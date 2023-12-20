Женя Искандарова об участии в шоу «Новые звезды в Африке»: «Это, скорее, психологический эксперимент»

Женя Искандарова - яркая персона в современном юморе. Публике она известна, как блогер, который постоянно экспериментирует, пробует новые форматы, перевоплощается в разные образы. Число подписчиков Жени растет с геометрической прогрессией. На шоу «Новые звезды в Африке» звезда смогла стать одной из самых сильных участниц. Лагерь назначал ее главной, когда в заданиях требовались максимальная собранность и быстрая реакция.

- Вы уже участвовали в подобном шоу «Острове героев» на ТНТ, где одержали победу. Здесь было сложнее? Что именно было особенно сложным для вас? Как с этим справлялись?

- В этих двух шоу было сложно по-разному. Съемка «Острова героев» шла всего 6 дней, но нас постарались поместить в максимально некомфортные условия, чтобы мы испытали весь спектр эмоций за это время. У нас была не очень чистая вода с мухами и ветками в бочке, у нас не было кроватей, и мы спали просто на земле сбившись в одну кучу. Мы пытались развести огонь, потому что, на остров не проведено электричество. Там не было туалета, нам нельзя было брать с собой ничего, даже средства гигиены (зубные щетки, туалетную бумагу, мыло и т.д.). Но за 6 дней ты не успеваешь докопаться до сути человека, который находиться рядом с тобой и от этого, как ни странно, легче.

Проект «Новые звезды в Африке», скорее, психологический эксперимент, здесь ты находишь друзей, союзников и так же понимаешь, кто из людей тебе не подходит. От этого становится сложно прощаться с людьми, которые стали тебе близки и также сложно оставаться среди людей, с которыми ты смотришь в совершенно разных моральных направлениях не только в игре, но и в жизни.