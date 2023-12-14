Люся Чеботина: «В этом году я впервые станцевала стрип-пластику!»

Уходящий год, несомненно, стал одним из самых ярких в карьере Люси Чеботиной. О ней много говорили. То она поссорилась с Идой Галич, то якобы рассталась, а потом снова сошлась с певцом ЮрКиссом.
А чего только стоил дуэт артистки с Филиппом Киркоровым на песню «Королева». Название композиции очень символично. В хорошем смысле Люся действительно ведет себя как королева: знает себе цену и говорит обо всем прямо.
На фестивале «Жара» Люся Чеботина пообщалась с журналистами и рассказала, как долго верила в Деда Мороза, о тельцах в своей команде и умении находить со всеми общий язык.
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«Я на всякий случай перестраховалась и написала письмо Снегурочке»
— Люся, с кем вы собираетесь встречать Новый год?
— Со своей семьей, с любимыми друзьями. И я надеюсь, что у нас все получится.
— Считается, что в этот праздник артисты работают и нередко попадают в странные ситуации. А как было у вас?
— Однажды я отмечала Новый год прямо на работе. И в момент, когда мы еще не вышли на сцену, нам приходилось встречать его в гримерке.
— Письмо Деду Морозу писали?
— Да, и не раз. Но Дед Мороз меня не видит, не слышит, не читает. Возможно, это какой-то игнор. А может быть, он занят или уже исполняет мои желания.
Но я на всякий случай перестраховалась и написала еще Снегурочке. Попросила у нее шубу, а также вдохновения и много новых классных песен.
Люся Чеботина на фестивале «Жара». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— Какую шубу попросили?
— Ту, за которую меня все хейтили. Из рыси. Пусть она уже у меня будет, раз меня захейтили из-за нее.
— А вообще, долго верили в Деда Мороза?
— До последнего. Надо мной уже даже смеялись одноклассники. В этого персонажа мы с сестрой долго верили благодаря маме, которая подкладывала нам подарки под елку и делала это так ловко, что мы ничего не замечали.
Помню, что мне уже было лет 12. И я спрашивала одноклассников: «А что вам Дедушка Мороз подарил на Новый год?». Они такие: «А мне родители одежду…» А я же чувствовала себя избранной, мол, Дедушка заглядывает только ко мне.
— А можете рассказать про самый необычный подарок?
— Кукла Русалка на морском коньке. Она очень красивая. Я помню, расчесывала куклу до сих пор, пока на ее голове уже не появились калтуны.
Мама в детстве умела подбирать такие подарки, что они ассоциировались у меня с Новым годом.
«Я не стараюсь кому-то подражать, быть похожей на кого-то»
— Вы упоминали про свою команду, как вам повезло с ней…
— Кстати, у меня почти вся команда состоит из Тельцов. Я не специально подбирала по гороскопу, так просто получилось. А это самый трудолюбивый знак. Это дружелюбные, милые ребята, у нас даже шутки похожи.
Несмотря на то что у нас в коллективе есть представители и других знаков зодиака, все сложилось очень гармонично.
— А с какими знаками зодиака вы не находите общий язык?
— Мне кажется, таких нет. Я очень легкий человек, хотя, судя по моим шуткам, могу казаться стервозной и жестокой. Но это только юмор. И, к сожалению, большинство людей его просто не понимает… Но лично я нахожу коннект со всеми.
— Какие события могли бы выделить в этом году?
— Наверное, то, что я станцевала стрип-пластику, хотя раньше никогда этого не делала. А на прекрасной премии «Жара» я станцевала на пуантах. Этот год был очень плодотворный в работе. И хотелось бы, чтобы и следующий стал таким же.
Я набралась опыта, находясь в жюри двух крупных проектов («Ну-ка, все вместе!» и «Ты супер!». — Прим. ред.). Это очень большая ответственность. Наша задача — разглядеть таланты и дать им свое напутствие.
Люся Чеботина с Филиппом Киркоровым на фестивале «Песня года». Фото: Global Look Press
— Как вы думаете, за что вас любят люди?
— И я очень благодарна им за это… Любовь еще надо заслужить. А любить вопреки — это, наверное, самый ценный подарок. Но мне кажется, что, наверное, меня любят за то, какая я есть, и за то, что я не стараюсь кому-то подражать, быть на кого-то похожей.
Высказываю свое мнение, ни перед кем не заискивая. Иногда люди говорят, как якобы все классно, а на самом деле думают по-другому.
Если мне человек неприятен, то значит, неприятен, если обожаю, то я его обожаю. Мне кажется, что меня любят не только поклонники, но и мое окружение. Я всегда говорю то, что думаю. И люди вокруг меня это ценят.