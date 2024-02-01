Светлана Листова – о съемках в сериале «Котострофа»: «Когда коту что-то не нравилось, нам приходилось переписывать дубли»

О чем бы вы поговорили со своим котом? О том, что Whiskas уже не тот. Или о том, что ему нужно купить новую игрушку. А возможно, ваш питомец пожаловался бы на то, что соседская кошка не обращает на него внимания.
Главный герой сериала «Котострофа» - глава семейства Мягковых (Михаил Трухин) - знает, о чем беседовать со своим котом. Киноистория о говорящем рыжем коте стартует на телеканале СТС уже с 5 февраля.
Кстати, актриса Светлана Листова, сыгравшая в проекте жену Мягкова, призналась, что тоже общается со своей кошкой Соней. Об этом, а также о тандеме с Михаилом Трухиным, семи котах и о том, как выйти сухой из воды, при этом оставаясь мокрой, актриса рассказала в интервью Teleprogramma.pro.
«Уже на пробах мы поняли, что созданы друг для друга»
-Светлана, опишите, пожалуйста, свою героиню.
- Сначала на Тамару даже смотреть не хотелось, а уж любить ее – тем более. Она привыкла ничего не делать, заниматься собой, писать картины. У моей героини были домработница, садовник, водитель.
И тут Тамара попадает в другие условия, выходит из зоны комфорта. И ей приходится делать все самой, решать проблемы, на которые она раньше закрывала глаза. Но при этом Тамара начинает меняться в лучшую сторону.
И я надеюсь, что люди будут любить мою героиню и сопереживать ей, находить в ней что-то свое.
- Как вам работалось с Михаилом Трухиным?
- Это вообще идеальный партнер. Когда я увидела его на кастинге и первый раз пришла на очные пробы, я, конечно, испугалась. Думаю: «Господи, да это же Миша. Я же с детства смотрела все фильмы с его участием, вместе с ним стреляла в преступников».
Но я взяла себя в руки. Ведь нельзя же показывать, что мне страшно, и я переживаю по этому поводу. Однако уже на пробах мы осознали, что созданы друг для друга.
На площадке каждый из нас понимал партнера с полуслова, мы выкручивались из любых сложных ситуаций. Ведь у нас был еще один партнер – рыжий кот – и он не всегда подыгрывал нам так, как хотелось.
Но у Миши невероятное чувство юмора, это уникальный человек. И если будут съемки второго сезона, то я уже сейчас жду их с нетерпением.
- А к этому есть предпосылки?
- Если бы вы посмотрели последнюю серию, то поняли бы, что все закончилось так, что сам Бог велел делать второй сезон.
Кадр из сериала «Котострофа». Фото: телеканал СТС
- Какой съемочный день вам больше всего запомнился?
- Расскажу так, чтобы не было спойлеров. У нас была трюковая история, которую мы очень долго готовили, пытались отрепетировать, но там был такой напор воды, который не отрепетировать.
И если бы трюк не получился, то меня надо было бы срочно переодевать, сушить, перекрашивать, что занимает очень большое количество времени. А это значит, что вся группа стояла бы и ждала именно меня.
Я навсегда запомнила этот день. Слава Богу, трюк получился – не с первого, а со второго раза. Но все так удачно сложилось, что не надо было делать все эти перегримы, перекостюмы. То есть я вышла из этой ситуации сухой, но мокрой. Вот так скажу.
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- А какой съемочный день можно назвать самым веселым?
- Веселым у нас был каждый день. Ведь мы снимали комедию, и порой смеялись так, что иногда я забывала, включили мы камеру или нет. Конечно, возникали непредвиденные моменты.
Но у нас был потрясающий режиссер Урал Сафин, который все время нас подбадривал, пытался рассмешить. И даже если снимались какие-то трогательные сцены, то он правильно настраивал нас.
«Моя кошка Соня участвует во всех процессах»
- Есть ли у вас домашние животные?
- После съемок в сериале «Котострофа» я пришла домой и сказала: «Ну все, нам нужен кот», поскольку три месяца мы только его и видели. То есть я съемочного кота видела чаще, чем своего мужа.
Мы нашли потрясающего котенка – девочку Соню, которая живет у нас уже три месяца. И, конечно, я хотела бы у нее спросить: «Соня, что ты от меня хочешь? Зачем ты бегаешь по дому? Зачем ты сидишь у меня на голове?».
- Софья дерет диваны?
- Дерет все. Но самая большая проблема – в том, что Соня запрыгивает на стол. Она, конечно, тут же получает нагоняй, но потом смотрит на меня невинными глазами: «А что я делаю не так?».
А еще она засовывает лапу в кормушку, чтобы вытащить оттуда корм. Кормушка автоматически высыпается. Но Соня теребит ее лапой, запрыгивает на нее, и оттуда вываливается по одной штучке.
Также я бы спросила у кошки, что она хочет, кого любит больше: меня или Артема (муж Светланы - прим. ред).
- А в детстве с вами жили коты?
- Когда я жила в Краснодаре, у меня была кошка, прожившая с нами 16 лет – буквально член семьи. И когда она нас покинула, я сказала, что больше в моей жизни не будет никаких котов, потому что лучше нее вообще никого не будет. Но я ошиблась – к нам пришла Соня.
И я поняла, что есть еще одна кошка, которую я безумно люблю и вообще отдам за нее свою жизнь.
- Какой Соня породы?
- У нее мама персидская, а папа неизвестного происхождения. Мне не нужна была породистая кошка, хотя у своих друзей я видела лысых животных и очень сильно породистых. Правда, они не идут на контакт, шипят, царапаются и вообще гуляют сами по себе.
Наша кошка очень социально активная: она не боится ни посторонних людей, ни собак, никого. Соня участвует во всех процессах. Если я стираю, то она помогает мне засовывать белье в стиральную машину, если мою посуду, то она присоединяется. Соня со мной делает все – все, что надо и не надо.
- Вы общаетесь со своей питомицей? Многие признаются, что разговаривают со своими животными.
- Всегда. Я не знаю, как можно не общаться с животными и проходить мимо. Когда я шучу, мне кажется, что она даже смеется над моими шутками. Она как будто приоткрывает рот, словно улыбается.
Кадр из сериала «Котострофа». Фото: телеканал СТС
- Насколько мы знаем, в сериале приняло участие семь котов. И ведь под них приходилось подстраиваться…
- У каждого свои особенности. Например, Гена очень надменный. И к нему надо было находить подход. При этом стоит учесть, что я единственный человек из актерской команды, у кого нет аллергии на котов. Хотя у всех остальных она есть. И я спрашивала у коллег: «Зачем вы тогда согласились на проект с котом?».
Поэтому в основном взаимодействовала с Геннадием я. Конечно, между дублями все отбегали от этого кота. Но меня туда прямо манило. А Гена еще смотрит с такой претензией. И мне, конечно, хотелось максимально проводить с ним время.
- Как вы отличали четвероногих актеров?
- Коты были настолько похожи, что я просто не всегда понимала, что животное сменилось. Но приходила новая хозяйка, и все становилось на свои места. Коты часто отдыхали, и я не всегда успевала за ними наблюдать. Я вообще прекрасно ладила со своими пушистыми партнерами, а они подыгрывали мне.
Помню, что говорила какой-то текст, и у меня на руках был кот. И он мне просто лапой закрывал рот. А я у него спрашивала: «Мне, что, не говорить этот текст? Переписать его?». Все просто умирали со смеху.
Иногда действительно казалось, что коту не нравится, как мы играем. И тогда нам приходилось переписывать дубли. Больше, конечно, кот нами управлял, чем мы им.
- Кота озвучил Павел Деревянко. А вы как-то с ним пересекались на съемочной площадке?
- Паша на площадке не присутствовал. Но вообще, мы с ним работали на проекте «Ночная смена». Я была бухгалтершей, а он слесарем. Можно сказать, что это моя первая смена в кино, и она была с Пашей Деревянко.
Он прекрасный, коммуникабельный, очень веселый, всегда поддержит и рассмешит, если кто-то забыл слова. Прямо очень смешной!
- Сейчас общественность обсуждает историю с котом Твиксом, которого проводница высадила из вагона поезда. Что вы думаете об этом инциденте?
- Даже комментировать это не хочу. Сегодня я приходила на репетицию. Сидит на улице кот, и его явно не пускают в здание. Но я его все равно пронесла туда под курткой. И потом, когда я уходила с репетиции, кот прекрасно возлежал возле батареи.
Но как можно выкинуть животное на мороз? Если собака и кошка едет в автобусе, то пусть едет. Зачем их выгонять?
Мне бы не хотелось, чтобы рядом со мной находились такие злые люди, а были только те, кто любит животных. Честно говоря, я не понимаю, как можно их обижать.