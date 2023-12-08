Алена Свиридова: «Елку у меня забрал сын!»

Алена Свиридова на Новый год нарядит не елку, а диффенбахии. Это такие вечнозеленые растения, которые могут вырастать до двух метров. Смотрятся они очень эффектно.

Певица стала гостьей большого праздника «Яндекс.Музыки» и в небольшом интервью Teleprogramma.pro рассказала о том, почему предпочла экзотичное растение традиционной ели, из-за чего не включает телевизор и о планах на новогоднюю ночь.

«Надеюсь, следующий год будет еще более продуктивным!»

— Алена, конечно, год Зайца еще не закончился. Но если подвести предварительные итоги, то каким он выдался для вас?

— Для меня год был очень удачным, продуктивным. Я написала много хорошей музыки и буду показывать ее народу уже в Новом году. Но задел был сделан уже в этом.

И вообще, как мне кажется, жизнь очень интересная. Я никогда не была склонна поддаваться унынию. А наоборот, какие-то события на самом деле открывают новую дорогу. Так что надеюсь, что следующий год будет еще более продуктивным.