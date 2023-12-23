Валентина Ляпина: «Главное в отношениях - готовность к компромиссу»

Валентине всего 21 год, а она, не поверите, уже сыграла под 60 ролей. И то ли еще будет! Многие зрители наверняка помнят, как девушка буквально росла в кадре, превращаясь из яркого и талантливого ребенка (сериалы «Закрытая школа», «На крыльях», «Воронины») в обаятельную и самобытную взрослую актрису («Мир! Дружба! Жвачка!», «Акушерка», «Великая. Золотой век») с собственным почерком. В первый день Нового года у Валентины музыкальная премьера - картина «Бременские музыканты», адаптация сказки братьев Гримм на основе одноименного советского мультика 1969 года.
«Капризная заложница»
- Валентина, помните, как смотрели «Бременских музыкантов» в детстве? Кому из героев симпатизировали?
- Я отношусь к тому поколению детей, которое смотрело и советские, и современные мультики. Поэтому хорошо воспринимаю и люблю и те и другие. А вот мои братья и сестры, которые младше меня, уже с трудом принимают старые мультфильмы. Так что «Бременских музыкантов» смотрела не раз, переживала за героев. Классная сказка. Но не могу сказать, что любимая. Мне больше нравились другие истории, при этом тема Принцессы всегда была близка.
- Какая у вас была задача при воплощении образа современной Принцессы?
- Это был совместный поиск - вместе с режиссером, художниками и нашей большой командой мы хотели показать Принцессу близкой к каноническому мультику. Подчеркну, что наш фильм - отдельное художественное произведение по мотивам того самого мультфильма. Поэтому моя Принцесса раскрыта глубже. Работали наша фантазия и память - есть даже пара отсылок к диснеевским принцессам, есть и прямые цитаты Принцессы из «Бременских музыкантов» 1969 года.
- В итоге девушка получилась капризная?
В новых «Бременских музыкантах» Принцесса в исполнении актрисы встретит красавца Трубадура (Тихон Жизневский). Фото: «Централ Партнершип»
- Ну, если выбирать только один эпитет, то слово «капризная» вполне подойдет. Но нужно учитывать, что Принцесса - заложница обстоятельств. Ее вырастили во дворце, поэтому ей хочется свободы. Она хочет видеть и познавать этот мир. По натуре она артистка и хочет выступать на сцене. А поскольку свободы ей никто не дает, Принцесса и становится капризной. И в итоге сбегает. Что касается манер, она не пацанистая, а, наоборот, блестяще воспитана, поскольку благородных кровей. А еще знает, как идти к поставленной цели. Свободная, независимая, творческая и музыкальная натура, которой хочется быть искренне любимой.
- А еще она поет вместе с Трубадуром. А вы тоже?
- Песен и танцев будет много, как и в мультфильме, это правда. Лично я пою и танцую с самого детства. Очень люблю это дело. Меня вдохновляет музыка. В жанре мюзикла давно хотела поработать, так что мечта сбылась. Песни и танцы в картине исполняю сама, никто меня не переозвучивал. Собственные песни у меня тоже есть, но петь на профессиональной основе пока не хочу. Сейчас мне больше интересна актерская работа.
«Не судите о человеке по «корочке»
- Вам уже больше 20, но режиссеры и продюсеры все еще приглашают вас в сериалы на роли подростков. Это не утомляет, не обижает?
- У меня есть несколько проектов, где я играла героинь старшего возраста. Принцесса в их числе, кстати, ей 22 года. И нет, это не обижает (смеется). Это может только льстить. Я все знаю про свой беби-фейс (лицо с мягкими чертами, напоминающее детское. - Ред.) - наоборот, это круто. Потому что у меня огромный диапазон ролей - могу играть и тех, кто старше, и тех, кто младше. Но в последнее время стала отказываться от ролей девушек 13 - 15 лет. Таких играть уже не хочется. Мне это не близко. Если только это не будет роль, где надо показать одну и ту же героиню в разном возрасте. У меня сейчас есть такая роль - персонаж в возрасте от 14 до 30 лет. Вот такой поворот интересен.
Действие сериала «Мир! Дружба! Жвачка» разворачивается в лихие 90-е, поэтому у партнера Ляпиной Егора Губарева
- Вы довольно рано начали работать в рекламе, модельном бизнесе и кино. Это заставило быстрее повзрослеть?
- Да, действительно, я всегда ощущала себя на 5 - 7 лет старше. Что-то в моей жизни происходило раньше, чем у сверстников, что-то позже. Такова судьба. В этом нет ничего плохого или вредного. Это необычно, да. Но я как раз люблю все необычное.
- Тогда так: уже к 20 годам у вас на счету было более полусотни ролей - как это влияет на вас? Чувствуете узнаваемость, популярность или просто идете своим путем, роль за ролью и ни о какой звездной болезни речи нет.
- Я уже 11 лет в кино. И привыкла к этому. Отношусь к этому как к работе - конечно, с благодарностью. Любой творческой единице нужен отклик. Если я не буду получать и чувствовать его, будет куда труднее идти по пути, который я выбрала. Никаких особенных изменений в сознании в этой связи не ощущаю.
- Отсутствие актерского образования мешает? В Голливуде половина звезд не имеют дипломов (Квентин Тарантино, Харрисон Форд, Джим Керри, Джонни Депп и др.), а у нас режиссер может отказать на кастинге только потому, что нет «корочки»...
- Лично я предвзятого или снисходительного отношения к себе из-за отсутствия профильного образования не чувствую. Если человеку дан талант быть актером, он будет этим заниматься. В остальном это дело саморазвития. Кому-то необходимо образование, я вот отучилась почти год (в Институте современного искусства на курсе Алексея Шейнина. - Ред.) и поняла, что мне необходимо другое. Не знаю, что будет через несколько лет - буду ли я получать актерское или режиссерское образование. Но вообще считаю, что не стоит судить о способностях человека исходя из наличия «корочки». Вот и все.
- При этом вы работаете с опытными и дипломированными артистами. Это, наверное, помогает не хуже вуза...
- Это очень помогает. Я считаю, что съемочная площадка дает гораздо больше полезных и практических знаний, которые своевременны и современны. Работа с мэтрами очень сильно отличается от любой другой - многие опытные артисты давали наставления, что помогло в том числе и создавать образ Принцессы (в картине с Валентиной сыграли Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Мария Аронова и другие звезды. - Ред.).
«В этом году нарушу традицию»
Как и любая девушка, Валентина обожает менять образы. Фото: личная страница Валентины Ляпиной в социальной сети
- С таким обилием работ и новых проектов вы стали зарабатывать больше родителей?
- Не уверена, что это интересно обсуждать...
- Поясню: дело не в скучных бухгалтерских выкладках - просто хочется понять, поддерживаете ли вы родителей с тех пор, как стали прилично зарабатывать?
- Отвечу так. У моих родителей есть бизнес - детская школа уличных танцев. Этим они занимаются 8 лет, у них все прекрасно, а будет еще лучше. Помогаю ли я им? Да. Но в настоящий момент, к примеру, больше занимаюсь обустройством собственной жизни. Думаю о будущем, скажем так. И никогда не забываю о семье - для меня это всегда стояло и стоит на первом месте.
- Складывается портрет сугубо положительной девушки с экологичным, как сейчас говорят, образом жизни. Вы ведь еще и от алкоголя с табаком полностью отказались...
- «Отказалась» не то слово - дело в том, что до 19 лет я никогда не хотела и не пробовала ничего этого. Никакой необходимости в этом не было. Потом попробовала, поняла, что мне это не очень нравится. А курение так вообще никогда не привлекало - запах табака и прочее. Думаю, в том, что попадает в наш организм, всегда должна быть мера. Я не сторонник радикальных ограничений, потому что если жить в них, организм страдает еще больше. Просто лично для себя пришла к выводу: если у меня есть желание съесть сладкое или выпить бокал вина раз в год, я позволю себе это. Ни о каких злоупотреблениях речи не идет. За своим здоровьем слежу максимально внимательно. Но никогда не впадаю в крайности - это перебор и подростковый максимализм.
- А что тогда вообще может вывести вас из равновесия и бесконечного баланса?
- Дисконнект (то есть отсутствие взаимосвязи. - Ред.) с близкими. Мне очень важно понимать окружающих и важно, чтобы понимали меня. И чтобы слышали. Если происходит недопонимание, это может выбить из колеи. В целом я делаю все возможное, чтобы добиться этого коннекта. Конечно, из равновесия может выбить и роль, в которой есть множество сложных эмоциональных сцен. После этого приходится брать паузу и восстанавливаться. Например, в других странах.
Милая девочка из «Закрытой школы» - такой Валя полюбилась зрителям. Фото: кадр из фильма
- Как именно?
- Путешествую, получаю новые эмоции, максимально отключаясь от интернета и необязательного общения. Море или океан, песок, манго и солнце - вот что мне нужно.
- Если говорить о понимании, ваш молодой человек вас во всем понимает?
- Да, он все делает для этого.
- А вы к его просьбам и пожеланиям прислушиваетесь? Или гнете железную женскую линию.
- Мы всегда приходим к компромиссу и пониманию. Это главное в отношениях.
- В кадре вам приходилось становиться мамой не раз. Вы задумывались об этом сокровенном моменте? Хотелось бы самой пережить подобный уникальный опыт?
- Как говорит моя мама: «Дети сами выбирают, когда им появиться на свет» (смеется). Так что обсуждать и планировать смысла нет. Когда это произойдет, тогда и произойдет. Я полностью доверяю судьбе в этом смысле.
- Уже совсем скоро страна встретит Новый год. Как встречаете этот праздник вы? И какие ожидания есть от предстоящего года?
- С момента рождения каждый Новый год я праздновала с семьей. У меня всегда была большая потребность в этом. Но в этом году традиция нарушится - и наступление Нового года буду праздновать с друзьями в компании. Хочется весело и комфортно провести праздник. Что касается ожиданий, то я всегда сжигаю бумажку с желанием и проглатываю ее в напитке (смеется). Цели и задачи есть всегда. Когда я их реализую, вы сразу узнаете.
«Бременские музыканты», в кино с 1 января 2024 года 6+