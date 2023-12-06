Павел Деревянко: «Я нежный и заботливый отец!»

- Можете ли вы назвать себя фанатом фильма Гайдая? Или, может, предпочитаете другую советскую классику?

- Я обожаю все наши советские фильмы! И «Иван Васильевич меняет профессию», конечно, входит в топ самых любимых. Если я вдруг включаю телевизор и вижу, что там идет этот фильм, то всегда с удовольствием смотрю. Так что я не просто фанат, я - большой фанат!

- Многие считают подобные современные проекты в некоторой степени спекуляцией на успехе и обезоруживающей любви к Гайдаю? Адаптации советских кинохитов - хорошо это или плохо?

- Конечно, хорошо! Вы же сами понимаете, что новая жизнь для произведения - это прекрасно.

- Кое-кто полагает, что классику трогать нельзя…

- Ну что значит нельзя?!

- Мол, это святое.

- Можно и нужно! Пробовать, ошибаться, делать какие-то выводы. При этом не будем забывать, что многим людям такие проекты нравятся.

- Некоторые ваши коллеги удивлялись, что в процессе съемок как будто очутились в оригинальном фильме Гайдая. У вас были подобные эмоции?

- Конечно! Мы же делали и грим похожий, который мне по нескольку часов каждый раз накладывали, и костюм один в один. Интерьеры, музыка - все погружало в ту самую атмосферу. И все ребята, которые работают над этим проектом, действительно очень трепетно относятся и к тексту, и к мизансценам - ко всей классике в целом.

- Что касается Якина: будете ли схватывать мимику, пластику Михаила Пуговкина или это будет ваш суверенный персонаж?

- Пересечений, безусловно, будет очень много. И текст похожий, и целые сцены. Что касается моего Якина, то я надеюсь, что он будет хоть чем-то похож на Якина в исполнении Михаила Пуговкина. По крайней мере мне хотелось сделать что-то похожее. Мне вообще всегда хочется чуть подальше уйти от себя, как-то видоизмениться. Поэтому ты ловишь манеры других актеров и стараешься их как-то передать через свою органику.

«40 минут мой герой проводит в гробу»

- Если говорить о других ваших проектах, то сейчас на слуху сериал «Волшебный участок», где вы в преддверии года Дракона предстали в образе Змея Горыныча. Тут даже не раздвоение, а растроение личности (у Горыныча в сериале одна голова, но три личности внутри. - Ред.)! Каково вам было это играть?

- Чем сложнее и противоречивее образ, тем мне интереснее! Сначала я делал это разделение по личностям своим голосом и манерами, но в финальном монтаже все-таки решили переозвучить и добавить ребенка и девушку к моему брутальному образу. Девушку озвучила наша хорошая подруга Аглая Тарасова.

- А еще у вас сумасшедший грим...

- Грим был жесткий! Мне сделали железные зубы: стальные накладки на каждый зуб. Бегать с этими зубами - достаточно неприятная вещь. Мало того что давит всегда, так еще и снимать надо, если хочешь чем-нибудь перекусить. Но я не жалуюсь! Это вообще прекрасная работа, о чем мы говорим? Я получал удовольствие на площадке, надеюсь, что зрители тоже получают его при просмотре.

- Кто-то даже считает, что этот сериал - голливудского уровня, на который многие артисты хотят выйти. Вы недавно рассказывали, что при попытке покорения США остались разочарованы «фабрикой грез»...

- Давайте лучше поговорим про премьеру, которая намечена на 25 января, - «Конец Славы».

- Это настолько ожидаемая работа?

- Стопроцентно. Точно самая ожидаемая со времен «Подельников» (триллер, в котором Павел сыграл учителя физкультуры, попавшего в криминальный водоворот событий в русской глубинке. - Ред.). Только представьте: 40 минут игрового времени мой герой проводит в гробу, пытаясь выжить. И все выглядит очень правдоподобно. И это комедия!

- То есть лежали в реальном гробу?

- Конечно. У нас было три гроба разных размеров. В этой работе мне очень нравится смешение жанров! Наконец-то нам удалось правильно это сделать. Я уже посмотрел итоговый вариант картины, и мне очень понравилось. Хотя тема достаточно тяжелая. На мой взгляд, кино получилось действительно классное. Уж не знаю, хит или не хит, но в учебниках точно останется. Так что приглашаю всех в кино.

«Старшая дочь мечтает о кондитерской»

- Некоторое время назад в Ютубе модно было обсуждать гонорары - что сейчас с рынком и повышается ли ставка у вас?

- Слушайте, ну я скажу так: мне хватает, пока держимся, как говорится. Хотя деньги улетают просто мгновенно.

- У вас подрастают две дочки - Варвара и Александра. Какой вы отец?