Илья Авербух: «После нескольких тренировок Киркоров сказал: «Илюш, нет!»

Сложно поверить, что Авербуху уже 50. Совсем недавно Илья завоевывал медали на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. А теперь он - главный постановщик ледовых спектаклей и телешоу в России. А еще любящий отец и заботливый муж.
«Джонни Депп был бы в «Ледниковом» хорош»
- 50 - красивые цифры. Но кого-то они пугают, кого-то злят, кого-то заставляют проводить ревизию прошлого... Как на вас действует эта магия чисел?
- Практически все симптомы этой «болезни» вы перечислили. Да, это и определенное подведение итогов. И в то же время есть ощущение, что эта цифра ко мне не имеет отношения. Мое внутреннее мироощущение не соответствует тому, что прожил уже полвека. Да, можно просто впасть в тоску и грусть и думать о том, что многое уже позади. Не могу сказать, что я оптимист, но я человек, бегущий по жизни, стремящийся, ищущий. И в этом движении я не замечаю ни возрастной истории, ни того, сколько сделано.
- У вас была яркая спортивная карьера - серебро Олимпиады, золото на чемпионатах мира и Европы. Но если сейчас спрашивать о вас у людей, то 8 из 10 наверняка скажут, что Илья Авербух - это прежде всего «Ледниковый период». Это уже перевернутая страница вашей карьеры? Вы выжали проект до капли?
Вместе с первой женой Ириной Лобачевой фигурист выиграл серебро Олимпиады-2002. Фото: Александр Яковлев/ТАСС
- На третьем-четвертом сезоне я и сам думал, что эта история до капли выжата. А потом понял, что каждый раз это нечто совсем новое. Что на самом деле повторяется только структура шоу. Да, в нем есть вечные вещи, без которых не обойтись. Такие, как участие в жюри Татьяны Тарасовой, например. Но каждый раз приходят новые герои, артисты, селебрити… У каждого из них свой темпоритм, они делают каждый сезон абсолютно особенным и неповторимым. Кто-то пробует себя как ведущий, у кого-то появляются возможности себя реализовать в других амплуа. А потом еще был проект «Ледниковый период. Дети на льду», за который мы тоже получили ТЭФИ. У меня два ТЭФИ, и я этим очень горжусь!
- То есть надежда, что когда-то «Ледниковый период» вернется, все-таки остается?
- Думаю, возвращение вполне возможно, если так захочет Первый канал. Я всегда говорю, что это проект именно Первого канала и только он решает, когда взять паузу, а когда возвращаться. И каждый раз хочу сказать за «Ледниковый период» огромное спасибо Константину Эрнсту, Александру Файфману. Мое становление после спорта произошло благодаря «Ледниковому периоду», и это навсегда.
«Ледниковой период» немыслим без Авербуха и Татьяны Тарасовой. Фото: Первый канал
- Если пофантазировать, кого из мировых звезд вы хотели бы увидеть в этом проекте?
- Всегда очень хотел Женю Миронова - для меня он мировая звезда. Мы когда-то провели несколько тренировок с Филиппом Киркоровым, и он сказал: «Илюш, ну нет».
- Почему?
- Он высокий, на коньках становится еще выше...
Я надеюсь, что у нас как-нибудь получится все-таки увидеть, как Полина Гагарина выходит на лед. Это тоже было бы настоящим событием. Хочу увидеть Юлию Пересильд в таком проекте. Мы тоже дружим, мне кажется, она бы также себя могла очень ярко проявить на льду. В общем, героев еще очень много, я даже и за рубеж бы особо не лез. Хотя я являюсь поклонником Бенедикта Камбербэтча - мне кажется, он мог создать очень много интересных образов.
- Сейчас представил себе, как Татьяна Тарасова комментировала бы катание Камбербэтча...
- Ярко же получилось бы! Разве нет? Кстати, Джонни Депп был бы тоже хорош в «Ледниковом периоде».
«Медведева любит эксперименты»
- Сбежите куда-то в свой день рождения (наш разговор состоялся накануне юбилея, отмечавшегося 18 декабря)? Подальше от чужих глаз, от суеты?
- Я бы очень хотел. Но не получится. Мы готовим премьеру. 27-го числа будет показан первый юмористический мюзикл для всей семьи «Корова на льду».
- Необычное название, необычный выбор...
- Это тоже вызов для меня. Раньше мы делали спектакли на всем понятные и любимые истории - «Щелкунчик», «Снежная королева», «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «Волшебник страны Оз», «Морозко», «Снегурочка», «Двенадцать месяцев»... А сейчас мне захотелось немного похулиганить. И получилась очень добрая история, написанная современным российским писателем Антоном Соей. Один из рассказов - как раз «Корова на льду». И я подумал: чем черт не шутит? Давайте рискнем.
- И пригласили на главную роль в шоу с таким названием Евгению Медведеву. Провокация?
- Нет, я не могу раскрывать всех секретов! Я понимаю, исходя из названия, сразу рисуется образ какого-то не умеющего кататься человека. А там на самом деле все сложнее и интереснее. И Женя будет играть роль очень интересную, она будет в шоу разная, но она точно не будет изображать из себя неуклюжую неумеху. А провокация в названии. И да, мы на ней играем. Но не ищите там скандалов и спекуляций, стремления выставить кого-то в неприглядном свете. Такого там точно нет. Наоборот, смысл сказки - про внутреннее ощущение победы над собственными комплексами, неуверенностью и про желание идти вперед.
- И все-таки. Вы набираете номер Жени Медведевой и говорите: ты будешь «Коровой на льду». Ее реакция?
- «Да» - без вопросов. Потому что ей нравится экспериментировать, она очень смелая в творчестве, я за это ее очень люблю. Женя блистает в роли Кармен в спектакле, который идет с большими аншлагами. Но она готова в Новый год улыбнуться и побыть немножко другой, и я Жене за эту смелость аплодирую. Потому что это показывает широту палитры таланта и многогранность личности.
«Смотрим с сыном диафильмы»
- Почему-то кажется, что на выбор именно такого шоу повлиял ваш сын Лев. Это так?
- Нет, ему рановато. Он сейчас «Корову» не поймет, наверное. Хотя у нас со Львом появилась очень добрая традиция. Мы с Лизой (супруга Ильи, актриса Елизавета Арзамасова. - Ред.) стараемся, чтобы он как можно меньше смотрел телевизор. И мы открыли для себя заново тот «вид киноискусства», который в моем детстве для меня был окном в мир. Диафильмы на стенке! Моя мама подарила кинопроектор. Он примерно 1950 года выпуска, и к нему есть пленочки, те самые, из прошлого, по 38 копеек. Я их заряжаю в проектор, Лев сам крутит этот ролик, и мы сами смотрим диафильмы. А я возвращаюсь в свое детство.
Все свободное время Илья уделяет любимой супруге Елизавете и младшему сыну Льву. Фото: личная страница Ильи Авербуха в социальной сети
- У Льва есть любимые ленты?
- Надо отдать должное, у него какая-то фантастическая память. Ему чуть больше двух лет, но он уже по памяти полностью знает сказку «Курочка Ряба», он может ее рассказывать, говорить с выражением. Прекрасно у нас идут Корней Чуковский, Агния Барто.
- Родители-спортсмены делятся на две категории. Одни мечтают, чтобы сын был в спорте, как минимум повторил успех родителей, и готовы вести его по этому пути. Другие, наоборот, страшатся: нет, никогда, потому что мы знаем, через какую боль надо пройти на пути к спортивному успеху...
- С моим старшим сыном Мартином я занимал как раз вторую позицию. Нет, никогда! Не надо эту дорогу! Снова мучиться с этим, пусть будет что-то другое... А по Льву у меня вопрос открытый. Я обязательно его до 3 лет поставлю на коньки. Если увижу, что сын к этому расположен, талантлив, то будем заниматься. Но, конечно, не фокусируемся только на льду. Уже сейчас он занимается акробатикой, гимнастикой, вокалом. Но сказать, что я хочу через Льва воплотить свои нереализованные мечты? Чтобы он выиграл Олимпиаду в отличие от меня? Такого нет. Но поставить на лед я его должен.
- Супруга думает так же? Вроде бы Елизавета была в свое время увлечена экстремальными видами спорта.
- Да, Лиза любит мотоспорт. Но до экстрима Льву еще лет десять! Мы, конечно, всё решаем на семейном совете. Пока мы договорились, что посмотрим по таланту. Если почувствуем, что получается, будем вести к этому. Хотя Лиза, конечно, больше за музыку, за языки, за то, чтобы развивать вокальные данные. Ну а я за спорт.
- В конце интервью давайте поговорим о вашем будущем. Первые 50 лет уже позади. Каков план на следующие 50?
Семейный альбом: маленький Илюша с отцом Изяславом Наумовичем. Фото: личная страница Ильи Авербуха в социальной сети
- Ого, как оптимистично... Наша замечательная писательница Лариса Рубальская как-то сказала, как ты начинаешь ощущать возраст. Сзади появляется одеяло равнодушия, оно начинает к тебе постепенно приближаться и в какой-то момент тебя окутывает полностью. Я иногда уже начинаю видеть очертания этого одеяла. Но я себе хочу пожелать как можно дольше бежать от него. Чтобы меня не обманывало чувство спокойствия и умиротворения. Чтобы меня не окутало желание устроиться поудобнее и просто вдыхать красоту. Я пока хочу бежать. Настолько долго, насколько это возможно.
ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ
«Рома - человек, за которым хотят идти»
- Прошедший год мог стать черным - ваш близкий друг Роман Костомаров оказался на грани смерти. В те страшные дни вы были рядом с его семьей.Самый ужасный и самый светлый момент лично для вас в этой истории?
- Вы абсолютно правы, я очень близок с Оксаной (супруга Костомарова Оксана Домнина. - Ред.) и с Ромой. Но никто даже из тех, кто рядом, все равно не может почувствовать до конца весь пережитый ими ужас. Они один на один с бедой, как бы мы ни хотели разделить с ними ее тяжесть. И вы правы в том, что я стараюсь от всех публичных акций и публичных изъявлений уходить. Но именно сейчас Роман может быть таким человеком, за которым хотят идти, на которого хотят опираться. На его силу, на его дух. Я это понял в тот момент, когда Рома вышел к зрителям во время наших представлений в Сочи. Как на него смотрели зрители! Как они принимали его!..
Илья не устает восхищаться мужеством своего друга и коллеги Романа Костомарова. Фото: личная страница Ильи Авербуха в социальной сети
- Когда вы поверили, что чудо возможно?
- Мы с Оксаной постоянно были на связи. И параллельно все время на связи мы были с врачом. Мы вместе погружались в этот мрак. Но однажды доктор сказал: нам удалось его стабилизировать, остановить падение в эту страшную пропасть. А потом признался, что до дна оставались считаные метры. Я хорошо запомнил этот момент, эту точку, от которой мы смогли оттолкнуться. Запомнил наши слезы, но и ощущение растущей надежды. До выздоровления нужно было пройти еще гигантскую дорогу. Страшнейшую, с качелями и с огромными волнами слухов и неправды, которые обрушивались на семью Ромы. Но они прошли и через это тоже вместе - Рома и Оксана Домнина, которая является для меня настоящим символом женщины. Такой, какая она должна быть: искренней, настоящей опорой, любящей, преданной. Помимо красоты, помимо таланта большой фигуристки, это огромная человеческая мощь.