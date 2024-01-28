Ольга Белинская: «Все самое плохое происходит с нами не случайно. И порой даже в радость»

На Первом канале завершается остросюжетный детектив Егора Кончаловского «Большой дом», название которого отсылает не только к главному офису госбезопасности в Санкт-Петербурге, но и к объединяющему ощущению большой страны в самые сложные моменты. К примеру, во время блокады Ленинграда, когда город оказался полностью отрезан от продовольствия, - сериал повествует в том числе и об этом. А еще о невидимом труде разведчиков и кознях немецких диверсантов, которые охотятся за советским физиком-ядерщиком в 1945 году.
Одного из главных персонажей исторического детектива - часто меняющую облик американскую шпионку Лору - сыграла Ольга Белинская («Троцкий», «Раневская», «Мажор»). Актриса привыкла к перевоплощениям в Александринском театре, но в сериалах в таком амплуа выступает нечасто.
- Ольга, насколько непривычно было играть героиню двух разных возрастов внутри одного проекта?
- Такого у меня в кино еще не было. Не сказала бы, что это сложно технически, я же театральная актриса (смеется). Все же Лора Крутецкая - не столетняя старуха. Если б она была бабушкой, было бы сложновато. Возрастная вилка не такая уж и большая: 20 лет, поскольку действие «Большого дома» происходит в 40-е и 60-е годы.
- И все же для внутреннего состояния человека 20 лет - как целая жизнь.
«Большой дом» (2024): У Лоры черная душа, но ее силе духа можно только позавидовать. Фото: кадр из фильма
- Да, безусловно, в молодости все мы более легкие. И Лора тоже - более игривая, мобильная. А с возрастом лицо все же проявляет судьбу каждого человека. Многое с годами проходит. И с ней это тоже происходит: маленькие губы, сосредоточенность, взгляд исподлобья - все это выдает более взрослого человека. Мы нашли этот момент с гримерами. Буквально за пару штрихов сделали опущенные уголки рта и другие детали. А вообще она везде разная. Лора, она же Лиза, неуловимая: всегда меняется, играет, ускользает.
- В этом смысле ваша профессия со службой разведчика схожи?
- Есть такое, но их профессия все же куда шире и сложнее (улыбается). Им часто приходится быть не самими собой. И уметь раскусить другого человека. На этом, собственно, и строится основная игра в нашем сериале. И на сцене то же самое. Актер должен уметь и героя считать, и перевоплотиться, и буквально почувствовать себя другой личностью, все про него понять - через речь, мелкие жесты, поступки.
- Название «Большой дом» будет понятно тем, кто живет не в Петербурге и не понимает, какое здание и почему так называют?
- Название весьма символичное. А здесь ведь речь не только про здание, которое было построено для Управления НКВД по адресу: Литейный, 4. Если брать шире, то вся наша большая страна - большой дом. Весь город Ленинград. Так что смыслов довольно много. Дело не только в спецслужбах.
- В проекте затрагивается и тяжелейшая для каждого ленинградца, да и любого советского человека тема блокады. Это ведь наверняка и вашей семьи коснулось?
- Конечно. Причем в роду у меня есть как люди, пережившие блокаду и прошедшие через все трудности, так и те, кто здорово наживался на этом (в сериале показана и работа банды «Зигзаг», промышлявшей спекуляцией на продуктах и налетами на фуры с едой. - Авт.). Увы. Очень дальние родственники, не по прямой линии. Конечно, вторые закончили очень плохо. Моя Лора в сериале относится как раз к этой категории - тех, кто шиковал во время лютого голода и наживался на несчастье других.
«Я бы не хотела вернуться во времена юности»
В 3-м сезоне сериала «Мажор» (2018). Фото: кадр из фильма
- В проекте ваша героиня взрослеет на глазах зрителей. А вы помните себя двадцатилетней давности? Как вы изменились за это время?
- Вы о внешнем или внутреннем?
- Обо всем в целом.
- Пожалуй, я совсем бы не хотела вернуться во времена юности. Мне даже как-то неловко вспоминать об этом сейчас (интригующе хохочет). Зато мне нравится тот возраст, в котором я сейчас (в конце текущего года актриса отметит пятидесятилетний юбилей. - Авт.). Да, он имеет определенные минусы, это однозначно, но в целом мне нравится, как устроена природа: как меняется с возрастом человек, как меняется выражение этого лица, как оно становится интереснее и глубже.
- А через 20 лет вы себя представляете? Или живете сегодняшним днем.
- Я думаю о будущем, безусловно. Строю планы и ставлю цели. Преподаю, играю в театре, в конце прошлого года сняла и выпустила свой первый документальный фильм «Дон Кихот за сценой», который посвящен последнему художнику-конструктору Петербурга, работающему в нашем Александринском театре, Михаилу Платонову. Думаем показать его на фестивале.
- По ходу жизни, пока вы меняетесь, чего хочется не терять? Внутри.
- Азарта. Ощущения бесшабашности, легкости. Умения удивляться всему. Подвижности, способности рискнуть. Это, возвращаясь к вопросу про меня двадцатилетнюю, и есть замечательные качества, присущие молодости. Не хочется со временем превращаться в черепаху Тортилу, которая все знает наверняка: как все будет и чего ждать от предстоящего дня. Хочется сохранить импровизационное состояние души. А с возрастом появляется тяжесть ответственности - и слегка придавливает. С одной стороны, это хорошо. А с другой - нехорошо (смеется).
«Слово «бабушка» меня ничуть не пугает»
- А что вас делает счастливой как женщину?
- Моя семья, конечно. Сын. Да, он.
- Арсений уже довольно взрослый. Легко он идет на контакт?
- В чем-то наши взгляды очень схожи, а в чем-то, наоборот, - не могу его понять и достучаться в важных вопросах. Надо признать, что их поколение довольно беспечное - и вот это я не всегда понимаю. А вообще у нас хорошие и близкие отношения. Я рада. Ему 26 лет, многое мы уже прошли. И этот наш путь для меня крайне важен.
Сын Арсений, очень похожий на своего отца, актера Алексея Барабаша (справа), стал музыкантом. Фото: vk.com/ars7dim5, фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
- Задумывались уже о страшном слове «бабушка»?
- Это прекрасное слово! Меня ничуть не пугает. Как и возраст: да, я взрослею, понимаю это и не хочу себя обманывать. Как и никого вокруг. Мне не 35, мне 49, и я спокойно к этому отношусь. А слово «бабушка» великолепное, ведь оно означает продолжение. Жизни, рода, меня. Я не воспринимаю внуков как признак старости. Нет, это перспектива - то, что будет после меня. Прекрасно понимаю, что мой этап конечен, а что останется после? Я хочу развития. Хочу, чтобы то, что я закладывала в сына, было передано дальше и еще дальше. Эта неразрывная цепочка в общем кручении мироздания очень важна мне.
- Самое важное, что вы бы хотели передать им, это...
- Какой у нас философский разговор… Наверное, мне бы хотелось, чтобы они понимали: самое плохое в жизни происходит с нами не случайно. И порой даже в радость. Звучит парадоксально, понимаю, но я поясню. Даже самые страшные события нашей жизни - это обязательная часть нашего пути. И это надо понимать, чтобы они не сломали нас. Все это вписано в дорогу, по которой мы идем. Можно идти по этой дороге, спотыкаться, наступать на камни, резаться о битое стекло, потом попасть на мягкую приятную траву, выйти к теплому океану. И главное - не останавливаться. Вставать и идти дальше, если упал или споткнулся.
И еще важно понимать: ты - не центр, вокруг которого крутится планета. Все эти наши дорожки вписаны в большое полотно, ткущееся бесконечно. Это важно помнить. Да, надо любить себя, но дозированно. И знать, что ниточки, которые мы тянем, вплетены в большущее полотно. Эти ниточки могут создавать узор или быть контрапунктом, но в общую канву они обязательно входят. Это важно для меня, и важно, чтобы мои дети и внуки тоже это понимали.
- Прекрасная гармоническая нота. Предлагаю на ней и завершить!
- Но я вам так мало рассказала про Лору...
- Оставим это легкой интригой. Пусть зритель все увидит сам?
Чтобы лучше вжиться в роль, без стойки на голове порой никак. Фото: vk.com/id12987728
- Конечно. Я только скажу, что это моя любимая роль в кино.
- Почему?
- Мне безумно нравится ее ключевое качество: азарт до жизни. Меня это подкупает.
Даже в самые опасные моменты, когда судьба висит на волоске, Лора принимает вызов. Мне это очень понравилось. И мне это тоже присуще. Поэтому я подумала: наконец-то все совпало...
«Большой дом» 16+
Среда - четверг/22.00