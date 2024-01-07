Митя Фомин: «Завидую тем, кто попал на эстраду через постель»

Экс-солисту группы Hi-Fi, не удивляйтесь, почти 50 - юбилей певец отпразднует 17 января. Самое время оглянуться назад и подвести итоги - разумеется, промежуточные, потому что в будущее артист смотрит с оптимизмом. Именно об этом и о многом другом Митя говорил в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).
«За ночь давали по семь концертов»
- 50 - это такая штука, которую надо отмечать. Хочешь ты этого или нет.
- Боюсь...
- Прости, но это не желание юбиляра. Это вот как на Новый год елку нарядить. Поэтому наверняка будут говорить: давай большой гала-концерт устроим...
- Верно, да. Потому что 50 бывает раз в жизни. И не отметить это концертом для артиста было бы странно. Для меня это веха серьезная... Конечно, хочется, чтобы это был минимум красивый концерт на одном дыхании - я сравниваю его с бокалом шампанского, который хочется смаковать в преддверии какой-то интересной встречи и прекрасного ужина. И я буду собирать самых близких, самых важных для меня людей, и выдохну я после всего этого только в феврале.
- Сейчас мода на 90-е. Стрижки, какие-то вещи, предметы из 90-х и начала нулевых. Вот если мы говорим про Hi-Fi - это абсолютно пройденный этап? Или...
- Мне кажется, что в этой жизни нет ничего абсолютно пройденного. За исключением финала. Это такая животрепещущая тема, потому что далеко не все зависит от меня и далеко не все зависит от ребят, которые были в Hi-Fi или сейчас в группе. Помимо меня одного, есть еще участники, менеджмент, продюсерский состав, который по-другому смотрит на объединение. Дело в том, что мы объединялись уже, когда группе было 20 лет. Это было лет пять назад. И мы проехали с концертами по многим городам, правда, они были, как правило, корпоративные, закрытые… К сожалению, почему-то мы не взлетели, как 25 лет назад.
Время поменялось, поменялись мы. Для этого нужен большой мотивационный пинок, скажем так. Естественно, я отдаю дань своему юношескому эстрадному прошлому, и мне безумно приятно осознавать, что свои лучшие годы - 10 лет - я отдал группе Hi-Fi. Нас, кстати, почему-то откатывают к 90-м, но я в 1998 году институт окончил, и группа началась с 2000-х... И вот мне как человеку, который занят своим творчеством, совершенно не впору заниматься делами группы, тем более у ребят есть свой менеджмент...
Поэтому я-то готов, но не все так просто.
Классический состав Hi-Fi: Митя Фомин, Оксана Олешко, Тимофей Пронькин. Фото: Persona Stars
- А с Пашей (Павел Есенин, продюсер, автор песен Hi-Fi. - Ред.) общаешься?
- К сожалению, мы как-то утратили былую связь. Я не могу сказать, что она была очень такой близкой, потому что в основном мы же разъезжали беспрестанно по весям и городам, по странам и континентам, мы давали беспрецедентное количество концертов по всему земному шару. Мы могли дать за ночь пять, семь концертов. Концертами сейчас я бы это не назвал, потому что мы перелетали, что называется, с точки на точку, как птички. Что-то щебетали и тут же, не прощаясь, упархивали в следующее место, и это было похоже на какую-то эстафету...
- Вот ты говоришь, что общение с Павлом Есениным потерялось... Но вы хотя бы друг друга в черные списки не занесли? Ты можешь ему позвонить?
- Я могу позвонить. Я могу ему написать. Как и он мне. Ты знаешь, в наше время я больше не ставлю никаких прогнозов, потому что все меняется с точностью до наоборот. Хочется верить, что хорошее не забывается. Я уважаю чужие взгляды, поэтому, если кто-то не возьмет трубку и не ответит мне, ну, я иду дальше. Я от этого не погибну. Но будет обидно, наверное.
- А дружба вообще у артистов существует? Раньше про театр говорили: клубок змей. Может ли спокойно артист выйти и посидеть в кафе, оставаясь при этом неузнанным, и пообщаться с друзьями?
- Конечно, дружба есть. Я тебе больше скажу - артист прекрасно выходит в кафе, в магазин выходит и даже в метрополитен… Я могу сказать, что людям абсолютно все равно. То есть, если ты выйдешь в яркой шляпе и будешь громко петь свои песни, наверное, тебя узнают. Но сейчас век абсолютной индивидуализации. Люди в гаджетах, люди в чатах, люди в рабочих процессах, люди в мыслительных процессах, в книгах, сами в себе, и если ты не захочешь, чтобы тебя заметили, тебя и не заметят.
А потом, когда я вижу фотографии голливудских суперзвезд, которые летают экономклассом или спускаются в подземку, я думаю: почему я должен как-то дистанцироваться от тех, кому я дорог? И я перестал бояться общественных мест. Я достаточно свободно могу пойти в парк погулять, выйти на улицу, спуститься в метро. Еще раз говорю - все зависит от задачи. Я прекрасно передвигаюсь по аэропортам, по ж/д вокзалам и, как ты видишь, еще пока жив и здоров.
«Не нравится Инстасамка? Сходи на Спивакова!»
В шоу «Точь-в-точь» Митя примерил много образов - например, изобразил мегапопулярного в СССР Африка Симона. Фото: Первый канал
- Стоит сказать: «Митя Фомин» - и песня «Все будет хорошо» начинает играть в голове…
- Надо сказать, что «Все будет хорошо» - это песня-гимн, и я безумно благодарен истории и своему другу и композитору Алексею Романову, который написал для меня эту песню и не только ее, а очень много хитов, с которыми я выступаю. Я могу сказать, что это одна из самых прибыльных песен. То есть она в свое время принесла не один миллион долларов правообладателям и авторам, более того, она кормит меня до сих пор и еще будет кормить.
У песни такой большой потенциал, что практически все то, что я выпускал после, пока эту вещь не перешагнуло. Я-то понимаю, что, наверное, и не надо, потому что она действительно в голове каждого человека. Это же огромная ценность, когда человека могут вспомнить по роли, по песне, по картине. Это успех, я считаю.
- Есть у тебя любимый кавер на хиты Hi-Fi или на твою песню?
- Я очень осторожно отношусь к каверам. Я вообще считаю, что песня, однажды ставшая хитом, песня, однажды зарекомендовавшая себя в сознании и сердцах людей, вряд ли может стать лучше. Я всегда за оригинал. Я за то, чтобы вновь пришедшие артисты, которые имеют желание сделать что-то новое в этой жизни, не пели чужое. Посмотрите, какое количество фантастических вокалистов, которые поют не хуже, чем Селин Дион, Мэрайя Кэри, Полина Гагарина...
Мог ли кто-то предположить, что из простого новосибирского паренька вырастет звезда? Фото: личная страница Мити Фомина в социальных сетях
- Вот и мне это неинтересно. Потому что эти дивы есть, они поют фантастически. Я лучше пойду на их концерт, чем я буду слушать кавер от какой-то юной исполнительницы.
- Кстати, о юных исполнительницах: как ты относишься к тем, кто на эстраду попал…
- …через постель? Ты знаешь, с завистью.
- А к популярному мнению о том, что все эти поющие блогеры и прочие Инстасамки - это вообще не пойми что? Мол, такое ощущение, что все они картошки набрали в рот, горячей причем, и поют, не выговаривая слов...
- Вы знаете, в жизни справедливости нет. То есть, если вы думаете, что в этой жизни все сложено так, как у вас в голове, вы заблуждаетесь. Никто вас никогда не приведет к успеху, никто не возьмет за белы рученьки, даже если вы семи пядей во лбу, даже если вы одарены какими-то гениальными голосами, руками, головами и прочее. Никто вас не приведет и не скажет: вот это суперзвезда, давайте вкладывать в него бабки, давайте сделаем так, что он поедет по гастролям, будет стоить дорого и всех осчастливит. Это дело только ваших рук и вашей судьбы лично. Если у кого-то получилось, это не значит, что этот человек не на месте.
У каждого своя судьба. Если вы себя считаете настолько крутым, замечательным, эрудированным, образованным, одаренным - пожалуйста, сделайте так, чтобы о вас узнали миллионы. Ко мне обращаются молодые люди, которые говорят: я вот пою, танцую… Я говорю: я не занимаюсь продюсерской деятельностью. Сейчас есть интернет, сейчас есть различные открытые конкурсы на телевидении, на радио - где угодно. Вы приходите и говорите: я пою, я делаю то, я делаю это. Если у кого-то получилось, значит, на это есть спрос.
Артист катался на коньках в шоу «Звездный лед» (на фото с партнершей Еленой Романовской). Фото: Марина Волосевич
Опять же - вот, ой, какая она плохая! Так а чего вам-то от этого? Она мешает вам жить? Сходите в консерваторию, в зал имени Чайковского, сходите на концерт Спивакова - кого угодно. И забудьте! Вы же выше этого! И, кстати, про Инстасамку: она мне нравится - своей независимостью, своей дистанцированностью и некоторыми песнями.
«Понимаю, что мне нужен психолог»
- Ты упомянул молодых людей, которые к тебе приходят и просят помочь. Что посоветуешь начинающим артистам?
- На самом деле лишь единицы понимают, что это каторжный труд. Артист - это настолько неблагодарная профессия! Сегодня ты вот тут, а завтра ты нигде, и ты можешь скатиться мгновенно в забытье…
- А то и вовсе умереть - вспомни Юру Шатунова. Просто сердце...
- Опять же, почему сердце? Потому что стрессы, потому что переживания, потому что вот эти нагрузки эмоциональные… Отпахать концерт двухчасовой - это серьезно. То есть если вы называетесь артистом, то должны знать, что артисты выползают со сцены… Я просто выхожу, и меня можно выжимать.
- Кстати, а рок любишь? «Король и Шут», «Наутилус», «ДДТ»?..
- Мне все это безумно близко, но я, скорее всего, поклонник рок-н-ролла а-ля «Браво». Вот это мое. Я безумно люблю группу «Браво» времен Жанны Агузаровой, я знаю все их песни наизусть… Потому что одной из первых пластинок, которую я затер до дыр, была пластинка «Браво», где они предстали такими как бы трафаретами с желтым таким фоном, как будто бы кляксами нарисованные. Там были и «Желтые ботинки», и «Старый отель», и «Медицинский институт», и «Ленинградский рок-н-ролл», и «Черный кот», и «Верю я». И с тех пор как я услышал дивный голос Жанны Агузаровой, я считаю ее суперзвездой! Это одна из тех звезд, кого я никогда не перестану любить.
......и прыгал в воду в телепроекте «Вышка». Фото: Марина Волосевич
- Скажи, а ты самокопанием занимаешься?
- Я склонен к ретроспективным копаниям… То есть я полностью могу перекроить сценарий прошлого и понять, как нужно было поступать, чтобы я пришел к желаемому результату. И как только мой воображаемый результат не встает в трафарет предлагаемого, я начинаю расстраиваться очень сильно. Я понимаю, что нужно работать с психологом, но просто времени нет...
- Ожидаешь, что будет хуже?
- Нет, я ожидаю, что будет лучше. Если я раньше думал, что 50 - это закат, то сейчас я понимаю, что это как минимум ренессанс. Я смотрю на людей, которые в 100 лет еще прекрасно себя чувствуют, и мне становится интересно жить.