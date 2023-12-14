Звезда сериала «Сестры» Анна Котова: «Мимоза» - мой фирменный салат, я ее делаю с тунцом»

12 декабря в онлайн-кинотеатре START начался показ второго сезона комедийного сериала «Сестры», где одну из главных героинь сыграла яркая и полюбившаяся зрителям актриса Анна Котова. Благодаря своему умению быстро перевоплощаться, сочетанию драматического и комедийного талантов актриса успешно совмещает работу над несколькими проектами одновременно.
- Вы разноплановая актриса, успешно справляетесь и с комедийными ролями, и с драматическими. Какие все-таки ближе вашему характеру? В каком амплуа чаще видят вас режиссеры?
- У меня душа лежит к тому, что просто мне нравится в истории. Неважно, какая-то роль - драматическая или комедийная. Предлагают, наверное, больше комедии. Драмы тоже. Но для меня важна именно сюжетная линия.
- В «Полицейском с Рублевки» вы элегантная дама, богатая и уверенная в себе, а в «Сестрах», напротив, вы простая, малообеспеченная женщина. Что сложнее: вживаться в роль богемы или простушки?
- Поскольку это две комедии, я не могу сказать, что мне было где-то сложнее, где-то проще. В «Полицейском с Рублевки» объем был меньше, и роль более спокойная. А вот Маша у меня очень эксцентричная. Поэтому в плане энергозатрат Машу сложнее играть, потому что ее там просто колбасит из стороны в сторону. Я на таких скоростях в жизни не существую, но было интересно.
Если бы это был драматический сериал, там другие пласты уже, а тут комедии все-таки.
Анна Котова с коллегами по сериалу «Сестры». Фото: соцсети Анны Котовой
- Какая роль стала для вас самой близкой? Или несколько ролей, которые лучше всего характеризуют вас, а может просто запали в душу и хотелось бы повторить?
- Это сложный вопрос. Понимаете, каждому сыгранному персонажу я отдаю свою частичку в какой-то степени. Я сама достаточно многогранный человек. Не могу сказать, что я вот только такая. Каждый раз разная, поэтому конкретно ответить не могу.
- А случалось ли работать почти одновременно в нескольких проектах? В каких?
- Случалось, конечно. Справлялась, но это тяжело для меня. Это сложно именно физически и эмоционально. Тем более, если они еще в разных городах, что тоже бывало. Ты летаешь туда-сюда.
Например, мы первый сезон «Сестер», когда снимали, у меня параллельно начался проект в Крыму, и я летала месяц или два. Это вообще частая история актеров, которые в работе постоянно. Ну и перестроиться надо на другую площадку, на другого персонажа. У тебя еще меньше сил, потому что они тратятся на переезды и перелеты. Здесь уже на помощь приходит актерская техника, без которой в такие моменты никуда.
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Звезда сериала «Сестры» Анна Котова. Фото: Global Look Press
- А было такое, что забывали текст? Как выкручивались?
- У всех бывает, забывать текст - нормально. Мы же не роботы. Это же не театр, а кино, там есть дубли. Это часть процесса. Если ты не 25 дублей подряд забываешь текст, то не страшно.
- С какими российскими актерами вам комфортнее всего работать? А с кем еще не удалось, но хотелось бы?
- Ой, не знаю. Много с кем мне комфортно работать. С Сашей Яценко мне комфортно, интересно. В «Сестрах» мне комфортно работать с девчонками, с Колей Шрайбером вообще, с Сашей Обласовым очень комфортно.
С Колей у нас вообще синергия творческая, прям, почти ничего делать не надо, как-то все само работает. Это прикольно. С девчонками тоже. Мы все разные абсолютно, но при этом как-то все получается в такой легкой атмосфере.
Я бы с Никитой Ефремовым поработала, мне очень нравится он, как артист. Не пересекалась с ним в проектах еще.
- Вас часто сравнивают с американской актрисой Риз Уизерспун. Как к этому относитесь?
- Никак. Меня еще с другими актрисами сравнивают. Но если смотреть на Риз Уизерспун, то на нее больше похоже Марина Доможирова, давайте честно. Мы с ней уже даже это обсуждали. Люди всегда сравнивают, но мне все равно.
Анна Котова на закрытии фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». Фото: ТГ-канал Анны Котовой
- Ваша героиня в первом сезоне не верна своему мужу. А что для вас значит верность, есть ли у вас принципы, относительно измены или жизнь сама выставляет приоритеты в зависимости от ситуации?
- Конечно, неприятно это все, когда люди друг другу изменяют. Но жизнь такая штука - бывает, что такое случается.
- Расскажите о каких-то курьезных ситуациях во время съемок? Что не вошло в кадр, но особенно запомнилось?
- В основном все вроде входило. Мне запомнилось, как я в первом сезоне разбивала огнетушителем окно в салоне. Это было классно. Был только один дубль, а мне нужно было попасть в определенное место на стекле и сыграть сцену. Вот это интересно. Я все сделала, попала. Это всегда такая командная работа. Было азартно.
- Замечали в себе качества вашей героини из «Сестер»? Чем похожи? А чем отличаетесь?
- Маша сначала смотрела на жизнь по одному. С течением событий ее отношение меняется: к себе, к семье, к дружбе, к любви. И вот эта многогранность интереснее, в этом есть жизнь. У меня тоже был такой период после «Сестер», когда я это для себя открывала. Было интересно.
Ты же, когда в персонажа погружаешься, должен понимать, почему он так делал, что его мотивировало. Соответственно, ищешь какие-то оправдания ему, чтобы тебе это не противоречило и было понятно. Конечно, ты и про себя что-то узнаешь, разбираясь в другом характере, ты понимаешь свое отношение к каким-то вещам. Это естественный процесс - как с человеком новым познакомиться.
Актриса Анна Котова за ужином. Фото: соцсети Анны Котовой
- Как планируете отмечать Новый год?
- Каких-то конкретных планов у меня пока нет, я ближе к концу декабря обычно решаю. Из Москвы никогда не уезжаю. Я люблю наш снег. Благо, сейчас снега навалом. Но обычно это семейно-дружеские какие-то мероприятия у кого-то в гостях или что-то такое.
- Вы готовите?
- Я готовлю что-нибудь, люблю порезать оливье. «Мимоза» - мой фирменный салат. Я ее делаю с тунцом, потому что это полегче. Смешиваю майонез со сметаной.
- А что вы будете делать в новогодние праздники?
- Буду по родственникам, по друзьям мигрировать, к себе приглашать. Походы по гостям, общение - вот это все я люблю.