Павел Деревянко: «Я нежный и заботливый отец!»

Один из самых востребованных на данный момент российских артистов каждый год радует аудиторию россыпью новых ролей. В этом году у актера около десятка ярких и свежих работ, а впереди - новогодняя премьера на ТНТ комедии «Иван Васильевич меняет все!», снятой по мотивам культового фильма Леонида Гайдая.
«Телепрограмма» побеседовала с Павлом о праве редактировать киноклассику, неудобном гриме и семейных отношениях.
«Обожаю все советские фильмы!»
- Как вы оказались в проекте «Иван Васильевич меняет всё!»? Чем он вас зацепил?
- Мне позвонила наша прекрасная Тина Канделаки (директор канала ТНТ. - Ред.), пригласила поучаствовать. Она всегда сама это делает. Сказала, что есть вот такой проект, почитай сценарий, если понравится - мы тебя ждем. Я почитал, встретился с продюсерами и режиссерами, мне очень понравились их идеи! Получается симпатичная история: одновременно и по-новому, и по-старому. С кучей новых прикольных штук, но при этом и с сохранением традиций.
- Вы сразу пробовались на роль режиссера Якина или были еще персонажи, в образе которых зрители могли вас увидеть?
- Да, мне сразу предложили роль Якина, так что других вариантов тут не было.
В новогодней комедии «Иван Васильевич меняет всё!» актер сыграл режиссера Якина. Фото: канал ТНТ
- Можете ли вы назвать себя фанатом фильма Гайдая? Или, может, предпочитаете другую советскую классику?
- Я обожаю все наши советские фильмы! И «Иван Васильевич меняет профессию», конечно, входит в топ самых любимых. Если я вдруг включаю телевизор и вижу, что там идет этот фильм, то всегда с удовольствием смотрю. Так что я не просто фанат, я - большой фанат!
- Многие считают подобные современные проекты в некоторой степени спекуляцией на успехе и обезоруживающей любви к Гайдаю? Адаптации советских кинохитов - хорошо это или плохо?
- Конечно, хорошо! Вы же сами понимаете, что новая жизнь для произведения - это прекрасно.
- Кое-кто полагает, что классику трогать нельзя…
- Ну что значит нельзя?!
- Мол, это святое.
- Можно и нужно! Пробовать, ошибаться, делать какие-то выводы. При этом не будем забывать, что многим людям такие проекты нравятся.
- Некоторые ваши коллеги удивлялись, что в процессе съемок как будто очутились в оригинальном фильме Гайдая. У вас были подобные эмоции?
- Конечно! Мы же делали и грим похожий, который мне по нескольку часов каждый раз накладывали, и костюм один в один. Интерьеры, музыка - все погружало в ту самую атмосферу. И все ребята, которые работают над этим проектом, действительно очень трепетно относятся и к тексту, и к мизансценам - ко всей классике в целом.
- Что касается Якина: будете ли схватывать мимику, пластику Михаила Пуговкина или это будет ваш суверенный персонаж?
- Пересечений, безусловно, будет очень много. И текст похожий, и целые сцены. Что касается моего Якина, то я надеюсь, что он будет хоть чем-то похож на Якина в исполнении Михаила Пуговкина. По крайней мере мне хотелось сделать что-то похожее. Мне вообще всегда хочется чуть подальше уйти от себя, как-то видоизмениться. Поэтому ты ловишь манеры других актеров и стараешься их как-то передать через свою органику.
«40 минут мой герой проводит в гробу»
- Если говорить о других ваших проектах, то сейчас на слуху сериал «Волшебный участок», где вы в преддверии года Дракона предстали в образе Змея Горыныча. Тут даже не раздвоение, а растроение личности (у Горыныча в сериале одна голова, но три личности внутри. - Ред.)! Каково вам было это играть?
- Чем сложнее и противоречивее образ, тем мне интереснее! Сначала я делал это разделение по личностям своим голосом и манерами, но в финальном монтаже все-таки решили переозвучить и добавить ребенка и девушку к моему брутальному образу. Девушку озвучила наша хорошая подруга Аглая Тарасова.
- А еще у вас сумасшедший грим...
- Грим был жесткий! Мне сделали железные зубы: стальные накладки на каждый зуб. Бегать с этими зубами - достаточно неприятная вещь. Мало того что давит всегда, так еще и снимать надо, если хочешь чем-нибудь перекусить. Но я не жалуюсь! Это вообще прекрасная работа, о чем мы говорим? Я получал удовольствие на площадке, надеюсь, что зрители тоже получают его при просмотре.
- Кто-то даже считает, что этот сериал - голливудского уровня, на который многие артисты хотят выйти. Вы недавно рассказывали, что при попытке покорения США остались разочарованы «фабрикой грез»...
- Давайте лучше поговорим про премьеру, которая намечена на 25 января, - «Конец Славы».
- Это настолько ожидаемая работа?
- Стопроцентно. Точно самая ожидаемая со времен «Подельников» (триллер, в котором Павел сыграл учителя физкультуры, попавшего в криминальный водоворот событий в русской глубинке. - Ред.). Только представьте: 40 минут игрового времени мой герой проводит в гробу, пытаясь выжить. И все выглядит очень правдоподобно. И это комедия!
- То есть лежали в реальном гробу?
- Конечно. У нас было три гроба разных размеров. В этой работе мне очень нравится смешение жанров! Наконец-то нам удалось правильно это сделать. Я уже посмотрел итоговый вариант картины, и мне очень понравилось. Хотя тема достаточно тяжелая. На мой взгляд, кино получилось действительно классное. Уж не знаю, хит или не хит, но в учебниках точно останется. Так что приглашаю всех в кино.
«Старшая дочь мечтает о кондитерской»
- Некоторое время назад в Ютубе модно было обсуждать гонорары - что сейчас с рынком и повышается ли ставка у вас?
- Слушайте, ну я скажу так: мне хватает, пока держимся, как говорится. Хотя деньги улетают просто мгновенно.
- У вас подрастают две дочки - Варвара и Александра. Какой вы отец?
Павел с главными женщинами в его жизни - женой Дарьей и дочерьми Сашей и Варей (справа). Фото: личная страница Павла Деревянко в социальной сети
- Я нежный и заботливый отец. Конечно, когда нужно быть строгим, тогда строгий, такое тоже бывает. Например, в комнатах заставляю убираться. Точнее, даже не заставляю, на совесть давлю немного. Работает не всегда, должен признать.
- Есть ли вероятность, что дочки пойдут по вашему актерскому пути?
- Думаю, что Саша (девочке 10 лет. - Ред.) вряд ли, если судить по ее характеру. А вот Варвара (13 лет) вполне может, она очень артистичная девочка. Хотя это еще, конечно, не гарантия того, что должна стать актрисой.
Талант можно в разных творческих сферах применять. Вообще она уже много лет мечтает о своей кондитерской - и это очень классная мечта, я ее в этом поддерживаю.
- Патриархальный классический и академический формат семьи, когда жена на кухне, а дети за уроками, - вы такое можете представить для себя?
- Мне кажется, что если бы мы с Дашей жили вместе (Дарья Мясищева родила актеру обеих дочерей. - Ред.), нас бы просто бытовуха заела. Мы бы съели друг друга. А при таком формате, как сейчас, мы с Дашей ни разу не ссорились! Так что это удобно для всех сторон. Получается, что у меня, с одной стороны, есть семья, с другой - я свободен. Удивительно, но всех это устраивает.
- На носу Новый год. Для многих артистов это рабочее время. А для вас?
- Вы знаете, у меня так повелось, что я в новогодние праздники стараюсь не работать. Есть планы разные! Надеюсь, все получится реализовать.
- А какие планы в целом на 2024 год?
Какой же русский не любит быстрой езды? Фото: личная страница Павла Деревянко в социальной сети
- Мой план простой: прожить следующий год достойно. Это в принципе план на каждый год (смеется). А что касается чего-то конкретного… Знаете, как говорят: мы предполагаем, а Бог располагает. Так что посмотрим.
- Пожелайте, пожалуйста, нашим читателям - вашим почитателям что-нибудь хорошее под Новый год...
- Я всем нам желаю верить в себя! В себя, в доброту и в здравый смысл. И любить! Без любви - никуда.