Илья Маланин: «Пришлось доказывать, что столкнулся с людьми со сверхспособностями»

- Следователь Лихолетов раскрыл много дел. И вот он берется за новое - странное дело, так как и раньше сталкивался с такой «неведомой» силой. Коллеги ему не верят. Но Лихолетов рискует карьерой. Он исключительно положительный герой?

- Мне кажется, что есть моменты, когда ярко проявляются и отрицательные качества. К примеру, зачем разрушать свою семью ради чего-то, что в целом тебя не касается. В желании Лихолетова распутать это непонятное происшествие, связанное с чем-то потусторонним, есть и эгоистичный интерес, и поступки, от которых страдают его семья, супруга и другие. Зрители понимают, что Лихолетов с его версиями расследования прав. Но если бы мы были просто людьми, которые окружают героя и не верят в потустороннее, то ситуация бы виделась иначе… Но при этом - да, положительных качеств у героя достаточно.

Сначала кажется, что Лихолетов - это баловень судьбы, у него все есть: любимая работа, красивая жена, которая оказывается дочерью шефа. И все благоволит тому, чтобы он дальше шел по карьерной лестнице. Но потом он сталкивается со сверхъестественным, и перед ним судьба ставит выбор: забыть и продолжать свою устроенную жизнь или остаться честным и доказать, если уж не всему миру, то хотя бы самому себе, что он стал свидетелем невероятных событий.

- Если бы вы были не героем, а зрителем сериала «Иные», то чем бы эта история вас привлекла?

- Тем, что это фэнтези. Не так много выходит кино или сериалов в этом жанре. А именно в таких проектах зритель видит, как индустрия мощно развивается. В сериале «Иные» много визуальных решений, которые до этого вряд ли где-то зритель уже видел. Есть сцены действительно масштабные, захватывающие. Стилизация отличная, плюс на проекте работала знаменитая художник по костюмам Варя Авдюшко. И костюмы у героев были не из подбора, которые реквизиторы где-то уже использовали, а потом чуть-чуть переделали и одели актеров. Все костюмы на проекте «Иные» шились конкретно под героев.

Для артиста это немножко муторно, потому что нужно несколько раз приезжать на примерки, но зато как это все точно и красиво выглядит потом в кадре. И на этом проекте такой профессиональный подход был ко всему. Объекты, на которых проходили съемки, выглядели интересно, точно, масштабно. Основное место действия у нас в сериале - Санкт-Петербург и окрестности. Снимали и в каких-то заброшенных зданиях, и в отреставрированных. Это все дополнительные детали - помимо самой захватывающей истории.

- Когда снимали сцену, как отряд «М» перебирался через реку, были каскадеры или сами плыли?

- Я помню день, когда мы на лодке переплывали реку. В целом ничего сложного: сидишь в лодке и переплываешь реку. Да - она быстрая, холодная, с камнями, и так как это кино, то нам нужно сделать несколько дублей. Поэтому главная задача была связана с ильным течением - чтобы лодка вернулась обратно на место против течения. Для этого привязывали веревку. До «стопа» мы уплывали на определенную длину, а потом нас на этой веревке против течения каскадеры пытались вернуть назад. Каскадерам было сложнее, чем нам. Можно было бы и искупаться, но погода стояла прохладная.

- На основе сценария сериала Елены Войтович писательница Александра Яковлева написала роман «Иные». В этом случае мы говорим о новеллизации - когда адаптируют сценарий фильма или сериала и выпускают книгу. Часто бывает наоборот - сначала книга, а на ее основе сценарий. Как вам нравится больше - сначала читать или смотреть? И любите ли фантастику?