Антон Шагин – о фильме «Воздух», работе с Германом-младшим, «Слове пацана» и семейном счастье

Одно из самых ожидаемых событий следующего года – премьера фильма «Воздух» Алексея Германа-младшего, рассказывающего о подвиге девушек-летчиц в смешанном авиационном полку. Исполнитель роли военного летчика Володи, актер Антон Шагин, назвал героизмом и участие в картине актрис, сыгравших главные роли.

Ведь, по словам артиста, Алексей Герман не терпит ни грамма фальши и на площадке добивается художественной правды. А она невозможна без боли.

Подробнее о съемках в фильме «Воздух», своем отношению к сериалу «Слово пацана» и планах на Новый год Антон Шагин рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Алексей Герман-младший может повысить голос, но никогда не переходит на личности»

- Антон, расскажите, пожалуйста, о своем герое в фильме «Воздух» – военном летчике Владимире…

- Мой герой попадает в военное расположение к девушкам- летчицам и встречает там свою любовь. Место возвышенному и прекрасному чувству есть и в условиях военного времени.

Да, вокруг гибнут люди, вокруг беда и горе, но жизнь продолжается. И даже в таких условиях люди способны влюбляться и проявлять лучшие человеческие качества.

- Рассказывая о работе с Алексеем Германом-младшим, вы сказали: «Однажды, отсмотрев весь отснятый за день материал, Герман сказал: «Все плохо. Завтра будем с утра репетировать». Также вы отметили, что всегда готовы к трудностям и даже неуютно чувствуете себя на площадке, когда их нет.

А вообще, часто ли возникали такие моменты, когда все приходилось переснимать? С какими еще сложностями вы столкнулись?

- Мы снимали блок по Петербургу дней четыре-пять. А от гостиницы нужно было ехать по лесу часа два – два с половиной. Приезжали в то место, где вообще не ловила связь. Совсем инертная зона! Там натурально грязь по пояс и невозможно было проехать и пройти.

Это было невероятно сложно, потому что все эти генераторы застревали. Снимали какие-то сцены, а после просмотра Алексей Алексеевич действительно говорил: «Завтра начнем с этого же».

На съемках все время возникали какие-то барьеры, и мы пробирались через погодные условия, через человеческие факторы. Это всегда борьба, это трудно, но интересно.

- То есть было тяжело не только технике?

- Было тяжело всем. И людям тоже, поскольку именно они привозят эту технику, расставляют ее по площадке. И можно сказать, что группа каждый день совершала подвиг.

Помню, живя в гостинице в Петербурге, я выхожу на балкон и чувствую, что где-то рядом есть вода. Я спрашиваю на ресепшне: «А что, у вас же неподалеку залив?». А я прожил там уже несколько дней, но так его и не увидел, потому что уезжал, когда было еще темно, а приезжал, когда было уже темно. Ведь съемочный день длится 12 часов.

- В чем особенность Алексея Германа-младшего как режиссера?

- Алексей Алексеевич может действовать не по сценарию. И в этом есть какая-то стихийность, и одновременно сила, и авторство. Для него главное – правда жизни, фактически документальность повествования.

На площадке он добивался «настоящести» и недопущения фальши.