Валентина Ляпина: «Главное в отношениях - готовность к компромиссу»

Валентине всего 21 год, а она, не поверите, уже сыграла под 60 ролей. И то ли еще будет! Многие зрители наверняка помнят, как девушка буквально росла в кадре, превращаясь из яркого и талантливого ребенка (сериалы «Закрытая школа», «На крыльях», «Воронины») в обаятельную и самобытную взрослую актрису («Мир! Дружба! Жвачка!», «Акушерка», «Великая. Золотой век») с собственным почерком. В первый день Нового года у Валентины музыкальная премьера - картина «Бременские музыканты», адаптация сказки братьев Гримм на основе одноименного советского мультика 1969 года.

«Капризная заложница»

- Валентина, помните, как смотрели «Бременских музыкантов» в детстве? Кому из героев симпатизировали?

- Я отношусь к тому поколению детей, которое смотрело и советские, и современные мультики. Поэтому хорошо воспринимаю и люблю и те и другие. А вот мои братья и сестры, которые младше меня, уже с трудом принимают старые мультфильмы. Так что «Бременских музыкантов» смотрела не раз, переживала за героев. Классная сказка. Но не могу сказать, что любимая. Мне больше нравились другие истории, при этом тема Принцессы всегда была близка.

- Какая у вас была задача при воплощении образа современной Принцессы?

- Это был совместный поиск - вместе с режиссером, художниками и нашей большой командой мы хотели показать Принцессу близкой к каноническому мультику. Подчеркну, что наш фильм - отдельное художественное произведение по мотивам того самого мультфильма. Поэтому моя Принцесса раскрыта глубже. Работали наша фантазия и память - есть даже пара отсылок к диснеевским принцессам, есть и прямые цитаты Принцессы из «Бременских музыкантов» 1969 года.

- В итоге девушка получилась капризная?