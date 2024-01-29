Сын Децла об отношениях с бабушкой и дедушкой, музыке и журналистике : «Я знал, на что иду»

3 февраля исполнится пять лет с тех пор, как из жизни ушел певец Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл. С тех пор утекло много воды. Сначала между родителями певца Ириной и Александром Толмацкими и его сыном Антонием возникали разногласия, но сейчас топор войны давно зарыт.

Как живут родные люди артиста без него сегодня? Поначалу этот вопрос Teleprogramma.pro задала его маме Ирине.

Ирина Толмацкая: «Голос Тони очень похож на голос Кирилла»

«Так же, как и спустя год, и два, и три. Тони живет со мной. Его мама не против и спасибо ей за это», - пояснила Ирина Толмацкая.

- Вы общаетесь с мамой Тони?

- Я – нет, а он – да.

- Антоний сейчас похож на отца?

- Он сам на себя похож. Хотя голос очень похож на голос Кирилла.