Алена Коломина: «Хочу пожелать себе любви...»

Дебютировавшая в детективе «Глухарь» в 2009 году Алена Коломина набрала уверенный темп в российском кино и сериалах: за плечами хрупкой блондинки работы в проектах «Счастливы вместе», «Екатерина. Взлет», «Одиннадцать молчаливых мужчин» и, конечно, главная роль амбициозной певицы из Таллина Эдиты Тамм в ретроленте «Березка», посвященной работе одноименного советского ансамбля. Теперь у Алены новый вызов - органично вписаться в мужской коллектив сериала «Лихач» (НТВ) в образе столичного профайлера Анны Соколовой. Насколько это получилось, помог ли комплекс отличницы и каким был уходящий год, актриса рассказала «Телепрограмме».
- Алена, как вписались в коллектив сериала «Лихач», который уже снимают который сезон? Адаптироваться было сложно?
- Коллектив у нас очень дружный! Команда сплоченная, все подстраховывают друг друга. Так что адаптироваться было легко. Первая смена у меня была с Никитой Панфиловым (Сергей Сотников), после чего Денис Пьянов (Иван Кубатко) спросил его: «Ну как тебе Соколова?» И Никита ответил: «Все отлично! И с чувством юмора, и вообще». В долгоиграющем проекте крайне важно, чтобы все болтики и гайки подходили друг другу. Всем на площадке должно быть комфортно. И мне показалось, что у нас все сложилось.
- Инициативу проявляли?
- Я вообще активная в этом смысле, люблю предлагать различные решения сцен, делать «приносы», как у нас говорят. Некоторые режиссеры к этому относятся ревностно, а наш Дмитрий Матов - нечто невероятное в этом смысле. Я предлагаю, он дополняет. Или наоборот. В общем, полное взаимопонимание.
- Работать среди мужчин девушке в России - это как? Есть ли место харассменту или сексизму, как в Голливуде?
- Какой смешной вопрос. Мой персонаж Анна Ивановна Соколова - красивая стильная женщина. И, конечно, задача изначально такова, что герои мужского пола обращают на нее внимание. И это счастье! Стул пододвинут, утепление отдадут, чай принесут - сплошное внимание. Я только наслаждалась своим положением. Что касается неприятных моментов, то они бывают везде: и в России, и на Мадагаскаре. Таков закон природы: мужчина охотится за женщинами, иногда пользуется профессиональными привилегиями. Но лично для меня профессионал - это тот, кто личную жизнь не путает с работой.
Алена легко сработалась с Никитой Панфиловым. Фото: канал НТВ
- Говорят, у команды «Лихача» сложилась традиция по празднованию юбилейных смен. Поделитесь, пожалуйста, как это происходит и вредит ли овалу лица на следующий день после застолья?
- Любые традиции в большом коллективе - это прекрасно. А дальше каждый уже сам выбирает, как старательно ему чтить эти традиции. Я, когда работаю, особенно накануне ранней смены, не пью. Но это не мешает участию в празднике - можно чтить традиции и со стаканом лимонной воды.
- Вы говорили, что страдаете от комплекса отличницы. Это мешает в работе?
- В работе очень даже помогает. Всегда хочется сделать хорошо и качественно. Со временем я научилась разделять, где моя зона ответственности, а где нет. Поэтому с ветряными мельницами не борюсь.
- А в жизни?
- А вот тут не всегда. Иногда мешает.
«Если приходится терпеть, надо уходить»
- А эмоциональность и вспыльчивость - вредные черты? Или придают шарма вашему характеру?
- Обе эти черты - данность, которую я приняла и умею обуздать. В определенные моменты это помогает быстро включиться, к примеру, во время съемок сцены: дает нужный темперамент. Ну что за актер без темперамента? Просто нужно научиться принимать себя. И уметь объяснить другим - иногда требуется 15 минут попсиховать, после чего можно продолжать конструктивный диалог.
- Любимый мужчина должен терпеть все особенности вашего характера, как вы считаете?
- Мне больше всего нравится слово «терпеть» в этом вопросе. Хм... Чем взрослее я становлюсь, тем больше понимаю, насколько мы все разные. Уверена, что моя горячая эмоциональность для человека, который будет меня любить, обузой не станет. А если нужно «терпеть», то лучше уходить. В длинном плавании это сложно.
Роль в сериале «Березка» (2018) принесла Алене (в центре) первый большой успех. Фото: кинокомпания «Русское»
- Что вам в первую очередь важно получать в личных отношениях от возлюбленного?
- Я человек, которому важно говорить. Об эмоциях, переживаниях, впечатлениях. Люблю ходить в театр и кино с подругой, другом, коллегой или любимым. Просто потому, что мне очень важен отклик, важно обсуждать эмоции. Так что от партнера я жду подобного - умения слушать, умения разговаривать, умения вести диалог. И, конечно, от мужчины хочется поступков, проявлений любви, хороших гармоничных отношений.
- А неудачный опыт отношений отбивает веру в мужчин?
- Любые отношения, которые заканчиваются, наносят урон. Какое-то время еще живешь, болеешь этим… Можно и нужно помогать себе в этой ситуации - обращаться к специалистам, если очень трудно.
- Как поступали вы?
- Я занимаюсь спортом. Хожу к психологам, если нужно преодолеть тяжелую ситуацию. Отбивает ли это веру в мужчин? Нет, я оптимист. И понимаю, что это всего лишь история двух конкретных людей, которая не сложилась. А впереди ждут прекрасные встречи.
Вот так выглядит правильный отдых актрисы после долгих месяцев съемок. Фото: личная страница Алены Коломниной в социальной сети
- А готовы ли вы к серьезному разговору с детьми по поводу «нового папы»? Или он не понадобится...
- Я уверена, что формулировки «новый папа» у нас в семье никогда не будет. Потому что у Пети и Нины - прекрасный отец, который прекрасно справляется со своими обязанностями (актер Алексей Варущенко, с которым Алена в разводе. - Авт.). Их самый настоящий папа. Дети прекрасно знают, что папа - это папа, мама - это мама. Если понадобится разговор по поводу третьего человека, он обязательно состоится. Но без характеристики «новый папа».
«Сын и дочь - две отдельные планеты»
С дочерью Ниной и сыном Петром. Фото: личная страница Алены Коломниной в социальной сети
- Как проявляют себя Петя и Нина - что им интересно и чем они удивляют вас?
- Мои чудесные дети - две отдельные планеты. Петька занимается в музыкальной школе по классу аккордеона. Направление выбрал сам.
- Даже так?
- Да, мы шли на прослушивание на скрипку, но сын вышел и сообщил, что хочет играть на аккордеоне - так сильно понравилось, как педагог сыграл «Либертанго». Кроме того, у него феноменальная память: сразу же запоминает все, что видел. Мама уверяет, что такая же память была у меня с детства. Учит английский и китайский языки - ему и это легко дается, поскольку китайский - довольно музыкальный язык, а со слухом у сына все в порядке.
Родители актрисы смотрят все фильмы и сериалы с участием дочери. Фото: личная страница Алены Коломниной в социальной сети
Ходит в секцию настольного тенниса, любит читать - иногда запоем, иногда неспешно. Петька вообще человек тонкой душевной организации. Вот Ниночка более бойкая. Может, повлияло то, что я до девятого месяца беременности снималась с ней в боевике «Шуберт»? (Смеется.) Типичный второй ребенок - все найдет сама, добьется своего. Хваткая, деловая, очень хорошо считает деньги в 6 лет. Занимается художественной гимнастикой: в три года увидела соревнования, когда смотрела с бабушкой телевизор, и тоже попросилась на секцию. А в художественной школе рисует. С этого года начала изучать английский язык.
- Солидный набор увлечений.
- Да, вместе они банда. Конечно, ссорятся, как и любые брат с сестрой. Визжат, кричат. Но когда вижу, как они обнимаются, или играют в Беззубика (персонаж мультфильма), или кормят друг друга - сердце тает. В такие моменты чувствую себя самым счастливым человеком на свете. Это что-то невероятное.
Роль в сериале «Березка» (2018) принесла Алене (в центре) первый большой успех. Фото: кинокомпания «Русское»
- С современными детьми легко найти общий язык?
- Если у тебя есть дети и ты стараешься активно участвовать в их жизни, ты очень быстро осовремениваешься вместе с ними. Порой Петька приносит из школы новые слова - американизмы, смысл которых я не могу понять даже из контекста фразы. Начинаю расспрашивать его, погружаться. При этом стараюсь объяснять, что говорить в обществе и особенно со старшими нужно на правильном русском языке - невероятно богатом, и всегда найдется синоним. Так что, конечно, расту вместе с ними: новые игрушки, шоу, выражения. Все это мне очень интересно.
- Каким для вас был 2023-й?
- Уходящий год был моим: год Кота или Кролика. Мне кажется, что это был год взросления. Хочется верить, что с этим приходит и мудрость. Я бы назвала его годом принятия.
- Что это значит?
- Порой ситуации складывались не так, как мне бы хотелось, и я старалась переносить их более мудро и стойко. В этом плане горжусь собой. Не всегда все зависит от человека и идет по плану, но это не значит, что нужно опускать руки. Надо делать хорошо то, что умеешь.
Спортивная подготовка пригодилась на съемках «Качелей под куполом» (2023). Фото: кадр из фильма
- А чего пожелаете себе в новом году?
- Хочу пожелать себе неугасающего интереса к жизни, отличных сценариев, счастливых встреч - творческих в том числе. Хочу пожелать себе любви. Потому что, когда человек влюблен, вокруг начинают твориться чудеса. Хочется побольше в них верить.
- Как выглядит идеальный Новый год в вашем понимании?
- Он может быть совершенно разным: и под пальмами, и в сугробах снега. Главное, чтобы любимые были рядом: родители, дети, близкие. В этом году собираемся праздновать именно так - большой компанией в загородном доме с камином, подарками, большой елкой, катанием на санках и ватрушках, со снежками и традиционными вкусными блюдами. Очень жду чудесного праздника. И всем желаю того же!
«Лихач» 16+
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