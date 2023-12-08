Алена Свиридова: «Елку у меня забрал сын!»

Алена Свиридова. Фото: Global Look Press  

Певица дала небольшое интервью Teleprogramma.pro.

Алена Свиридова на Новый год нарядит не елку, а диффенбахии. Это такие вечнозеленые растения, которые могут вырастать до двух метров. Смотрятся они очень эффектно. 

Певица стала гостьей большого праздника «Яндекс.Музыки» и в небольшом интервью Teleprogramma.pro рассказала о том, почему предпочла экзотичное растение традиционной ели, из-за чего не включает телевизор и о планах на новогоднюю ночь. 

«Надеюсь, следующий год будет еще более продуктивным!» 

— Алена, конечно, год Зайца еще не закончился. Но если подвести предварительные итоги, то каким он выдался для вас? 

— Для меня год был очень удачным, продуктивным. Я написала много хорошей музыки и буду показывать ее народу уже в Новом году. Но задел был сделан уже в этом. 

И вообще, как мне кажется, жизнь очень интересная. Я никогда не была склонна поддаваться унынию. А наоборот, какие-то события на самом деле открывают новую дорогу. Так что надеюсь, что следующий год будет еще более продуктивным. 

Алена Свиридова. Фото: Global Look Press   

— Были ли в этом году такие личности, встреча с которыми поразила вас прямо в сердце?  

— Все-таки я уже видела слишком много людей. Я даже не знаю, кто меня поразил, но просто очень радуюсь, когда вижу талантливую молодежь.  

В этом году мы стали дружить с Аней Романовской, экс-солисткой Cream soda, с Тосей Чайкиной, которая мне также очень нравится. И я думаю, что это будет продолжаться, потому что новое поколение очень интересное. 

«Последние три года мы не включаем телевизор» 

— Есть ли у вас уже новогоднее настроение? Быть может, уже нарядили елку? 

— Елку у меня забрал сын. Наверное, я наряжу свои диффенбахии, как и обычно делаю. А поскольку я живу в центре, то там елок завались на каждом углу. 

На самом деле когда видишь снег и сугробы, то сразу чувствуется Новый год. И я люблю такую зиму. Ходить по сугробам, конечно, неудобно, но зато так приятно. 

— А почему сын забрал елку? Кстати, это какая-то семейная реликвия? 

— Нет. Просто в этом году он стал жить отдельно, а вот елку еще не смог купить. Поэтому елка и была отдана ему. 

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Алена Свиридова. Фото: Global Look Press  

— Каких новогодних традиций придерживается ваша семья? 

— Последние года три мы не включаем телевизор. Хотя нет, мы включаем его ровно на бой курантов, а потом выключаем и общаемся, танцуем, смеемся, веселимся, чтобы этот праздник был активным. 

Это мы его создаем, а не наоборот. И я, как артистка, претендую на то, чтобы создавать праздник другим. 

— Где отметите этот Новый год? 

— На работе. 

— А как же новогодние каникулы?

— После каникул я уеду во Францию кататься на лыжах.    

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