Звезда сериала «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы» Олеся Грибок: «Вся киноиндустрия говорит, что не надо никому нравиться»

- Вот совсем скоро выйдет комедия «Иван Васильевич меняет все!», где комики и комедийные артисты переоделись в героев культовой комедии Гайдая и отыгрывают мизансцены в контексте современных популярных проектов («Барби» и проч.). Как вам такая идея?

- Я не принимала участие в этом проекте и не видела его. Поэтому пока никак не могу что-то комментировать.

- В «Иване Васильевиче» в том числе затронута и тема кинопроб. А можете вспомнить свои самые нестандартные пробы? Трудные, обидные или как они проходили…

- Самые классные и запоминающиеся кинопробы были у меня в британский сериал «Необъявленная война» (The Undeclared War), когда в один день собрали всех российских артистов, которые должны были пройти эти пробы. Мы находились в течение семи часов в одном месте. И в процессе просмотра одной и той же сцены партнеров меняли местами. Это невероятно крутой формат! Можно было увидеть свою героиню в сцене с разными актерами.

Потом, кстати, очень похожая история была у меня и в одном российском проекте, когда в кастинге на сериал собрали по четыре претендента на роль. И так же случайным образом вызывали нас пробовать сцену.

- Получается, теперь вы сами взялись обучать актеров искусству работы на кастинге?

- Я занимаюсь этим уже более 8 лет. Менеджмент киноактера — это грамотное управление своей карьерой. О том, как работает киноиндустрия, нет лекций в вузах. Проходить пробы— можно научить и научиться. В индустрии есть понятные жанры, форматы, режиссеры, сценарии, типажи, которые появляются в сюжете фильмов из раза в раз. Это наука — «математика кино», если хотите, которой можно научиться. Это очень просто, и это 100 % необходимо уметь артистам.

- А разве основная задача актера — не понравиться режиссеру в первую очередь?

- Вся индустрия говорит, что не нужно никому нравится. Надо просто уметь работать с материалом.

- А еще многие режиссеры предпочитают работать со своей командой, включая и актеров, которых снимают из проекта в проект. Какой тогда смысл оттачивать мастерство прохождения кастингов?

- Хотя бы для того, чтобы тебя снимал не только один «твой» режиссер (улыбается). У каждого актера также есть свои любимые режиссеры и продюсеры. И далеко не факт, что вы знакомы.