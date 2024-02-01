Светлана Листова – о съемках в сериале «Котострофа»: «Когда коту что-то не нравилось, нам приходилось переписывать дубли»

О чем бы вы поговорили со своим котом? О том, что Whiskas уже не тот. Или о том, что ему нужно купить новую игрушку. А возможно, ваш питомец пожаловался бы на то, что соседская кошка не обращает на него внимания.

Главный герой сериала «Котострофа» - глава семейства Мягковых (Михаил Трухин) - знает, о чем беседовать со своим котом. Киноистория о говорящем рыжем коте стартует на телеканале СТС уже с 5 февраля.

Кстати, актриса Светлана Листова, сыгравшая в проекте жену Мягкова, призналась, что тоже общается со своей кошкой Соней. Об этом, а также о тандеме с Михаилом Трухиным, семи котах и о том, как выйти сухой из воды, при этом оставаясь мокрой, актриса рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«Уже на пробах мы поняли, что созданы друг для друга»

-Светлана, опишите, пожалуйста, свою героиню.

- Сначала на Тамару даже смотреть не хотелось, а уж любить ее – тем более. Она привыкла ничего не делать, заниматься собой, писать картины. У моей героини были домработница, садовник, водитель.

И тут Тамара попадает в другие условия, выходит из зоны комфорта. И ей приходится делать все самой, решать проблемы, на которые она раньше закрывала глаза. Но при этом Тамара начинает меняться в лучшую сторону.

И я надеюсь, что люди будут любить мою героиню и сопереживать ей, находить в ней что-то свое.

- Как вам работалось с Михаилом Трухиным?

- Это вообще идеальный партнер. Когда я увидела его на кастинге и первый раз пришла на очные пробы, я, конечно, испугалась. Думаю: «Господи, да это же Миша. Я же с детства смотрела все фильмы с его участием, вместе с ним стреляла в преступников».

Но я взяла себя в руки. Ведь нельзя же показывать, что мне страшно, и я переживаю по этому поводу. Однако уже на пробах мы осознали, что созданы друг для друга.

На площадке каждый из нас понимал партнера с полуслова, мы выкручивались из любых сложных ситуаций. Ведь у нас был еще один партнер – рыжий кот – и он не всегда подыгрывал нам так, как хотелось.

Но у Миши невероятное чувство юмора, это уникальный человек. И если будут съемки второго сезона, то я уже сейчас жду их с нетерпением.

- А к этому есть предпосылки?

- Если бы вы посмотрели последнюю серию, то поняли бы, что все закончилось так, что сам Бог велел делать второй сезон.