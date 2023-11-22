Алексей Пиманов: «Если человек уже оставил свой след на телевидении, то ему нужно открывать звезду в «Галерее звезд»

- Скажите, по какому принципу отбирались те люди, которые там висят на фото? С одной стороны, всех знаешь, а с другой стороны, ловишь себя на мысли, что некоторых там не хватает все-таки.
- У нас впереди много-много лет.
- Дополняться будет?
- Конечно. 21-го ноября как раз открыли еще восемь звезд: Леонид Якубович, Юрий Николаев, Татьяна Судец, Анна Шатилова и другие. У нас впереди еще много таких событий. Мы будем примерно раз в три месяца пока открывать эти звезды, потому что нам надо было создать эту галерею вначале. Поэтому мы по пять-шесть звезд открывали. А потом со временем будет попечительский совет, который будет решать, кому из даже современных звезд надо открывать там звезду. Это не обязательно только те люди, которые когда-то работали или старшее поколение. Ни в коем случае. Я считаю, что там должны быть и Паша Воля, и Константин Эрнст. И все-все-все.
Комплекс «Галерея звезд отечественного телерадиовещания». Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
- Как раз по этому моменту хотели бы уточнить. Якубович здоровее всех живых, что называется. Тем не менее, его фотография уже там висит.
- Там не фотографии, там звезды такие, с QR-кодом. И я считаю, что это одно из таких правильных решений. Потому что у нас в Москве галереи или аллеи звезд. У «Мосфильма» как-то странно, там такие бумажные стенды. Сейчас, правда, не знаю, есть они там или нет. То, что открывали звезды шоу-бизнеса в свое время у концертного зала «Россия», это все снесли. Там сейчас парк «Зарядье». У нас в Москве нет ни одной галереи или аллеи звезд.
И мы решили сделать в Останкинской башне. Так как это красивая очень стеклянная галерея со световым шоу, которое идет к Останкинской башне, и туда идут экскурсии, которые поднимаются в знаменитый ресторан «Седьмое небо», на смотровую площадку. Когда мы поняли, что мы там это сделаем, это было очень, мне кажется, правильное решение. Потому что там очень красиво все получилось. И плюс к этому это, я надеюсь, будет одно из туристических мест Москвы.
- Башню все ходят посмотреть, конечно. Только все-таки по принцип, по которому отбираются звезды, расскажите.
- Первые 25 мы просто открыли.
Анна Шатилова на открытии звезды в Галерее звезд. Фото: предоставлено организаторами
- Все-таки разница между Павлом Волей и Леонидом Якубовичем довольно велика...
- Да, но дело в том, что это не значит, что это обязательно человек, который пятьдесят лет на телевидении работает или сорок лет, или тридцать лет, или двадцать лет. Не обязательно. Если он уже оставил свой след, если он стал суперзвездой, то я считаю, что ему нужно открывать звезду в Галерее звезд.
- А Иван Ургант, а Семен Слепаков*?
- Почему нет?
- Слепаков у нас признан иноагентом.
- Ваня Ургант, я считаю, что должен быть там со временем. А Слепакова* я считаю предателем.
- Поэтому его там не…
- Конечно. Я, во всяком случае, буду против.
Юрий Николаев и Леонид Якубович. Фото: предоставлено организаторами
- А сколько человек принимают решение?
- Пока мы только это делаем с РТРС (ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» - Прим. ред.). Но я еще раз говорю, что мы хотим уже, когда мы сейчас переведем это все в ежемесячное такое открытие одной звезды, я считаю, что нужно создавать попечительский совет, который будет решать, то есть ареопаг должен решать.
- Изначально идея была рядом с прудом, то есть около телецентра поставить эту галерею. Но потом решили около башни. С чем это связано?
- Это связано с тем, что там сделали новостной блок Первого канала. И, соответственно, поставили забор и все остальное. И там место просто перестало быть таким открытым, свободным для посещения.
Анна Шатилова, Алексей Пиманов, Мария Киселева. Фото: предоставлено организаторами
Справка Teleprogramma.pro
«Галерея звезд», посвященная легендарным персонам из мира отечественного телевидения, была заложена в прошлом году - в честь 55-летия Останкинской телебашни. Первыми были открыты звезды Игоря Кириллова, Анны Шиловой, Валентины Леонтьевой, Сергея Капицы, Юрия Сенкевича и других знаменитых деятелей экрана. Каждый месяц на телеканале «Звезда» выходят тематические программы, посвященные звездам ТВ.
21 ноября, во Всемирный день телевидения, были открыты звезды Татьяны Судец, Леонида Якубовича, Юрия Николаева, Анны Шатиловой, Ангелины Вовк, Сергея Супонева, Владимира Ворошилова и Эльдара Рязанова.
«Галерея звезд Останкинской телебашни» - совместный проект ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и медиахолдинга «Красная звезда». Организаторы надеются, что другие российские медиагруппы также присоединятся к этому делу.
Звезда Владимира Ворошилова. Фото: предоставлено организаторами
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