Дарья Сагалова о «Букиных»: «Мы пытались создавать мемы, как тогда. Очень жду обратную связь от зрителей»

На канале ТНТ вышли «Букины» – продолжение истории о продавце обуви из Екатеринбурга и его семье. Главные герои снова счастливы вместе, живут в одном доме, ссорятся, мирятся и вместе решают проблемы.
Мы пообщались с Дарьей Сагаловой, актрисой, сыгравшей Свету Букину, и узнали, что же произошло со взбалмошной студенткой за 10 лет, как изменился ее образ на экране и что ожидать зрителям.
- Дарья, на экраны вышли «Букины» как продолжение сериала «Счастливы вместе», но в последнее время вы преимущественно посвятили себя семье, мало снимались в фильмах, а занимались бизнесом совместно с супругом. Сложно было возвращаться в актерскую деятельность, спустя только лет?
- Да, мне сложно было вернуться, потому что последние 10 лет я находилась в воспитании детей и в бизнесе. Что касается работы с супругом и школы танцев – это два серьезных организма, которые требуют много времени и сил. Съемки, как ни крути, занимают много времени, приходится параллельно держать руку на пульсе. Я не могу, как раньше, расслабиться на съемочной площадке и наслаждаться процессом - я на телефонных звонках, все контролирую. Конечно, это сложно.
Я так настроилась за эти годы, у меня определенный ритм жизни, в который добавить этот большой проект было трудновато, но у нас получилось. За 3 месяца мы все отсняли, при этом съемочная команда сделала такой график, что мы снимали не 6 дней в неделю, как раньше, а с перерывами. Я даже успевала куда-то по работе летать.
Дарья Сагалова. Фото: ТНТ
- В одном из интервью вы говорили, что уже давно не Светка Букина и было бы странно предлагать вам подобные роли. Какой вы видите повзрослевшую Свету Букину? Что изменилось, но что удалось сохранить?
- Я Светкой никогда не была, а сейчас объективно спустя столько времени, имея свой бэкграунд, я далеко не Светка Букина. Но она и не так прописана в этом сезоне. Это совсем другой персонаж, сильно повзрослевший. Она, наверное, не такая забавная и легкая, как была, но это нормально. Все мы со временем становимся степеннее. Но я надеюсь, что она осталась такой же обаятельной.
Мы попытались аккуратно сделать отсылки к старой Светке, где она местами тупит, путает слова, аккуратно попробовали создать мемы, чтобы они пошли в народ, как тогда. Но надо посмотреть, насколько это будет иметь отклик. Я очень жду обратную связь от профессионалов и непрофессионалов.
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Дарья Сагалова в сериале «Букины». Фото: ТНТ
- Расскажите, пожалуйста, что происходило за кулисами во время съемок ситкома. Что не попало в кадр?
-Конечно, за пределами камер у нас всегда царит веселая атмосфера. Надеюсь, кто-нибудь соберет это в клип. Конечно, происходят и расколы – когда мы смеемся друг над другом в кадре, невозможно сдержать смех.
- Понятно, что во время съемки юмористического сериала бывает немало смешных моментов, но что особенно запомнилось? Расскажите о самом курьезном случае.
- Много забавных моментов с нашим щенком Валерой, который еще совсем не обучен и растет как на дрожжах. И бежать с ним на руках за автобусом было, ох, как тяжело!
Дарья Сагалова на съемках «Букиных». Фото: ТНТ
- Снимаясь в сериале, вы говорили, что практически жили на площадке. Как сейчас удалось совмещать съемки и домашние дела?
- Я специально не беру телефон на съемочную площадку, я должна быть сосредоточена только на одном деле. Срочные дела могут подождать час-два до перерыва.
- Ваша семья будет смотреть новый сериал?
- Конечно! В принципе, за исключением шестой серии, его можно смотреть детям и не бояться, хоть мы и пишем, что он 16+.
Дарья Сагалова. Съемки сериала «Букины». Фото: ТНТ
- Как планируете провести новогодние праздники?
- Решили провести их дома, со снегом и всей семьей. Последние годы так не получалось, поэтому в этом году с двоюродными братьями, сестрами, бабушками, дедушками, тетями, дядами – очень хочется в эту ночь всем встретиться. Пока длинные праздники и не надо никому никуда бежать, можно поспать, покататься на санках, на коньках, слепить снеговика, вкусно поесть и поболтать. В общем, в этом году у нас настоящий семейный Новый год с Дедом Морозом.