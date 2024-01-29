Сын Децла об отношениях с бабушкой и дедушкой, музыке и журналистике : «Я знал, на что иду»

Антоний Толмаций в программе «Звезды сошлись». Фото: телеканал НТВ  

В небольшом интервью Teleprogramma.pro 18-летний Антоний Толмацкий рассказал о примирении с родными и о своей команде.

3 февраля исполнится пять лет с тех пор, как из жизни ушел певец Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл. С тех пор утекло много воды. Сначала между родителями певца Ириной и Александром Толмацкими и его сыном Антонием возникали разногласия, но сейчас топор войны давно зарыт. 

Как живут родные люди артиста без него сегодня? Поначалу этот вопрос Teleprogramma.pro задала его маме Ирине.    

Ирина Толмацкая: «Голос Тони очень похож на голос Кирилла» 

«Так же, как и спустя год, и два, и три. Тони живет со мной. Его мама не против и спасибо ей за это», - пояснила Ирина Толмацкая. 

- Вы общаетесь с мамой Тони? 

- Я – нет, а он – да. 

- Антоний сейчас похож на отца?

- Он сам на себя похож. Хотя голос очень похож на голос Кирилла. 

Децл (Кирилл Толмацкий). Фото: Global Look Press  

К разговору с нашим изданием по телефону присоединился и сам Антоний. 

Антоний Толмацкий: «У меня есть прекрасная команда» 

- Тони, как сейчас ладите с бабушкой и дедушкой? Как пришли к примирению? 

- Можно сказать, что все прекрасно. Да просто надоели прения и хотелось их прекратить. 

- То есть сейчас вы живете в мире и согласии?

- Не во всех вещах, но по большей части – да. 

- Ваша мама не против вашего общения? 

- Не против. 

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- В одном из своих интервью вы говорили, что хотите стать журналистом… 

- Я поступил на журфак МГУ, направление - медиакоммуникация. Я его выбрал, потому что это хорошее подспорье для моей будущей профессии. Тем более что из медиакома выходят не только журналисты, но и продюсеры, вся эта подноготная шоу-бизнеса. Вот я и подумал, что это было бы классным направлением. 

- Но все же пока ваше основное направление – музыка? 

- Да. 

- Удается зарабатывать деньги с ее помощью? 

- Нет пока. Но уже есть три трека на площадках. Потихонечку готовим альбом, сингл. 

Я в принципе знал, на что иду. Тем более что мне не так важны деньги, как то, что в дальнейшем мои старания окупятся, и я смогу писать для себя и для души, потому что в нашей индустрии люди сейчас больше думают о деньгах – о том, как продать продукт, выпустить его, сделать все красиво. 

Антоний Толмацкий. Фото: соцсети Антония  

- Александр Яковлевич помогает вам продвигаться? 

- Не очень. Но в качестве промоутера, может быть, он где-то выступает. Возможно, он кому-то подсказал меня, посоветовал. 

 А вообще, у меня есть прекрасная команда. Я ее потихонечку собираю. Но пока обхожусь без продюсера. Хотя иногда я прислушиваюсь к словам деда, но не полностью. 

- А как удается содержать команду? 

- Пока все работаем за идею. 

В конце беседы Ирина Толмацкая выразила нам благодарность за то, что мы и многие другие люди помним о ее сыне. А иначе и быть не может! Ведь человек жив, пока жива память о нем!     

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