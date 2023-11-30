Звезда сериала «Девушки с Макаровым» Влада Ермолаева: «Когда у меня на руках взорвалась эта пиротехническая штука — меня оглушило»

На канале ТНТ с 11 декабря выходит четвертый сезон сериала «Девушки с Макаровым». В новых сериях серьезная перезагрузка ждет Сашу Попову, роль которой играет актриса Влада Ермолаева.

Если раньше Саша жила по принципу «В любой непонятной ситуации бей обидчика в нос», то теперь отважная девушка немного пересмотрит свои позиции.

Подробнее о преобразованиях своей героини, отношениях с Павлом Майковым и другими актерами, а также о драке с лучшим другом Влада Ермолаева рассказала в интервью Teleprogramma.pro.

«Павел Майков никогда не подыгрывает, он всегда играет с тобой честно»

— Какие трансформации ждут Сашу Попову в новом сезоне?

— В четвертом сезоне проявятся другие качества Саши. Мы привыкли видеть ее супербоевой, прямолинейной, но в новых сериях у Саши вдруг появляется драматичная, лиричная линия, какие-то зачатки нежности, женственности, трепетности.

Возникает ощущение, что ее жизнь начинает меняться, открываются иные грани. Всегда интересно смотреть, как появляются новые обстоятельства, и герой реагирует на них, исходя из своего образа и понимания этой жизни.

В первом сезоне Макаров называет Попову рязанской овчаркой, которая сразу лезет в драку, бежит раскрывать дела и не всегда удачно. К четвертому сезону в ней раскрывается не только поисковая собака, но и этакий благородный пудель. А в сочетании с овчаркой это очень интересно.