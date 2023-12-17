Артем Сучков: «С удовольствием общаюсь с людьми, которые звонят с незнакомых номеров»

- Артем, каким вы видите своего героя в сериале?

- Я его вижу тем, кто искренне пытается сделать свою жизнь и жизнь других людей лучше.

- Святой человек.

- И все бы у него получилось, если бы не глупость, инфантильность и вера во всякую чепуху.

- Что его отличает от окружающих?

- Он отличается невероятным талантом видеть только позитив, часто переходящий за грань абсурда.

- Если попытаться охарактеризовать Сашу одним штрихом, то это будет...

- Больше всего подойдет фраза «нужно мыслить позитивно». А вообще он, конечно, волшебный молодой человек, обладающий невероятным талантом в наше время, я бы даже сказал, суперспособностью: быть по-настоящему счастливым при любых обстоятельствах.

- Как вы объясняли актерскую задачу для себя - что такое «мыслить позитивно»?

- Я считаю, это программирование человека. И чем меньше у человека в голове своих мыслей, тем проще в него вложить ту или иную установку. Наш герой недалек, поэтому любая установка срабатывает максимально быстро и эффективно.

- Если герой Киллиана Мерфи почти в каждом кадре «Оппенгеймера» курит, то ваш улыбается. Как вообще можно сохранять позитив в любой ситуации?