Женя Искандарова об участии в шоу «Новые звезды в Африке»: «Это, скорее, психологический эксперимент»

Женя Искандарова - яркая персона в современном юморе. Публике она известна, как блогер, который постоянно экспериментирует, пробует новые форматы, перевоплощается в разные образы. Число подписчиков Жени растет с геометрической прогрессией. На шоу «Новые звезды в Африке» звезда смогла стать одной из самых сильных участниц. Лагерь назначал ее главной, когда в заданиях требовались максимальная собранность и быстрая реакция.
- Вы уже участвовали в подобном шоу «Острове героев» на ТНТ, где одержали победу. Здесь было сложнее? Что именно было особенно сложным для вас? Как с этим справлялись?
- В этих двух шоу было сложно по-разному. Съемка «Острова героев» шла всего 6 дней, но нас постарались поместить в максимально некомфортные условия, чтобы мы испытали весь спектр эмоций за это время. У нас была не очень чистая вода с мухами и ветками в бочке, у нас не было кроватей, и мы спали просто на земле сбившись в одну кучу. Мы пытались развести огонь, потому что, на остров не проведено электричество. Там не было туалета, нам нельзя было брать с собой ничего, даже средства гигиены (зубные щетки, туалетную бумагу, мыло и т.д.). Но за 6 дней ты не успеваешь докопаться до сути человека, который находиться рядом с тобой и от этого, как ни странно, легче.
Проект «Новые звезды в Африке», скорее, психологический эксперимент, здесь ты находишь друзей, союзников и так же понимаешь, кто из людей тебе не подходит. От этого становится сложно прощаться с людьми, которые стали тебе близки и также сложно оставаться среди людей, с которыми ты смотришь в совершенно разных моральных направлениях не только в игре, но и в жизни.
Женя Искандарова на шоу «Новые звезды в Африке». Фото: ТНТ
- На проекте часто приходилось голодать? Как обстояло дело с питанием? Что-то могли поесть за кадром?
- За кадром не удавалось съесть ничего, потому что вне кадра мы были только в момент нашей транспортировки из лагеря на место проведения испытания. И в это время нам не то, что еду не давали, нам не разрешали даже общаться между собой, чтобы все мысли мы выражали только на камеру. Съемочная команда на Новых Звездах в Африке состоит из очень профессиональных людей, которых нельзя было сломить никакими ухищрениями.
- Похудели за время нахождения на проекте? На сколько?
- Я если и похудела, то ненамного. Может килограмма на 1,5, потому что я, как вы видели ближе к концу проекта, ела много.
- Что не видят телезрители? Расскажите, пожалуйста, о наиболее интересных ситуациях, которые не вошли в монтаж.
- Было слишком много интересных разговоров и веселых случаев, которые не относились к шоу, но вот один момент, который заслуживает своей нелепостью эфира не показали. Рассказываю. В течение испытания, где мне и Лене Борщевой нужно было молотком расколоть лед мне заменили молоток. его заменили, потому что от силы моего удара раскололся на части не лед (смеется), а молоток. Целых 3.
Я с такой силой начала бить лед, что первый молоток не выдержал ударов и разлетелся на куски через какое-то время. Мне выдали второй - его ждала такая же участь. Все участники громко смеялись над происходящим, администраторы выдали третий. В этот момент Птаха крикнул - «Давай, разбей его с первого же удара». Так и получилось (смеется). С одного удара молотка не стало (смеется). Мы не могли остановиться смеяться, и все запасные молотки закончились. Тогда мне выдали четвертый. И тут меня понесло. Слава богу, что он оказался крепче предыдущих молотков.
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Женя Искандарова (справа) во время испытания на шоу «Новые звезды в Африке». Фото: ТНТ
- Часто происходят конфликты на проекте? Как удается уладить их?
- Конфликты начинают происходить на проекте в тот момент, когда выбывают все незаинтересованные в победе участники и остаются только те, кто пришел сюда побеждать.
Кстати, интересно то, что вначале мы все голосуем против тех, кто проще относится к проекту, за тех, кто немного отстранился и, как нам кажется, чувствует себя на некомфортно в лагере. Дальше идет серьезная борьба и все переворачивается на 180 градусов. Начинают выбивать самых замотивированных на победу участников. Отсюда и конфликты.
- Кто стал для вас близким человеком на проекте, есть такие, с которыми тяжело было расставаться?
- Моя первая команда Миша, Юля и Саша. С ними было так комфортно и хорошо! С каждым из них было прощаться тяжело, но в какой-то момент я начала договариваться с собой и поняла, что это просто мой эгоизм. Я же, как и все, переживаю не за них (они уйдут домой к родным, их ждет вкусная еда и любимая работа). Я переживаю за то, что без них мне будет морально тяжело, потому что мы стали друзьями. Поэтому я не психовала, а просто начала выживать. Прикалываться в одного было не так весело, но когда была такая возможность, я ей пользовалась.
Стендап-комик Женя Искандарова на отдыхе. фото: страница ВК Жени Искандаровой
- Кого считаете самым сильным на проекте?
- На проекте было очень много сильных игроков! Но каждый из них силен по-своему. Невозможно выделить одного.
- Организаторы проекта играют на фобиях людей, чего вы боитесь больше всего? А что давалось легче, чем другим?
- Я больше всего боюсь злых людей, которые считают себя хорошими и не слышат ничего и никого, кроме себя. Легче всего мне было проходить испытания. Даже когда они мне не давались, для меня всегда это было весельем. Я обожаю игры, головоломки, веселые старты и испытания.
- Вы командный игрок? Или предпочитаете лидерские позиции?
- Я могу играть на любой позиции. И мне будет комфортно при любом раскладе, если каждый делает свое дело хорошо.
Женя Искандарова на шоу «Comedy Баттл». Фото: страница ВК Жени Искандаровой
- Какое испытание было самым сложным для вас?
- Самым сложным для меня было испытание за еду, где мы должны были держать деревянные диски на вытянутых руках. Я не справилась и теперь держу дома гири. Не знаю зачем. Просто меня бесит, что у меня это не получилось (смеется). Ну и еще я выяснила, что у меня плохо с меткостью, пока не знаю, что с этим делать (смеется).
- Пошли бы на проект снова с тем же составом?
- Пошла бы еще как! Теперь я знаю, чего и от кого можно ожидать, а предупрежден, значит, вооружен.