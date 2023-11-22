Алексей Пиманов: «Если человек уже оставил свой след на телевидении, то ему нужно открывать звезду в «Галерее звезд»

- Как раз по этому моменту хотели бы уточнить. Якубович здоровее всех живых, что называется. Тем не менее, его фотография уже там висит.

- Там не фотографии, там звезды такие, с QR-кодом. И я считаю, что это одно из таких правильных решений. Потому что у нас в Москве галереи или аллеи звезд. У «Мосфильма» как-то странно, там такие бумажные стенды. Сейчас, правда, не знаю, есть они там или нет. То, что открывали звезды шоу-бизнеса в свое время у концертного зала «Россия», это все снесли. Там сейчас парк «Зарядье». У нас в Москве нет ни одной галереи или аллеи звезд.

И мы решили сделать в Останкинской башне. Так как это красивая очень стеклянная галерея со световым шоу, которое идет к Останкинской башне, и туда идут экскурсии, которые поднимаются в знаменитый ресторан «Седьмое небо», на смотровую площадку. Когда мы поняли, что мы там это сделаем, это было очень, мне кажется, правильное решение. Потому что там очень красиво все получилось. И плюс к этому это, я надеюсь, будет одно из туристических мест Москвы.

- Башню все ходят посмотреть, конечно. Только все-таки по принцип, по которому отбираются звезды, расскажите.

- Первые 25 мы просто открыли.