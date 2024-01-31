Илья Маланин: «Пришлось доказывать, что столкнулся с людьми со сверхспособностями»

На Кинопоиске премьера - фэнтези-сериал «Иные». Проект с большими и молодыми звездами. Новые серии выходят каждый четверг до 22 февраля включительно. Сериал о людях со сверхспособностями журнал «Телепрограмма» обсудил с исполнителем одной из главных ролей Ильей Маланиным. Мы поговорили о фантастике в кино и необычных событиях в жизни самого актера.
«Анна обладает особым даром»
- «Иные» - это сериал про людей с необычными способностями, которых мы вряд ли встретим в обычной жизни. Это история и про безграничные возможности организма, мозга. Ваш герой, следователь Лихолетов, расследует дело как раз такой героини - Анны. Ее необычные способности преподносятся и как особый дар, и как новое научное открытие - у нее телекинетическая энергия. Зритель сделает вывод сам. На ваш взгляд, эти способности «иных» в сериале - больше из разряда науки или это просто чудеса, что-то сверхъестественное?
- Мне кажется, что у Анны это ее особый дар, с помощью которого и происходят чудеса. И мой герой воспринимает ее способности как что-то невероятное. Анна его влечет вот этим всем неизвестным, потусторонним, фантастическим. Какие-то свои отношения у Лихолетова и Анны выстраиваются в том числе и поэтому, ну и потому, что она его влечет как девушка-загадка. И мой герой, и я сам как актер не воспринимаю эти способности, возможности Анны как научную разработку - скорее как какое-то чудо, дар, которым обладает девушка.
Анна и ее «телекинетическая энергия» в действии. Фото: кадр из сериала
- Следователь Лихолетов раскрыл много дел. И вот он берется за новое - странное дело, так как и раньше сталкивался с такой «неведомой» силой. Коллеги ему не верят. Но Лихолетов рискует карьерой. Он исключительно положительный герой?
- Мне кажется, что есть моменты, когда ярко проявляются и отрицательные качества. К примеру, зачем разрушать свою семью ради чего-то, что в целом тебя не касается. В желании Лихолетова распутать это непонятное происшествие, связанное с чем-то потусторонним, есть и эгоистичный интерес, и поступки, от которых страдают его семья, супруга и другие. Зрители понимают, что Лихолетов с его версиями расследования прав. Но если бы мы были просто людьми, которые окружают героя и не верят в потустороннее, то ситуация бы виделась иначе… Но при этом - да, положительных качеств у героя достаточно.
Сначала кажется, что Лихолетов - это баловень судьбы, у него все есть: любимая работа, красивая жена, которая оказывается дочерью шефа. И все благоволит тому, чтобы он дальше шел по карьерной лестнице. Но потом он сталкивается со сверхъестественным, и перед ним судьба ставит выбор: забыть и продолжать свою устроенную жизнь или остаться честным и доказать, если уж не всему миру, то хотя бы самому себе, что он стал свидетелем невероятных событий.
- Если бы вы были не героем, а зрителем сериала «Иные», то чем бы эта история вас привлекла?
- Тем, что это фэнтези. Не так много выходит кино или сериалов в этом жанре. А именно в таких проектах зритель видит, как индустрия мощно развивается. В сериале «Иные» много визуальных решений, которые до этого вряд ли где-то зритель уже видел. Есть сцены действительно масштабные, захватывающие. Стилизация отличная, плюс на проекте работала знаменитая художник по костюмам Варя Авдюшко. И костюмы у героев были не из подбора, которые реквизиторы где-то уже использовали, а потом чуть-чуть переделали и одели актеров. Все костюмы на проекте «Иные» шились конкретно под героев.
Для артиста это немножко муторно, потому что нужно несколько раз приезжать на примерки, но зато как это все точно и красиво выглядит потом в кадре. И на этом проекте такой профессиональный подход был ко всему. Объекты, на которых проходили съемки, выглядели интересно, точно, масштабно. Основное место действия у нас в сериале - Санкт-Петербург и окрестности. Снимали и в каких-то заброшенных зданиях, и в отреставрированных. Это все дополнительные детали - помимо самой захватывающей истории.
- Когда снимали сцену, как отряд «М» перебирался через реку, были каскадеры или сами плыли?
- Я помню день, когда мы на лодке переплывали реку. В целом ничего сложного: сидишь в лодке и переплываешь реку. Да - она быстрая, холодная, с камнями, и так как это кино, то нам нужно сделать несколько дублей. Поэтому главная задача была связана с ильным течением - чтобы лодка вернулась обратно на место против течения. Для этого привязывали веревку. До «стопа» мы уплывали на определенную длину, а потом нас на этой веревке против течения каскадеры пытались вернуть назад. Каскадерам было сложнее, чем нам. Можно было бы и искупаться, но погода стояла прохладная.
- На основе сценария сериала Елены Войтович писательница Александра Яковлева написала роман «Иные». В этом случае мы говорим о новеллизации - когда адаптируют сценарий фильма или сериала и выпускают книгу. Часто бывает наоборот - сначала книга, а на ее основе сценарий. Как вам нравится больше - сначала читать или смотреть? И любите ли фантастику?
Иная Анна Смолина (Ирина Мартыненко) и фройляйн Катарина Крюгер (Линда Лапиньш). Фото: кадр из сериала
- Фантастику люблю. Сначала смотрю или читаю? Всегда по-разному. Помню, как в детстве прочел «Гарри Поттера» и только потом увидел фильм. А допустим, когда вышла первая из частей «Дюны», меня так заинтересовала вся эта история, что я погрузился в одноименный научно-фантастический роман Фрэнка Герберта. Или, допустим, есть сериал «Нормальные люди», который снимался по одноименному роману Салли Руни, - они так классно сделали, что у меня было ощущение, что я полностью погрузился в историю и уже не было потребности читать книгу. Когда создатели сериала умеют передать «тонкие настройки», когда ты чувствуешь героев через экран, тогда все складывается не хуже, чем с книгой. Я не разочарован кинематографом в разных ситуациях - сначала можно и посмотреть, а потом почитать. Или наоборот.
«Удивительных случаев было много»
- Илья, вы сталкивались с чем-то «иным» или потусторонним в жизни? Может быть, сбывались какие-то знаки или предсказания?
- С потусторонними силами я не сталкивался. А вот удивительных случаев было много. К примеру, один раз в 8-м классе я смотрел, куда бы мечтал поступить: ГИТИС, Гнесинка, еще куда-то. Увидел в числе мастеров Валерия Гаркалина. И сказал: «О, Гаркалин, я его знаю, мне нравится «Ширли-мырли»! Хотел бы у него учиться». Сказал и забыл. А потом случайно поступил именно на курс Валерия Борисовича. Что это было: знак или судьба?
- Сейчас как раз учащиеся выпускных классов усиленно готовятся к поступлению в вузы. Где-то писали, что вы случайно, за компанию, поступили в ГИТИС. Как так получилось? Потому что сейчас (как, впрочем, и всегда) конкурс в столичные театральные вузы доходит до 100 человек на место.
- Конкурс действительно такой. Я приехал в Москву и учился на музыканта в Гнесинке. Но однажды встретился с товарищем и узнал, что он приехал из Пензы (после технического вуза) и решил поступать в ГИТИС. Там надо было спеть, прочитать басню, стих, прозу. И я решил: «Пойдем вместе. Я что-нибудь выучу, пока буду сидеть в очереди». Понятное дело, что прозу выучить не успел. Успел запомнить басню Крылова «Орел и куры» и стих из школьной программы - «Гой ты, Русь, моя родная». Но оказалось, что в анкете надо указать, с каким материалом пришел - пишут 10 стихов, 10 басен и т. д. Это было первое прослушивание, и декан спросила: «Где все это?»
Я честно ответил: «Не знал, что сюда нужно что-то готовить». Меня долго отчитывали за то, что не знал, как нужно готовиться в театральный, куда люди поступают годами. Потом декан попросила меня спеть. Я спел. В итоге сказали прийти через неделю. Я подготовил материал и дальше с ним быстренько прошел. Никакого страха не было, может быть, из-за того, что я уже учился. Поступил. Забрал документы из Гнесинки и принес в ГИТИС, дальше учился там. Меня взял к себе на курс Валерий Борисович Гаркалин. И я окончил его мастерскую, у нас были хорошие отношения.
Максимилиан Нойманн (Вольфганг Черни). Фото: кадр из сериала
- Какой совет вы могли бы дать абитуриентам, которые хотят поступать в театральный, как понять, нужно им это или нет, и как лучше готовиться?
- Все очень индивидуально. Есть куча историй, когда человек к одному мастеру не поступил и услышал, что ему лучше не идти в театральный, а к другому поступил и потом многого добился в карьере. Думаю, что для поступления самое лучшее - действительно хорошо подготовиться (в отличие от меня), но все равно иметь чуточку необязательности. Когда позже я еще раз поступал уже к Кончаловскому на режиссуру, то часто слышал совет быть максимально естественным. Чтобы не было лишней «скорлупы» от театральных кружков и т. п., чтобы не пришлось заниматься тем, что вытеснять какие-то прошлые навыки, а сразу создавать что-то новое, учиться вместе.
- Часто так бывает, что дети актеров выбирают профессию актера. Делаете ли вы что-то, чтобы ваш сын пришел к такому выбору - берете его на съемки? Или, напротив, будете объяснять, что лучше тебе, сынок, выбрать другую профессию, а не актера или режиссера…
- Моему сыну полтора года, поэтому ему сейчас совсем не до кино. Какой-то внутренней потребности, чтобы заставлять и направлять ребенка в кино, я не вижу. Моя задача как родителя - дать ребенку возможность попробовать разные направления. А с возрастом он сам выберет. Пусть пробует все, что хочет, но и запрещать (если сын выберет кино) не буду.
Научные открытия и чудеса в мире «Иных»
Сериал «Иные» снял Владимир Ракша по оригинальному сценарию Елены Войтович. В главных ролях: Илья Маланин, Ирина Мартыненко, Вольфганг Черни, Линда Лапиньш, Николай Фоменко, Алексей Серебряков, Евгения Симонова и другие актеры.
Фэнтези-франшиза «Иные» - о людях со сверхспособностями. По сюжету следователь Лихолетов берется за расследование необычного происшествия в центре города, причиной которого как будто стала хрупкая Аня. Неведомая сила остановила столкновение трамвая и автомобиля, но от нее пострадали десятки людей. Лихолетов уверен, что девушка причастна к произошедшему и наделена особыми способностями. Одновременно об Анне узнает могущественный и загадочный иностранец Нойманн, который уже давно ищет подобных себе одаренных уникумов по всей Европе. Их роковая встреча может привести к мировой катастрофе или стать началом великой истории любви.
Сценарист Елена Войтович говорит: «Действие сериала происходит в 30 - 40-е годы прошлого века. И этот период выбран не случайно. Он оставил нам много загадок и теорий, над которыми интересно поразмышлять в жанре фэнтези. Анна - нетипичный персонаж: она взрослеет, только учится жить, управлять своей силой и судьбой. И за этим будет любопытно следить на экране». Режиссер Владимир Ракша объясняет:
«Иные» - своего рода ламповая ретрофантазия. В этом проекте у нас сложный коллективный герой, и каждый персонаж отвечает за свой фрагмент общего пазла, поэтому выбор актеров для этой истории был одним из самых ответственных решений. Нам удалось собрать по-настоящему блестящий состав. Уверен, что в каждом герое зрители смогут узнать себя: ведь даже людям со сверхспособностями случается ошибаться, как и нам всем. Они способны сожалеть, бояться, искать ответы, бороться и мечтать - это и делает их живыми и настоящими».
Роль хрупкой работницы швейной фабрики Анны Смолиной, обладающей сверхспособностями, исполнила актриса Ирина Мартыненко: «Моя героиня обладает особым даром - телекинетической энергией, но не осознает, какая огромная сила в ней заключена. Она не умеет контролировать свои способности, и ей только предстоит принять себя и свой дар».
Премьера сериала «Иные» (18+) состоялась 25 января на Кинопоиске. Зрителей ждет шесть эпизодов, которые будут выходить в онлайн-кинотеатре каждый четверг.