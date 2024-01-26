Леонид Ярмольник о фильме «Мастер и Маргарита», мистике и отказе от звания народного артиста

С 25 января в прокат выходит долгожданный фильм «Мастер и Маргарита» - новая экранизация любимого романа Михаила Булгакова. Картина уже вызвала немало споров в Сети. Одни восхищаются эффектным визуальным рядом ленты, другие сетуют, что создатели проекта не уловили дух романа, кто-то упрекает их в слишком вольном обращением с первоисточником.

Ведь режиссер Михаил Лакшин снабдил свое киноповествование и элементами биографии самого Михаила Булгакова, в результате чего писатель становится неотделим от своего Мастера.

Роль доктора Стравинского, который «лечит» Мастера в психиатрической больнице, сыграл Леонид Ярмольник. Журналисты пообщались с ним до премьерного показа ленты.

По словам Леонида Исааковича, Михаил Афанасьевич Булгаков не чужой для него автор.