Илья Авербух: «После нескольких тренировок Киркоров сказал: «Илюш, нет!»

- Если пофантазировать, кого из мировых звезд вы хотели бы увидеть в этом проекте?

- Всегда очень хотел Женю Миронова - для меня он мировая звезда. Мы когда-то провели несколько тренировок с Филиппом Киркоровым, и он сказал: «Илюш, ну нет».

- Почему?

- Он высокий, на коньках становится еще выше...

Я надеюсь, что у нас как-нибудь получится все-таки увидеть, как Полина Гагарина выходит на лед. Это тоже было бы настоящим событием. Хочу увидеть Юлию Пересильд в таком проекте. Мы тоже дружим, мне кажется, она бы также себя могла очень ярко проявить на льду. В общем, героев еще очень много, я даже и за рубеж бы особо не лез. Хотя я являюсь поклонником Бенедикта Камбербэтча - мне кажется, он мог создать очень много интересных образов.

- Сейчас представил себе, как Татьяна Тарасова комментировала бы катание Камбербэтча...

- Ярко же получилось бы! Разве нет? Кстати, Джонни Депп был бы тоже хорош в «Ледниковом периоде».

«Медведева любит эксперименты»

- Сбежите куда-то в свой день рождения (наш разговор состоялся накануне юбилея, отмечавшегося 18 декабря)? Подальше от чужих глаз, от суеты?

- Я бы очень хотел. Но не получится. Мы готовим премьеру. 27-го числа будет показан первый юмористический мюзикл для всей семьи «Корова на льду».

- Необычное название, необычный выбор...

- Это тоже вызов для меня. Раньше мы делали спектакли на всем понятные и любимые истории - «Щелкунчик», «Снежная королева», «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «Волшебник страны Оз», «Морозко», «Снегурочка», «Двенадцать месяцев»... А сейчас мне захотелось немного похулиганить. И получилась очень добрая история, написанная современным российским писателем Антоном Соей. Один из рассказов - как раз «Корова на льду». И я подумал: чем черт не шутит? Давайте рискнем.

- И пригласили на главную роль в шоу с таким названием Евгению Медведеву. Провокация?

- Нет, я не могу раскрывать всех секретов! Я понимаю, исходя из названия, сразу рисуется образ какого-то не умеющего кататься человека. А там на самом деле все сложнее и интереснее. И Женя будет играть роль очень интересную, она будет в шоу разная, но она точно не будет изображать из себя неуклюжую неумеху. А провокация в названии. И да, мы на ней играем. Но не ищите там скандалов и спекуляций, стремления выставить кого-то в неприглядном свете. Такого там точно нет. Наоборот, смысл сказки - про внутреннее ощущение победы над собственными комплексами, неуверенностью и про желание идти вперед.

- И все-таки. Вы набираете номер Жени Медведевой и говорите: ты будешь «Коровой на льду». Ее реакция?

- «Да» - без вопросов. Потому что ей нравится экспериментировать, она очень смелая в творчестве, я за это ее очень люблю. Женя блистает в роли Кармен в спектакле, который идет с большими аншлагами. Но она готова в Новый год улыбнуться и побыть немножко другой, и я Жене за эту смелость аплодирую. Потому что это показывает широту палитры таланта и многогранность личности.

«Смотрим с сыном диафильмы»

- Почему-то кажется, что на выбор именно такого шоу повлиял ваш сын Лев. Это так?

- Нет, ему рановато. Он сейчас «Корову» не поймет, наверное. Хотя у нас со Львом появилась очень добрая традиция. Мы с Лизой (супруга Ильи, актриса Елизавета Арзамасова. - Ред.) стараемся, чтобы он как можно меньше смотрел телевизор. И мы открыли для себя заново тот «вид киноискусства», который в моем детстве для меня был окном в мир. Диафильмы на стенке! Моя мама подарила кинопроектор. Он примерно 1950 года выпуска, и к нему есть пленочки, те самые, из прошлого, по 38 копеек. Я их заряжаю в проектор, Лев сам крутит этот ролик, и мы сами смотрим диафильмы. А я возвращаюсь в свое детство.