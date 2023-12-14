Звезда сериала «Сестры» Анна Котова: «Мимоза» - мой фирменный салат, я ее делаю с тунцом»

12 декабря в онлайн-кинотеатре START начался показ второго сезона комедийного сериала «Сестры», где одну из главных героинь сыграла яркая и полюбившаяся зрителям актриса Анна Котова. Благодаря своему умению быстро перевоплощаться, сочетанию драматического и комедийного талантов актриса успешно совмещает работу над несколькими проектами одновременно.

- Вы разноплановая актриса, успешно справляетесь и с комедийными ролями, и с драматическими. Какие все-таки ближе вашему характеру? В каком амплуа чаще видят вас режиссеры?

- У меня душа лежит к тому, что просто мне нравится в истории. Неважно, какая-то роль - драматическая или комедийная. Предлагают, наверное, больше комедии. Драмы тоже. Но для меня важна именно сюжетная линия.

- В «Полицейском с Рублевки» вы элегантная дама, богатая и уверенная в себе, а в «Сестрах», напротив, вы простая, малообеспеченная женщина. Что сложнее: вживаться в роль богемы или простушки?

- Поскольку это две комедии, я не могу сказать, что мне было где-то сложнее, где-то проще. В «Полицейском с Рублевки» объем был меньше, и роль более спокойная. А вот Маша у меня очень эксцентричная. Поэтому в плане энергозатрат Машу сложнее играть, потому что ее там просто колбасит из стороны в сторону. Я на таких скоростях в жизни не существую, но было интересно.

Если бы это был драматический сериал, там другие пласты уже, а тут комедии все-таки.