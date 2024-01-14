Диана Анкудинова: «Всерьез я еще не влюблялась, мне кажется...»

В2016 году Диана Анкудинова из приморского городка Арсеньев выступила в шоу «Голос. Дети». 13-летняя певица впечатлила публику, но не наставников - никто не повернулся. А в 2018-м молодая артистка взорвала вокальный проект «Ты - супер!» (НТВ), где участвуют талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей. Затем Диана выиграла и суперсезон этого же шоу, окончательно сняв вопрос о наличии таланта. Сейчас ей 20. Девушка учится на факультете эстрады в ГИТИСе, пишет музыку, выпускает клипы, снимается в телепроектах. В недавнем шоу на НТВ «Новогодняя Маска» она снова примерила на себя образ Горностая.
- Диана, каково вам было повторно перевоплощаться в Горностая в шоу «Новогодняя Маска» спустя полгода?
Роскошный Горностай 31 декабря еще раз спел для россиян в «Новогодней Маске». Фото: НТВ
- Пожалуй, так же трудно, как и в первый раз (артистка отработала в этом образе в основном конкурсе, а потом еще и на Новый год в гала-концерте. - Авт.). Тело и глаза уже отвыкли от того, что можно ничего не видеть, но куда-то идти. Ощущения смешанные. В основном самое заметное отличие было в том, что нет особенной секретности. Все понимают, кто находится в костюме, поэтому можно спокойно ходить и общаться. И это плюс! Потому что таким образом мне наконец удалось пообщаться с теми артистами, которые в основном сезоне шоу были засекречены и находились под маской. Так что «Новогодняя Маска» стала для меня очень теплым проектом.
- Кто и почему больше всего поразил в ту новогоднюю ночь?
- Наверное, собственные дуэты с артистами (Диана спела с оперным артистом Ильдаром Абдразаковым, переодетым в Дракона. - Авт.), с которыми я бы ни за что не пересеклась на сцене в других обстоятельствах. Мы очень разные, но при этом команда «Новогодней Маски» сделала все, чтобы это хорошо звучало. Наши голоса сплелись так, что это было удивительно. Поначалу я думала: нет, из этого ничего не получится. Но на сцене поняла, что все получилось. Это было качественное смешение жанров и настоящее творчество.
- А еще там был костюм Шаурмы - как будто максимально близкий и понятный народу.
- Понимаю, что артисту было нелегко. Да и мне было непросто (улыбается). Все маски по-своему сложные и неудобные. У Пуделя вообще шуба - это дико жарко. Головы героев тяжелые, это давит на туловище, нужно привыкать. Особенно к тому, что ничего не слышишь.
- И еще не можешь проронить ни слова во время съемки, чтобы не вычислили.
- Да. А ведь по инерции хочется сразу отвечать, когда о чем-то спрашивают. Но нельзя. Непривычно, когда все вокруг называют тебя не настоящим именем, а Горностаем.
- А вы шаурму любите?
- Да, шаурму люблю. Но есть ее нужно только в проверенных местах. Это может быть шаурма из ларька, при этом отменная! Поэтому, когда появилась такая маска, мне стало очень интересно, кто же ее выбрал (стройная фигуристка Евгения Медведева. - Авт.). Как этот человек будет себя вести? Ведь подавать своего персонажа надо уметь. Очень рада, что наши участники блестяще вживались в роли.
«Коплю на новую квартиру»
- Музыкальные конкурсы вам еще интересны? Или вы все всем уже доказали?
- Думаю, что всем уже все доказала. Но если предложат участие в больших мировых конкурсах, то, скорее всего, буду соглашаться, потому что это еще одна ступень вверх. Я прошла один уровень, второй, третий, и еще есть к чему стремиться.
- Может, было желание прорваться на международную арену и дерзко заявить о себе? Попробовать поехать в США или Европу, чтобы работать и выступать там? Ведь вы знаете иностранные языки.
- Я хорошо знаю только русский язык. Остальные изучаю. Если вы думаете, что я знаю все языки, на которых пою, - нет. Учу песни на слух, потому что хорошо воспринимаю и воспроизвожу их. Я всегда за новые открытия, сотрудничество, эксперименты, в том числе и за границей. На Западе это тоже очень любят и приветствуют. Рада, что наша музыкальная индустрия вышла за границы страны и многие молодые музыканты заявляют о себе там. Была бы рада работать с интересными творческими людьми вне зависимости от того, откуда они и на каком языке говорят. Ведь язык творчества универсален и понятен всем.
Артистка продолжает искать свой стиль, свою песню. И ей этот путь очень нравится. Фото: личная страница Дианы Анкудиновой в социальной сети
- В Голливуде в этом году прошла глобальная забастовка артистов, связанная с повальным распространением искусственного интеллекта. Нейросети стали заменять сценаристов, актеров озвучания и даже музыкантов. Вас это не пугает?
- Нейросети - это очень круто.
- Почему это?
- Они очень сильно упрощают жизнь. Нередко пользуюсь ими. Но если размышлять о том, могут ли они потеснить людей… Жить вообще страшно! В любой момент, как известно, может кирпич на голову упасть. Поэтому нужно жить здесь и сейчас и получать от этого удовольствие. Предпочитаю концентрироваться на этом. И на том, что есть. Иначе навести порядок вокруг себя никогда не получится.
- Ну вот, к примеру, при помощи нейросети можно и вашим голосом спеть любую песню - от хи-тов «Сектора Газа» до «Гражданской обороны». Это может отбить у публики желание слушать живых артистов?
- Думаю, время, когда нейросети начнут всерьез посягать на нишу артистов и их фан-базы, еще не пришло. А когда придет… Это будет страшно. Что тогда нам останется делать, не совсем понятно. Успокаивает лишь одно: пока что нейросети контролируются человеком. Хотя понятно, что прогресс неумолим: скоро и такси будет летать (смеется).
- Какую песню, максимально неожиданную и нестандартную для себя, вам хотелось бы записать?
- Все композиции, которые я выпускаю в последнее время, для меня крайне нестандартные, в том числе два крайних релиза («Остались», «День, когда ты...»). Потому что до сих пор я ищу свое звучание, жанр и нишу. Каждый новый трек - это нечто удивительное для меня. Мне бы хотелось просто продолжать творить и записывать музыку.
- Вы признавались, что копите на квартиру в Москве.
- До сих пор коплю. Не сказать, что цель близка (улыбается). Но я иду к этому шаг за шагом. Здесь нужно уметь ждать - как и в любой сфере жизни. Сразу такие вещи не приходят. У меня по жизни всегда так. Поэтому ситуация привычная.
- Пока живете на съемной квартире?
Композитор и председатель жюри «Ты - супер!» Игорь Крутой после победы певицы в этом шоу в 2018 году подарил ей квартиру в Москве. Фото: НТВ
- У меня есть своя квартира благодаря Игорю Яковлевичу Крутому (возглавлявший жюри «Ты супер!» композитор подарил жилье певице в 2018 году после второго сезона шоу «Ты супер!», который артистка выиграла. - Авт.). Тут я могу отдыхать, творить и так далее. Но иногда все же возникает ощущение, что ты вырос из штанов и их пора поменять. Это время близится, я знаю. Так что «штаны», надеюсь, скоро поменяю. Или оставлю их как хорошее воспоминание.
- В Новом году есть шансы мечту исполнить?
- Подсчитать не могу. Просто откладываю. Последние полтора года с командой мы очень хорошо продвигаемся, так что, надеюсь, удастся осуществить мечту. Если не в 2024-м, то в 2025-м точно.
- Тогда не могу не спросить, как вы смотрите на создание семьи? Этому есть место в насыщенном графике?
- Пока что наслаждаюсь тем, о чем мечтала всю жизнь: строю карьеру артистки. Пишу песни, пою. Очень долго шла к этому, грезила работой с разными музыкантами. Так что пока делаю упор на творческую составляющую. Если говорить про личные отношения, у меня есть близкий круг общения, я очень коммуникабельный человек. Отличные отношения у меня и в семье (в три с половиной года Диана попала в детский дом, а в пять лет ее удочерила Ирина Поник. - Авт.).
«Хочется продолжать становиться хорошим человеком»
- Вы признавались, что ваша биологическая мать сделала 12 абортов и не хотела вашего появления на свет. Как теперь вы относитесь к этой врачебной процедуре?
- Очень серьезная тема и сложный вопрос. Мне никогда не задавали подобных. (Задумывается.) Думаю, люди иногда не умеют ставить себя на место других. И не способны понять, что у другого человека может быть сложный путь. Все привыкли смотреть друг на друга, сравнивая и сопоставляя. Осуждают: это хорошо, а это плохо. Я считаю, что, если человек понимает, что ему лучше будет так (сделать аборт. - Авт.), значит, это правда. Никто, кроме нас самих, не знает, как будет лучше. Для принятия таких решений нужны собственные мозги и, возможно, мнение ближнего круга. На все остальное не нужно обращать внимания.
Слепые прослушивания в «Голос. Дети» в 2016 году Диана не прошла, что удивило многих телезрителей. Фото: Первый канал
- А вам хотелось бы по-серьезному влюбиться? Или вы уже...
- Честно говоря, в настоящий момент совсем об этом не думаю. Поэтому даже не знаю, как ответить. Года два размышляла об этом, но потом началась плотная работа, и теперь даже некогда вздохнуть, такое количество мероприятий. Ни дня не обходится, чтобы я не работала. Так что пока отвечу так: серьезно влюбиться сейчас не хотелось бы. Да и вообще серьезно я никогда не влюблялась, как мне кажется.
- 2024 год - високосный. Боитесь предрассудков, связанных с этим?
- Мало внимания обращаю на предрассудки. Високосный год - это что-то особенное? Не слышала об этом. Я считаю, что должна быть своя голова на плечах, а потом уже все остальные суеверия, предрассудки - черные кошки на дороге и так далее.
- Какие у вас лично ожидания от наступившего года? Что хотелось бы обязательно совершить?
- Есть один проект, который мне хотелось бы воплотить в жизнь. Это лично моя придумка, о которой еще никому не рассказывала. Надеюсь, что все получится. Если нет, то никто об этом и не узнает (смеется). Попробовать ничто не мешает.
А вообще жду больших свершений и собственной открытости навстречу неизвестному. Чтобы разум не говорил: «Нет, Диана, нельзя идти туда!» Чтобы я больше доверяла внутреннему голосу. Очень хочется продолжать становиться хорошим человеком и не лишать публику хороших песен. В 2024 году буду давать еще больше концертов, развивать программу и карьеру.
- Какой из новых проектов зрители точно увидят в наступившем году?
- Будет один проект, связанный с творчеством Владимира Семеновича Высоцкого. И я в нем приму участие: исполню 10 песен на стихи барда. Все их знают, но они будут в новом прочтении. Мы старались сохранить самобытность авторского исполнения, но при этом привнести струю свежего воздуха. Как говорится, не закидывайте помидорами.
Хочу пожелать всем в наступившем году смелости, чтобы смотреть мечтам в глаза. И идти к ним, не думая, что это невозможно. Все возможно!