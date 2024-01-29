Сын Децла об отношениях с бабушкой и дедушкой, музыке и журналистике : «Я знал, на что иду»

3 февраля исполнится пять лет с тех пор, как из жизни ушел певец Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл. С тех пор утекло много воды. Сначала между родителями певца Ириной и Александром Толмацкими и его сыном Антонием возникали разногласия, но сейчас топор войны давно зарыт.
Как живут родные люди артиста без него сегодня? Поначалу этот вопрос Teleprogramma.pro задала его маме Ирине.
Ирина Толмацкая: «Голос Тони очень похож на голос Кирилла»
«Так же, как и спустя год, и два, и три. Тони живет со мной. Его мама не против и спасибо ей за это», - пояснила Ирина Толмацкая.
- Вы общаетесь с мамой Тони?
- Я – нет, а он – да.
- Антоний сейчас похож на отца?
- Он сам на себя похож. Хотя голос очень похож на голос Кирилла.
Децл (Кирилл Толмацкий). Фото: Global Look Press
К разговору с нашим изданием по телефону присоединился и сам Антоний.
Антоний Толмацкий: «У меня есть прекрасная команда»
- Тони, как сейчас ладите с бабушкой и дедушкой? Как пришли к примирению?
- Можно сказать, что все прекрасно. Да просто надоели прения и хотелось их прекратить.
- То есть сейчас вы живете в мире и согласии?
- Не во всех вещах, но по большей части – да.
- Ваша мама не против вашего общения?
- Не против.
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- В одном из своих интервью вы говорили, что хотите стать журналистом…
- Я поступил на журфак МГУ, направление - медиакоммуникация. Я его выбрал, потому что это хорошее подспорье для моей будущей профессии. Тем более что из медиакома выходят не только журналисты, но и продюсеры, вся эта подноготная шоу-бизнеса. Вот я и подумал, что это было бы классным направлением.
- Но все же пока ваше основное направление – музыка?
- Да.
- Удается зарабатывать деньги с ее помощью?
- Нет пока. Но уже есть три трека на площадках. Потихонечку готовим альбом, сингл.
Я в принципе знал, на что иду. Тем более что мне не так важны деньги, как то, что в дальнейшем мои старания окупятся, и я смогу писать для себя и для души, потому что в нашей индустрии люди сейчас больше думают о деньгах – о том, как продать продукт, выпустить его, сделать все красиво.
Антоний Толмацкий. Фото: соцсети Антония
- Александр Яковлевич помогает вам продвигаться?
- Не очень. Но в качестве промоутера, может быть, он где-то выступает. Возможно, он кому-то подсказал меня, посоветовал.
А вообще, у меня есть прекрасная команда. Я ее потихонечку собираю. Но пока обхожусь без продюсера. Хотя иногда я прислушиваюсь к словам деда, но не полностью.
- А как удается содержать команду?
- Пока все работаем за идею.
В конце беседы Ирина Толмацкая выразила нам благодарность за то, что мы и многие другие люди помним о ее сыне. А иначе и быть не может! Ведь человек жив, пока жива память о нем!