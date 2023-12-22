Дарья Сагалова о «Букиных»: «Мы пытались создавать мемы, как тогда. Очень жду обратную связь от зрителей»

На канале ТНТ вышли «Букины» – продолжение истории о продавце обуви из Екатеринбурга и его семье. Главные герои снова счастливы вместе, живут в одном доме, ссорятся, мирятся и вместе решают проблемы.

Мы пообщались с Дарьей Сагаловой, актрисой, сыгравшей Свету Букину, и узнали, что же произошло со взбалмошной студенткой за 10 лет, как изменился ее образ на экране и что ожидать зрителям.

- Дарья, на экраны вышли «Букины» как продолжение сериала «Счастливы вместе», но в последнее время вы преимущественно посвятили себя семье, мало снимались в фильмах, а занимались бизнесом совместно с супругом. Сложно было возвращаться в актерскую деятельность, спустя только лет?

- Да, мне сложно было вернуться, потому что последние 10 лет я находилась в воспитании детей и в бизнесе. Что касается работы с супругом и школы танцев – это два серьезных организма, которые требуют много времени и сил. Съемки, как ни крути, занимают много времени, приходится параллельно держать руку на пульсе. Я не могу, как раньше, расслабиться на съемочной площадке и наслаждаться процессом - я на телефонных звонках, все контролирую. Конечно, это сложно.

Я так настроилась за эти годы, у меня определенный ритм жизни, в который добавить этот большой проект было трудновато, но у нас получилось. За 3 месяца мы все отсняли, при этом съемочная команда сделала такой график, что мы снимали не 6 дней в неделю, как раньше, а с перерывами. Я даже успевала куда-то по работе летать.