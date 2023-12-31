Алена Коломина: «Хочу пожелать себе любви...»

Дебютировавшая в детективе «Глухарь» в 2009 году Алена Коломина набрала уверенный темп в российском кино и сериалах: за плечами хрупкой блондинки работы в проектах «Счастливы вместе», «Екатерина. Взлет», «Одиннадцать молчаливых мужчин» и, конечно, главная роль амбициозной певицы из Таллина Эдиты Тамм в ретроленте «Березка», посвященной работе одноименного советского ансамбля. Теперь у Алены новый вызов - органично вписаться в мужской коллектив сериала «Лихач» (НТВ) в образе столичного профайлера Анны Соколовой. Насколько это получилось, помог ли комплекс отличницы и каким был уходящий год, актриса рассказала «Телепрограмме».

- Алена, как вписались в коллектив сериала «Лихач», который уже снимают который сезон? Адаптироваться было сложно?

- Коллектив у нас очень дружный! Команда сплоченная, все подстраховывают друг друга. Так что адаптироваться было легко. Первая смена у меня была с Никитой Панфиловым (Сергей Сотников), после чего Денис Пьянов (Иван Кубатко) спросил его: «Ну как тебе Соколова?» И Никита ответил: «Все отлично! И с чувством юмора, и вообще». В долгоиграющем проекте крайне важно, чтобы все болтики и гайки подходили друг другу. Всем на площадке должно быть комфортно. И мне показалось, что у нас все сложилось.

- Инициативу проявляли?

- Я вообще активная в этом смысле, люблю предлагать различные решения сцен, делать «приносы», как у нас говорят. Некоторые режиссеры к этому относятся ревностно, а наш Дмитрий Матов - нечто невероятное в этом смысле. Я предлагаю, он дополняет. Или наоборот. В общем, полное взаимопонимание.

- Работать среди мужчин девушке в России - это как? Есть ли место харассменту или сексизму, как в Голливуде?

- Какой смешной вопрос. Мой персонаж Анна Ивановна Соколова - красивая стильная женщина. И, конечно, задача изначально такова, что герои мужского пола обращают на нее внимание. И это счастье! Стул пододвинут, утепление отдадут, чай принесут - сплошное внимание. Я только наслаждалась своим положением. Что касается неприятных моментов, то они бывают везде: и в России, и на Мадагаскаре. Таков закон природы: мужчина охотится за женщинами, иногда пользуется профессиональными привилегиями. Но лично для меня профессионал - это тот, кто личную жизнь не путает с работой.