. Практически никогда не работала, следила за детьми - и все ей в этом помогали. Был целый штаб людей, которые обслуживали дом. А потом Тамара вдруг попала в непривычные, некомфортные условия, что мне очень нравится, и начинает меняться в лучшую сторону. За этим всегда интересно наблюдать.
- То есть она, как модно сейчас говорить, выходит из зоны комфорта...
- Вылетает! Быстро и резко. Чему я очень рада. Любому человеку это полезно: чтобы и себя адекватно оценить, и на людей вокруг внимательно взглянуть.
- Насколько сложно было работать с живым котом?
- Когда мне предложили проект, думала, что будет сложно. Но не могла представить, что настолько. Когда работаешь с человеком - это одно. Когда с собакой - другое, она все же поддается дрессировке. Кот - это совсем другая организация: он делает только то, что хочет он. И когда хочет, есть рядом хозяева или нет. Время съемки, конечно, за счет этого увеличилось, но для меня было большим удовольствием наблюдать за этой наглой рыжей мордой, которая делала только то, что пожелается.
- Получается - импровизация?
- В основном. Потому что когда нужно говорить текст, а кот в этот момент, сидя на руках, закрывает тебе рот, считая, что тебе говорить не нужно, или начинает царапать и кусать, - все это влияет на работу (смеется). Кроме того, я была чуть ли не единственной, у кого не было аллергии на котов, поэтому держала его на руках именно я. Остальные - с красными носами, слезами и на противоаллергенных таблетках. А я получила удовольствие от этой работы. Между дублями тоже постоянно находилась с этими котами...
- Котами? В кадре же только один...
В сериале «Котострофа» со своим экранным супругом Михаилом Трухиным. Фото: кадр из фильма
- Это в первой серии один. И у него есть дублеры. А еще есть молодой котик. Это все разные коты: один был спокойным, другой активным, третий постарше, и так далее. Суммарно около семи разных котов, если не ошибаюсь.
- Выходит, вы кошатница, а не собачница?
- Когда я жила в Краснодаре, у меня была кошка. Она прожила с нами 16 лет - потрясающе! Я не считаю ее питомцем, она была членом семьи. Умнейшее животное: и разговаривала со мной, и реагировала на эмоциональное состояние - лапой вытирала слезы. Но когда пришло время, она нас покинула, и с тех пор я зареклась: никогда больше не заведу котов. Потому что лучше уже не будет.
Затем уже в Москве с мужем (Артем Демидов, художник по гриму проектов «Шаляпин», «Царская прививка» и др. - Ред.) пробовали завести собаку. Но с нашими графиками - Артем тоже занят в кинопроизводстве - это невозможно: постоянные экспедиции. Не получилось. А потом к нам пришла дикая кошка, жила у нас во дворе. Мы построили ей домик, там она поселилась вместе с женихом, потом с котятами. В итоге мы кормили семерых.
- Сильно!
- Да! И вот, не поверите, после съемок «Котострофы» я сказала: «Хочу кошку!» Так мы нашли месячного котеночка, совершенно потрясающую девочку: мама - персидская кошка, папа неизвестен. Нашли в интернете, приехали за ней, забрали. Теперь с нами живет Соня. И дает такого джазу, что мы не расслабляемся (улыбается).
- Не смущает отстраненность и местами даже высокомерие котов? Собаки в этом смысле попроще.
- С одной стороны, собаки, безусловно, преданнее. С другой, кошек преданнее нашей Сони я не встречала. Она настолько социализированная, нежная, любвеобильная, мурчащая и целующая, участливая, что не отходит от меня ни на шаг: если стираю, кладет вещи в стиральную машинку, если мою посуду - помогает, «красится» со мной, встречает гостей и так далее. Недавно в гости приезжал актер Паша Комаров, наш друг, знакомил со щенком - мы думали, что Соня забьется в угол. Как бы не так! Гоняла щенка так, что он едва успевал отбиваться.
- Помните песню Марии Ржевской «Наверно, в следующей жизни, когда я стану кошкой...»? Как думаете, какой кошкой были бы вы?
- Она бы любила поесть (смеется). Поспать. Часто смотрела бы в окно. И, пожалуй, ничего бы не делала. Хотела бы, чтобы ее гладили, любили, кормили и в определенный момент не трогали. Кстати, Соня обожает смотреть проекты с нашим участием. Обычные сериалы смотрит без интереса, но если идут проекты с нами - садится перед телевизором и наблюдает. Мы иногда шутим, что в какой-то момент Соня повернется и скажет, что не так сыграно.
«Пришлось закрутить гайки»
- Хорошо, с кошкой понятно. А какой вы были начальницей, когда руководили новостной дирекцией на кубанском ТВ?
- Строгой и жесткой. Потому что я требовательна и к себе. В какой-то момент я совершила ошибку: стала делать работу за людей, поскольку научилась и тексты писать, и монтировать сюжеты, и снимать, и быть в кадре, и все остальное. В итоге люди начали говорить: «Ой, а лучше ты сделай?» - вместо того, чтобы выполнять свои обязанности. Пришлось закрутить гайки. Я очень справедливый начальник - если вижу трудолюбивого и добросовестного работника, создам ему все условия. Но если вижу лень, обман и отсутствие дисциплины, сотруднику несдобровать.
Муж актрисы тоже работает в кино: Артем - художник по гриму. Фото: личная страница Светланы Листовой в социальной сети
- На телевидении я прошла путь от самых низов - приносила кофе поначалу, потом стала начальницей. И в Москву переезжать не торопилась. Думала, что хочу покорить Краснодарский край и все, что рядом с ним. Но, снявшись в одном, втором, третьем фильме, осознала, что это мое. А когда меня звали на пробы и называли адрес в Москве, я обычно отвечала: «Подождите, мне надо взять билет», - после чего слышала в трубке разочарование: «А, так вы не из Москвы...» Несколько раз пробы таким образом срывались. И в какой-то момент я быстро собрала сумку, поспорила с другом на Новый год, что поеду покорять Москву, и выехала. В первый же день покорения решила: нет, пожалуй, возвращаюсь. И все же потом передумала.
- На радость зрителю! А ведь вы еще и в КВН играли, и в основном играете в комедийных проектах. Почему вам близок юмор?
- Комедия - очень сложный жанр. Рассмешить больше трех человек крайне тяжело: у всех свой опыт, интеллектуальный багаж, вкус и так далее. Не знаю, почему я выбрала юмор. Возможно, потому что люблю жизнь. Люди, которые рядом со мной, обычно смеются - автоматически получается так, что я веселю людей. Меня иногда просят: «Светка, а расскажи анекдот!» А я их не знаю, клянусь. Вот и приходится свои истории рассказывать. Причем делаю это с детства - собирала родителей, заставляла смотреть несмешные сценки. Мне казалось, что это весело, хотя лица близких говорили об обратном. А потом я начала играть в КВН и ощутила, как мне это нравится. Смешить людей - удовольствие.
- Тогда как насчет стендапа?
- У меня много историй - женщины посмеялись бы и поплакали. Но честно - не вижу себя в нем. Мне есть что сказать, но не таким способом. Выросла, что ли...
- Ну, во-первых, вы молоды, а во-вторых, есть и пожилые стендаперы...
- И это хорошо! Если я увижу 70-летнюю женщину, которая начала заниматься стендапом, я буду аплодировать первой. Потому что молодые девочки, которые рассказывают про отношения, это... ну, как сказать. Не всегда им веришь, скажем мягко. Опыт виден в глазах, а этого зачастую не случается.
- В нашем кино не так много актрис, которые могут правдиво сыграть аутентичных и колоритных русских женщин. Вы - одна из них. А есть у вас любимая советская актриса, ставшая ролевой моделью?
- Мне бы хотелось быть уникальной. Но все же обращу внимание на Фаину Раневскую - у актрисы не было ни одной главной роли, но какая же она запоминающаяся! Из современных артисток восхищаюсь и преклоняюсь перед Марией Ароновой. Жду секундочку эфирного времени, когда можно было бы поработать вместе с ней.
«Рисую африканских женщин»
В КВН было немало запоминающихся девушек - таких, как Светлана Листова или Ольга Картункова. Фото: kvn.ru
- Что отвлекает вас от любимой работы? Какое-то место, занятие?
- Место - дом. Где бы я ни была, всегда стремлюсь домой. А еще есть рядом человек, который помогает мне справляться со всем, утешает и заряжает - мой муж Артем. Он - мой воздух, отдушина, мое все. А еще обожаю рисовать... ну ладно - писать картины. Есть небольшая галерея.
- Что за картины пишете, какая техника близка? Продавать думали?
- Это все сугубо для себя. Дарю друзьям. Я ни разу не профессионал. В основном нравится рисовать африканских женщин: красные, зеленые, черные краски - все это должно быть ярко, насыщенно и колоритно. Дома у меня белые стены, поэтому такие картины пространство очень гармонично наполняют за счет контраста.
- Хотелось бы большую семью с детишками?
- Любая девочка об этом мечтает. Я так лет с двенадцати планировала: обязательно у меня должны быть два мальчика-близнеца, это даже не обсуждается. В этом смысле я двигаюсь постепенно, события не опережаю. Иду к этому. Как свыше будет дано - так и будет.
- Есть семьи «чайлдфри»...
- Нет, я из «староверов». В этом смысле не модная. Хочу, чтобы по дому бегали маленькие ножки. Хочу, чтобы мальчики, если у меня будут они, выросли настоящими мужчинами. И вкладывать в детей ту информацию, которую в меня вкладывали родители. Думаю, меня воспитали достойным человеком - то же самое хотелось бы и с моими детьми.
- А какие планы и цели на наступивший год?
- Просыпаться счастливой и здоровой. Слышать родителей. Хочется больше достойных работ и хороших коллег рядом. Хочу дарить людям радость - и чтобы после просмотра моих проектов люди менялись в лучшую сторону. И чтобы вокруг было добро, счастье и радость. Всем того же и желаю!