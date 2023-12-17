Артем Сучков: «С удовольствием общаюсь с людьми, которые звонят с незнакомых номеров»

Несмотря на солидный послужной список из более чем 50 работ, нижегородского актера Артема Сучкова широкая общественность совсем не знала до главной роли в сериале «Милиционер с Рублевки» - вынужденном (Сергей Бурунов отказался продолжать) приквеле популярного сериала «Полицейский с Рублевки», где артист исполнил главную роль Володи Яковлева.
До того Артем был актером эпизодов: коридорный, школьник, приятель, писарь, дилер, хулиган без гири, оперативник и так далее - вот амплуа, в которых режиссеры видели талантливого и перспективного актера. Но теперь карьера земляка и коллеги Евгения Евстигнеева стремительно пошла в гору: в этом году выходит сериал «Успешный» (KION), где Сучков исполнил главную роль. Это сатирическая комедия про коучей и их несчастных жертв.
Артем сыграл молодого и добродушного парня Сашу, который вдохновляется жуликоватым коучем Тони Роббинсом и пытается учить других людей тому, как стать успешными. Сам при этом живет в чужой квартире, семьи не имеет, да и еды в холодильнике чаще всего тоже. Судьба сводит странного персонажа с суровым миллиардером из эпохи первоначального накопления капитала Олегом Калугиным (Владимир Сычев), пресыщенным и потерявшим вкус к жизни. Позитивный настрой Саши заинтересовывает бизнесмена настолько, что он нанимает его личным коучем. Чтобы обрести счастье и трансформироваться.
«Можно научиться поменьше расстраиваться»
В сериале «Успешный» герой Артема стремится стать счастливым, но движется ровно в противоположную сторону. Фото: кадр из фильма
- Артем, каким вы видите своего героя в сериале?
- Я его вижу тем, кто искренне пытается сделать свою жизнь и жизнь других людей лучше.
- Святой человек.
- И все бы у него получилось, если бы не глупость, инфантильность и вера во всякую чепуху.
- Что его отличает от окружающих?
- Он отличается невероятным талантом видеть только позитив, часто переходящий за грань абсурда.
- Если попытаться охарактеризовать Сашу одним штрихом, то это будет...
- Больше всего подойдет фраза «нужно мыслить позитивно». А вообще он, конечно, волшебный молодой человек, обладающий невероятным талантом в наше время, я бы даже сказал, суперспособностью: быть по-настоящему счастливым при любых обстоятельствах.
- Как вы объясняли актерскую задачу для себя - что такое «мыслить позитивно»?
- Я считаю, это программирование человека. И чем меньше у человека в голове своих мыслей, тем проще в него вложить ту или иную установку. Наш герой недалек, поэтому любая установка срабатывает максимально быстро и эффективно.
- Если герой Киллиана Мерфи почти в каждом кадре «Оппенгеймера» курит, то ваш улыбается. Как вообще можно сохранять позитив в любой ситуации?
Молодой Володя Яковлев в сериале «Милиционер с Рублевки» (с Юрием Грубником, 2021). Фото: кадр из фильма
- Конечно, человеку невозможно 100% времени находиться в позитивном настрое. На мой взгляд, это отклонение. Но можно научиться поменьше расстраиваться и жалеть самого себя.
- Что такое успех лично для вас?
- Для меня успех - это когда человек добрался до вершины и сумел не растерять то хорошее, что нес с собой.
- Положа руку на сердце: это же шарлатанство и довольно неизящный способ отъема денег у населения?
- Смотря о чем мы говорим. В мире много всего и очень разного.
- Во время работы над образом или до этого вы сами вдохновлялись видеороликами коучей, тренингами «личностного роста» и иными способами «отправить запрос во Вселенную»?
- Естественно. Я много посмотрел таких роликов. Подумывал даже о том, чтобы купить курс личностного роста. Но потом прочитал в очередной раз сценарий и понял, что уже прошел этот курс благодаря моему герою (улыбается).
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«Все мы хотим волшебную пилюльку»
Писарь Тесак в фильме «Гоголь. Начало» (в роли Гоголя - Александр Петров, 2017 - 2018). Фото: кадр из фильма
- Почему наши люди, пережившие перестройку, Чубайса, Гайдара, Кашпировского, Чумака и Мавроди, продолжают верить коучам, в «марафоны желаний» и проч.? Что это? Бессмертный инфантилизм, святая надежда на авось или просто желание легкой наживы?
- Ну, на мой взгляд, это вера в чудо. Чудо, которого так не хватает в обычной жизни, и кажется, что оно вот-вот произойдет. Все мы хотим волшебную пилюльку, и понятно почему.
- Вам лично приходилось сталкиваться с шарлатанами?
- Когда у меня есть свободное время, я с удовольствием общаюсь с людьми, которые звонят мне с незнакомых номеров (улыбается).
- Чему учит история «Успешного», как считаете?
- Эта история, на мой взгляд, как раз про баланс и дорогу к вершине.
- Что важнее - быть мегауспешным или счастливым? Чего больше вы желаете своему сыну? Важно ли вообще мужчине быть состоявшимся?
- Как и любой родитель, желаю своему ребенку (Ян, 6 лет) всех благ - и счастья, и мегауспеха, и здоровья туда же. И надеюсь, что все у него получится!
Cыну Яну уже 6 лет. Фото: личная страница Артема Сухачева в социальной сети
- Экзамены в школе вы сдавали не очень удачно. И все же успешным актером, тьфу-тьфу, стали. Есть ли зависимость между хорошим образованием и удачной карьерой сегодня? И что порекомендуете Яну, если красный диплом ему получить не удастся?
- Как вы уже поняли, я не из тех родителей, которым важен цвет диплома. Но хорошее образование, на мой взгляд, ценно в любой сфере. Это, несомненно, пригодится в достижении тех целей, которые ты себе обозначил.
- Вы называли себя занудой. Это плюс или минус? И стараетесь ли с занудством бороться?
- Конечно, называл. Плюсом не считаю, но теперь стараюсь мыслить только позитивно!
- Успешный Новый год в вашем представлении - какой он?
- Добрый. В кругу любящих и близких людей.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
С женой Лидой Артем познакомился во время учебы. Фото: личная страница Артема Сухачева в социальной сети
Артем СУЧКОВ родился 3 августа 1992 года в Нижнем Новгороде. Занимался в музыкальной школе по классу фортепиано, самостоятельно учился играть на гитаре, поступил и окончил Нижегородское театральное училище им. Евгения Евстигнеева. Работал в театре «Эрмитаж» с 2012 по 2014 год. После окончил ГИТИС.
Снимался в десятках популярных фильмов («Любовь в большом городе», «Мафия. Игра на выживание», «Гоголь. Начало») и сериалов («Реальные пацаны», «Карпов», «Отель Элеон», «Балабол», «Бонус», «Дылды»). Участвовал в реалити-шоу «Последний герой».