Люся Чеботина: «В этом году я впервые станцевала стрип-пластику!»

Уходящий год, несомненно, стал одним из самых ярких в карьере Люси Чеботиной. О ней много говорили. То она поссорилась с Идой Галич, то якобы рассталась, а потом снова сошлась с певцом ЮрКиссом.

А чего только стоил дуэт артистки с Филиппом Киркоровым на песню «Королева». Название композиции очень символично. В хорошем смысле Люся действительно ведет себя как королева: знает себе цену и говорит обо всем прямо.

На фестивале «Жара» Люся Чеботина пообщалась с журналистами и рассказала, как долго верила в Деда Мороза, о тельцах в своей команде и умении находить со всеми общий язык.

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«Я на всякий случай перестраховалась и написала письмо Снегурочке»

— Люся, с кем вы собираетесь встречать Новый год?

— Со своей семьей, с любимыми друзьями. И я надеюсь, что у нас все получится.

— Считается, что в этот праздник артисты работают и нередко попадают в странные ситуации. А как было у вас?

— Однажды я отмечала Новый год прямо на работе. И в момент, когда мы еще не вышли на сцену, нам приходилось встречать его в гримерке.

— Письмо Деду Морозу писали?

— Да, и не раз. Но Дед Мороз меня не видит, не слышит, не читает. Возможно, это какой-то игнор. А может быть, он занят или уже исполняет мои желания.

Но я на всякий случай перестраховалась и написала еще Снегурочке. Попросила у нее шубу, а также вдохновения и много новых классных песен.