Звезда сериала «Девушки с Макаровым» Влада Ермолаева: «Когда у меня на руках взорвалась эта пиротехническая штука — меня оглушило»

На канале ТНТ с 11 декабря выходит четвертый сезон сериала «Девушки с Макаровым». В новых сериях серьезная перезагрузка ждет Сашу Попову, роль которой играет актриса Влада Ермолаева.
Если раньше Саша жила по принципу «В любой непонятной ситуации бей обидчика в нос», то теперь отважная девушка немного пересмотрит свои позиции.
Подробнее о преобразованиях своей героини, отношениях с Павлом Майковым и другими актерами, а также о драке с лучшим другом Влада Ермолаева рассказала в интервью Teleprogramma.pro.
«Павел Майков никогда не подыгрывает, он всегда играет с тобой честно»
— Какие трансформации ждут Сашу Попову в новом сезоне?
— В четвертом сезоне проявятся другие качества Саши. Мы привыкли видеть ее супербоевой, прямолинейной, но в новых сериях у Саши вдруг появляется драматичная, лиричная линия, какие-то зачатки нежности, женственности, трепетности.
Возникает ощущение, что ее жизнь начинает меняться, открываются иные грани. Всегда интересно смотреть, как появляются новые обстоятельства, и герой реагирует на них, исходя из своего образа и понимания этой жизни.
В первом сезоне Макаров называет Попову рязанской овчаркой, которая сразу лезет в драку, бежит раскрывать дела и не всегда удачно. К четвертому сезону в ней раскрывается не только поисковая собака, но и этакий благородный пудель. А в сочетании с овчаркой это очень интересно.
Влада Ермолаева. Фото: личный архив
— Какие качества вы цените в Павле Майкове?
— Для меня Паша — это большой артист, профессионал, с ним всегда очень легко работать, быть в одном кадре, в партнерстве. Это всегда живые глаза, диалог.
Паша никогда не подыгрывает, он всегда играет с тобой честно. Сколько бы дублей не было, он готов помочь и поддержать в каких-то профессиональных вещах. Павел всегда открыт, и это, конечно, большая радость, когда ты и твой партнер готовы к диалогу, и вместе придумываете что-то новое.
— А какие отношения складываются у вас с Павлом?
— Очень люблю работать с Пашей. У нас нет повода для ссор и непонимания друг друга. Мы нашли общий язык еще с первого сезона.
— А как ладите с другими актрисами: Еленой Полянской и Валерией Остаповой?
— Девчонки всегда были близки мне. Понятно, что с кем-то мы созваниваемся чуть чаще, с кем-то — чуть реже. Но мы всегда есть в жизни друг друга.
Я не могу сказать, что мы каждый вечер беседуем, потому что каждый живет своей жизнью. У всех много дел, забот, но это те люди, которым я могу позвонить, если вдруг что-то случится. Я всегда радуюсь новым ролям Лены или концертам Леры. Лена и Лера занимают свою нишу в моем сердце.
«Я не лезу в драку при первом конфликте»
— Расскажите, пожалуйста, о самых сложных сценах сериала
— В этом сезоне мы снимали не самую простую сцену погони и перестрелки Саши Поповой. Мне в руку производился пиротехнический выстрел. И я не ожидала, что он будет настолько громкий, что когда прозвучала команда: «Камера! Мотор!», мы сразу начинали снимать сцену с первого дубля, потому что не стоило тянуть.
И когда у меня на руке взорвалась специальная пиротехническая штука, которая создает ранение и выстрел в руку, меня оглушило. Я была максимально не подготовленной к такому повороту событий.
После выстрела сцена не прерывалась, я продолжала бежать, говорить текст, и при этом не слышала и половины из того, что говорила. Потому что у меня возник небольшой момент шока.
Я поняла, что профессия артиста очень непредсказуемая. Хотела бы я вновь испытать что-нибудь подобное? Нет. Но какой-то новый навык и кейс понимания сложных сцен у меня появился.
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Влада Ермолаева. Фото: личный архив
— Правило вашей героини «В любой непонятной ситуации бей обидчика в нос» — насколько оно близко вам? Как вы сами ведете себя в конфликтной ситуации?
— Честно говоря, в жизни я человек достаточно сдержанный и дипломатичный, поэтому не лезу в драку при первом же конфликте и не машу кулаками.
Правда, мне кажется, что у меня обостренное чувство справедливости. Иногда мне хочется защитить кого-то, кто, на мой взгляд, находится в слабой позиции.
Но все равно я стараюсь больше выходить на диалог. Но если бы возникла критическая ситуация, я бы могла вписать троечку, чтобы защитить себя и честь друга или подруги.
— А приходилось ли когда-нибудь драться?
— В моей жизни был только один случай, когда мы подрались с лучшим другом. Он сбил у меня с лица очки. Друг тоже был очкарик.
Я тоже его сильно толкнула и готова была поколотить его на славу. Но нас разняли. Слава Богу, с другом мы помирились. И больше таких ситуаций в моей жизни не было. А этот случай мы вспоминаем и по сей день как какую-то нелепую и смешную историю.
Влада Ермолаева. Фото: личный архив
— Как вы думаете, почему «Девушки с Макаровым» постоянно продляют на новые сезоны?
— Мне кажется, «Девушки с Макаровым» — это вообще потрясающий сериал. И каждый может найти в нем образ и девушки, и жизни, которые ему близки и нравятся. К тому же здесь много юмора.
Герои становятся родными. Да и нам интересно, что же будет с нашими персонажами, что их ждет, и как каждый из них может раскрыться.
Новый сезон «Девушки с Макаровым» — это еще больше драйва, смешных моментов и новых проявлений героев.
Так что сама очень жду и всем рекомендую смотреть новые серии на ТНТ.