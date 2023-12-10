Звезда сериала «Сама виновата?» Анна Глаубэ: «Приступы дикой ревности можно оправдать только нездоровой психикой»

У Анны Глаубэ, которую зритель хорошо знает по сериалам «Универ. Новая общага», «Отель «Элеон», «Молодежка» и «Метод», новый серьезный вызов - главная роль в детективном триллере «Сама виновата?», сюжет которого основан на душераздирающей истории Маргариты Грачевой, матери двоих детей из Серпухова.
Напомним, обезумевший от ревности Дмитрий Грачев, муж девушки, вывез Риту в лес, где истязал ее и в итоге отрубил топором кисти рук (одну врачам удалось спасти, вместо второй теперь бионический протез). В тесной спайке с Ритой Грачевой актриса создавала образ главной героини для сериала с двусмысленным названием «Сама виновата?», который можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ИВИ.
«Я не играла жертву»
- Анна, в чем была ваша сверхзадача при исполнении роли Маргариты в сериале «Сама виновата?», от чего в первую очередь отталкивались?
- Я старалась максимально достоверно рассказать историю Риты. Я не играла жертву, которую должны все жалеть, - играла девушку, попавшую в сложную ситуацию, которая находит в себе силы ее преодолеть.
- Когда разговаривали с Ритой при подготовке образа, о чем она просила вас? Были ли особенные пожелания?
- Нет, скорее инициатива была с моей стороны. Я очень подробно расспрашивала Риту про ее эмоции и чувства, уточняла детали. Мне было важно максимально погрузиться в ее историю.
- Как считаете, популяризировать эту историю - правильно?
- Конечно. Нельзя молчать. В нашей стране нет закона о домашнем насилии (в 2016 году в Госдуму был внесен законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия». - Ред.). Поэтому кто, если не мы - журналисты, режиссеры, актеры, публичные люди, - через свое творчество будем поднимать этот вопрос?
- Как это поможет?
- Надо, чтобы девушки знали, что нельзя терпеть, нужно обращаться к психологам и как можно скорее вырываться из рук абьюзера и тирана. Чтобы это не привело к трагедии.
- Работая над образом, вы лично задавались вопросом: «Сама виновата?» Нашлись ведь в обществе и сочувствующие мужу-изуверу...
- Для меня ничто не может оправдать насилие.
- Насколько сложно дались съемки сцены расправы в лесу?
Снимать сцену расправы Дмитрия Грачева (Иван Царегородцев) над женой было очень непросто. Фото: онлайн-кинотеатр ИВИ
- Мы снимали эту сцену зимой, был короткий световой день. Поэтому все были максимально сконцентрированы, чтобы успеть все хорошо снять, время было ограничено. Сложнее всего было в первые часы, когда Рита была на съемочной площадке, - я волновалась за нее, боялась, что ей будет неприятно смотреть на все это и может стать плохо. Но потом увидела, что она смеется, и мое волнение ушло.
«К счастью, до рукоприкладства не доходило»
Мало кто рискнет поспорить с тем, что Анна и Рита очень похожи. Фото: личная страница Маргариты Грачевой в социальной сети
- После этой истории и нескольких других многие девушки перестали скрывать, что пережили абьюзивные отношения. У вас был подобный (не такой страшный, понятное дело) опыт?
- Да, шесть с половиной лет я была в отношениях с психологическим абьюзером.
- Ого! Зачем же терпели?
- Тогда, находясь в отношениях, я этого не понимала. Думала, что просто он очень сильно меня любит, поэтому так ревнует и контролирует.
- «Бьет - значит любит»?
- До рукоприкладства, слава богу, не доходило, но морально мне было очень тяжело. За мной постоянно следили, проверяли телефон, я не могла спокойно встретиться с подругами и каждый раз со страхом отпрашивалась в кафе.
- Можно ли оправдать приступы неадекватной ревности сумасшедшей любовью?
- Можно оправдать приступы неадекватной ревности только нездоровой психикой. Ревность - это всегда про нарушение личных границ и неуверенность в себе.
Да, ревность может быть легкой, тогда это показывает, что вы небезразличны человеку. Но она никогда не должна переходить в формат проверки телефона, контролирующих звонков через каждые пять минут, тотального контроля или фразы «для кого ты нарядилась?».
«Сын удивляет своим бесстрашием»
С сыном Даниилом... Фото: Анна Селищева/Starface.ru
- Девушки порой тоже могут любому Отелло дать сто очков вперед. Вы сами ревнивы?
- Я никогда не была ревнива. Даже в юности старалась гасить в себе это чувство. Я всегда руководствовалась логикой: рядом человек, которого ты любишь, так что если всерьез захочет уйти - отпусти. Ни наличие детей, ни ревность - ничто не заставит его остаться. И потом, должно быть чувство собственного достоинства. Зачем тратить свое время на человека, который не хочет проводить его с тобой?
- А муж? Как у него с ревностью?
- Муж тоже доверяет мне.
- А любовь матери может быть слепой и даже вредной для ребенка?
- Да, наверно, может. Иначе я не знаю, как понять мать Дмитрия Грачева - она ведь до сих пор его оправдывает.
- Каким растет ваш Даниил? Что вас удивляет в нем?
- Даня очень активный и любознательный парень. Меня удивляет его бесстрашие: он вообще не боится экстрима! Вот недавно скатился с высокой горки на специальном беговеле с лыжами вместо колес. Скорость была приличная, а он даже не испугался (смеется).
- А чем бы вы хотели, чтобы порадовал наступающий год?
- Жду от предстоящего года новых интересных проектов, классного отпуска и теплых семейных вечеров.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
...и мужем, актером Павлом Левкиным. Фото: Persona Stars
Анна КОЛОБАЕВА (ГЛАУБЭ - фамилия бабушки) родилась 9 декабря 1990 года в Москве. В детстве занималась танцами, а также окончила музыкальную школу по классу фортепиано и вокала. В 2012 году окончила факультет массмедиа Московского государственного университета культуры и искусств. В 2015 году окончила актерский факультет ВГИКа (мастерская В. Н. Шиловского). С 2017 года играет ведущие роли в мюзиклах в Театре МДМ и играет в Современном театре антрепризы. Снималась в проектах «Универ. Новая общага», «Бывшие», «Молодежка», «257 причин, чтобы жить - 2», «Жизнь по вызову - 2» и др.
С 2019 года Глаубэ замужем за актером Павлом Левкиным. В марте 2021 года у нее родился сын Даниил.
Где смотреть: «Сама виновата?», онлайн-кинотеатр ИВИ 18+