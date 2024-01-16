Антон Шагин – о фильме «Воздух», работе с Германом-младшим, «Слове пацана» и семейном счастье

Одно из самых ожидаемых событий следующего года – премьера фильма «Воздух» Алексея Германа-младшего, рассказывающего о подвиге девушек-летчиц в смешанном авиационном полку. Исполнитель роли военного летчика Володи, актер Антон Шагин, назвал героизмом и участие в картине актрис, сыгравших главные роли.
Ведь, по словам артиста, Алексей Герман не терпит ни грамма фальши и на площадке добивается художественной правды. А она невозможна без боли.
Подробнее о съемках в фильме «Воздух», своем отношению к сериалу «Слово пацана» и планах на Новый год Антон Шагин рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
«Алексей Герман-младший может повысить голос, но никогда не переходит на личности»
- Антон, расскажите, пожалуйста, о своем герое в фильме «Воздух» – военном летчике Владимире…
- Мой герой попадает в военное расположение к девушкам- летчицам и встречает там свою любовь. Место возвышенному и прекрасному чувству есть и в условиях военного времени.
Да, вокруг гибнут люди, вокруг беда и горе, но жизнь продолжается. И даже в таких условиях люди способны влюбляться и проявлять лучшие человеческие качества.
- Рассказывая о работе с Алексеем Германом-младшим, вы сказали: «Однажды, отсмотрев весь отснятый за день материал, Герман сказал: «Все плохо. Завтра будем с утра репетировать». Также вы отметили, что всегда готовы к трудностям и даже неуютно чувствуете себя на площадке, когда их нет.
А вообще, часто ли возникали такие моменты, когда все приходилось переснимать? С какими еще сложностями вы столкнулись?
- Мы снимали блок по Петербургу дней четыре-пять. А от гостиницы нужно было ехать по лесу часа два – два с половиной. Приезжали в то место, где вообще не ловила связь. Совсем инертная зона! Там натурально грязь по пояс и невозможно было проехать и пройти.
Это было невероятно сложно, потому что все эти генераторы застревали. Снимали какие-то сцены, а после просмотра Алексей Алексеевич действительно говорил: «Завтра начнем с этого же».
На съемках все время возникали какие-то барьеры, и мы пробирались через погодные условия, через человеческие факторы. Это всегда борьба, это трудно, но интересно.
- То есть было тяжело не только технике?
- Было тяжело всем. И людям тоже, поскольку именно они привозят эту технику, расставляют ее по площадке. И можно сказать, что группа каждый день совершала подвиг.
Помню, живя в гостинице в Петербурге, я выхожу на балкон и чувствую, что где-то рядом есть вода. Я спрашиваю на ресепшне: «А что, у вас же неподалеку залив?». А я прожил там уже несколько дней, но так его и не увидел, потому что уезжал, когда было еще темно, а приезжал, когда было уже темно. Ведь съемочный день длится 12 часов.
- В чем особенность Алексея Германа-младшего как режиссера?
- Алексей Алексеевич может действовать не по сценарию. И в этом есть какая-то стихийность, и одновременно сила, и авторство. Для него главное – правда жизни, фактически документальность повествования.
На площадке он добивался «настоящести» и недопущения фальши.
- То есть строгий режиссер?
- Ну конечно. Он деспот, тиран (смеется - Прим.ред.), но это прекрасно, потому что режиссер – это главный человек на площадке. И все должны его слушаться. Как говорится, «Жираф большой - ему виднее». Все подчинено его замыслу и художественной правде.
Хотя вы понимаете, что фраза про тирана и деспота – это, скорее, шутка. Алексей Алексеевич может повысить голос, но никогда не переходит на личности, никого не оскорбляет.
Просто у него включается энергия, объединяющая людей, чтобы они мобилизовались и исполнили то, что требуется от каждого на площадке, потому что съемочная группа – это своеобразный часовой механизм. И все должны действовать сообща, поэтому в этом смысле Алексей Герман-младший – это двигатель, ведущий за собой всю многочисленную группу.
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- Трудно было находить общий язык с таким жестким режиссером?
- Нет. Это уже была моя вторая картина под руководством Алексея Алексеевича. Он утвердил меня на эту роль без проб. Просто приехал в Питер, пригласил меня на встречу, мы сразу попробовали костюм, обговорили какие-то детали. И Алексей Алексеевич сказал: «Вы будете играть Володю, если согласны», на что я ответил: «С вами хоть колобка!».
Алексей Герман-младший – большой режиссер, что тут говорить. И мне как артисту интересно это погружение в его мир. Этот мир особенный, у него своя правда. Не каждый может существовать на таком градусе, поэтому он так тщательно и подбирает артистов.
- А как справлялись с такими сложностями девушки-актрисы Анастасия Талызина, Елена Лядова, Аглая Тарасова, играющие летчиц?
- Это было сложнее всего, ведь на девчонок и легла вся ответственность, потому что фильм повествует об их подвиге, об их героизме.
Когда молодые и красивые девушки падают лицом в грязь и в снег, потому что это нужно, это говорит о многом. То есть на их долю выпали все те испытания, которые только можно представить на съемочной площадке.
Я смотрел на это как на настоящий подвиг. Ведь никто из девчонок себя не жалел. Это невероятное погружение – и профессиональное, и человеческое. Девчонки просто поражали своей стойкостью.
Кадр из фильма «Воздух». Фото: предоставлено Антоном Шагиным
- Вы принимали участие в сценах воздушных боев?
- Да. Но, по-моему, этот кусочек не войдет в фильм. Но я летал на большом экране. Съемки проходили в Москве, где специально все выстраивали.
Это был макет самолета – точно такой же, каким он был на войне. Я садился в этот макет, он двигался, и на большом экране имитировался полет. Возникало абсолютное ощущение, что ты находишься в небе, на важном задании. Вера в предлагаемые обстоятельства была чрезвычайной.
- В одном из своих интервью Алексей Герман-младший сказал, что: «Мы хотим, чтобы было ощущение клаустрофобии и опасности в самолетах, и чтобы все понимали, что самолеты деревянные». А вы сами ощущали клаустрофобию? Что вообще чувствовали в этот момент?
- Клаустрофобию – нет, но всегда был нерв, где-то более, а где-то менее явный, где-то скрытный. Но это то ощущение, когда идут боевые действия, и никто не имеет права расслабляться, потому что камера не терпит фальши.
Но несмотря на это, тут есть место и романтическим чувствам, и вообще всему человеческому. Люди и обедали, и улыбались на фоне происходившей трагедии. Фильм насыщен событиями.
Я был очень удивлен, например, теми кадрами, когда среди бомбежки вдруг появляется аист. Мне кажется, что это очень поэтично. И в этом есть и ужас войны, и победа жизни одновременно.
- Когда Алексей Герман – младший давал интервью ТАСС, то корреспондент издания сказал, что: «В январе многие будут шокированы, когда в России пройдет премьера «Воздуха». Это действительно так?
- Мне кажется, такой задачи не стояло. А была задача честно исполнить свою роль. И здесь уже судить, конечно, зрителю, потому что вся съемочная группа во главе с режиссером старалась выполнить свою работу честно, чтобы зритель где-то порадовался, а где-то и всплакнул, да и просто увидел, что происходило, и как это было.
Алексей Герман старался приблизить всех нас к достоверному существованию, а это очень важно, когда ты берешь такую тему.
«Здесь главное – всем соединиться и быть вместе не только в новогодние дни»
- Вы женаты на актрисе Веронике Исаевой. Насколько она строгий критик ваших работ в театре и кино?
- Жена – моя однокурсница и разумеется, я советуюсь с ней. Но это личные дела, поэтому я не хотел бы о них распространяться.
- Но все-таки супруга больше критикует или хвалит вас?
- Всегда по-разному. Но я точно знаю, что в этом смысле моя жена – лучший помощник и самый главный человек в жизни.
Кадр из фильма «Воздух». Фото: предоставлено Антоном Шагиным
- Вашему сыну Матвею уже 16 лет. Какую профессию он хочет выбрать? Чем увлекается Полина?
- Дети радуют. Полина, помимо школы, занимается фортепиано, английским и плаванием. Матвей занимается каратэ уже более десяти лет. Сейчас готовится к ЕГЭ.
- Матвей уже выбрал будущую профессию?
- Есть определенные мысли, но пока еще ничего не решено. Это будет его выбор. А мы можем только принять в нем участие, поддерживать и любить – и Полину, и Матвея. Это самое главное.
- Вы бы хотели, чтобы ваши дети посмотрели фильм «Воздух»?
- - Я не против. А, возможно, даже мы пойдем все вместе на премьеру.
- А не может ли такая картина быть психологически тяжелой для их восприятия?
- На него можно прийти и с детьми, для подростка это вполне переносимый фильм.
И мне кажется, что это кино пробудет патриотические чувства у школьников, потому что там показаны девчонки – фактически их ровесники, молодые барышни, которые взяли в руки автоматы, сели в самолеты и защищают свою Родину.
Это явно пример для молодого поколения, как можно и нужно действовать, когда родная страна в опасности.
- Сейчас везде говорят о сериале «Слово пацана». А вам довелось посмотреть его?
- Я не видел, а хочу посмотреть, когда сразу выйдут все серии. Ну а зачем ждать по одной серии в неделю?
Уже и к финалу забудешь, что произошло в первой. А так, можно посмотреть все вечерочком. Но я знаю, о чем там речь, кто-то из друзей даже смотрел.
Кадр из фильма «Воздух». Фото: предоставлено Антоном Шагиным
- А какие фильмы и сериалы сами могли бы порекомендовать зрителям?
- «Больница Никербокер». Этот сериал идет уже два сезона, это просто блестяще. Но там много всего, связанного с физиологией, с больницей, с хирургией. Однако мне было интересно смотреть его, поскольку в этом сериале немало любопытных режиссерских находок, актерских работ.
А так, пересматривайте нашу классику. Недавно с семьей мы пересмотрели и «Весну на Заречной улице», и «Девчата», и «Королеву бензоколонки».
- С детьми?
- Да, на даче с удовольствием пересмотрели. В этом есть какая-то теплота, душевность. Это то, что мы должны видеть.
- Захотелось пересмотреть и «Стиляг» с вашим участием. Они ведь, кстати, снимались не в России…
- В Минске. И все лето 2007 года было проведено там. В свободное время мы катались на картинге, рядом со съемочной студией. Также в выходные мы ездили в Гродно, где находился музей под открытым небом. От этого периода остались только самые теплые воспоминания.
- Какие фильмы и сериалы с вашим участием мы увидим в следующем году?
- В марте выйдет фильм «Позывной «Пассажир», где у меня главная роль. Он рассказывает о событиях 2015 года на Донбассе, когда появилось первое ополчение. А мой герой – богемный персонаж, который вынужден ехать туда искать брата. Но в итоге он остается на Донбассе и принимает участие в боевых действиях. Вчера была озвучка. Мне кажется, что эта картина тоже будет очень сильной.
Кроме того, выйдет сериал «Ополченский романс», снятый по книге Захара Прилепина. Послезавтра будет последний съемочный день. Скорее всего, сериал появится на экранах следующим летом, а возможно, и осенью.