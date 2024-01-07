Митя Фомин: «Завидую тем, кто попал на эстраду через постель»

Экс-солисту группы Hi-Fi, не удивляйтесь, почти 50 - юбилей певец отпразднует 17 января. Самое время оглянуться назад и подвести итоги - разумеется, промежуточные, потому что в будущее артист смотрит с оптимизмом. Именно об этом и о многом другом Митя говорил в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

«За ночь давали по семь концертов»

- 50 - это такая штука, которую надо отмечать. Хочешь ты этого или нет.

- Боюсь...

- Прости, но это не желание юбиляра. Это вот как на Новый год елку нарядить. Поэтому наверняка будут говорить: давай большой гала-концерт устроим...

- Верно, да. Потому что 50 бывает раз в жизни. И не отметить это концертом для артиста было бы странно. Для меня это веха серьезная... Конечно, хочется, чтобы это был минимум красивый концерт на одном дыхании - я сравниваю его с бокалом шампанского, который хочется смаковать в преддверии какой-то интересной встречи и прекрасного ужина. И я буду собирать самых близких, самых важных для меня людей, и выдохну я после всего этого только в феврале.

- Сейчас мода на 90-е. Стрижки, какие-то вещи, предметы из 90-х и начала нулевых. Вот если мы говорим про Hi-Fi - это абсолютно пройденный этап? Или...

- Мне кажется, что в этой жизни нет ничего абсолютно пройденного. За исключением финала. Это такая животрепещущая тема, потому что далеко не все зависит от меня и далеко не все зависит от ребят, которые были в Hi-Fi или сейчас в группе. Помимо меня одного, есть еще участники, менеджмент, продюсерский состав, который по-другому смотрит на объединение. Дело в том, что мы объединялись уже, когда группе было 20 лет. Это было лет пять назад. И мы проехали с концертами по многим городам, правда, они были, как правило, корпоративные, закрытые… К сожалению, почему-то мы не взлетели, как 25 лет назад.

Время поменялось, поменялись мы. Для этого нужен большой мотивационный пинок, скажем так. Естественно, я отдаю дань своему юношескому эстрадному прошлому, и мне безумно приятно осознавать, что свои лучшие годы - 10 лет - я отдал группе Hi-Fi. Нас, кстати, почему-то откатывают к 90-м, но я в 1998 году институт окончил, и группа началась с 2000-х... И вот мне как человеку, который занят своим творчеством, совершенно не впору заниматься делами группы, тем более у ребят есть свой менеджмент...

Поэтому я-то готов, но не все так просто.