Звезда сериала «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы» Олеся Грибок: «Вся киноиндустрия говорит, что не надо никому нравиться»

На носу — Новый год, а это значит, что телевидение вместе с оливье подаст к столу зрителя массу вкусных блюд: спецвыпуски шоу, новые сезоны телепроектов и эпизоды сериалов. Одним из таких событий станет комедия «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы» (СТС) — спин-офф популярного сериала «Ивановы-Ивановы», посвященный актуальному зимнему празднику сразу в двух породнившихся семьях.
В связи с чем «Телепрограмма» решила выяснить у одной из актрис проекта Олеси Грибок, как придумывался образ мошенницы, сложно ли проходить кастинги в Британии и как прорваться на международный рынок.
Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»
- Олеся, что за герой вам достался в проекте «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы»?
- Мой персонаж — главный отрицательный герой новогодней истории семей Ивановых. Лариса ворует из музея безумно дорогое кольцо, исторический артефакт. И из-за этого с Ивановыми начинает происходить череда фееричных событий.
- А как создавался характер?
- Характер мы придумывали вместе с режиссерами Антоном Федотовым и Сергеем Знаменским. И в этом смысле мы нашли друг друга. Им была нужна героиня, которая очень похожа на героинь моих reels (короткие видеоролики в соцсетях — Авт.), причем, на всех сразу. Они это знали: видели в роликах, как можно воплотить их задумку на экране. Моя мошенница очень забавная, но при этом умная и красивая. А еще потрясающе умеет приспосабливаться под окружающие ее обстоятельства. Много перевоплощается по ходу фильма, притворяясь разными людьми, владея разными языками и быстро распознавая характер тех, кто с ней рядом.
- Что запомнилось больше всего на съемках? Может, особенная сцена или эпизод. Или что-то пошло не по плану...
- Очень запомнились съемки второй части фильма, которые происходят на винодельне. На площадке было какое-то невообразимое изобилие фруктов: винограда, мандаринов, сухофруктов. Было очень красиво и вкусно! Такая обстановка вселяла нам уверенность, что все будет хорошо. И у нас в проекте, и у героев в конце фильма (улыбается).
- Как вы в целом относитесь к спин-оффам известных проектов? Не считается ли это попыткой выжать «последние соки» из уже успешного сериала?
- Я как зритель прекрасно отношусь к такого рода продолжениям полюбившихся историй. И не хочу, чтобы герои, которые стали мне родными, бросали меня. Тем более, в праздник. Было бы здорово встретить его вместе с ними.
Фото из фильма «Иван Васильевич меняет все!»
- Вот совсем скоро выйдет комедия «Иван Васильевич меняет все!», где комики и комедийные артисты переоделись в героев культовой комедии Гайдая и отыгрывают мизансцены в контексте современных популярных проектов («Барби» и проч.). Как вам такая идея?
- Я не принимала участие в этом проекте и не видела его. Поэтому пока никак не могу что-то комментировать.
- В «Иване Васильевиче» в том числе затронута и тема кинопроб. А можете вспомнить свои самые нестандартные пробы? Трудные, обидные или как они проходили…
- Самые классные и запоминающиеся кинопробы были у меня в британский сериал «Необъявленная война» (The Undeclared War), когда в один день собрали всех российских артистов, которые должны были пройти эти пробы. Мы находились в течение семи часов в одном месте. И в процессе просмотра одной и той же сцены партнеров меняли местами. Это невероятно крутой формат! Можно было увидеть свою героиню в сцене с разными актерами.
Потом, кстати, очень похожая история была у меня и в одном российском проекте, когда в кастинге на сериал собрали по четыре претендента на роль. И так же случайным образом вызывали нас пробовать сцену.
- Получается, теперь вы сами взялись обучать актеров искусству работы на кастинге?
- Я занимаюсь этим уже более 8 лет. Менеджмент киноактера — это грамотное управление своей карьерой. О том, как работает киноиндустрия, нет лекций в вузах. Проходить пробы— можно научить и научиться. В индустрии есть понятные жанры, форматы, режиссеры, сценарии, типажи, которые появляются в сюжете фильмов из раза в раз. Это наука — «математика кино», если хотите, которой можно научиться. Это очень просто, и это 100 % необходимо уметь артистам.
- А разве основная задача актера — не понравиться режиссеру в первую очередь?
- Вся индустрия говорит, что не нужно никому нравится. Надо просто уметь работать с материалом.
- А еще многие режиссеры предпочитают работать со своей командой, включая и актеров, которых снимают из проекта в проект. Какой тогда смысл оттачивать мастерство прохождения кастингов?
- Хотя бы для того, чтобы тебя снимал не только один «твой» режиссер (улыбается). У каждого актера также есть свои любимые режиссеры и продюсеры. И далеко не факт, что вы знакомы.
Фото: Александра Бабаскина
- Можете назвать имена артистов, которым вы помогли?
- Например, недавно вышел полный метр «Чижик-Пыжик возвращается», где главную роль исполнила потрясающая юная актриса Саша Бабаскина. Ее мама и талент-менеджер Анастасия Григорчук, теперь уже действующий актерский агент, училась у меня на курсах несколько лет. И продолжает по-прежнему совершенствовать свои навыки в процессе нашей совместной работы в школе менеджмента киноактера. А еще скоро выйдет сериал «Челюскин. Первые», в нем заметную роль сыграла прекрасная Шораана Ондар — актриса из республики Тыва. Мы абсолютно точно увидим ее и в других картинах.
- Будем надеяться. А если говорить про уходящий год, каким он был именно для вас?
- Емким и изобильным! В плане моего личного обучения, в плане поиска гармонии внутри себя — тела, мозга, творчества, результатов — совсем скоро выйдет четвертое переиздание моей книги («Менеджмент киноактера»), и, конечно, новый фильм, с которого мы и начали с вами нашу беседу.
- Тогда какие планы на предстоящий? Год Дракона.
- В предстоящем году я бы хотела поработать по своей программе с актерами со всего мира.
- Амбициозно! Но как этого достичь в нынешних условиях культурной изоляции страны?
- Один из первых шагов — мои reels уже очень скоро будут дублироваться на английском языке. Дальше — больше! Всех с наступающим.