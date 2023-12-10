Звезда сериала «Сама виновата?» Анна Глаубэ: «Приступы дикой ревности можно оправдать только нездоровой психикой»

У Анны Глаубэ, которую зритель хорошо знает по сериалам «Универ. Новая общага», «Отель «Элеон», «Молодежка» и «Метод», новый серьезный вызов - главная роль в детективном триллере «Сама виновата?», сюжет которого основан на душераздирающей истории Маргариты Грачевой, матери двоих детей из Серпухова.

Напомним, обезумевший от ревности Дмитрий Грачев, муж девушки, вывез Риту в лес, где истязал ее и в итоге отрубил топором кисти рук (одну врачам удалось спасти, вместо второй теперь бионический протез). В тесной спайке с Ритой Грачевой актриса создавала образ главной героини для сериала с двусмысленным названием «Сама виновата?», который можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ИВИ.

«Я не играла жертву»

- Анна, в чем была ваша сверхзадача при исполнении роли Маргариты в сериале «Сама виновата?», от чего в первую очередь отталкивались?

- Я старалась максимально достоверно рассказать историю Риты. Я не играла жертву, которую должны все жалеть, - играла девушку, попавшую в сложную ситуацию, которая находит в себе силы ее преодолеть.

- Когда разговаривали с Ритой при подготовке образа, о чем она просила вас? Были ли особенные пожелания?

- Нет, скорее инициатива была с моей стороны. Я очень подробно расспрашивала Риту про ее эмоции и чувства, уточняла детали. Мне было важно максимально погрузиться в ее историю.

- Как считаете, популяризировать эту историю - правильно?

- Конечно. Нельзя молчать. В нашей стране нет закона о домашнем насилии (в 2016 году в Госдуму был внесен законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия». - Ред.). Поэтому кто, если не мы - журналисты, режиссеры, актеры, публичные люди, - через свое творчество будем поднимать этот вопрос?

- Как это поможет?

- Надо, чтобы девушки знали, что нельзя терпеть, нужно обращаться к психологам и как можно скорее вырываться из рук абьюзера и тирана. Чтобы это не привело к трагедии.

- Работая над образом, вы лично задавались вопросом: «Сама виновата?» Нашлись ведь в обществе и сочувствующие мужу-изуверу...

- Для меня ничто не может оправдать насилие.

- Насколько сложно дались съемки сцены расправы в лесу?