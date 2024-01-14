Диана Анкудинова: «Всерьез я еще не влюблялась, мне кажется...»

- Пожалуй, так же трудно, как и в первый раз (артистка отработала в этом образе в основном конкурсе, а потом еще и на Новый год в гала-концерте. - Авт.). Тело и глаза уже отвыкли от того, что можно ничего не видеть, но куда-то идти. Ощущения смешанные. В основном самое заметное отличие было в том, что нет особенной секретности. Все понимают, кто находится в костюме, поэтому можно спокойно ходить и общаться. И это плюс! Потому что таким образом мне наконец удалось пообщаться с теми артистами, которые в основном сезоне шоу были засекречены и находились под маской. Так что «Новогодняя Маска» стала для меня очень теплым проектом.

- Кто и почему больше всего поразил в ту новогоднюю ночь?

- Наверное, собственные дуэты с артистами (Диана спела с оперным артистом Ильдаром Абдразаковым, переодетым в Дракона. - Авт.), с которыми я бы ни за что не пересеклась на сцене в других обстоятельствах. Мы очень разные, но при этом команда «Новогодней Маски» сделала все, чтобы это хорошо звучало. Наши голоса сплелись так, что это было удивительно. Поначалу я думала: нет, из этого ничего не получится. Но на сцене поняла, что все получилось. Это было качественное смешение жанров и настоящее творчество.

- А еще там был костюм Шаурмы - как будто максимально близкий и понятный народу.

- Понимаю, что артисту было нелегко. Да и мне было непросто (улыбается). Все маски по-своему сложные и неудобные. У Пуделя вообще шуба - это дико жарко. Головы героев тяжелые, это давит на туловище, нужно привыкать. Особенно к тому, что ничего не слышишь.

- И еще не можешь проронить ни слова во время съемки, чтобы не вычислили.

- Да. А ведь по инерции хочется сразу отвечать, когда о чем-то спрашивают. Но нельзя. Непривычно, когда все вокруг называют тебя не настоящим именем, а Горностаем.

- А вы шаурму любите?

- Да, шаурму люблю. Но есть ее нужно только в проверенных местах. Это может быть шаурма из ларька, при этом отменная! Поэтому, когда появилась такая маска, мне стало очень интересно, кто же ее выбрал (стройная фигуристка Евгения Медведева. - Авт.). Как этот человек будет себя вести? Ведь подавать своего персонажа надо уметь. Очень рада, что наши участники блестяще вживались в роли.

«Коплю на новую квартиру»

- Музыкальные конкурсы вам еще интересны? Или вы все всем уже доказали?

- Думаю, что всем уже все доказала. Но если предложат участие в больших мировых конкурсах, то, скорее всего, буду соглашаться, потому что это еще одна ступень вверх. Я прошла один уровень, второй, третий, и еще есть к чему стремиться.

- Может, было желание прорваться на международную арену и дерзко заявить о себе? Попробовать поехать в США или Европу, чтобы работать и выступать там? Ведь вы знаете иностранные языки.

- Я хорошо знаю только русский язык. Остальные изучаю. Если вы думаете, что я знаю все языки, на которых пою, - нет. Учу песни на слух, потому что хорошо воспринимаю и воспроизвожу их. Я всегда за новые открытия, сотрудничество, эксперименты, в том числе и за границей. На Западе это тоже очень любят и приветствуют. Рада, что наша музыкальная индустрия вышла за границы страны и многие молодые музыканты заявляют о себе там. Была бы рада работать с интересными творческими людьми вне зависимости от того, откуда они и на каком языке говорят. Ведь язык творчества универсален и понятен всем.