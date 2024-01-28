Ольга Белинская: «Все самое плохое происходит с нами не случайно. И порой даже в радость»

- Да, безусловно, в молодости все мы более легкие. И Лора тоже - более игривая, мобильная. А с возрастом лицо все же проявляет судьбу каждого человека. Многое с годами проходит. И с ней это тоже происходит: маленькие губы, сосредоточенность, взгляд исподлобья - все это выдает более взрослого человека. Мы нашли этот момент с гримерами. Буквально за пару штрихов сделали опущенные уголки рта и другие детали. А вообще она везде разная. Лора, она же Лиза, неуловимая: всегда меняется, играет, ускользает.

- В этом смысле ваша профессия со службой разведчика схожи?

- Есть такое, но их профессия все же куда шире и сложнее (улыбается). Им часто приходится быть не самими собой. И уметь раскусить другого человека. На этом, собственно, и строится основная игра в нашем сериале. И на сцене то же самое. Актер должен уметь и героя считать, и перевоплотиться, и буквально почувствовать себя другой личностью, все про него понять - через речь, мелкие жесты, поступки.

- Название «Большой дом» будет понятно тем, кто живет не в Петербурге и не понимает, какое здание и почему так называют?

- Название весьма символичное. А здесь ведь речь не только про здание, которое было построено для Управления НКВД по адресу: Литейный, 4. Если брать шире, то вся наша большая страна - большой дом. Весь город Ленинград. Так что смыслов довольно много. Дело не только в спецслужбах.

- В проекте затрагивается и тяжелейшая для каждого ленинградца, да и любого советского человека тема блокады. Это ведь наверняка и вашей семьи коснулось?

- Конечно. Причем в роду у меня есть как люди, пережившие блокаду и прошедшие через все трудности, так и те, кто здорово наживался на этом (в сериале показана и работа банды «Зигзаг», промышлявшей спекуляцией на продуктах и налетами на фуры с едой. - Авт.). Увы. Очень дальние родственники, не по прямой линии. Конечно, вторые закончили очень плохо. Моя Лора в сериале относится как раз к этой категории - тех, кто шиковал во время лютого голода и наживался на несчастье других.

«Я бы не хотела вернуться во времена юности»